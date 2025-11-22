РУС
Мерц предостерегает Трампа: нельзя завершать войны над головами вовлеченных стран

Мерц о мирном плане

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег президента США Дональ да Трампа от попыток завершить войну в Украине без согласия Киева или европейцев.

Об этом сообщает ntv, передает Цензор.НЕТ.

"Войны не могут быть прекращены великими державами над головами вовлеченных стран" – сказал Мерц на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

Он подчеркнул, что необходимо согласие как Украины, так и европейцев.

"Потому что это война на европейском континенте. И в зависимости от того, как эта война закончится, она будет иметь последствия для безопасности Европы", – добавил Мерц.

Он подтвердил, что в воскресенье в Женеве советники по вопросам политики безопасности Германии, Франции, Великобритании и других европейских стран встретятся с коллегами из Украины и США.

Что предшествовало?

  • По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
  • Лидеры ЕС уже заявили, что мирный план требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.
  • ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.
  • 23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

