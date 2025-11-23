РУС
Новости Мирный план Трампа
3 189 53

Зеленский о консультациях в Женеве: Нужно остановить кровопролитие и не допустить новой войны

Зеленский о консультациях в Женеве

В это время в Швейцарии встречаются команды, которые будут работать над шагами для окончания войны.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорит Зеленский?

"Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным. Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров - в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат. Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разжигаться. Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас", - подчеркнул глава государства.

Карни анонсировал разговор с Зеленским: будут говорить о новом мирном плане

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что украинская делегация провела встречи с советниками ЕС в Женеве, впереди - консультации с США.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Перед началом работы над мирным планом нужно точно знать, кто является его автором и где он создан, - Туск

Автор: 

Зеленский Владимир (22696) переговоры (5184) Женева (85)
Коли ти заткнешся, падло продажне?
23.11.2025 14:03 Ответить
А твоє крадівництво зупинити не треба, тварюка? Ти ж, гнида, не гроши, ти ж ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ КРАДЕШ.
23.11.2025 14:06 Ответить
потрібно було НЕ допустити кровопролиття, коли тебе, курво, попереджали за шість місяців про напад рашки !

.
23.11.2025 14:22 Ответить
амністії НЕ буде, вова !

.
23.11.2025 14:23 Ответить
,😂😂😂
23.11.2025 14:28 Ответить
Воно ж сподівалося, що рашисти просто красиво заїдуть до Києва на танках, він підпише їхні вимоги (легалізує Оман), проведе спільний парад на Хрещатику і буде вічним гауляйтером! Власне тому й Боневтік! Але не всі українці мають гниле коріння і в цієї потвори все пішло не так! А партнери чомусь з цього лайна зліпили захисника нації, закривши очі на його явні прой*би! Ось воно і бикує!
23.11.2025 14:42 Ответить
Трохи дивний коментар.
23.11.2025 14:54 Ответить
для малолояльного в них Сибір є...все ж по колу..
23.11.2025 15:01 Ответить
половину не довезуть..і досвід в них великий в годуванні
23.11.2025 15:12 Ответить
навезуть джамшудів..он як в Маріуполь..глобальне потепління.
23.11.2025 15:22 Ответить
заздрю я Вашому оптимізму. чесне слово...
23.11.2025 15:55 Ответить
Пригадуєте, опублікований десь в 2020 році одним з друзів, список головних чиновницьких посад в державі, починаючи з посади президента? Кожній посаді відповідала конкретна особа та її національність. На превеликий жаль я не зберіг цей список, але пам*ятаю, що тільки десь 15% в загальній кількості перерахованих посад займали українці. Всі інші - рузскіє та інших національностей. Та й то, серед наявних в списку начебто українців фігурували типи, подібні до голови ВР Стефанчука Бегемотовича! Якого я українцем не вважаю!

На жаль, мало хто тоді звернув увагу на якість фігурантів списку. А дарма! Не буду говорити про те, що думали далекоглядні громадяни про ЗЕлуплену шайку-кагал ще до виборів, але ж в час публікації названого списку вже було цілком ясно, що держава Україна в такому особовому складі верхівки чиновництва не може бути хоча б трошки проукраїнською.

І от тепер маємо результат!
23.11.2025 14:28 Ответить
Їзраїль, забери, нарешті свого "блудного сина" Вову **********.
показать весь комментарий
а він Ізраілю потрібний?
цей геморрой...

.
23.11.2025 14:45 Ответить
FBIвці вже мурчать, що вава вкрав до 50 млрд. прямокутників зеленоватого кольору із західної допомоги, так що потрібен з таким приданим скрізь.
23.11.2025 15:05 Ответить
А Їзраїль радо приймає тих, хто багато накрав
23.11.2025 17:22 Ответить
28 «панфіловців» від ****** для Трампа і вітькофа??
23.11.2025 14:43 Ответить
тобі і твоїм дітям до скону тільки кривавих сліз і збожеволіти від мародерних на крові грошей
23.11.2025 14:06 Ответить
Наш Лідор підпише перемиря, проведе вибори і сяде в тюрму за держ. зраду, військові злочини, корупцію та інше. Саме так і буде💩
23.11.2025 14:08 Ответить
А здавати українські інтереси можна за що загинуло сотні тисяч українців ,щоб твоя банда грабувала ? це крах політики Зеленського ,Єрмака
23.11.2025 14:09 Ответить
Ти мерзота вже сім років зупиняєш це кровопролиття! Порошенко тобі **** не хотів зупиняти, бо "барига, йому вигідно"… Мерзота зелена тошнотворна, холуй кремлівський.
23.11.2025 14:12 Ответить
Розбір відеозвернення Зеленського: як він використовуватиме тиск США для порятунку рейтингу.
https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA
23.11.2025 14:13 Ответить
Респект!
Все по поличках розкладено!!!
23.11.2025 14:29 Ответить
Потрібно шоб Європа піднажала - бо це план миру а капітуляція
23.11.2025 14:13 Ответить
Накрали, пришла пора легализации.
23.11.2025 14:16 Ответить
Носився раніше із тими гарантіями безпеки по всьому світі і ,як результат, тепер має 28 пунктів капітуляції....
23.11.2025 14:17 Ответить
А грабувати Україну під час війни ти ЗЕблазень зі свєю бандою "міндічів" не плануєш припинити???
23.11.2025 14:17 Ответить
У відставку - і в країні знайдуться здорові сили, які її врятуюють!
Кожна мить твого сумнівно легітимного перебування на посаді веде до катострофи!
23.11.2025 14:18 Ответить
Зеленский внезапно устал от вайны.
23.11.2025 14:22 Ответить
хоче бути президентом миру на другому терміні...

