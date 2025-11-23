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Новини Мирний план США
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Зеленський про перші результати переговорів у Женеві: Пропозиції США можуть врахувати важливі для України елементи

Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Про це він розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші результати 

"Українська делегація сьогодні працює в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки. Вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", - розповів глава держави.

Читайте також: Зеленський та Трамп остаточно узгодять мирний план на особистій зустрічі, - Reuters

Подальша робота триває

Президент додав, що наразі триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні.

Переговори в Женеві

Раніше повідомлялося про те, що українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.

Читайте також: Зеленський про консультації в Женеві: Потрібно зупинити кровопролиття і не допустити нової війни

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Зеленський Володимир (27933) перемовини (3807)
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Топ коментарі
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Дай вгадаю - вам ізраїльтянам і грузинам і татарам дадуть взяти награбоване і не будуть переслідувати

А всіх хто на окупованих територія - катуватимуть і зламають життя, дітей будуть готувати до війни з нами НАШИХ ЖЕ ДІТЕЙ, а ми всі будемо жити в вічно страху 2 удару який уже точно стане смертельним - див Чечня
показати весь коментар
23.11.2025 16:14 Відповісти
+29
https://t.me/officialeurosolidarity/17704 Офіційна позиція фракції Європейська Солідарність щодо мирних переговорів:
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
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23.11.2025 16:14 Відповісти
+9
А можуть і не врахувати.Особливо після того,як ти зі своїми друзями пограбував власну воюючу країну.
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23.11.2025 16:15 Відповісти
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Дай вгадаю - вам ізраїльтянам і грузинам і татарам дадуть взяти награбоване і не будуть переслідувати

А всіх хто на окупованих територія - катуватимуть і зламають життя, дітей будуть готувати до війни з нами НАШИХ ЖЕ ДІТЕЙ, а ми всі будемо жити в вічно страху 2 удару який уже точно стане смертельним - див Чечня
показати весь коментар
23.11.2025 16:14 Відповісти
Американський план, це лайно, потрібно було відмовлятись від американський пропозицій ще коли вони вимагали наші надра! Так союзники себе не ведуть! Так ведуть себе мародери! Без США ми не загинемо, ще багато в нас прихованих ресурсів, ще достатньо в нас ідіотизму на всіх ланках управління, усунення якого в рази підвищить нашу ефективність на фронті та в тилу. Тому потрібно відмовлятись від російського мирного плану США, примушувати мародерів Зеленського та самого Зеленського до вісдтавки, вводити військову хунту і продовжувати боротьбу! Між поганим і дуже поганим ми маємо обрати боротьбу до перемоги, а мародерів посадити на довічне або розстріляти! Досить бути слабкими!
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23.11.2025 16:29 Відповісти
Без США загнемося за декілька місяців.
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23.11.2025 17:03 Відповісти
Не загнемось, США вже практично зупинили військову допомогу, а фінансову допомогу може надати ЄС в більшому обсязі. Що нам зараз дає США, озброєння тільки за європейські гроші, так вони і далі будуть надавати нам озброєння, бо це за гроші!!!!!!!! Ми зараз опинились в такій ситуації, що можемо просто сказати Трампу - НІ. Трамп сам все зробив так що ми від США вже ніяк не залежні, все переведено на комерційну основу і за все платяться гроші і гроші не американські, тому Трамп може йти за російським кораблем зі своїми фантазіями про капітуляцію України! Хотів отримувати гроші, отримує, тепер хай закриє рот і перестане нам нав'язувати свої хворобливі пропозиції!
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23.11.2025 17:09 Відповісти
Томагавки не хочуть давати навіть за гроші.
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23.11.2025 17:15 Відповісти
Бо їх немає, повільно виробляють і це від позиції Трампа не залежить, це просто дефіцит. Як збільшиться виробництво, тоді і отримаємо, навіть якщо Трамп буде проти!
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23.11.2025 17:21 Відповісти
І відразу в окопи пішли менти, прокурорські та інші недоторкані? Чи у вас намір покласти всю "голоту" та предпінсіонерів?
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23.11.2025 17:40 Відповісти
Ця війна на виснаження, всі підуть на фронт, як би не ховався і як би не відмазувався. Або він піде на фронт тут в Україні, або його мобілізують в Європі і кинуть на відбиття агресії путіна. Якщо хтось думає що під час війни в ЄС їх європейські офіцери чи генерали будуть шкодувати більше ніж в ЗСУ, то вони помиляються! Війна в ЄС почнеться паралельно, путін нападе на Польщу та балтійські країни і відношення до українських біженців в Європі зміниться дуже швидко - їх відразу мобілізують до війська і кинуть відбивати путінські наступи.
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23.11.2025 17:52 Відповісти
Ну от розкажіть як наразі Картвели (для совкових хто не розуміє то це Грузини) воюють з росією і як їх мобілізують в Європі?
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23.11.2025 18:02 Відповісти
Тримай свої вологі фантазії при собі. Ідіот. Европа нікого не може мобілізувати, мобілізувати можуть лише країни Европи, і лише своїх громадян.

