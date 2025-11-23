РУС
Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план на личной встрече, - Reuters

Трамп и Зеленский согласуют мирный план

Владимир Зеленский и Дональд Трамп намерены окончательно согласовать мирный план для завершения войны, развязанной Россией против Украины, во время личных переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Американский чиновник заявил, что специальный посланник США Стив Уиткофф и государственный секретарь Марко Рубио прибыли в воскресенье, 23 ноября, для участия в переговорах по завершению полномасштабного российского вторжения.

По его словам, окончательные детали возможного мирного договора еще обсуждаются, и никакое решение не будет принято до встречи президентов двух стран.

Читайте также: Зеленский о консультациях в Женеве: Нужно остановить кровопролитие и не допустить новой войны

"Мы надеемся согласовать последние детали... чтобы заключить соглашение, выгодное для них (Украины. - Ред.)", - сказал американский чиновник.

"Ничего не будет достигнуто, пока два президента не встретятся", - добавил он, имея в виду Трампа и Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карни анонсировал разговор с Зеленским: будут говорить о новом мирном плане

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что украинская делегация провела встречи с советниками ЕС в Женеве, впереди - консультации с США.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Перед началом работы над мирным планом нужно точно знать, кто является его автором и где он создан, - Туск

Зеленский Владимир (22696) переговоры (5184) Трамп Дональд (7115)
+22
показать весь комментарий
23.11.2025 14:43 Ответить
+16
ЗЄля буде поданий на стіл в Білому Домі запеченим, замість помилуваної індички.

як же мені подобаються звичаї великого американського народу !

.
показать весь комментарий
23.11.2025 14:36 Ответить
+16
Цього разу або зєлю в Америці поб'ють або у нас
показать весь комментарий
23.11.2025 14:37 Ответить
ЗЄля буде поданий на стіл в Білому Домі запеченим, замість помилуваної індички.

як же мені подобаються звичаї великого американського народу !

.
показать весь комментарий
23.11.2025 14:36 Ответить
План Трампа народився після його зустрічі з Сі. Це абсолютно точна інформація.

І дехто в Києві цьому сильно посприяв, ось що прекрасно…
показать весь комментарий
23.11.2025 15:20 Ответить
Порошенко?
показать весь комментарий
23.11.2025 16:12 Ответить
ZE- мерзотник готується продати Україну за свою шкуру, щоб ти збожеволів від крадених на крові грошей
показать весь комментарий
23.11.2025 15:44 Ответить
А хто сказав, що він при своєму розумі. Проступки говорять самі за себе???
показать весь комментарий
23.11.2025 15:50 Ответить
Цього разу або зєлю в Америці поб'ють або у нас
показать весь комментарий
23.11.2025 14:37 Ответить
не знаю як в Америці - а у нас можуть по змінити на у
показать весь комментарий
23.11.2025 14:43 Ответить
Буде підтримка бубочки найвеличнішого боневтіка-60%+
показать весь комментарий
23.11.2025 15:18 Ответить
Американський посадовець заявив, що спеціальний рашистський посланник США Стів Віткофф та рашистський агент - державний секретар Марко Рубіо,з якими працював зрадник українського народу Умєров будуть узгоджувати намульований куйлом план капітуляції України ,,,,
показать весь комментарий
23.11.2025 14:40 Ответить
Думаю від ціх визначень ми акуєєм🤯
показать весь комментарий
23.11.2025 14:40 Ответить
Все просто - ЗЕ хоче врятувати 1000 ізраїльтян і татар в уряді - а для цього 40 млн втрятать все.

Але ж лохи поставили за це 73% то чого їх жаліти?
показать весь комментарий
23.11.2025 14:41 Ответить
Ну, майже все, що наказували ******* в Омані, воно досягло. Чекаємо на орден від пахана *****.
показать весь комментарий
23.11.2025 14:41 Ответить
Розбір відеозвернення Зеленського: як він використовуватиме тиск США для порятунку рейтингу. В «офісі» громадянина зеленського та єрмака, царять страх і переляк за своє подальше майбутнє! Втеча виконавців, як кабміндічі, їх не надихає!! https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA
28 «панфіловців» від ****** для Трампа і вітькофа!!
показать весь комментарий
23.11.2025 14:42 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 14:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA

