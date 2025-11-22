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Новини Мирний план США
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Мерц застерігає Трампа: Не можна завершувати війни над головами залучених країн

Мерц про мирний план

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг президента США Дональда Трампа від намагання завершити війну в Україні без згоди Києва чи європейців.

Про це повідомляє ntv, передає Цензор.НЕТ.

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"Війни не можуть бути припинені великими державами над головами залучених країн, – сказав Мерц на полях саміту G20 в Йоганнесбурзі.

Він наголосив, що потрібна згода як України, так і європейців.

"Тому що це війна на європейському континенті. І залежно від того, як ця війна завершиться, вона матиме наслідки для безпеки Європи", – додав Мерц.

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Він підтвердив, що в неділю в Женеві радники з питань політики безпеки Німеччини, Франції, Британії та інших європейських країн зустрінуться з колегами з України та США.

Що передувало?

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

Трамп Дональд (8909) війна в Україні (8468) Мерц Фрідріх (448)
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Топ коментарі
+8
пане Мерце, ви ж можете надати Тауруси?

Якщо ні, то вся ця ваша розмова порожня.
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22.11.2025 21:19 Відповісти
+6
Ну хоч одне з мозгами. Випихайте орбана і фіцо з ЄС та обʼєднуйте Європу, по як ми програєм, то вам взагалі пздц
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22.11.2025 21:20 Відповісти
+3
А руду мавпу ці доводи не цікавлять! Йому ж головне не результат, а...власний піар і вигода. Воно ж мріє за один рік(!) після інавгурації(до 20-го січня) відрапортувати, що він(лісник) зайшов у ліс, де йшли війни і...розігнав усіх нах...! Воно ж ******* і повернуте на Нобєлівці і прагне отримати будь як, будь яким чином чи коштом(наші життя для нього просто пилюка під ногами). А ще над ним висить "Дамоклів меч" наступних проміжних виборів у 2026-му, де вже відсвічує відчутний відкат електорату до демократів, а значить і наближення можливого імпічменту. То ж, ця макака буде давити на нашу хрипату макаку і все стадо "служок", що осіло в ВР, щоб цю відверту гидоту приняли та підписали.
Про уйоПків, що ЗЕлупа призначив очолити переговорну команду(єрмачило і умєрова) всі вже знають, а значить деребан України буде продовжено і кацапам ВСЕ зійде з їх кривавих лап...як і тим, кого "вумний" український виборець вибрав для "ощипу гусей". Сподіваюсь всі вже встигли наржатись.
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22.11.2025 21:25 Відповісти
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пане Мерце, ви ж можете надати Тауруси?

