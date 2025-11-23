Зеленський про перші результати переговорів у Женеві: Пропозиції США можуть врахувати важливі для України елементи
Президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
Про це він розповів у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Перші результати
"Українська делегація сьогодні працює в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки. Вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", - розповів глава держави.
Подальша робота триває
Президент додав, що наразі триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні.
Переговори в Женеві
Раніше повідомлялося про те, що українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.
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А всіх хто на окупованих територія - катуватимуть і зламають життя, дітей будуть готувати до війни з нами НАШИХ ЖЕ ДІТЕЙ, а ми всі будемо жити в вічно страху 2 удару який уже точно стане смертельним - див Чечня
Напад ***** на Европу це досі із списку вірогідно, але скоріше ні. Щоб нападати на Европу, йому треба подавити Україну, щоб це був надійний тил.
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
Вашингтон - американці, протестний мітинг ... й у тому числі проти закладання Трампом України як індички на день Подяки.
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На жаль, будуть. Не може 10% воювати за всіх.
73% погодяться на будь яку принизливу капітуляцію. Найсмішніше те, що навіть це їх не врятує від ще страшнішої війни.
я просто уявив цю картину
Олексій Гончаренко, депутат фракції "Європейська солідарність"
Я бачу, що всі бояться. Тоді скажу я: Я ВВАЖАЮ ЦЕЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З 28 ПУНКТІВ НОРМАЛЬНИМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ МИРНОГО ДОГОВОРУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ. Там є пункти, які можна підправити - по виходу з Донбасу точно. Можна їх обговорити, і можна зробити інакше. Все інше - це нормальні умови, - народний депутат опозиційної партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко підтримав в цілому "мирний" план Трампа, який переважна більшість європейських лідерів визнала неприйнятним і таким, що є фактичною капітуляцією України.
"Багато хто питає: а що втрачає росія? 300 мільярдів своїх активів в Європі. Плюс вони захопили ЗАЕС, але віддають 50 відсотків електроенергії нам.
Наші обмеження по армії? 600 тисяч - це величезна армія. Я думаю, по факту, у нас зараз 600 тисяч у строю (не враховуючи СЗЧ, поранених і тилових).
Нам не обмежують ВПК. Нам не обмежують вступ до ЄС.
НАТО? Ну, я думаю, всі вже зрозуміли, що НАТО не буде. І навіть якби було - там є такі країни, як Угорщина. Як думаєте, як довго вони б воювали за нас?
Взагалі, треба вже прийняти реальність: ніхто ніколи не буде воювати за нас.
Але. Те, що в договорі є 10 років гарантій безпеки - це добре. Вічні гарантії не виконуються ніколи. У часових - більше шансів. І тут ОДНА З НАЙГОЛОВНІШИХ РЕЧЕЙ, НА ЯКІЙ ТРЕБА СТОЯТИ НАСМЕРТЬ:
Ратифікація зобов'язань по безпеці зі сторони США в Конгресі США.
Нам не треба новий меморандум. Ми хочемо реальних гарантій від світового гегемона. Це - ключова історія для нашої безпеки.
Що ж стосується економіки: план - гарний. Відкриття ринків ЄС - фантастика.
Це дасть шанс на економічне зростання і інвестиції.
По факту, репарації зі сторони росії у вигляді 200 млрд євро дадуть можливість відновити інфраструктуру і запустити економічні процеси.
Я розумію, що ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ РОСІЯ БУЛА ЗНИЩЕНА І ВОНИ ВСІ ТАМ ЗДОХЛИ. Дуже хочеться.
Але реальність така: грошей у нас немає, мобілізація провалена, війська втомлені, масштабне СЗЧ, ракету свою ми так і не побудували, величезна корупція в оборонці та енергетиці.
Усі ці фактори не сприяють знищенню такого ворога, як росія.
Багато хто каже про фінський сценарій. Але я вам розкажу, бо ви точно цього не знали: фіни не лише офіційно (!) віддали свою територію - вони ще й погодились на радянську (!) військову (!) базу біля Гельсінкі.
У нас таких умов немає.
Ми не капітулюємо.
Тому давайте жити в реальності.
