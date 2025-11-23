Украинская делегация провела встречи с советниками ЕС в Женеве, впереди - консультации с США, - ОП
Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, приступила к работе в Женеве.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава делегации, руководитель ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Ермака, он уже провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером.
"Следующая встреча - с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что предложенный США мирный план является реальным для подписания как Украиной, так и Россией.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
@lexpositive
·
4 год
Трамп поставив Україні дедлайн щодо «мирного плану» про який він сам дізнався з медіа
який виявився російським списком бажанок
який росіяни злили в медіа
🤯🤯🤯
Ця адміністрація США - довбаний цирк!
Десь дуже близько.
сюрприз....
.
https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA
.
нагадаю, алі-баба закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ!
так-так, той самий, що і Порошенко.
але, какая разница між ними!
чи не так?
.
щетина как у бешеной свиньи !
.
.
Володя дає всім зрозуміти, що їх обох можна позбутися тільки як Портнова!
Інакших варіантів немає.
І на який результат тут можна розраховувати?
пункт договорняка про амністію НЕ спрацює, бо кожен, хто прийде до влади після ЗЄлі, неодмінно вчинить розправу з "папєрєдніком".
.
.
Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине. Европа немедленно должна поддержать план Трампа и начать переговоры с РФ, -
Орбан не слишком умен, но даже он обязан понимать исключительную кровавость «мирного плана» Уиткоффа-Дмитриева.
Орбан все-таки венгр. Т.е должен помнить то, с каким азартом русские танки плющили студенточек и старушек в Будапеште 1956 года.
Уиткофф и Дмитриев -кабинетные одуванчики. Они не соображают, какие потенциалы горя и смерти заложены в их «проекте».
Оккупация россией Краматорской агломерации, на которой настаивает «план», это, как минимум 200 тысяч беженцев, это массовые расстрелы тех, кто бежать не сможет или не успеет.
Это десятки тысяч изнасилований, это повешенные пенсионеры и дети, а в каждом подвале разграбленных и загаженных домов -тюрьма и пыточная ФСБ.
Русские, при всем желании просто не умеют иначе, что доказано Бучей, Мариуполем, Марьинкой, Бахмутом и т.д.
Вступив в ту часть Донецкой области, которая осталась Украинской - русские орки дадут волю своему садизму.
Россия -явление столь же гадкое и опасное, как Германия Гитлера. Оккупационный стиль обоих Рейхов ( русского и III-го) идентичен.
Это сейчас, в провонявших трупами лесополках оркам некого грабить, насиловать и расстреливать, кроме, как друг друга. Поэтому тема военных преступлений РФ ушла из медийного поля.
Но вторгнувшись в ПГТ и города Краматорской агломерации орки устроят невиданный грабеж, бойню и геноцид, так как за четыре года войны и пропаганды озверены на все украинское. А украинцев в КА -около 80%.
Да, там есть «ждуны», их примерно 5%. Но и им придется горько за то, что «вяло ждали». Ограбят и распотрошат и их тоже.
Нет ни малейших сомнений в том, что сотни квадратных километров КА превратятся в одно глобальное преступление, которое затмит Бучу и Ирпень. Регулировать этот процесс невозможно.
Невзоров
@nevzotovtv
він вугор на сраці Європи.
.