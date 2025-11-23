Зеленський про перші результати переговорів у Женеві: Пропозиції США можуть врахувати важливі для України елементи

Президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Про це він розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші результати

"Українська делегація сьогодні працює в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки. Вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", - розповів глава держави.

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Подальша робота триває

Президент додав, що наразі триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні.

Переговори в Женеві

Раніше повідомлялося про те, що українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.

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