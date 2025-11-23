Зеленський та Трамп остаточно узгодять мирний план на особистій зустрічі, - Reuters

Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають намір остаточно погодити мирний план для завершення війни, розв’язаної Росією проти України, під час особистих перемовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнням на Reuters.

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Американський посадовець заявив, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо прибули в неділю, 23 листопада, для участі у переговорах щодо завершення повномасштабного російського вторгнення.

За його словами, остаточні деталі можливого мирного договору ще обговорюються, і жодне рішення не буде ухвалене до зустрічі президентів двох країн.

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"Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб укласти угоду, вигідну для них (України. - Ред.)", - сказав американський посадовець.

"Нічого не буде досягнуто, поки два президенти не зустрінуться", - додав він, маючи на увазі Трампа і Зеленського.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що українська делегація провела зустрічі з радниками ЄС у Женеві, попереду - консультації зі США.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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