Напад ***** на Европу це досі із списку вірогідно, але скоріше ні. Щоб нападати на Европу, йому треба подавити Україну, щоб це був надійний тил.
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23.11.2025 18:13 Відповісти
Військова допомога просто змінила формат. Це раз. Розвід дані США надають, це два.
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23.11.2025 18:08 Відповісти
Я не знал что кацапы настолько зависят от США
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23.11.2025 18:02 Відповісти
А хто Українцям дохтор що до влади обирають "ізраїльтян, грузин та татар"? Та й чи мало серед Українців не кращих? Взяти до прикладу тогж Медведчука?
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23.11.2025 17:38 Відповісти
А ти де,на фронті?Якщо ні,твоя думка нікого не цікавить
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23.11.2025 17:45 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/17704 Офіційна позиція фракції Європейська Солідарність щодо мирних переговорів:
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
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23.11.2025 16:14 Відповісти
+ +
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23.11.2025 16:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2uXN0MG2hEs

Вашингтон - американці, протестний мітинг ... й у тому числі проти закладання Трампом України як індички на день Подяки.
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23.11.2025 16:18 Відповісти
"...Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством..."
====================================
На жаль, будуть. Не може 10% воювати за всіх.

73% погодяться на будь яку принизливу капітуляцію. Найсмішніше те, що навіть це їх не врятує від ще страшнішої війни.
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23.11.2025 16:20 Відповісти
Доля України - можуть не можуть - якесь блеяня
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23.11.2025 16:14 Відповісти
а що воно ще може - навіть дЄрмака і то не може звільнити!
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23.11.2025 16:18 Відповісти
А можуть і не врахувати.Особливо після того,як ти зі своїми друзями пограбував власну воюючу країну.
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23.11.2025 16:15 Відповісти
Не власну країну. Хіба що, у сенсі приватної власності, разом із кріпаками, тоді так.
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23.11.2025 17:46 Відповісти
Загадка навіяна новітню історією України - "Хто там виглядає проміж бубєнчікав АлібАби хрипотно читаючи не свої патріотичні тексти? "
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23.11.2025 16:15 Відповісти

я просто уявив цю картину
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23.11.2025 16:19 Відповісти
що цей зрадник несе-"Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України" ...є національні інтереси України.а якщо є НИЗКА ІНТЕРЕСІВ.ЦЕ ОЗНАЧАЄ .ЩО ДЕ-ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ НЕ БУДУТЬ ВРАХОВАНІ НА КОРИСТЬ ОКУПАНТА.А САМЕ ТОМУ ЦЕ І Є "НИЖЧЕ" НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ,,,,(***, на)
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23.11.2025 16:19 Відповісти
Коли приїжджаєш з Америки, щоб воювати за національні інтереси?
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23.11.2025 17:50 Відповісти
після того ,як повернуться і відвоюють всі прихильники і виборці "зезедента" ...Ти мабуть вже відвоював.чи як???
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23.11.2025 18:59 Відповісти
Весільний президент 🤡
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23.11.2025 16:21 Відповісти
Дурень думкою багатіє. В Ізраїлі до сих пір йде війна яку Тампон "врегулював". А так звані миротворці які повинні були контролювати мир і проводити роззброювання терористів ХАМАСу і Хезболли, відмовилися від цієї місії. Бо немає дурних подихати за чужу війну і чужу країну. Отакий самий "мирний план" пропонують Україні тільки в десять разів гірший і ганебніший
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23.11.2025 16:23 Відповісти
Ну що ж, підкинемо трохи зради