Простонародним сумським українським сленгом розбір на молекули тексту звернення великого лідОра з під яєць Алі-бАби ...І
показать весь комментарий
23.11.2025 15:56 Ответить
Якщо Зелегський це зробить хай не вертаеться в Українцу- якшо підпише так звану капітуляцію під виглядом некапітуляції - то буде ганебний покидьок.
показать весь комментарий
23.11.2025 17:01 Ответить
Ім обом місце в психіатричній лікарні, якщо не відають, що роблять або в тюрмі, якщо діють свідомо!
показать весь комментарий
23.11.2025 14:44 Ответить
Діють свідомо і давно, стопудово - обоє всунуті в президентські крісла стараннями кремля, блискучими спецопераціями фсб (як би не прикро було це визнавати).
показать весь комментарий
23.11.2025 16:23 Ответить
Трамп вболтає Зелю?
показать весь комментарий
23.11.2025 14:45 Ответить
які тупі , зевиродок з міндічами , ермаком , умеровим , цуккерманами , кумом Чернишовим,……крали сотні мільйнів Допомоги ЕС і З Резервного фонду США , каганат , міняє , своє , не тюремне, майбутнє на Державу , яку здає Рашистам на поругання
показать весь комментарий
23.11.2025 15:25 Ответить
До сих пір грали в цю гру "мирний план",перемовини,делегації,консультації.....
але щось пішло не так. І висуваються жорсткі умови. Чому Україна не могла першої висунути 28 умов ? А висуває )(уйло? Дипломатія України дупу чеше, а рашисській МІД, тим часом працює і атакує.
показать весь комментарий
23.11.2025 14:46 Ответить
дайте йому ще 5 років, він навчиться (на нас з вами)