НАМ ПОТРІБЕН МИР. І УМОВИ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АМЕРИКАНЦІ - ГАРНІ, КРІМ ВИХОДУ З ДОНБАСУ І ДЕЯКИХ МОМЕНТІВ".
Там ще є кінцівка:
Що ж стосується економіки: план - гарний. Відкриття ринків ЄС - фантастика. Це дасть шанс на економічне зростання і інвестиції. По факту, репарації зі сторони Росії у вигляді 200 млрд євро дадуть можливість відновити інфраструктуру і запустити економічні процеси.
Я розумію, що ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ РОСІЯ БУЛА ЗНИЩЕНА І ВОНИ ВСІ ТАМ ЗДОХЛИ. Дуже хочеться.
Але реальність така:
грошей у нас немає
мобілізація провалена
війська втомлені
масштабне СЗЧ
ракету свою ми так і не побудували
величезна корупція в оборонці та енергетиці
Усі ці фактори не сприяють знищенню такого ворога, як Росія.
Багато хто каже про фінський сценарій. Але я вам розкажу, бо ви точно цього не знали: фіни не лише офіційно (!) віддали свою територію - вони ще й погодились на радянську (!) військову (!) базу біля Гельсінкі.
У нас таких умов немає.
Ми не капітулюємо.
Тому давайте жити в реальності.
НАМ ПОТРІБЕН МИР. І УМОВИ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АМЕРИКАНЦІ - ГАРНІ, КРІМ ВИХОДУ З ДОНБАСУ І ДЕЯКИХ МОМЕНТІВ."
Невже на вибори зібрався ? І він І П...?
ось прекрасний діалог - Гончаренко й Заламєв .
Й знаєте , якщо Гончаренко першим розкрив цей план для загалу ... То ось тут з Залмєвим він аргументує свою позицію в перших коментраях до плану -28 , точно так як пізніше коментували , як дипломатичний виверт Європейські лідери . Вони так теж сказали (угодливо під ідіотизм Трампа) - ми готові працювати з ЦИМ текстом як з основою...
Тому Гончаренко виступив як дипломат, котрим він таки працював не погано в ОБСЄ...
Прошу, послухайте його аргументи за посиланням вище . Й скажіть потім , у чому його не правота?
1. воно не вірить в ЗСУ, не вірить в Україну!
2. воно думає, що його перевиберуть в депутати, пересидить там призовний вік і не піде служити в ЗСУ
3. Головне! Депутат ВР не може звинувачувати нікого за "проколи" в політиці в парламентсько-президентській державі!
І від себе - в український Крим воно повертатися не планує
ЦЕЙ ПЛАН МОЖНА ДОРОБЛЮВАТИ І ПІДПИСУВАТИ.
Головне не встати в позу і не почати кричати: нам все не так і хочемо, щоб США почали бомбити Москву.
Там є моменти над якими можна працювати.
Взагалі, насправді, Путін і буде зривати підписання цього плану. Росії він не вигідний.
План, по факту, фіксує перемогу США (всі ці 300 млрд йдуть до США і вони ними розпоряджаються).
новий сезон про голобородько!
зе!скоморох працює над спасінням нації! "своєї"!
ну, і як завжди: європейські партнери та безпекові гарантії.
дєрьмак дуже необхідний!
корупція, то фігня!
дебілка свириденка, подай голос!
А коли в черговий раз обсираються, то віню свою не визнають і далі роблять помилки ціною тисячі людей
Давно час подорослішати? виконувати бумажки як дорослі дяді, тобто коли тобі вигідно підписуєм коли ні підтираємось.
Ми повинні підтримувати політику санкцій, бо вони дійсно працюють. Я сказав, що польська точка зору також включає переконання, що Росія може бути зацікавлена в тому, щоб нав'язати вигідний для неї мир, також тому, що вона більше не має економічної та фінансової сили для продовження війни", - наголосив Туск. Джерело: https://censor.net/ua/n3586681
Ми повинні підтримувати політику санкцій, бо вони дійсно працюють. Я сказав, що польська точка зору також включає переконання, що Росія може бути зацікавлена в тому, щоб нав'язати вигідний для неї мир, також тому, що вона більше не має економічної та фінансової сили для продовження війни", - наголосив Туск. Джерело: https://censor.net/ua/n3586681
Й що НЕ дивно, що саме у ці дні кремлівський Буратінонаступник двічінесудимого , комедійне акторишко антимайданів виглянуло зпроміж бубєнцов незмінного менеджера АлібАби аби зачитати тест про вибір для України . САМЕ У ЦІ ДНІ !!!