Олексій Гончаренко, депутат фракції "Європейська солідарність"

Я бачу, що всі бояться. Тоді скажу я: Я ВВАЖАЮ ЦЕЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З 28 ПУНКТІВ НОРМАЛЬНИМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ МИРНОГО ДОГОВОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ. Там є пункти, які можна підправити - по виходу з Донбасу точно. Можна їх обговорити, і можна зробити інакше. Все інше - це нормальні умови, - народний депутат опозиційної партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко підтримав в цілому "мирний" план Трампа, який переважна більшість європейських лідерів визнала неприйнятним і таким, що є фактичною капітуляцією України.

"Багато хто питає: а що втрачає росія? 300 мільярдів своїх активів в Європі. Плюс вони захопили ЗАЕС, але віддають 50 відсотків електроенергії нам.

Наші обмеження по армії? 600 тисяч - це величезна армія. Я думаю, по факту, у нас зараз 600 тисяч у строю (не враховуючи СЗЧ, поранених і тилових).

Нам не обмежують ВПК. Нам не обмежують вступ до ЄС.

НАТО? Ну, я думаю, всі вже зрозуміли, що НАТО не буде. І навіть якби було - там є такі країни, як Угорщина. Як думаєте, як довго вони б воювали за нас?

Взагалі, треба вже прийняти реальність: ніхто ніколи не буде воювати за нас.

Але. Те, що в договорі є 10 років гарантій безпеки - це добре. Вічні гарантії не виконуються ніколи. У часових - більше шансів. І тут ОДНА З НАЙГОЛОВНІШИХ РЕЧЕЙ, НА ЯКІЙ ТРЕБА СТОЯТИ НАСМЕРТЬ:

Ратифікація зобов'язань по безпеці зі сторони США в Конгресі США.

Нам не треба новий меморандум. Ми хочемо реальних гарантій від світового гегемона. Це - ключова історія для нашої безпеки.

Що ж стосується економіки: план - гарний. Відкриття ринків ЄС - фантастика.
Це дасть шанс на економічне зростання і інвестиції.
По факту, репарації зі сторони росії у вигляді 200 млрд євро дадуть можливість відновити інфраструктуру і запустити економічні процеси.

Я розумію, що ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ РОСІЯ БУЛА ЗНИЩЕНА І ВОНИ ВСІ ТАМ ЗДОХЛИ. Дуже хочеться.

Але реальність така: грошей у нас немає, мобілізація провалена, війська втомлені, масштабне СЗЧ, ракету свою ми так і не побудували, величезна корупція в оборонці та енергетиці.

Усі ці фактори не сприяють знищенню такого ворога, як росія.

Багато хто каже про фінський сценарій. Але я вам розкажу, бо ви точно цього не знали: фіни не лише офіційно (!) віддали свою територію - вони ще й погодились на радянську (!) військову (!) базу біля Гельсінкі.

У нас таких умов немає.
Ми не капітулюємо.
Тому давайте жити в реальності.

НАМ ПОТРІБЕН МИР. І УМОВИ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АМЕРИКАНЦІ - ГАРНІ, КРІМ ВИХОДУ З ДОНБАСУ І ДЕЯКИХ МОМЕНТІВ".
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23.11.2025 16:23 Відповісти
де можна прочитати оригінал?
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23.11.2025 16:32 Відповісти
бачив на його телеграмі.
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23.11.2025 16:52 Відповісти
Це повний 3.14здець...
Там ще є кінцівка:

Що ж стосується економіки: план - гарний. Відкриття ринків ЄС - фантастика. Це дасть шанс на економічне зростання і інвестиції. По факту, репарації зі сторони Росії у вигляді 200 млрд євро дадуть можливість відновити інфраструктуру і запустити економічні процеси.

