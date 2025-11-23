Зеленський та Трамп остаточно узгодять мирний план на особистій зустрічі, - Reuters
Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають намір остаточно погодити мирний план для завершення війни, розв’язаної Росією проти України, під час особистих перемовин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнням на Reuters.
Американський посадовець заявив, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо прибули в неділю, 23 листопада, для участі у переговорах щодо завершення повномасштабного російського вторгнення.
За його словами, остаточні деталі можливого мирного договору ще обговорюються, і жодне рішення не буде ухвалене до зустрічі президентів двох країн.
"Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб укласти угоду, вигідну для них (України. - Ред.)", - сказав американський посадовець.
"Нічого не буде досягнуто, поки два президенти не зустрінуться", - додав він, маючи на увазі Трампа і Зеленського.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що українська делегація провела зустрічі з радниками ЄС у Женеві, попереду - консультації зі США.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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як же мені подобаються звичаї великого американського народу !
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І дехто в Києві цьому сильно посприяв, ось що прекрасно…
Але ж лохи поставили за це 73% то чого їх жаліти?
28 «панфіловців» від ****** для Трампа і вітькофа!!
Простонародним сумським українським сленгом розбір на молекули тексту звернення великого лідОра з під яєць Алі-бАби ...І
але щось пішло не так. І висуваються жорсткі умови. Чому Україна не могла першої висунути 28 умов ? А висуває )(уйло? Дипломатія України дупу чеше, а рашисській МІД, тим часом працює і атакує.
Бо у Зелі нема професіоналів, а тількі він сам найвеличніший знає як вести переговори, без досвіду у цій сфері
Питання в іншому - чого буде вартий той підпис.
Трамп заявить, що зупинив вже 8 чи 9 війн у всьому світі, а прізвище Епштейн він вперше чує.
Саме так буде виглядати зустріч двох: 🤡, нарцисів, брехунів, божевільних, піарАсів (потрібне підкреслити).
*****, два клоуна!
Якщо твої "друзі" просять тебе домовитися з ворогом, значить, зрадники (твої так звані "друзі") і твій ворог вже домовилися за твоєю спиною. (с)
Аль Капоне
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
воевать прийдется вам всем