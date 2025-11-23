Українська делегація провела зустрічі з радниками ЄС у Женеві, попереду - консультації зі США, - ОП

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова делегації, очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Єрмака, він вже провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером.

"Наступна зустріч - із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що запропонований США мирний план є реальним щодо підписання як Україною, так і Росією.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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