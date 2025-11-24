"Мир не придет за одну ночь": Мерц оценил перспективы завершения войны после Женевы

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя результаты переговоров в Женеве, отметил, что завершение войны в Украине не будет быстрым процессом, подчеркнув, что установление мира невозможно за одну ночь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Мерц заявил, что, несмотря на то, что во время переговоров в Женеве удалось "выяснить некоторые вопросы", путь к завершению войны остается долгим.

По его словам, "мы также знаем: мир в Украине не наступит за одну ночь".

Канцлер Германии четко дал понять, что с Европой необходимо консультироваться и согласиться на любой мирный план для Украины, учитывая его последствия для европейской безопасности.

Мерц также призвал Россию сесть за стол переговоров и принимать более активное участие в процессе поиска дипломатического решения.

"Для нас важно, чтобы не было мирного плана для Украины, если мы не дадим своего согласия на вопросы, которые влияют на европейские интересы и европейский суверенитет", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