По неділях бідолаха працює.🤭
Дайте йому банан 🍌 або яблуко. 🍎
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/324369_1763903142. Оце і є суть переговорів,план Трампа-Путіна,який будуть погоджувати представники етнічної ОПГ на чолі з Зелею,це перший пункт справжнього плану Рашки озвученого Дугіним
https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets?__cft__[0]=AZUSFfwMHczsknDNSIJ8G9sDk0Ub0Su5GtBIvxJHfor5UTTf8QtRdhO1IhwW_-PEYqK3Kl9kNT-_3yJHM0XQDxADvCZFGP7L3VzMqUw2WZJ5yReyMuZlQqd0Qfq7UWj2EYrGuAUp_zBMP2eylmVotqhPpU7J8MJO4Y2FQi_JB8HhN8YjG5d8kwBungG_mNyZIeNNOKYJBvj6sP3AfwMdSL0yo5JhTR2mUQ2BkzvoKOjXPA&__tn__=-UC%2CP-y-R Vitaliy Kolomiets
https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/pfbid02YZ3ka2712VcpJpHGcbMToevhhKfaW8skAZKZpcM3qWF4BLeSc8Nc71US7mwgXmkKl?__cft__[0]=AZUSFfwMHczsknDNSIJ8G9sDk0Ub0Su5GtBIvxJHfor5UTTf8QtRdhO1IhwW_-PEYqK3Kl9kNT-_3yJHM0XQDxADvCZFGP7L3VzMqUw2WZJ5yReyMuZlQqd0Qfq7UWj2EYrGuAUp_zBMP2eylmVotqhPpU7J8MJO4Y2FQi_JB8HhN8YjG5d8kwBungG_mNyZIeNNOKYJBvj6sP3AfwMdSL0yo5JhTR2mUQ2BkzvoKOjXPA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·
Якщо Трамп дуже хоче швидку угоду з продажу Краматорського укріп.району за половину від заморожених активів РФ (умовно 175 млрд грн), то ми маємо йому запропонувати кращі умови по цих заморожених активах.
Наприклад.
Фіксуємо https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZUSFfwMHczsknDNSIJ8G9sDk0Ub0Su5GtBIvxJHfor5UTTf8QtRdhO1IhwW_-PEYqK3Kl9kNT-_3yJHM0XQDxADvCZFGP7L3VzMqUw2WZJ5yReyMuZlQqd0Qfq7UWj2EYrGuAUp_zBMP2eylmVotqhPpU7J8MJO4Y2FQi_JB8HhN8YjG5d8kwBungG_mNyZIeNNOKYJBvj6sP3AfwMdSL0yo5JhTR2mUQ2BkzvoKOjXPA&__tn__=*NK-y-R #збиткивідвійни на рівні 800-900 млрд, як право вимоги до рф (користуючись методикою оцінки моральної шкоди жертв теракту 9/11).
Продаємо це право вимоги юридичній фірмі Трампа або державі США з дисконтом 30-40% за умови, що договір набирає чинності з моменту припинення бойових дій.
США зразу забирають собі арештовані активи всі, а не половину як їм пропонує путін. Іншу частину вимог ми стягуємо всі разом з будь яких активів рф.
Ще можемо попросити кредит в США під забезпечення права оренди баз в Криму на 100 років за 1 долар.
П.с. А накидайте ще варіантів в коменти для барижок світового рівня
Зеленський одиноко сидів за робочим столом.
З розумним виразом обличчя він розглядав анальну пробку.
Згадував гру в теніс, вечори в спортзалі та бурхливі ночі в бункері.
Навіть перебуваючи в далекій Швейцарії, Андрій Єрмак не виходив в нього з голови.
Ну, це так, риторично.
Але здається головний козір Трампа - гарантія непереслідування за награбоване під час "царювання".
А значить можна із Женеви не в Киїі повертатись, а прямо в Ізраідю - до мами Ріми...