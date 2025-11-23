ЄС визначив три обов’язкові принципи мирного плану для України, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські союзники погодили ключові принципи мирного плану для України, їх три.

Про це йдеться в заяві фон дер Ляєн щодо мирних переговорів на сайті Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

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Так, за її словами, будь-який надійний і стійкий мирний план насамперед "повинен припинити вбивства і покласти край війні, не сіючи насіння майбутнього конфлікту".

"Ми домовилися про ключові елементи, необхідні для справедливого і тривалого миру та суверенітету України", - зазначила фон дер Ляєн.

Ключові принципи

По-перше, кордони не можуть бути змінені силою.

По-друге, як суверенна держава, Україна не може мати обмежень щодо збройних сил, які зроблять країну вразливою до майбутніх атак і тим самим підірватимуть європейську безпеку.

По-третє, центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена.

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"Україна повинна мати свободу і суверенне право обирати свою долю. Вона обрала європейську долю. Це починається з відновлення країни, її інтеграції в наш єдиний ринок і нашу оборонну промислову базу, і, зрештою, приєднання до нашого Союзу", – наголосила президентка Єврокомісії.

Повернення викрадених РФ дітей

Крім того, фон дер Ляєн наголосила на необхідності повернення українських дітей, викрадених Росією.

"З усіх жахіть, спричинених війною Росії, жодне не є таким болючим, як це. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток залишаються в полоні в Росії. Вони налякані і сумують за своїми близькими. Ми повинні поставити цих дітей на перше місце у глобальному порядку денному", – додала вона.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що європейські союзники України відкидають план США щодо завершення війни РФ проти України в його нинішньому вигляді. ЄС має намір змінити щонайменше чотири пункти плану.

Представники ЄС, які братимуть участь у консультаціях щодо нового мирного плану, тиснутимуть на команду Трампа, щоб вона пом’якшила пропозицію щодо передачі Росії території Донбасу.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.