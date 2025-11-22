Кошта анонсировал специальную встречу лидеров ЕС по Украине на полях саммита в Анголе

Глава Европейского Совета Антониу Кошта пригласил лидеров Евросоюза на специальную встречу, посвященную Украине. Встреча состоится в понедельник, 24 ноября, на полях саммита ЕС-Африка в Луанде (Ангола).

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Кошта пригласил лидеров ЕС на встречу

"Мы приветствуем продолжение усилий США по достижению мира в Украине. Первоначальный проект 28-пунктного плана включает важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и длительного мира. Мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы", - подчеркнул Кошта.

По его словам, работа в этом направлении продолжается и он пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине, которая состоится на полях саммита ЕС-Африка в Луанде 24 ноября.

Ранее сообщалось о том, что европейские союзники Украины исключают план США по завершению войны РФ против Украины в его нынешнем виде. ЕС намерен изменить не менее четырех пунктов плана.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