Я розумію, що ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ РОСІЯ БУЛА ЗНИЩЕНА І ВОНИ ВСІ ТАМ ЗДОХЛИ. Дуже хочеться.

Але реальність така:

грошей у нас немає

мобілізація провалена

війська втомлені

масштабне СЗЧ

ракету свою ми так і не побудували

величезна корупція в оборонці та енергетиці

Усі ці фактори не сприяють знищенню такого ворога, як Росія.

Багато хто каже про фінський сценарій. Але я вам розкажу, бо ви точно цього не знали: фіни не лише офіційно (!) віддали свою територію - вони ще й погодились на радянську (!) військову (!) базу біля Гельсінкі.

У нас таких умов немає.

Ми не капітулюємо.

Тому давайте жити в реальності.

НАМ ПОТРІБЕН МИР. І УМОВИ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АМЕРИКАНЦІ - ГАРНІ, КРІМ ВИХОДУ З ДОНБАСУ І ДЕЯКИХ МОМЕНТІВ."

Невже на вибори зібрався ? І він І П...?
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23.11.2025 16:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_WvTTTD-Frk&t=48s

ось прекрасний діалог - Гончаренко й Заламєв .
Й знаєте , якщо Гончаренко першим розкрив цей план для загалу ... То ось тут з Залмєвим він аргументує свою позицію в перших коментраях до плану -28 , точно так як пізніше коментували , як дипломатичний виверт Європейські лідери . Вони так теж сказали (угодливо під ідіотизм Трампа) - ми готові працювати з ЦИМ текстом як з основою...

Тому Гончаренко виступив як дипломат, котрим він таки працював не погано в ОБСЄ...

Прошу, послухайте його аргументи за посиланням вище . Й скажіть потім , у чому його не правота?
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23.11.2025 18:26 Відповісти
Дякую! Дивлюся...
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23.11.2025 18:28 Відповісти
У нього три помилки:
1. воно не вірить в ЗСУ, не вірить в Україну!
2. воно думає, що його перевиберуть в депутати, пересидить там призовний вік і не піде служити в ЗСУ
3. Головне! Депутат ВР не може звинувачувати нікого за "проколи" в політиці в парламентсько-президентській державі!
І від себе - в український Крим воно повертатися не планує
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23.11.2025 19:06 Відповісти
У него не три, а больше "ошибок". "Амнистию для всех" оно не заметило? Отсутствие пункта по аудиту в интересах Украины оно не заметило? Позицию по Запорожью и Херсону оно не заметило? И так далее. Учитывая, что эти моменты для него не критичны, с этим "дипломатом" все ясно.
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23.11.2025 21:45 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/51124
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23.11.2025 16:53 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/51125 але там ще є два інших поста в розвиток цієї його думки. Навожу перший:

ЦЕЙ ПЛАН МОЖНА ДОРОБЛЮВАТИ І ПІДПИСУВАТИ.
Головне не встати в позу і не почати кричати: нам все не так і хочемо, щоб США почали бомбити Москву.
Там є моменти над якими можна працювати.
Взагалі, насправді, Путін і буде зривати підписання цього плану. Росії він не вигідний.
План, по факту, фіксує перемогу США (всі ці 300 млрд йдуть до США і вони ними розпоряджаються).
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23.11.2025 16:57 Відповісти
Вот последнее предложение и обьясняет почему "украинец" гончаренко за подписание этого плана.
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23.11.2025 21:48 Відповісти
https://www.threads.com/@oleksiihoncharenko/post/DRXiUYNiDpe?xmt=AQF0YBh1aPNFOGH0FPdBDloZ5ufpiUawe9WwZWAi1oyjrVhFuyOG-lOxqlEHEVowLtr9eJ-i&slof=1
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23.11.2025 16:58 Відповісти
Дякую
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23.11.2025 17:33 Відповісти
Так, в нас зараз на фронті 200-250 тис., решта в тилу.
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23.11.2025 17:51 Відповісти
як же доречно трамп підкинув зе!гниді рятувальний круг!!!
новий сезон про голобородько!
зе!скоморох працює над спасінням нації! "своєї"!
ну, і як завжди: європейські партнери та безпекові гарантії.

