839 8

"Мир не придет за одну ночь": Мерц оценил перспективы завершения войны после Женевы

канцлер Германии Мерц о мире в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя результаты переговоров в Женеве, отметил, что завершение войны в Украине не будет быстрым процессом, подчеркнув, что установление мира невозможно за одну ночь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Мерц заявил, что, несмотря на то, что во время переговоров в Женеве удалось "выяснить некоторые вопросы", путь к завершению войны остается долгим.

По его словам, "мы также знаем: мир в Украине не наступит за одну ночь".

Канцлер Германии четко дал понять, что с Европой необходимо консультироваться и согласиться на любой мирный план для Украины, учитывая его последствия для европейской безопасности.

Мерц также призвал Россию сесть за стол переговоров и принимать более активное участие в процессе поиска дипломатического решения.

"Для нас важно, чтобы не было мирного плана для Украины, если мы не дадим своего согласия на вопросы, которые влияют на европейские интересы и европейский суверенитет", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

переговоры (5208) Фридрих Мерц (289)
Мерц правий, як таблиця множення!! Допоки живе оте ****** старе з оточенням, на болоті сруськага міфа, воно буде гадити війною своїм сусіднім країнам!!
24.11.2025 16:12 Ответить
шлях до завершення війни залишається тривалим.

так-так ми ми вже це чули хер мерц. до 32-го року
24.11.2025 16:13 Ответить
насправді це не мир, а припинення вогню
миру не буде не одне десятиліття
24.11.2025 16:14 Ответить
Сподіваюсь тепер українці оцінили наскільки їм пощастило з мінськими домовленостями, які бездарно просрали в 2019
24.11.2025 16:15 Ответить
Було би смішно якби не так сумно...
24.11.2025 16:33 Ответить
@ "У переговорах існує техніка, відома як "ефект якоря", яку Трамп не лише застосовував раніше, а й відкрито описував.
Її суть у тому, щоб починати дискусію з максимально різкої або нереалістичної позиції - з пропозиції, яка дезорієнтує іншу сторону й переносить переговори у вигідне для автора поле.
Згідно з цією логікою, після такого "удару" можна відступити від первинної позиції, створивши враження, що інша сторона здобула перемогу. Хоча насправді виграє ініціатор.
Чи може бути так, що саме таким "якорем" і був план із 28 пунктів?
Звісно, неможливо точно знати, що саме мали на увазі американські перемовники, які розробляли цей документ. Дехто припускає, що до його підготовки могла бути залучена і посія.
Але, чи був цей план спробою схилити до компромісу або ж до фактичної капітуляції - покаже успіх або провал наступних раундів."
24.11.2025 16:17 Ответить
"до його підготовки могла бути залучена і сосія" - весь цей "план" до останньої літери був написаний кацапами. Там від кожного пункту тхне кацапізмом.
24.11.2025 16:41 Ответить
Мерц.соплі про мир в Україні Ви жуєте з 2014 року.МИР РАЗОМ З ВАМИ,, ДЛЯ УКРАЇНИ , ЗАГУБИВ ДОРОГУ.АБО ВИ ЙОГО "ЗБИЛИ З ПАНТЕЛИКУ" РАЗОМ З КУЙЛОМ.ЩОБ ВІН НЕ ЗНАЙШОВ ДОРОГУ ДО УКРАЇНИ......
24.11.2025 16:29 Ответить
 
 