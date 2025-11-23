РУС
Украинская делегация провела встречи с советниками ЕС в Женеве, впереди - консультации с США, - ОП

Ермак о встрече с делегацией США

Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, приступила к работе в Женеве.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава делегации, руководитель ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ермака, он уже провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером.

"Следующая встреча - с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Карни анонсировал разговор с Зеленским: будут говорить о новом мирном плане

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что предложенный США мирный план является реальным для подписания как Украиной, так и Россией.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Перед началом работы над мирным планом нужно точно знать, кто является его автором и где он создан, - Туск

