Рубио после переговоров в Женеве: США внесут "некоторые изменения" в мирный план

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Рубио об итогах переговоров

Рубио назвал переговоры в Женеве "самыми продуктивными и важными за все время с тех пор, как мы участвуем в этом процессе".

"У нас очень хорошая рабочая версия, которая уже была создана на основе предложений всех соответствующих сторон, участвующих в этом процессе, и мы смогли сейчас рассмотреть некоторые из этих вопросов, пункт за пунктом. И, я думаю, что мы достигли значительного прогресса", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что представители делегаций сейчас работают над "некоторыми предложениями, которые нам были предоставлены".

"Поэтому мы работаем над ними, внося некоторые изменения в надежде еще больше снизить разногласия и приблизиться к чему-то, что будет приемлемо как для Украины, так и, очевидно, для Соединенных Штатов", - сказал Рубио.

Переговоры в Женеве

Ранее сообщалось, что украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, приступила к работе в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