Якщо ні, то вся ця ваша розмова порожня.
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22.11.2025 21:19 Відповісти
А говорить так, ніби він не тільки Тауруси, а ще й півбундесверу передав.
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22.11.2025 21:36 Відповісти
Тоді нехай не патякає. Я про це.
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23.11.2025 14:22 Відповісти
Можливо їхні "Тауруси" як наші "Фламінги" - у пропагандистських макетах,тому й передавати нічого
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23.11.2025 11:44 Відповісти
Трамп дослухається? - такий рішала і тут така відповідь - в пику
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22.11.2025 21:20 Відповісти
Ну хоч одне з мозгами. Випихайте орбана і фіцо з ЄС та обʼєднуйте Європу, по як ми програєм, то вам взагалі пздц
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22.11.2025 21:20 Відповісти
Орбан и так скоро уйдет
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23.11.2025 07:41 Відповісти
I've got a 28 point plan for Trump 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
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22.11.2025 21:24 Відповісти
А руду мавпу ці доводи не цікавлять! Йому ж головне не результат, а...власний піар і вигода. Воно ж мріє за один рік(!) після інавгурації(до 20-го січня) відрапортувати, що він(лісник) зайшов у ліс, де йшли війни і...розігнав усіх нах...! Воно ж ******* і повернуте на Нобєлівці і прагне отримати будь як, будь яким чином чи коштом(наші життя для нього просто пилюка під ногами). А ще над ним висить "Дамоклів меч" наступних проміжних виборів у 2026-му, де вже відсвічує відчутний відкат електорату до демократів, а значить і наближення можливого імпічменту. То ж, ця макака буде давити на нашу хрипату макаку і все стадо "служок", що осіло в ВР, щоб цю відверту гидоту приняли та підписали.
Про уйоПків, що ЗЕлупа призначив очолити переговорну команду(єрмачило і умєрова) всі вже знають, а значить деребан України буде продовжено і кацапам ВСЕ зійде з їх кривавих лап...як і тим, кого "вумний" український виборець вибрав для "ощипу гусей". Сподіваюсь всі вже встигли наржатись.
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22.11.2025 21:25 Відповісти
Файно говорить,але де дальнобійна зброя від вас,щоб тихо уразити 28 пунктів на території рашки?Може про це голосно не говорити,або й зовсім не говорити але продайте,в кредит чи як ви там гендлювати вмієте.
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22.11.2025 21:31 Відповісти
Імпотентні європейці. Майбутнє ЄС залежить чи вистоїть Україна!
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22.11.2025 21:34 Відповісти
Можна їх взагалі не завершувати, а почекати хто кого. Правда, герр Мерц?
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22.11.2025 21:35 Відповісти
Мерц, ''Тауруси'' давай! Кацапсини тоді автоматом ті клчті 4 пункти самі знімуть
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22.11.2025 21:36 Відповісти
Головне щоб на трампа тиснули з ЄС.
Щоб тампон не почувался себе врай оКуевшим
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22.11.2025 21:43 Відповісти
Всі 28 пунктів в унітаз. Трампа спершу до психіатрів, а якщо визнають нормальним то в тюрму як корумповану ****** тварюку.
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22.11.2025 21:45 Відповісти
Я думаю, что готовится мега-слив о похождениях Трампа. Европейские миллиардеры и элиты со столетней историей не позволят орангутангу разрушить и сдать Путину Европу. Поэтому Трамп отрабатывает последние потуги. С Нового года рыжего негодяя ждет сковородка
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22.11.2025 21:52 Відповісти
Угу, там половина евроэлиты через Эпштейна прошло. Ничего там не будет. Засекретят и через пол года забудут. Скорее всего большую часть уже уничтожили ещё до ликвидации главного виновника торжества.
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22.11.2025 21:56 Відповісти
Трампу похеру. тим паче Зельоні на все погодились взамін амністії.
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22.11.2025 21:52 Відповісти
У Зеленского нет полномочий подписывать такие договора. Да его военные просто разорвут, если он дернется в сторону капитуляции. А после позора с коррупцией Зеленский понимает, что ему надо боятся силы внутри Украины, чем все этих трамповских клоунов. Тут так все так накалено, что одно неверное движение и может случиться самое нехорошее для всей команды З. Так что пока выдыхаем
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22.11.2025 21:55 Відповісти
Які ще "воєнные" : ті що "красівіє і здоровєнніє" сидять в тилу і розовідають про перемоги чи ті що сидять в окпах і мріють про завершення війеи та повернення до своїх родин.
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22.11.2025 22:17 Відповісти
Зеленский не боится картонок.
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23.11.2025 01:29 Відповісти
Очередные красивые лозунги.
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22.11.2025 21:54 Відповісти
Бла бла бла... Блаблаблабла. Не удивительно что этих лицемерных статистов никто не берет в расчет. Штаты а тупую через силу продвигают свои интересы и плевать они хотели на статистов вместе с путькой
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22.11.2025 23:15 Відповісти
Ви, чуєте, що сказав Меру, може треба згода Українців, чи не згода, а при чому тут європейці, Ви вмираєте на полі бою, чи Ми, суки?
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22.11.2025 23:05 Відповісти
Это случайно не глава того государства чей глава мида нашего посла похлопывал по ноге и говорил через 3 дня это закончится в начале войны? А, еще таурсы обещал дать перед выборами.. Короче, у вас было 4 года закончить войну нормальными поставками оружия и финансами, теперь сидите жрите.
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22.11.2025 23:13 Відповісти
Меня удивляют эти лидеры ЕС и прочих западных стран, которые от страха перед маленьким исраэлем в штаны гадят, поддерживают геноцид в Газе. Но когда речь идет об Украине и гораздо больше русни - гавкают как смелые шавки.
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22.11.2025 23:36 Відповісти
Бідні терористи ХАМАС! Такі само бідні, як і терористи ВС РФ.
"Геноцид" в Газі? Москалику, тобі чого в росії не сидиться? Чого вас стільки понаперлося в Німеччину?
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23.11.2025 09:50 Відповісти
Типичная нацисткая риторика. Все кто тебе не нравится называться террористами. По сути для всего мира вы и есть террористы. Ясно дело рашистов врастили исраэльские хозяева. Недаром пуйло после первых выборов в 1999 году еще до иннагурации скакал в кипе перед учителями-хозяевами. Все пропагандони в рашостане исраэлтяне, половина госдуры исраэльтяне. Москалики это ви - гаденыши.
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23.11.2025 12:49 Відповісти
можна!!!, бо ви навіть в носі не поколупалися щоб її закінчити , не на словах і какаліціях охочих і не виробили свою стретегію і пропозиції за 4 роки війни. так воюйте, воюйте as long is possible а там якось буде
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23.11.2025 07:16 Відповісти
Німеччина постачає нам свою зброю і вона одна з найкращих у Світі. Русня окропом сцить від її використання ЗСУ..Мерцу Респект!
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23.11.2025 11:54 Відповісти
 
 