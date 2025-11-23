Рубио после переговоров в Женеве: США внесут "некоторые изменения" в мирный план
По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Его заявление цитирует Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Рубио об итогах переговоров
Рубио назвал переговоры в Женеве "самыми продуктивными и важными за все время с тех пор, как мы участвуем в этом процессе".
"У нас очень хорошая рабочая версия, которая уже была создана на основе предложений всех соответствующих сторон, участвующих в этом процессе, и мы смогли сейчас рассмотреть некоторые из этих вопросов, пункт за пунктом. И, я думаю, что мы достигли значительного прогресса", - сказал госсекретарь.
Он отметил, что представители делегаций сейчас работают над "некоторыми предложениями, которые нам были предоставлены".
"Поэтому мы работаем над ними, внося некоторые изменения в надежде еще больше снизить разногласия и приблизиться к чему-то, что будет приемлемо как для Украины, так и, очевидно, для Соединенных Штатов", - сказал Рубио.
Переговоры в Женеве
- Ранее сообщалось, что украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, приступила к работе в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
1.Рубіо ненавидить рашку
2. Рубіо спить й не спить, але бачить СЕБЕ , а не ВЕНСА висуванцем від респів на ступних виборах.
3. Саме ідіота Венса й його дружбана міністра армії спустив з поводка Трамп розкручувати програму-28.
4. Але хто чув чи бачив колись віцепрезидентку Байдена в міжнародці?
5. ААА, ми чули часто радника з нацбезпеки Байдена - Саллівана .
6, Так Рубіо й той й другий , хто відповідає як міністр закордонки й як радник з нацбезпеки.
7. Тому питання - так то Рубіо порадив Трампу спустити Венса з ідіотом дружбаном ?
Ну шаб паярчєє запалити спротив усього світу вже не кажучи у саммих США та респів...
А тепер реакція на його фразу -про "деякі зміни" - не будемо поспішати...
Група американських сенаторів, які критикують президента Дональда Трампа, висунула мирну пропозицію США щодо України на міжнародній конференції з безпеки в Канаді
Автор: ROB GILLIES Associated Press
22 листопада 2025 року, 12:56
ГАЛІФАКС, Нова Шотландія -- Сенатори США, які критикують https://apnews.com/hub/russia-ukraine підхід президента Дональда Трампа до припинення російсько-української війни, заявили в суботу, що мирний план, який він ********** до прийняття Києва, винагородить Москву лише за її агресію і надішле повідомлення іншим лідерам, які погрожували своїм сусідам.
https://apnews.com/article/ukraine-russia-peace-trump-e51319da741e5b3e83ae9e99953637f0 Мирний план з https://apnews.com/article/ukraine-russia-peace-trump-e51319da741e5b3e83ae9e99953637f0 28 пунктів був розроблений адміністрацією Трампа та Кремлем без участі України. https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-trump-europe-a233bae1e394c971ff48d181cf2702d7 Він погоджується з багатьма російськими вимогами, які президент України Володимир Зеленський категорично відхиляв десятки разів, включаючи відмову від великих частин території. Трамп каже, що хоче, щоб Україна прийняла план до кінця наступного тижня.
Опозиція сенаторів до плану слідує за критикою з боку інших американських законодавців, включаючи деяких республіканців, жоден з яких не має права блокувати його. Серед сенаторів, які виступали на міжнародній конференції з безпеки в Канаді, були демократ, незалежний та республіканець, які не планують переобрання наступного року.
"Це винагороджує агресію. Це чисто і просто. Немає етичного, юридичного, морального, політичного виправдання тому, щоб Росія претендувала на східну Україну", - сказав незалежний сенатор штату Мен. Ангус Кінг сказав під час панельної дискусії на Міжнародному форумі з безпеки Галіфакса в Канаді.
Кінг, член Комітету Сенату з міжнародних відносин, порівняв пропозицію з Мюнхенським пактом британського прем'єр-міністра Невілла Чемберлена з Адольфом Гітлером у 1938 році, історичним невдалим актом умиротворення.
Республіканський сенатор Том Тілліс з Північної Кароліни сказав сенатор. Мітч Макконнелл, колишній лідер Республіканської партії Сенату, не зайшов достатньо далеко у своїй критиці цього. Макконнелл заявив у заяві в п'ятницю, що "якщо чиновники адміністрації більше стурбовані умиротворенням Путіна, ніж забезпеченням реального миру, то президент повинен знайти нових радників".
"Ми не повинні робити нічого, що змушує (Путіна) відчувати, що він тут переміг. Чесно кажучи, я думаю, що те, що сказав Мітч, було недостатнім, що слід сказати", - сказав Тілліс. Тілліс оголосив на початку цього року, що не буде прагнути до переобрання незабаром після того, як зіткнувся з адміністрацією Трампа через її податковий та витратний пакет.
Демократичний сенатор Жанна Шахін з Нью-Гемпшира, член Комітету Сенату з міжнародних відносин, назвала це "обуренням".
Путін привітав пропозицію пізно ввечері в п'ятницю, заявивши, що вона "може лягти в основу остаточного мирного врегулювання", якщо США зможуть змусити Україну та її європейських союзників домовитися.
У свій 17-й рік близько 300 людей щорічно збираються на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі, який проводиться в готелі Westin в Галіфаксі. Форум приваблює військових чиновників, сенаторів США, дипломатів та науковців, але цього року адміністрація Трампа призупинила участь оборонних чиновників США у заходах аналітичних центрів, включаючи Міжнародний форум з безпеки Галіфакса.
Велика кількість сенаторів США здійснила поїздку цього року частково через напружені відносини між Канадою та США. Трамп відштовхнув https://apnews.com/article/canada-trump-tariffs-e0af3e973a2d7848c2baaa6fb8021c27 сусіда Америки своєю торговою війною та наполяганням на тому, щоб Канада стала https://apnews.com/article/how-canada-could-become-us-state-42360e10ded96c0046fd11eaaf55ab88 51-м штатом США. Багато канадців зараз відмовляються їздити до США, а прикордонні штати, такі як Нью-Гемпшир Шахіна, спостерігають різке https://apnews.com/article/canadians-trump-us-tourism-81fe117b5691c8d6afb0ce8e587ccd47 падіння туризму.
"Існує справжнє занепокоєння щодо цього штаму. Це одна з причин, чому тут така велика делегація", - сказав Шахін. "Я продовжуватиму заперечувати проти того, що робить президент з точки зору тарифів та його коментарів, тому що вони не тільки завдають шкоди Канаді та нашим відносинам, але я думаю, що вони шкідливі в усьому світі. Вони демонструють відсутність поваги до суверенних націй".
рубіо, кубинська звізда, віткоф вище тебе за рангом?
якщо дєрмАК, то РЕЗУЛЬТАТ - ЗРАДА.