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Новини Мирний план США
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Зеленський та Трамп остаточно узгодять мирний план на особистій зустрічі, - Reuters

Трамп та Зеленський узгодять мирний план

Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають намір остаточно погодити мирний план для завершення війни, розв’язаної Росією проти України, під час особистих перемовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнням на Reuters.

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Американський посадовець заявив, що спеціальний посланник США Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо прибули в неділю, 23 листопада, для участі у переговорах щодо завершення повномасштабного російського вторгнення.

За його словами, остаточні деталі можливого мирного договору ще обговорюються, і жодне рішення не буде ухвалене до зустрічі президентів двох країн.

Також читайте: Зеленський про консультації в Женеві: Потрібно зупинити кровопролиття і не допустити нової війни

"Ми сподіваємося узгодити останні деталі... щоб укласти угоду, вигідну для них (України. - Ред.)", - сказав американський посадовець.

"Нічого не буде досягнуто, поки два президенти не зустрінуться", - додав він, маючи на увазі Трампа і Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карні анонсував розмову із Зеленським: говоритимуть про новий мирний план

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що українська делегація провела зустрічі з радниками ЄС у Женеві, попереду - консультації зі США.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Також читайте: Перед початком роботи над мирним планом потрібно точно знати, хто є його автором і де він створений, - Туск

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) перемовини (3807) Трамп Дональд (8909)
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Топ коментарі
+31
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23.11.2025 14:43 Відповісти
+23
Ну, майже все, що наказували ******* в Омані, воно досягло. Чекаємо на орден від пахана *****.
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23.11.2025 14:41 Відповісти
+21
ЗЄля буде поданий на стіл в Білому Домі запеченим, замість помилуваної індички.

як же мені подобаються звичаї великого американського народу !

.
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23.11.2025 14:36 Відповісти
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ЗЄля буде поданий на стіл в Білому Домі запеченим, замість помилуваної індички.

як же мені подобаються звичаї великого американського народу !

.
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23.11.2025 14:36 Відповісти
План Трампа народився після його зустрічі з Сі. Це абсолютно точна інформація.

І дехто в Києві цьому сильно посприяв, ось що прекрасно…
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23.11.2025 15:20 Відповісти
Зеленський вже втратив право представляти народ України, тому обговорення мирного плану потрібно відкласти до кінця війни!
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23.11.2025 20:56 Відповісти
ZE- мерзотник готується продати Україну за свою шкуру, щоб ти збожеволів від крадених на крові грошей
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23.11.2025 15:44 Відповісти
А хто сказав, що він при своєму розумі. Проступки говорять самі за себе???
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23.11.2025 15:50 Відповісти
Ты дурак? Или тебе смешно с предстоящего антиконституционного договорняка и торга Украиной?
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23.11.2025 22:39 Відповісти
Цього разу або зєлю в Америці поб'ють або у нас
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23.11.2025 14:37 Відповісти
не знаю як в Америці - а у нас можуть по змінити на у
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23.11.2025 14:43 Відповісти
Буде підтримка бубочки найвеличнішого боневтіка-60%+
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23.11.2025 15:18 Відповісти
Американський посадовець заявив, що спеціальний рашистський посланник США Стів Віткофф та рашистський агент - державний секретар Марко Рубіо,з якими працював зрадник українського народу Умєров будуть узгоджувати намульований куйлом план капітуляції України ,,,,
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23.11.2025 14:40 Відповісти
Думаю від ціх визначень ми акуєєм🤯
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23.11.2025 14:40 Відповісти
Все просто - ЗЕ хоче врятувати 1000 ізраїльтян і татар в уряді - а для цього 40 млн втрятать все.

Але ж лохи поставили за це 73% то чого їх жаліти?
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23.11.2025 14:41 Відповісти
Ну, майже все, що наказували ******* в Омані, воно досягло. Чекаємо на орден від пахана *****.
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23.11.2025 14:41 Відповісти
Розбір відеозвернення Зеленського: як він використовуватиме тиск США для порятунку рейтингу. В «офісі» громадянина зеленського та єрмака, царять страх і переляк за своє подальше майбутнє! Втеча виконавців, як кабміндічі, їх не надихає!! https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA
28 «панфіловців» від ****** для Трампа і вітькофа!!
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23.11.2025 14:42 Відповісти
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23.11.2025 14:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA

Простонародним сумським українським сленгом розбір на молекули тексту звернення великого лідОра з під яєць Алі-бАби ...І
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23.11.2025 15:56 Відповісти
Якщо Зелегський це зробить хай не вертаеться в Українцу- якшо підпише так звану капітуляцію під виглядом некапітуляції - то буде ганебний покидьок.
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23.11.2025 17:01 Відповісти
Вова ********* уже ганебний покидьок, гроші переправлені за кордон, гаманець Вови- Міндич уже в Ізраїлі. а тепер він відробляє собі і своєму шоблу амністію в обмін на примару одержання Трампом Нобелівської премії миру.
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23.11.2025 20:06 Відповісти
Ім обом місце в психіатричній лікарні, якщо не відають, що роблять або в тюрмі, якщо діють свідомо!
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23.11.2025 14:44 Відповісти
Діють свідомо і давно, стопудово - обоє всунуті в президентські крісла стараннями кремля, блискучими спецопераціями фсб (як би не прикро було це визнавати).
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23.11.2025 16:23 Відповісти
Трамп вболтає Зелю?
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23.11.2025 14:45 Відповісти
які тупі , зевиродок з міндічами , ермаком , умеровим , цуккерманами , кумом Чернишовим,……крали сотні мільйнів Допомоги ЕС і З Резервного фонду США , каганат , міняє , своє , не тюремне, майбутнє на Державу , яку здає Рашистам на поругання
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23.11.2025 15:25 Відповісти
До сих пір грали в цю гру "мирний план",перемовини,делегації,консультації.....
але щось пішло не так. І висуваються жорсткі умови. Чому Україна не могла першої висунути 28 умов ? А висуває )(уйло? Дипломатія України дупу чеше, а рашисській МІД, тим часом працює і атакує.
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23.11.2025 14:46 Відповісти
дайте йому ще 5 років, він навчиться (на нас з вами)