.
23.11.2025 14:25 Ответить
https://t.me/rozumaha/27239 Журналіст Рікард Йозвяк, Редактор Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода з питань Європи повідомляє з Женеви, що американці наполягають на окремих консультаціях (переговорах) з приводу ультиматуму Трампа "28 пунктів" окремо з українською, окремо з європейськими делегаціями.

Що це означає - навіть не потрібно пояснювати: розбиття взаємодії союзників.
23.11.2025 14:24 Ответить
авжеж!
європейцям міндічей на стіл не покладеш.

.
23.11.2025 14:26 Ответить
Та щось вони не дуже відкидають міндічів - принаймні двоє з них у делегації присутні!
23.11.2025 15:08 Ответить
У першу чергу потрібно прострченого ішака усунути від влади, бо це чмо є головною проблемою у вирішенні інших проблем.
23.11.2025 14:25 Ответить
+💯 👍🏿!

ВИБОРИ !

Україні потрібен Гетьман !

.
23.11.2025 14:27 Ответить
Коли Зельман робить потужний занюх, на рожевому однорозі приїздить гарантія, що "війна більше не буде розпалена". Ця примара у вигляді ***** надасть йому таку потужну гарантію, що дупа навіть після Ермака буде довго болить.
23.11.2025 14:26 Ответить
щоб ти здох разом зі своєю прокацапською бандою, якою ти оточив себе.
23.11.2025 14:27 Ответить
Банда-кагал в нього кошерно-квасна. Чули такий вираз на кацапському ізикє "квасной патриотизм"? , так там не тільки дєрмак такий, а і всі кацапи.
23.11.2025 14:32 Ответить
В корупцію коли зупинеш? Тобі вигідна уі війна, можна зручно красти і народ годувати потужностями
23.11.2025 14:28 Ответить
Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Ти ж "зелений рашистський зраднику " це обіцяв "мудрому українському наріду " у 2019 році.... Якщо подібних до нього "зрадників" залишити при владі в Україні.то згодом нова війна.для повної окупації України.яка є опробувана за участі "зелених слуг" в Україні буде не за горами....ЯКЩО УКРАЇНУ НЕ БЕРУТЬ В НАТО І НАТО НЕ ГАРАНТУЄ 3,14ДЕРАЦІЇ НЕНАПАД НА ЇЇ ТЕРИТОРІЮ І ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАКОНІВ З НЕДОТОРКАННОСТІ ВСТАНОВЛЕНИХ СВІТОВИМ ПОРЯДКОМ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ТО ВСІ РЕШТУ ВІДМАЗКИ І ПРИДУМАНІ ПРИЧИНИ ВІДМОВИ В НАДАННІ УКРАЇНІ ЧЛЕНСТВА В НАТО.ВКАЗУЮТЬ НА ЗМОВУ МІЖ США.НАТО І ЄС ПРО МАЙБУТНЮ РАШИСТСЬКУ ПОВНУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ....
23.11.2025 14:30 Ответить
Ти небрите падло і брехло вже недопустило вторгення розмінувавши чонгар і запустивши кацапів в Енергодар
23.11.2025 14:50 Ответить
Ах ти *** твою а це зара шо ? Стара війна ?)) казел !
23.11.2025 15:03 Ответить
Зеленський вирішив підписати Капітуляцію України - в обмін на не розголошення інформації про Корупційні злочини банди Єрмака-Зеленського-Міндіча у сфері витрат коштів західної допомоги для Військових цілей.

Це буде подаватись як мир за будь-яку ціну і припинення кровопролиття за будь-яку ціну.

Це означає що для Банди Зеленського вже готові ''запасні аеродроми'' у Франції та Ізраїлі.
Значить Зеленський отримав гарантії від Команди Трампа про його особисту безпеку і безпеку його сім'ї та безпеку награбованого бандою Зеленського.
23.11.2025 15:09 Ответить
Ти за війну в Україні думай а не за мир у всьому світі-ждем умерова де він нам усім тут розкаже як він армію розкрадав під твоїм керівництвом
23.11.2025 15:10 Ответить
Це буде не тільки капітуляція України, це відкриє шлях до третьої світової, цей" мирний план" мюнхенська змова номер 2.
23.11.2025 16:04 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/17704 Офіційна позиція фракції Європейська Солідарність щодо мирних переговорів:
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
23.11.2025 16:18 Ответить
Судячи з коментарів ох як любить наш нарід цю зелену потвору.
23.11.2025 16:27 Ответить
 
 