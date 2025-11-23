Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план на личной встрече, - Reuters

Владимир Зеленский и Дональд Трамп намерены окончательно согласовать мирный план для завершения войны, развязанной Россией против Украины, во время личных переговоров.

Американский чиновник заявил, что специальный посланник США Стив Уиткофф и государственный секретарь Марко Рубио прибыли в воскресенье, 23 ноября, для участия в переговорах по завершению полномасштабного российского вторжения.

По его словам, окончательные детали возможного мирного договора еще обсуждаются, и никакое решение не будет принято до встречи президентов двух стран.

"Мы надеемся согласовать последние детали... чтобы заключить соглашение, выгодное для них (Украины. - Ред.)", - сказал американский чиновник.

"Ничего не будет достигнуто, пока два президента не встретятся", - добавил он, имея в виду Трампа и Зеленского.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что украинская делегация провела встречи с советниками ЕС в Женеве, впереди - консультации с США.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

