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Новини Мирний план США
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Українська делегація провела зустрічі з радниками ЄС у Женеві, попереду - консультації зі США, - ОП

єрмак про зустріч з делегацією США

Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова делегації, очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами Єрмака, він вже провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером.

"Наступна зустріч - із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Карні анонсував розмову із Зеленським: говоритимуть про новий мирний план

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що запропонований США мирний план є реальним щодо підписання як Україною, так і Росією.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Також читайте: Перед початком роботи над мирним планом потрібно точно знати, хто є його автором і де він створений, - Туск

Автор: 

перемовини (3807) Женева (100) Єрмак Андрій (1779)
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Топ коментарі
+20
Делегація це коли фахові, професійні дипламати а не шобла zелених крадіїв, ларьочників, дискжокеєв, кримсько-татарських чебурашек, сексологінь з київсткой окружной, тощо.
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23.11.2025 13:40 Відповісти
+15
Зеленський всюди пхає зашквареного та нерукопожатого завгоспа Єрмака.🤦‍♂️
Володя дає всім зрозуміти, що їх обох можна позбутися тільки як Портнова!
Інакших варіантів немає.
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23.11.2025 13:41 Відповісти
+13
Секретар ОПи рулить - а мав би міністр закордонних справ
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23.11.2025 13:39 Відповісти
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Олексій Ерінчак
@lexpositive
·
4 год
Трамп поставив Україні дедлайн щодо «мирного плану» про який він сам дізнався з медіа

який виявився російським списком бажанок

який росіяни злили в медіа

🤯🤯🤯

Ця адміністрація США - довбаний цирк!
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23.11.2025 13:37 Відповісти
Це вже було.
Десь дуже близько.
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23.11.2025 13:45 Відповісти
Україну рудий хоче подати на стіл американців замість індички на День Подяки

сюрприз....

.
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23.11.2025 13:49 Відповісти
Розбір відеозвернення Зеленського: як він використовуватиме тиск США для порятунку рейтингу.
https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA
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23.11.2025 14:14 Відповісти
28 пунктів-порушень міжнародного права, як про 28 «панфіловців» від ****** для Трампа!
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23.11.2025 14:45 Відповісти
Секретар ОПи рулить - а мав би міністр закордонних справ
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23.11.2025 13:39 Відповісти
Хто такий Дєрьмак і звати його як?
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23.11.2025 13:57 Відповісти
Делегація це коли фахові, професійні дипламати а не шобла zелених крадіїв, ларьочників, дискжокеєв, кримсько-татарських чебурашек, сексологінь з київсткой окружной, тощо.
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23.11.2025 13:40 Відповісти
Стамбул-2

.
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23.11.2025 13:50 Відповісти
З урахуванням складу щобли та підгорівшого від переляку пердака Вальодьі можливо. Зараді наживи Вова Аляксандравич Косоворотько, разом з міндічем, цукерманом, ермаком арахамією, безуглою тощо . вже вбив сотні тисяч українців, зараді власной сраки та крадених грошей він готовий вбити ще більше, мільони, та продати караїну кацапам.
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23.11.2025 14:01 Відповісти
Фаховi дипломати у нас лише Дещица та Кулеба.
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23.11.2025 14:00 Відповісти
То може у вас вони і фахові. П для людей вони zелене гівно.
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23.11.2025 14:04 Відповісти
Кул *** - це хто такий крутий?
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23.11.2025 14:32 Відповісти
Ми унівєрсітєтав нє канчалі!
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23.11.2025 14:02 Відповісти
авжеж !
нагадаю, алі-баба закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ!
так-так, той самий, що і Порошенко.

але, какая разница між ними!
чи не так?

.
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23.11.2025 14:12 Відповісти
Ніякої, один Гетьман, а інший корупціонер в законі.
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23.11.2025 14:15 Відповісти
дякую за вірну відповідь !

але, питання без знаку запитання, отже - риторичне, яке само собою зрозуміле.

