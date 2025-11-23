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Новини Мирний план США
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Зеленський про консультації в Женеві: Потрібно зупинити кровопролиття і не допустити нової війни

зеленський про консультації в Женеві

Цим часом у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже Зеленський?

"Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів - у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат. Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карні анонсував розмову із Зеленським: говоритимуть про новий мирний план

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що українська делегація провела зустрічі з радниками ЄС у Женеві, попереду - консультації зі США.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Також читайте: Перед початком роботи над мирним планом потрібно точно знати, хто є його автором і де він створений, - Туск

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) перемовини (3807) Женева (100)
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Топ коментарі
+43
Коли ти заткнешся, падло продажне?
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23.11.2025 14:03 Відповісти
+38
А твоє крадівництво зупинити не треба, тварюка? Ти ж, гнида, не гроши, ти ж ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ КРАДЕШ.
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23.11.2025 14:06 Відповісти
+38
потрібно було НЕ допустити кровопролиття, коли тебе, курво, попереджали за шість місяців про напад рашки !

.
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23.11.2025 14:22 Відповісти
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Коли ти заткнешся, падло продажне?
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23.11.2025 14:03 Відповісти
потрібно було НЕ допустити кровопролиття, коли тебе, курво, попереджали за шість місяців про напад рашки !

.
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23.11.2025 14:22 Відповісти
амністії НЕ буде, вова !

.
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23.11.2025 14:23 Відповісти
,😂😂😂
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23.11.2025 14:28 Відповісти
Воно ж сподівалося, що рашисти просто красиво заїдуть до Києва на танках, він підпише їхні вимоги (легалізує Оман), проведе спільний парад на Хрещатику і буде вічним гауляйтером! Власне тому й Боневтік! Але не всі українці мають гниле коріння і в цієї потвори все пішло не так! А партнери чомусь з цього лайна зліпили захисника нації, закривши очі на його явні прой*би! Ось воно і бикує!
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23.11.2025 14:42 Відповісти
Трохи дивний коментар.
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23.11.2025 14:54 Відповісти
для малолояльного в них Сибір є...все ж по колу..
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23.11.2025 15:01 Відповісти
половину не довезуть..і досвід в них великий в годуванні
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23.11.2025 15:12 Відповісти
навезуть джамшудів..он як в Маріуполь..глобальне потепління.
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23.11.2025 15:22 Відповісти
заздрю я Вашому оптимізму. чесне слово...
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23.11.2025 15:55 Відповісти
Пригадуєте, опублікований десь в 2020 році одним з друзів, список головних чиновницьких посад в державі, починаючи з посади президента? Кожній посаді відповідала конкретна особа та її національність. На превеликий жаль я не зберіг цей список, але пам*ятаю, що тільки десь 15% в загальній кількості перерахованих посад займали українці. Всі інші - рузскіє та інших національностей. Та й то, серед наявних в списку начебто українців фігурували типи, подібні до голови ВР Стефанчука Бегемотовича! Якого я українцем не вважаю!

На жаль, мало хто тоді звернув увагу на якість фігурантів списку. А дарма! Не буду говорити про те, що думали далекоглядні громадяни про ЗЕлуплену шайку-кагал ще до виборів, але ж в час публікації названого списку вже було цілком ясно, що держава Україна в такому особовому складі верхівки чиновництва не може бути хоча б трошки проукраїнською.

І от тепер маємо результат!
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23.11.2025 14:28 Відповісти
Їзраїль, забери, нарешті свого "блудного сина" Вову **********.
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23.11.2025 14:32 Відповісти
а він Ізраілю потрібний?
цей геморрой...

.
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23.11.2025 14:45 Відповісти
FBIвці вже мурчать, що вава вкрав до 50 млрд. прямокутників зеленоватого кольору із західної допомоги, так що потрібен з таким приданим скрізь.
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23.11.2025 15:05 Відповісти
А Їзраїль радо приймає тих, хто багато накрав
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23.11.2025 17:22 Відповісти
28 «панфіловців» від ****** для Трампа і вітькофа??
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23.11.2025 14:43 Відповісти
тобі і твоїм дітям до скону тільки кривавих сліз і збожеволіти від мародерних на крові грошей
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23.11.2025 14:06 Відповісти
А твоє крадівництво зупинити не треба, тварюка? Ти ж, гнида, не гроши, ти ж ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ КРАДЕШ.
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23.11.2025 14:06 Відповісти
Наш Лідор підпише перемиря, проведе вибори і сяде в тюрму за держ. зраду, військові злочини, корупцію та інше. Саме так і буде💩
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23.11.2025 14:08 Відповісти
А здавати українські інтереси можна за що загинуло сотні тисяч українців ,щоб твоя банда грабувала ? це крах політики Зеленського ,Єрмака
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23.11.2025 14:09 Відповісти
Ти мерзота вже сім років зупиняєш це кровопролиття! Порошенко тобі **** не хотів зупиняти, бо "барига, йому вигідно"… Мерзота зелена тошнотворна, холуй кремлівський.
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23.11.2025 14:12 Відповісти
Розбір відеозвернення Зеленського: як він використовуватиме тиск США для порятунку рейтингу.
https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA
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23.11.2025 14:13 Відповісти
Респект!
Все по поличках розкладено!!!
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23.11.2025 14:29 Відповісти
Потрібно шоб Європа піднажала - бо це план миру а капітуляція
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23.11.2025 14:13 Відповісти
Накрали, пришла пора легализации.
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23.11.2025 14:16 Відповісти
Носився раніше із тими гарантіями безпеки по всьому світі і ,як результат, тепер має 28 пунктів капітуляції....
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23.11.2025 14:17 Відповісти
А грабувати Україну під час війни ти ЗЕблазень зі свєю бандою "міндічів" не плануєш припинити???
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23.11.2025 14:17 Відповісти
У відставку - і в країні знайдуться здорові сили, які її врятуюють!
Кожна мить твого сумнівно легітимного перебування на посаді веде до катострофи!
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23.11.2025 14:18 Відповісти
Зеленский внезапно устал от вайны.
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23.11.2025 14:22 Відповісти
хоче бути президентом миру на другому терміні...

