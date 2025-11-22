Мерц застерігає Трампа: Не можна завершувати війни над головами залучених країн

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг президента США Дональда Трампа від намагання завершити війну в Україні без згоди Києва чи європейців.

Про це повідомляє ntv, передає Цензор.НЕТ.

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"Війни не можуть бути припинені великими державами над головами залучених країн, – сказав Мерц на полях саміту G20 в Йоганнесбурзі.

Він наголосив, що потрібна згода як України, так і європейців.

"Тому що це війна на європейському континенті. І залежно від того, як ця війна завершиться, вона матиме наслідки для безпеки Європи", – додав Мерц.

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Він підтвердив, що в неділю в Женеві радники з питань політики безпеки Німеччини, Франції, Британії та інших європейських країн зустрінуться з колегами з України та США.

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Лідери ЄС вже заявили, що мирний план потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.

ЄС має намір змінити щонайменше чотири пункти плану.

23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній мирний план США для України не є остаточною пропозицією.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.