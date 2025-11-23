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Новини Мирний план США
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ЄС визначив три обов’язкові принципи мирного плану для України, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн про ключові принцими мирного плану

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські союзники погодили ключові принципи мирного плану для України, їх три.

Про це йдеться в заяві фон дер Ляєн щодо мирних переговорів на сайті Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

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Так, за її словами, будь-який надійний і стійкий мирний план насамперед "повинен припинити вбивства і покласти край війні, не сіючи насіння майбутнього конфлікту".

"Ми домовилися про ключові елементи, необхідні для справедливого і тривалого миру та суверенітету України", - зазначила фон дер Ляєн.

Ключові принципи

  • По-перше, кордони не можуть бути змінені силою.
  • По-друге, як суверенна держава, Україна не може мати обмежень щодо збройних сил, які зроблять країну вразливою до майбутніх атак і тим самим підірватимуть європейську безпеку.
  • По-третє, центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена.

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"Україна повинна мати свободу і суверенне право обирати свою долю. Вона обрала європейську долю. Це починається з відновлення країни, її інтеграції в наш єдиний ринок і нашу оборонну промислову базу, і, зрештою, приєднання до нашого Союзу", – наголосила президентка Єврокомісії.

Повернення викрадених РФ дітей

Крім того, фон дер Ляєн наголосила на необхідності повернення українських дітей, викрадених Росією.

"З усіх жахіть, спричинених війною Росії, жодне не є таким болючим, як це. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток залишаються в полоні в Росії. Вони налякані і сумують за своїми близькими. Ми повинні поставити цих дітей на перше місце у глобальному порядку денному", – додала вона.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про те, що європейські союзники України відкидають план США щодо завершення війни РФ проти України в його нинішньому вигляді. ЄС має намір змінити щонайменше чотири пункти плану.
  • Представники ЄС, які братимуть участь у консультаціях щодо нового мирного плану, тиснутимуть на команду Трампа, щоб вона пом’якшила пропозицію щодо передачі Росії території Донбасу.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

Єврокомісія (2447) перемовини (3807) Євросоюз (15193) фон дер Ляєн Урсула (997)
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Топ коментарі
+28
визнання московського нарєчія державною мовою це загибель для України
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23.11.2025 16:13 Відповісти
+19
фон дер Ляєн - найкращий політик **********!
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23.11.2025 16:15 Відповісти
+10
https://t.me/officialeurosolidarity/17704 Офіційна позиція фракції Європейська Солідарність щодо мирних переговорів:
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
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23.11.2025 16:19 Відповісти
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визнання московського нарєчія державною мовою це загибель для України
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23.11.2025 16:13 Відповісти
Якби ми жили десь через океан то пуй з тим язіком. Але в нашому випадку це смерть України як національної суверенної держави.
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23.11.2025 16:16 Відповісти
Дуже гарні та безперечні до виконання три пункти. Погано тільки, що вони звучать з вуст фон дер Ляєн, а не президента України.
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23.11.2025 18:07 Відповісти
Скоріше кістка собаці, щоб не гавкала.
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23.11.2025 17:07 Відповісти
Тільки за умови: українська мова - друга державна на кацапії...
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23.11.2025 17:36 Відповісти
фон дер Ляєн - найкращий політик **********!
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23.11.2025 16:15 Відповісти
Так саме їй вдається посадити Трампа та слухати голос дипломатії та розумної міжнародної політики . Здається у вівторок вона навідається до нього ще з декількома лідерами , котрих Трамп таки дослухАвся - Фінляндії, Італії, Німеччині, Британії , Польщі...
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23.11.2025 16:22 Відповісти
але, більш за всіх рудий утирок сцикує сеньйору джорджу!
от, прямо тремтить перед нею!
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23.11.2025 16:26 Відповісти
Але вона наче не так безкомпромісно на боці України і її суверенності, чи мені так здалося?
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23.11.2025 16:34 Відповісти
Триндіти вона гаразд, а ось підтримати слова діями вона не може. Хотіла б давно відправила європейські війська в Україну разом з тисячами ракетами. Натомість вони кажуть воюйте ще 5 років ми потихеньку підготуємся.
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23.11.2025 17:44 Відповісти
Им даже не интересно, на что и куда ушли их деньги, выделенные на восстановление энергосистемы и почему Украина сидит в темноте. Как и участь остальной финансовой помощи...
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23.11.2025 22:20 Відповісти
І Зе зрозумів, що його "переговорники" уже зайшли в тупік...
Це як "+" і "-" або навпаки!
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23.11.2025 16:15 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17704 Офіційна позиція фракції Європейська Солідарність щодо мирних переговорів:
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
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23.11.2025 16:19 Відповісти
мало букав для флуду!
давай ще!
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23.11.2025 16:28 Відповісти
4.2. Флуд:

- не тематичні повідомлення великих розмірів;

- відправлення однакових текстових або графічних повідомлень (однакові картинки);

- кілька повідомлень поспіль від одного користувача, які розривають логічний ланцюг діалогу в темі форуму.

(Санкції: бан IP на 3 дні). Джерело: https://censor.net/ua/f2000002
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23.11.2025 16:29 Відповісти
Джонсон сказав шо Європа ше до цієї пори в прострації - кидає 0.1 ВВП в "топку" війни
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23.11.2025 16:36 Відповісти
0.1 ВВП-це 10%. Цікаво, які країни Європи витрачають стільки на "війну"?
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23.11.2025 17:25 Відповісти
Рюзьке язьіг і рюзька секта йдуть нах.. за рюзьке кораблем.
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23.11.2025 16:36 Відповісти
Фон дер Ляйнен красава!
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23.11.2025 16:40 Відповісти
Як би це розуміла так звана українська влада ,для яких понад усе збереження влади і ні за що не відповідати.
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23.11.2025 16:43 Відповісти
Якби ... якби українці голосували за українців і якби на вищих посадах були українці то якесь ***** навіть мріяти про напад на Україну не посміло б...
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23.11.2025 16:58 Відповісти
На Польщу того і не нападуть,якби там не розповідали експерти якісь.Бо в них і церкви москальської немає і всі польсчьекою розмовляють.
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23.11.2025 17:42 Відповісти
схоже рудому баризі та х.уйлу ця жіночка встромила гарно !
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23.11.2025 17:01 Відповісти
Крым это Украина!Все границы должны быть как принято с начала развала ссср
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23.11.2025 17:10 Відповісти
и биляш умерову!!!
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23.11.2025 18:52 Відповісти
Украина должна бить по подстанциям и ЛЭП, которые питают установки, что качают нефть. Нефть там густая и если питание пропадет и 1-3 дня будет без электричества, то в стволе она загустеет, и ее уже не запустить, потому что установка не сможет качать и она от напряжения может взорваться. То бишь отключить свет на 1 день или больше и это выводит из строя навсегда добычу. И восстановить РФ не сможет уже, потому что для этого нужно западное оборудование и компании. Это мгновенно будет обрушать экономику РФ, и как снежный ком, с каждым ударом - будет кризис нарастать.
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23.11.2025 19:21 Відповісти
Потужному не позаздриш . Кругом повна дупа. Міндіч звалив , Єрмак зашкаарений , європа лише дурить . Трампа більше не набє…ш. Виходить треба погоджуватись на мир а отже перевибори і майбутня , невідворотнія відповідальність за всі злочини. Крутиться як вуж на сковороді , а все ………
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23.11.2025 19:49 Відповісти
Пункта про передачу кацапского бала мы, как и предполагалось, не увидели. Наверное это не такой уж и ключевой принцип.
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23.11.2025 20:03 Відповісти
 
 