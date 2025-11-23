Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план на личной встрече, - Reuters
Владимир Зеленский и Дональд Трамп намерены окончательно согласовать мирный план для завершения войны, развязанной Россией против Украины, во время личных переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Американский чиновник заявил, что специальный посланник США Стив Уиткофф и государственный секретарь Марко Рубио прибыли в воскресенье, 23 ноября, для участия в переговорах по завершению полномасштабного российского вторжения.
По его словам, окончательные детали возможного мирного договора еще обсуждаются, и никакое решение не будет принято до встречи президентов двух стран.
"Мы надеемся согласовать последние детали... чтобы заключить соглашение, выгодное для них (Украины. - Ред.)", - сказал американский чиновник.
"Ничего не будет достигнуто, пока два президента не встретятся", - добавил он, имея в виду Трампа и Зеленского.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что украинская делегация провела встречи с советниками ЕС в Женеве, впереди - консультации с США.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як же мені подобаються звичаї великого американського народу !
.
І дехто в Києві цьому сильно посприяв, ось що прекрасно…
Але ж лохи поставили за це 73% то чого їх жаліти?
28 «панфіловців» від ****** для Трампа і вітькофа!!
Простонародним сумським українським сленгом розбір на молекули тексту звернення великого лідОра з під яєць Алі-бАби ...І
але щось пішло не так. І висуваються жорсткі умови. Чому Україна не могла першої висунути 28 умов ? А висуває )(уйло? Дипломатія України дупу чеше, а рашисській МІД, тим часом працює і атакує.
Бо у Зелі нема професіоналів, а тількі він сам найвеличніший знає як вести переговори, без досвіду у цій сфері
Трамп заявить, що зупинив вже 8 чи 9 війн у всьому світі, а прізвище Епштейн він вперше чує.
Саме так буде виглядати зустріч двох: 🤡, нарцисів, брехунів, божевільних, піарАсів (потрібне підкреслити).
*****, два клоуна!
Якщо твої "друзі" просять тебе домовитися з ворогом, значить, зрадники (твої так звані "друзі") і твій ворог вже домовилися за твоєю спиною. (с)
Аль Капоне
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.