дєрьмак дуже необхідний!
корупція, то фігня!
дебілка свириденка, подай голос!
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23.11.2025 16:24 Відповісти
100%, хоч хтось це розуміє
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23.11.2025 16:25 Відповісти
той випадок коли самовпевнений самозакоханий телепень без досвіду та й ще з друзями які не нехтують щось вкрасти, керують країною як заманеться.

А коли в черговий раз обсираються, то віню свою не визнають і далі роблять помилки ціною тисячі людей

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23.11.2025 16:24 Відповісти
К стжалению, не тысячи, а миллионов безвозвратно потерянных для Украины людей.
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23.11.2025 21:51 Відповісти
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23.11.2025 16:26 Відповісти
Є сили тримати оборону, чи через рік війна буде в Дніпрі? Тобто яка різниця що там написано, коли воно все суперечить міжнародному праву і виконуватись не буде.
Давно час подорослішати? виконувати бумажки як дорослі дяді, тобто коли тобі вигідно підписуєм коли ні підтираємось.
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23.11.2025 16:26 Відповісти
Иди с банком со своим пообщайся как "взрослый дядя". А для таких предложений есть простое решение, на которое никто из этих "патриотов" Украины не пойдет: выносить закулисную дипломатию на всеобщее обозрение и аппелировать к международному праву на открытых саммитах. Там бы быстро стало понятно какими правами руководствовался трамп при предложении капитуляции под соусом мирного договора. Но эти "патриоты" на это не пойдут, иначе внесут пункты про аудит и ответственность.
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23.11.2025 22:00 Відповісти
У параши єкономика на грани развала, ей осталось максимум пол-года, поэтому х-ло срочно отвесил подсрачника рыжей псине, а та, в свою очередь, пнула ФБР, которое в тесном контакте с НАБУ вело ЗЕленую кибуцу. Соответственно НАБУ, благодаря х-ловскому волшебному копняку трампону , опубликовало пленки миндича.Это шумиха дала возможность пропихнуть план кремлядей под видом американского и дала рычаг давления на Украину через зедротов.
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23.11.2025 16:28 Відповісти
Про пів року вже 5ий рік чуємо,але ознаків не бачимо.
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23.11.2025 16:33 Відповісти
Не хочешь видеть.
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23.11.2025 16:55 Відповісти
И что, по-твоему, будут делать болотные с экономикой, поставленной на военные рельсы, даже при отсутствии санкций? Не похоже, чтобы им было выгодно прекращение войны.
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23.11.2025 22:05 Відповісти
Дело не в выгодности, а в возможности продолжения, параша потеряла на данный момент 60% экспорта углеводородов относительно прошлого года.
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23.11.2025 23:15 Відповісти
В подтверждение моих слов -