.
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23.11.2025 14:40 Відповісти
Моя помилка. У Вас не риторичне запитання, а ствердження, що між ними велика різниця.
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23.11.2025 15:29 Відповісти
Окружна велика. Це ті шо на Теремках стоять?
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23.11.2025 14:29 Відповісти
Та я бачу шо ви у zелених кадрах обізнані.
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23.11.2025 14:33 Відповісти
10 років на Теремках біля Іподрому недалеко прожив, але дуже давно там не був... Пам'ятаю якраз це було коли з великого круга будували мостову розв'язку, то там якраз "жара" була біля універсаму
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23.11.2025 14:42 Відповісти
А я ж тоді ще молодий та гарячий був
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23.11.2025 14:47 Відповісти
Їх хоч побрили перед самітом? А то схожі на російсько-татарських бояр. Україною тут і не пахне, тому і результат буде відповідний. Продажний...
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23.11.2025 13:41 Відповісти
як казав мій сержант в совіцькій армії:

щетина как у бешеной свиньи !

.
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23.11.2025 13:51 Відповісти
фото Цензор помістив гарне!

.
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23.11.2025 13:55 Відповісти
Аж руку на серце положив
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23.11.2025 14:30 Відповісти
Зеленський всюди пхає зашквареного та нерукопожатого завгоспа Єрмака.🤦‍♂️
Володя дає всім зрозуміти, що їх обох можна позбутися тільки як Портнова!
Інакших варіантів немає.
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23.11.2025 13:41 Відповісти
Як Чаушеску.
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23.11.2025 13:58 Відповісти
Це *******. Алі-Баба, якого цураються всюди, лізе без мила у дупу ЄС вести переговори...

І на який результат тут можна розраховувати?
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23.11.2025 13:44 Відповісти
Блт!!! А ЦН ще й розповсюджує дописи злочинця, як офіційну інформацію.
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23.11.2025 13:46 Відповісти
Здача території України ворогу карається як державна зрада.

пункт договорняка про амністію НЕ спрацює, бо кожен, хто прийде до влади після ЗЄлі, неодмінно вчинить розправу з "папєрєдніком".

.
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23.11.2025 13:47 Відповісти
починаючи з умовної безуглої,
бо ці ЗЄльоні дістали вже самих ЗЄльоних !
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23.11.2025 14:43 Відповісти
Радн ки та зрадники
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23.11.2025 13:48 Відповісти
пишеться через дефіс

.
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23.11.2025 13:52 Відповісти
Орбан:

Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине. Европа немедленно должна поддержать план Трампа и начать переговоры с РФ, -

Орбан не слишком умен, но даже он обязан понимать исключительную кровавость «мирного плана» Уиткоффа-Дмитриева.

Орбан все-таки венгр. Т.е должен помнить то, с каким азартом русские танки плющили студенточек и старушек в Будапеште 1956 года.



Уиткофф и Дмитриев -кабинетные одуванчики. Они не соображают, какие потенциалы горя и смерти заложены в их «проекте».

Оккупация россией Краматорской агломерации, на которой настаивает «план», это, как минимум 200 тысяч беженцев, это массовые расстрелы тех, кто бежать не сможет или не успеет.

Это десятки тысяч изнасилований, это повешенные пенсионеры и дети, а в каждом подвале разграбленных и загаженных домов -тюрьма и пыточная ФСБ.

Русские, при всем желании просто не умеют иначе, что доказано Бучей, Мариуполем, Марьинкой, Бахмутом и т.д.

Вступив в ту часть Донецкой области, которая осталась Украинской - русские орки дадут волю своему садизму.

Россия -явление столь же гадкое и опасное, как Германия Гитлера. Оккупационный стиль обоих Рейхов ( русского и III-го) идентичен.



Это сейчас, в провонявших трупами лесополках оркам некого грабить, насиловать и расстреливать, кроме, как друг друга. Поэтому тема военных преступлений РФ ушла из медийного поля.

Но вторгнувшись в ПГТ и города Краматорской агломерации орки устроят невиданный грабеж, бойню и геноцид, так как за четыре года войны и пропаганды озверены на все украинское. А украинцев в КА -около 80%.

Да, там есть «ждуны», их примерно 5%. Но и им придется горько за то, что «вяло ждали». Ограбят и распотрошат и их тоже.