Бо у Зелі нема професіоналів, а тількі він сам найвеличніший знає як вести переговори, без досвіду у цій сфері
показать весь комментарий
23.11.2025 14:49 Ответить
То при такому царю через 5-ть років нас (України) не буде!!!
показать весь комментарий
23.11.2025 15:55 Ответить
У папєрєдніков також одні лохи були.
показать весь комментарий
23.11.2025 17:31 Ответить
грав , ваш , членограй з підручними кураторами ФСБ , невжє , ще не дійшло ? зе мафія , сама запропонувала здатися , в обмін на свободу , своїх збочених срак
показать весь комментарий
23.11.2025 15:28 Ответить
Пішла *****!
показать весь комментарий
23.11.2025 17:32 Ответить
Трампон спитає: як потрапили до тебе наші долари у банківській упаковці? І жиденя обісреться і все підпише, бо він не лох.
показать весь комментарий
23.11.2025 14:46 Ответить
вжє , підписав Умеров
показать весь комментарий
23.11.2025 15:29 Ответить
Ти, чмо, бачило?
показать весь комментарий
23.11.2025 17:33 Ответить
Цих двох довбойобів ні в якому разі не можна залишати наодинці. Обкурене чмо підпишеться під будь - чим, хто пообіцяє захист його власної дупи. Ішак в цейтноті і пристане на будь-що аби врятуватись. Європейці це розуміють і сподіваємось не допустять здійснитись цій "стрілці".
показать весь комментарий
23.11.2025 14:51 Ответить
Здача територій ,в одностороньому порядку скорочувати війська має лише жертва та інші рашиські забаганки ,але хіба Зеля знає що таке Конституція і міжнародне право ,ну а для Трампа понад усе гроші
показать весь комментарий
23.11.2025 14:51 Ответить
докерувався 🤡 зелене мудило ...випрохує гарантії недоторкності і для себе і для 40 розбійників в ОПі ...трамп піде на зустріч , цей Акт вистави , розробили для цих двох з суфлерами , московія ,тому шо ці двоє, трамп та зеленський головні агенти фсб , керивникі фсб будуть вписани в посібникі , як генії вербовки державних андонів ,які перевертають сторію з ніг на голову ,при геополітичному дерібані ...шкода
показать весь комментарий
23.11.2025 14:53 Ответить
Так ти віка чи луїза? Чи обоє рябоє?
показать весь комментарий
23.11.2025 17:34 Ответить
Агенти з Мінфіну та ФРС США, уже чекають на пояснення від зеленського про оті стоси банкнотів в упаковці ФРС США!!
показать весь комментарий
23.11.2025 14:53 Ответить
Обговорять золотий парашют в Ізраїль.
показать весь комментарий
23.11.2025 14:55 Ответить
Це просто вистава. Трамп знає, що зєлєнской нічого не вирішує, ніяких рішень не приймає
показать весь комментарий
23.11.2025 14:55 Ответить
А хто надав повноваження громадянину(?) Зеленському на таку доленосну справу? Такі його умовні повноваження закінчились у 2024 році. Що взагалі відбувається? Мало того, що корисними копалинами розпоряджається хто попало?
показать весь комментарий
23.11.2025 14:55 Ответить
Саме смішне те що Зе добре розуміе що ***** цей план не підпише, тому робить все щоб Трамп бачив що він сам повністю договороздібний. А ***** ні.
показать весь комментарий
23.11.2025 14:56 Ответить
ЦЕ ЕПІЧНО: ДЕРЖЗРАДНИК, УЗУРПАТОР, КРАДІЙ І ЩЕ МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИРІШУЄ ДОЛЮ ЗРАДЖЕНОЇ І ОБКРАДЕНОЇ НИМ КРАЇНИ.
показать весь комментарий
23.11.2025 15:00 Ответить
Сюр кончаного рижого підара.
показать весь комментарий
23.11.2025 15:02 Ответить
Зеленський в США буде розповідати, що завдяки йому корупція в Україні повністю знищена, а прізвище Міндіч йому незнайоме.
Трамп заявить, що зупинив вже 8 чи 9 війн у всьому світі, а прізвище Епштейн він вперше чує.
Саме так буде виглядати зустріч двох: 🤡, нарцисів, брехунів, божевільних, піарАсів (потрібне підкреслити).
показать весь комментарий
23.11.2025 15:04 Ответить
Зебіл так поспішає
показать весь комментарий
23.11.2025 15:10 Ответить
Міндічгейт підганяє, зебуїн сцить, що все може погано повернутися для нього.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:06 Ответить
А путін в курсі?
*****, два клоуна!
показать весь комментарий
23.11.2025 15:13 Ответить
Чого ж не в курсі? Він рудому і писав ті 28 пунктів.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:05 Ответить
В нинішньому вигляді ці 28 пунктів ніхто не підпише. Вони зроблять правки, які не сподобаються путіну, тому, закінчиться ця клоунада нічим.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:48 Ответить
пока трамп будет писять в туалете, зеленский под дверью получит указания
показать весь комментарий
23.11.2025 15:18 Ответить
Ніякого узгодження "плану" - ЗАРАЗ не буде. Навіть "покращеного та переробленого" .....без коментарів.
показать весь комментарий
23.11.2025 15:26 Ответить
Ці двоє, яким Україна *****, просто територія. Огидно, мерзотно, просто якась мертвичина.
показать весь комментарий
23.11.2025 15:28 Ответить
Санич, ти можеш торгувати тільки тим що є твоє, хоч своєю дупою, але не Україною вона не твоя ти для неї чужий.
показать весь комментарий
23.11.2025 15:32 Ответить
А *****? У нього ж завжди особлива позиція. Зараз знов заведе свою шарманку про "всі цілі сво мають бути виконаними" та "денацифікація та демілітаризація". І що далі?
показать весь комментарий
23.11.2025 15:55 Ответить
@ (в перекладі):
Якщо твої "друзі" просять тебе домовитися з ворогом, значить, зрадники (твої так звані "друзі") і твій ворог вже домовилися за твоєю спиною. (с)
Аль Капоне
показать весь комментарий
23.11.2025 15:56 Ответить
Що можуть узгодити два кремлівських холуя? Безпеку особистої шкурки зебуїна, затребувані ніштяки для пуйла і нобєлька для рудого: ось їхні інтереси.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:03 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/17704 Офіційна позиція фракції Європейська Солідарність щодо мирних переговорів:
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
показать весь комментарий
23.11.2025 16:16 Ответить
В хтось з українців хоч присутній буде?
показать весь комментарий
23.11.2025 17:23 Ответить
 
 