Ми повинні підтримувати політику санкцій, бо вони дійсно працюють. Я сказав, що польська точка зору також включає переконання, що Росія може бути зацікавлена ​​в тому, щоб нав'язати вигідний для неї мир, також тому, що вона більше не має економічної та фінансової сили для продовження війни", - наголосив Туск. Джерело: https://censor.net/ua/n3586681
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24.11.2025 16:07 Відповісти
Он со мной согласен -
Ми повинні підтримувати політику санкцій, бо вони дійсно працюють. Я сказав, що польська точка зору також включає переконання, що Росія може бути зацікавлена ​​в тому, щоб нав'язати вигідний для неї мир, також тому, що вона більше не має економічної та фінансової сили для продовження війни", - наголосив Туск. Джерело: https://censor.net/ua/n3586681
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24.11.2025 16:05 Відповісти
Звідки інфа про півроку - поділіться, якщо не важко.
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23.11.2025 17:58 Відповісти
Липсиц шепнул.
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23.11.2025 23:07 Відповісти
Нікчемний президент ти можеш окреслити червоні лінії на які ніколи не погодимся ,а це : відмова від своїх територій ,одностороннє розброєння,влазити ворогу в нашу конституцію,амністія воєним злочинцям ,відмова від судових позовів проти рашиських злочинцівітд . Чи для тебе головне збереження своєї ср-ки і свого корупційного оточення ?
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23.11.2025 16:33 Відповісти
Коли з усіх пральних машинок крутиться - та то сам Віткофф з рашистоКірілом (дивне співпадіння з іменем ФСБешноогоь попа) придумали той план у 28 пунктів, а Умєров під страхом для свого сімейного клану у Флориді підписав для MAGAцистів бажаний план розрулення війни , то я не вірю в це співпадіння з датами . Це справді мстива спецоперація Кремля, приурочена до трагічно-історичних дат листопаду для України , до дат неодноразового програшу ***** з його двічінесудими агентом-Лідером для України...

Й що НЕ дивно, що саме у ці дні кремлівський Буратінонаступник двічінесудимого , комедійне акторишко антимайданів виглянуло зпроміж бубєнцов незмінного менеджера АлібАби аби зачитати тест про вибір для України . САМЕ У ЦІ ДНІ !!!
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23.11.2025 16:52 Відповісти
Умеров - никто для подписания, может подписать шо угодно без наступления последствий.
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23.11.2025 17:00 Відповісти
Для тех, кто будет после этого... будет большая работа с международным сообществом по признанию никчемными этих договорняков...
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23.11.2025 22:09 Відповісти
Я думав в день Гідності і Свободи кияни вийдуть на Майдан і скажуть Ні капітуляції ,Ні корупції на жаль цього не сталось, мародери продовхжують маніпуляції.
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23.11.2025 16:39 Відповісти
Все що творить ця етнічна жидівська банда доведеться виправляти українцям і великою кровю. Але спершу потрібно ліквідувати етнічну банду зєлєнскіх в усіх державних службах. Виключно етнічні українці мають займати всі державні пости в Україні. В паспорти має бути повернута графа "національність". Це ж що ми зараз маємо! Як до влади то чужинці проголошують себе українцями, а як до відповідальності за корупцію то вони раптом стають "євреями" і отримують притулок в Ізраїлі. Ви можете уявити щоб якийсь "свинарчук" назвався "євреєм", став високопосадовцем в Ізраїлі, накрав грошей і втік з ними під захист в Україну і знову став українцем? Я не можу, бо Ізраїль проголошено національною державою і всі інші національні меншини мають представницьку квоту в Кнесеті пропорційну до кількості населення і жоден не-єврей не може зайняти будь яку державну посаду в державному управлінні. Це заборонено на рівні законодавства країни.
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23.11.2025 16:39 Відповісти
Який Володя заклопотаний.
По неділях бідолаха працює.🤭
Дайте йому банан 🍌 або яблуко. 🍎
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23.11.2025 16:41 Відповісти
та йому скучно і одиноко - дЄрмак у відрядженні і погомоніти навіть немає із ким!
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23.11.2025 16:48 Відповісти
Ему до вподоби кокос
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23.11.2025 17:04 Відповісти
Амністію для умерова, єрмака і тебе? Про ці"важливі елементи" розмова...
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23.11.2025 16:54 Відповісти
"Украина будет наша целиком максимум через два года. Возможно, намного раньше. Никакого суверенитета больше там не будет и в помине", - написал Дугин. По его словам, в администрации диктатора РФ Владимира Путина уже полным ходом идет разработка детального плана по превращению украинцев в русских. "Ведется работа над учебниками, экстренными программами по массовому излечению, психической реабилитации. Уже готов проект административного переустройства. Скорее всего, эти территории получат новое название. Возможно, "Старые Земли"", - делится Дугин. Он добавляет, что проект подразумевает полную ликвидацию украинского языка. "Мы относимся к делу очень серьезно, взвешенно и основательно. Это не для пропаганды, а для большой долгосрочной работы", - подчеркивает Z-философ.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/324369_1763903142. Оце і є суть переговорів,план Трампа-Путіна,який будуть погоджувати представники етнічної ОПГ на чолі з Зелею,це перший пункт справжнього плану Рашки озвученого Дугіним
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23.11.2025 16:56 Відповісти