.
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23.11.2025 14:25 Відповісти
https://t.me/rozumaha/27239 Журналіст Рікард Йозвяк, Редактор Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода з питань Європи повідомляє з Женеви, що американці наполягають на окремих консультаціях (переговорах) з приводу ультиматуму Трампа "28 пунктів" окремо з українською, окремо з європейськими делегаціями.

Що це означає - навіть не потрібно пояснювати: розбиття взаємодії союзників.
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23.11.2025 14:24 Відповісти
авжеж!
європейцям міндічей на стіл не покладеш.

.
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23.11.2025 14:26 Відповісти
Та щось вони не дуже відкидають міндічів - принаймні двоє з них у делегації присутні!
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23.11.2025 15:08 Відповісти
У першу чергу потрібно прострченого ішака усунути від влади, бо це чмо є головною проблемою у вирішенні інших проблем.
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23.11.2025 14:25 Відповісти
+💯 👍🏿!

ВИБОРИ !

Україні потрібен Гетьман !

.
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23.11.2025 14:27 Відповісти
Коли Зельман робить потужний занюх, на рожевому однорозі приїздить гарантія, що "війна більше не буде розпалена". Ця примара у вигляді ***** надасть йому таку потужну гарантію, що дупа навіть після Ермака буде довго болить.
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23.11.2025 14:26 Відповісти
щоб ти здох разом зі своєю прокацапською бандою, якою ти оточив себе.
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23.11.2025 14:27 Відповісти
Банда-кагал в нього кошерно-квасна. Чули такий вираз на кацапському ізикє "квасной патриотизм"? , так там не тільки дєрмак такий, а і всі кацапи.
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23.11.2025 14:32 Відповісти
В корупцію коли зупинеш? Тобі вигідна уі війна, можна зручно красти і народ годувати потужностями
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23.11.2025 14:28 Відповісти
Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Ти ж "зелений рашистський зраднику " це обіцяв "мудрому українському наріду " у 2019 році.... Якщо подібних до нього "зрадників" залишити при владі в Україні.то згодом нова війна.для повної окупації України.яка є опробувана за участі "зелених слуг" в Україні буде не за горами....ЯКЩО УКРАЇНУ НЕ БЕРУТЬ В НАТО І НАТО НЕ ГАРАНТУЄ 3,14ДЕРАЦІЇ НЕНАПАД НА ЇЇ ТЕРИТОРІЮ І ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАКОНІВ З НЕДОТОРКАННОСТІ ВСТАНОВЛЕНИХ СВІТОВИМ ПОРЯДКОМ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ТО ВСІ РЕШТУ ВІДМАЗКИ І ПРИДУМАНІ ПРИЧИНИ ВІДМОВИ В НАДАННІ УКРАЇНІ ЧЛЕНСТВА В НАТО.ВКАЗУЮТЬ НА ЗМОВУ МІЖ США.НАТО І ЄС ПРО МАЙБУТНЮ РАШИСТСЬКУ ПОВНУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ....
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23.11.2025 14:30 Відповісти
Ти небрите падло і брехло вже недопустило вторгення розмінувавши чонгар і запустивши кацапів в Енергодар
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23.11.2025 14:50 Відповісти
Ах ти *** твою а це зара шо ? Стара війна ?)) казел !
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23.11.2025 15:03 Відповісти
Зеленський вирішив підписати Капітуляцію України - в обмін на не розголошення інформації про Корупційні злочини банди Єрмака-Зеленського-Міндіча у сфері витрат коштів західної допомоги для Військових цілей.

Це буде подаватись як мир за будь-яку ціну і припинення кровопролиття за будь-яку ціну.

Це означає що для Банди Зеленського вже готові ''запасні аеродроми'' у Франції та Ізраїлі.
Значить Зеленський отримав гарантії від Команди Трампа про його особисту безпеку і безпеку його сім'ї та безпеку награбованого бандою Зеленського.
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23.11.2025 15:09 Відповісти
Ти за війну в Україні думай а не за мир у всьому світі-ждем умерова де він нам усім тут розкаже як він армію розкрадав під твоїм керівництвом
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23.11.2025 15:10 Відповісти
Це буде не тільки капітуляція України, це відкриє шлях до третьої світової, цей" мирний план" мюнхенська змова номер 2.
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23.11.2025 16:04 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17704 Офіційна позиція фракції Європейська Солідарність щодо мирних переговорів:
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
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23.11.2025 16:18 Відповісти
Судячи з коментарів ох як любить наш нарід цю зелену потвору.
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23.11.2025 16:27 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
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23.11.2025 19:06 Відповісти
Ти зелена мерзота і призвів до війни
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23.11.2025 19:08 Відповісти
 
 