Українська делегація провела зустрічі з радниками ЄС у Женеві, попереду - консультації зі США, - ОП
Українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова делегації, очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Єрмака, він вже провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером.
"Наступна зустріч - із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що запропонований США мирний план є реальним щодо підписання як Україною, так і Росією.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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@lexpositive
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4 год
Трамп поставив Україні дедлайн щодо «мирного плану» про який він сам дізнався з медіа
який виявився російським списком бажанок
який росіяни злили в медіа
🤯🤯🤯
Ця адміністрація США - довбаний цирк!
Десь дуже близько.
сюрприз....
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https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA
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нагадаю, алі-баба закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ!
так-так, той самий, що і Порошенко.
але, какая разница між ними!
чи не так?
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але, питання без знаку запитання, отже - риторичне, яке само собою зрозуміле.
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щетина как у бешеной свиньи !
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Володя дає всім зрозуміти, що їх обох можна позбутися тільки як Портнова!
Інакших варіантів немає.
І на який результат тут можна розраховувати?
пункт договорняка про амністію НЕ спрацює, бо кожен, хто прийде до влади після ЗЄлі, неодмінно вчинить розправу з "папєрєдніком".
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бо ці ЗЄльоні дістали вже самих ЗЄльоних !
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Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине. Европа немедленно должна поддержать план Трампа и начать переговоры с РФ, -
Орбан не слишком умен, но даже он обязан понимать исключительную кровавость «мирного плана» Уиткоффа-Дмитриева.
Орбан все-таки венгр. Т.е должен помнить то, с каким азартом русские танки плющили студенточек и старушек в Будапеште 1956 года.
Уиткофф и Дмитриев -кабинетные одуванчики. Они не соображают, какие потенциалы горя и смерти заложены в их «проекте».
Оккупация россией Краматорской агломерации, на которой настаивает «план», это, как минимум 200 тысяч беженцев, это массовые расстрелы тех, кто бежать не сможет или не успеет.
Это десятки тысяч изнасилований, это повешенные пенсионеры и дети, а в каждом подвале разграбленных и загаженных домов -тюрьма и пыточная ФСБ.
Русские, при всем желании просто не умеют иначе, что доказано Бучей, Мариуполем, Марьинкой, Бахмутом и т.д.
Вступив в ту часть Донецкой области, которая осталась Украинской - русские орки дадут волю своему садизму.
Россия -явление столь же гадкое и опасное, как Германия Гитлера. Оккупационный стиль обоих Рейхов ( русского и III-го) идентичен.
Это сейчас, в провонявших трупами лесополках оркам некого грабить, насиловать и расстреливать, кроме, как друг друга. Поэтому тема военных преступлений РФ ушла из медийного поля.
Но вторгнувшись в ПГТ и города Краматорской агломерации орки устроят невиданный грабеж, бойню и геноцид, так как за четыре года войны и пропаганды озверены на все украинское. А украинцев в КА -около 80%.
Да, там есть «ждуны», их примерно 5%. Но и им придется горько за то, что «вяло ждали». Ограбят и распотрошат и их тоже.
Нет ни малейших сомнений в том, что сотни квадратных километров КА превратятся в одно глобальное преступление, которое затмит Бучу и Ирпень. Регулировать этот процесс невозможно.
Невзоров
@nevzotovtv
він вугор на сраці Європи.
.
@ (в перекладі):
"Рашисти б'ються одинадцятий рік за Донецьку область, але ніяк не можуть захопити її повністю, і швидше за все їм це не вдасться зробити. Якщо, звісно, Україна добровільно не відступить зі своїх позицій у рамках підписання так званої "мирної угоди".
Віддавати фортифікації не можна, бо вони справді надійно захищають країну і її території від захоплення окупантами.
Таким чином, головний пункт у "мирному плані", на який Україні не можна погоджуватися - це здача без бою Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Сіверська та Лимана.
Втрата фортифікацій, які росія десять років не може взяти - ось це дуже серйозно. Ось за це треба стояти на смерть. Це не можна віддавати за жодних умов. Це все одно, що їжачок зніме з себе шкурку разом із колючками. Бо десять років росія намагається взяти цей укріпрайон і десять років не може цього зробити.
Не можна цього віддавати!"