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Якщо Трамп дуже хоче швидку угоду з продажу Краматорського укріп.району за половину від заморожених активів РФ (умовно 175 млрд грн), то ми маємо йому запропонувати кращі умови по цих заморожених активах.

Наприклад.

Фіксуємо https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSFfwMHczsknDNSIJ8G9sDk0Ub0Su5GtBIvxJHfor5UTTf8QtRdhO1IhwW_-PEYqK3Kl9kNT-_3yJHM0XQDxADvCZFGP7L3VzMqUw2WZJ5yReyMuZlQqd0Qfq7UWj2EYrGuAUp_zBMP2eylmVotqhPpU7J8MJO4Y2FQi_JB8HhN8YjG5d8kwBungG_mNyZIeNNOKYJBvj6sP3AfwMdSL0yo5JhTR2mUQ2BkzvoKOjXPA&__tn__=*NK-y-R #збиткивідвійни на рівні 800-900 млрд, як право вимоги до рф (користуючись методикою оцінки моральної шкоди жертв теракту 9/11).

Продаємо це право вимоги юридичній фірмі Трампа або державі США з дисконтом 30-40% за умови, що договір набирає чинності з моменту припинення бойових дій.

США зразу забирають собі арештовані активи всі, а не половину як їм пропонує путін. Іншу частину вимог ми стягуємо всі разом з будь яких активів рф.

Ще можемо попросити кредит в США під забезпечення права оренди баз в Криму на 100 років за 1 долар.

П.с. А накидайте ще варіантів в коменти для барижок світового рівня
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23.11.2025 16:56 Відповісти
А може й нi.
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23.11.2025 16:58 Відповісти
Була неділя.
Зеленський одиноко сидів за робочим столом.
З розумним виразом обличчя він розглядав анальну пробку.
Згадував гру в теніс, вечори в спортзалі та бурхливі ночі в бункері.
Навіть перебуваючи в далекій Швейцарії, Андрій Єрмак не виходив в нього з голови.
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23.11.2025 17:04 Відповісти
Якби ж тільки з голови...
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23.11.2025 17:51 Відповісти
"Важливі елементи" це гарантії Зельоним мародерам не попасти на лаву підсудних, і не сісти пожиттєво, а з накраденим вільно жити на Заході.
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23.11.2025 17:05 Відповісти
мойша пля в окулярах
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23.11.2025 17:06 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
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23.11.2025 17:37 Відповісти
а найважливіший момент для зе-банди - тотальна амністія! нехай собі трамп їх амнестує, але чи повинна Україна також дотримуватись амністії щодо антидержавних злочинників???
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23.11.2025 18:06 Відповісти
Ішак лише думає за своїх кошерних міндічів і за міліарди які воно намародерило на крові
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23.11.2025 18:32 Відповісти
В "українській" делегації хоч один українець є? Ось в цьому і головне питання ...
Ну, це так, риторично.
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23.11.2025 18:55 Відповісти
Цим П*дарасам головний неприйнятний пункт - аудит військової допомоги США. А віддати Донецьку область з громадянами - це не гніздечко в МАйамі. Пох!
Але здається головний козір Трампа - гарантія непереслідування за награбоване під час "царювання".
А значить можна із Женеви не в Киїі повертатись, а прямо в Ізраідю - до мами Ріми...
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23.11.2025 19:20 Відповісти
 
 