Кошта анонсував спеціальну зустріч лідерів ЄС щодо України на полях саміту в Анголі

Очільник Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів Євросоюзу на спеціальну зустріч, присвячену Україні. Зустріч відбудеться у понеділок, 24 листопада, на полях саміту ЄС-Африка у Луанді (Ангола).

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Кошта запросив лідерів ЄС на зустріч

"Ми вітаємо продовження зусиль США щодо досягнення миру в Україні. Початковий проєкт 28-пунктного плану включає важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру. Ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи",- наголосив Кошта.

За його словами, робота у цьому напрямку триває й він запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України, яка відбудеться на полях саміту ЄС-Африка у Луанді 24 листопада.

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Раніше повідомлялося про те, що європейські союзники України відкидають план США щодо завершення війни РФ проти України в його нинішньому вигляді. ЄС має намір змінити щонайменше чотири пункти плану.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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