Бо у Зелі нема професіоналів, а тількі він сам найвеличніший знає як вести переговори, без досвіду у цій сфері
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23.11.2025 14:49 Відповісти
То при такому царю через 5-ть років нас (України) не буде!!!
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23.11.2025 15:55 Відповісти
грав , ваш , членограй з підручними кураторами ФСБ , невжє , ще не дійшло ? зе мафія , сама запропонувала здатися , в обмін на свободу , своїх збочених срак
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23.11.2025 15:28 Відповісти
Як ти розмовляєш з дамою? Ти, напевне, і пердиш при дамах?
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23.11.2025 23:30 Відповісти
Невже всі вже забули минулорічний "План Перемоги" від голобородька?
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23.11.2025 17:53 Відповісти
Трампон спитає: як потрапили до тебе наші долари у банківській упаковці? І жиденя обісреться і все підпише, бо він не лох.
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23.11.2025 14:46 Відповісти
вжє , підписав Умеров
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23.11.2025 15:29 Відповісти
А Міндіч не підписував? Таке враження, що цю писульку хто завгодно може підписати.
Питання в іншому - чого буде вартий той підпис.
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23.11.2025 17:57 Відповісти
Після закінчення строку повноважень Вови ********** будь-який український генерал міг одним копняком викинути його з президентськоо крісла. І тоді не було б Міндічгейту і 100 млн. доларів були б у державній скарбниці. Що це за нація, яка не може народити хоч одного сміливого генерала?
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23.11.2025 23:35 Відповісти
Цих двох довбойобів ні в якому разі не можна залишати наодинці. Обкурене чмо підпишеться під будь - чим, хто пообіцяє захист його власної дупи. Ішак в цейтноті і пристане на будь-що аби врятуватись. Європейці це розуміють і сподіваємось не допустять здійснитись цій "стрілці".
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23.11.2025 14:51 Відповісти
Здача територій ,в одностороньому порядку скорочувати війська має лише жертва та інші рашиські забаганки ,але хіба Зеля знає що таке Конституція і міжнародне право ,ну а для Трампа понад усе гроші
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23.11.2025 14:51 Відповісти
докерувався 🤡 зелене мудило ...випрохує гарантії недоторкності і для себе і для 40 розбійників в ОПі ...трамп піде на зустріч , цей Акт вистави , розробили для цих двох з суфлерами , московія ,тому шо ці двоє, трамп та зеленський головні агенти фсб , керивникі фсб будуть вписани в посібникі , як генії вербовки державних андонів ,які перевертають сторію з ніг на голову ,при геополітичному дерібані ...шкода
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23.11.2025 14:53 Відповісти
Агенти з Мінфіну та ФРС США, уже чекають на пояснення від зеленського про оті стоси банкнотів в упаковці ФРС США!!
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23.11.2025 14:53 Відповісти
Обговорять золотий парашют в Ізраїль.
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23.11.2025 14:55 Відповісти
Це просто вистава. Трамп знає, що зєлєнской нічого не вирішує, ніяких рішень не приймає
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23.11.2025 14:55 Відповісти
А хто надав повноваження громадянину(?) Зеленському на таку доленосну справу? Такі його умовні повноваження закінчились у 2024 році. Що взагалі відбувається? Мало того, що корисними копалинами розпоряджається хто попало?
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23.11.2025 14:55 Відповісти
Саме смішне те що Зе добре розуміе що ***** цей план не підпише, тому робить все щоб Трамп бачив що він сам повністю договороздібний. А ***** ні.
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23.11.2025 14:56 Відповісти
ЦЕ ЕПІЧНО: ДЕРЖЗРАДНИК, УЗУРПАТОР, КРАДІЙ І ЩЕ МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИРІШУЄ ДОЛЮ ЗРАДЖЕНОЇ І ОБКРАДЕНОЇ НИМ КРАЇНИ.
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23.11.2025 15:00 Відповісти
Сюр кончаного рижого підара.
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23.11.2025 15:02 Відповісти
Зеленський в США буде розповідати, що завдяки йому корупція в Україні повністю знищена, а прізвище Міндіч йому незнайоме.
Трамп заявить, що зупинив вже 8 чи 9 війн у всьому світі, а прізвище Епштейн він вперше чує.
Саме так буде виглядати зустріч двох: 🤡, нарцисів, брехунів, божевільних, піарАсів (потрібне підкреслити).
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23.11.2025 15:04 Відповісти
Зебіл так поспішає
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23.11.2025 15:10 Відповісти
Міндічгейт підганяє, зебуїн сцить, що все може погано повернутися для нього.
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23.11.2025 16:06 Відповісти
А путін в курсі?
*****, два клоуна!
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23.11.2025 15:13 Відповісти
Чого ж не в курсі? Він рудому і писав ті 28 пунктів.
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23.11.2025 16:05 Відповісти
В нинішньому вигляді ці 28 пунктів ніхто не підпише. Вони зроблять правки, які не сподобаються путіну, тому, закінчиться ця клоунада нічим.
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23.11.2025 16:48 Відповісти
пока трамп будет писять в туалете, зеленский под дверью получит указания
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23.11.2025 15:18 Відповісти
Ніякого узгодження "плану" - ЗАРАЗ не буде. Навіть "покращеного та переробленого" .....без коментарів.
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23.11.2025 15:26 Відповісти
Ці двоє, яким Україна *****, просто територія. Огидно, мерзотно, просто якась мертвичина.
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23.11.2025 15:28 Відповісти
Санич, ти можеш торгувати тільки тим що є твоє, хоч своєю дупою, але не Україною вона не твоя ти для неї чужий.
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23.11.2025 15:32 Відповісти
А *****? У нього ж завжди особлива позиція. Зараз знов заведе свою шарманку про "всі цілі сво мають бути виконаними" та "денацифікація та демілітаризація". І що далі?
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23.11.2025 15:55 Відповісти
@ (в перекладі):
Якщо твої "друзі" просять тебе домовитися з ворогом, значить, зрадники (твої так звані "друзі") і твій ворог вже домовилися за твоєю спиною. (с)
Аль Капоне
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23.11.2025 15:56 Відповісти
Що можуть узгодити два кремлівських холуя? Безпеку особистої шкурки зебуїна, затребувані ніштяки для пуйла і нобєлька для рудого: ось їхні інтереси.
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23.11.2025 16:03 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17704 Офіційна позиція фракції Європейська Солідарність щодо мирних переговорів:
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
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23.11.2025 16:16 Відповісти
В хтось з українців хоч присутній буде?
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23.11.2025 17:23 Відповісти
Істоти , що під слідством НАБУ за корупцію, розкрадання міжнародних коштів ,не мають права на ніякі переговори на міжнародному рівні , не мають права вирішувати за Україну , українців . Прострочений знову поклав на Конституцію України . Одна надія , що цей кошмар буде запинений опозицією, і НАБУ і САП та європейськими лідерами .
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23.11.2025 18:00 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
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23.11.2025 19:07 Відповісти
не бзди казах
воевать прийдется вам всем
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24.11.2025 01:40 Відповісти
Никакого мирного плана не будет. Будет продолжатся истощение РФ - медленная смерть!!!
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23.11.2025 19:31 Відповісти
Там в пунктах вибори треба? Тоді точно нічого не буде.
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23.11.2025 21:03 Відповісти
Так вже ж перетирали на похоронах Папи Римського і шо знову?
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23.11.2025 22:28 Відповісти
В цьому плані має бути головне - гарантії безпеки України у вигляді армії та далекобійної зброї. На усе інше можна погоджуватись. Чому? Просто рф на це ніколи не піде. Відповідно, угода зірветься з усіма відповідними наслідками для рф.
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23.11.2025 23:15 Відповісти
це капітуляція. гг
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24.11.2025 00:57 Відповісти
хай там відсмокчуть одне одному у позі 69
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24.11.2025 01:41 Відповісти
 
 