Нет ни малейших сомнений в том, что сотни квадратных километров КА превратятся в одно глобальное преступление, которое затмит Бучу и Ирпень. Регулировать этот процесс невозможно.

Невзоров

@nevzotovtv
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23.11.2025 13:52 Відповісти
орбан не угорець!

він вугор на сраці Європи.

.
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23.11.2025 13:54 Відповісти
Спішать суки врятувати )(уйла. Бо за зиму економіка Сосії розвалиться. Вона вже почала жерти саму себе. )(Уйло вже воює в борг. І скоро Китай прийде вимагати цей борг. Тому )(уйло і Тампон зараз спішать прогнути Україну, щоб )(уйлу не прийшлось віддавати китайцям шмат рашки
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23.11.2025 13:53 Відповісти
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23.11.2025 14:49 Відповісти
Баран-аматор, який обісрався, навіть, на зустрічі зі студентами, здатен вести перемовини з професіоналами? Це вже некажучи про корупційний і агентурний бекграунд!
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23.11.2025 13:54 Відповісти
Цікаво, що Єрмак напише після зустрічі з американською делегацією? .....погодились з усіма пунктами.
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23.11.2025 13:54 Відповісти
Цікаво, високоповажні Єрмак та Умеров теж будуть брати із США "відкати" 10-15%? Шлагбаум, так би мовити...
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23.11.2025 13:58 Відповісти
Корупціонери Єрмак та Умеров не мають права представляти Україну! Тим більше що за гроші вони і маму рідну продадуть! Зельцмана геть!
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23.11.2025 14:01 Відповісти
Українську делегацію очолив президент Єрмак.
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23.11.2025 14:08 Відповісти
ала баба і 40 розбійників

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23.11.2025 14:13 Відповісти
https://t.me/rozumaha/27239 Журналіст Рікард Йозвяк, Редактор Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода з питань Європи повідомляє з Женеви, що американці наполягають на окремих консультаціях (переговорах) з приводу ультиматуму Трампа "28 пунктів" окремо з українською, окремо з європейськими делегаціями.
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23.11.2025 14:22 Відповісти
ОП(ОФІС ПУТІНА) провІВІ зустрічі з радниками ЄС у Женеві, попереду - консультації зі США, - ОП Джерело: https://censor.net/ua/n3586501
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23.11.2025 14:22 Відповісти
Хто такий дєрьмак? Які в нього повноваження? В принципі, який "мирний план" такі і обговорювачі.
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23.11.2025 14:27 Відповісти
І про що добре можуть домовитись єрмаки умерови корупціонери які привели до біди ,в них понад усе зберегти власну ск-ку ,що їм Україна.
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23.11.2025 14:29 Відповісти
В цього ларьочника на фото навіть рука на серці як щупальця спрута, крадій, саботажник, зрадник.
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23.11.2025 15:12 Відповісти
Ізраїльський історик Григорій Тамар https://youtu.be/xdOZO7TzZiw?si=sxSoyc5o3NE3Mmh7 закликав Україну не погоджуватися на відмову від ще не захоплених територій.
@ (в перекладі):
"Рашисти б'ються одинадцятий рік за Донецьку область, але ніяк не можуть захопити її повністю, і швидше за все їм це не вдасться зробити. Якщо, звісно, Україна добровільно не відступить зі своїх позицій у рамках підписання так званої "мирної угоди".
Віддавати фортифікації не можна, бо вони справді надійно захищають країну і її території від захоплення окупантами.
Таким чином, головний пункт у "мирному плані", на який Україні не можна погоджуватися - це здача без бою Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Сіверська та Лимана.
Втрата фортифікацій, які росія десять років не може взяти - ось це дуже серйозно. Ось за це треба стояти на смерть. Це не можна віддавати за жодних умов. Це все одно, що їжачок зніме з себе шкурку разом із колючками. Бо десять років росія намагається взяти цей укріпрайон і десять років не може цього зробити.
Не можна цього віддавати!"
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23.11.2025 15:37 Відповісти
Провела зустріч з радниками, чи з зрадниками? Уточніть, будь ласка, бо виникає якась невизначеність
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23.11.2025 16:10 Відповісти
 
 