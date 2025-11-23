РУС
Российский план неприемлем в любой форме, - заявление "Европейской Солидарности"

Евросолидарность

Партия "Европейская солидарность" выступила с заявлением о неприемлемости опубликованного американо-российского плана из 28 пунктов, назвав его "ловушкой" для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

План неприемлем для Украины

"Это момент, когда история не позволяет ошибаться. Каждое слово, каждый жест украинского государства сейчас считывается миром под микроскопом. Именно поэтому необходимо сказать откровенно и дипломатично четко: так называемые 28 пунктов, оказавшиеся в СМИ, выглядят как продуманная ловушка. И ловушка не просто техническая или процедурная - ловушка политическая, геополитическая, а главное - российская. Это видно невооруженным глазом каждому, кто способен измерить риски, а не только читать заголовки", - говорится в заявлении.

"Единственный вопрос, который сегодня беспокоит общество и партнеров: кто от Украины вообще пытался это "согласовывать"? И имел ли на это полномочия? Ведь в прессе звучали предположения, что этот документ мог проходить через кабинет секретаря СНБО. Если это правда - это не просто ошибка. Это выход за пределы мандата и удар по международному доверию к Украине", - говорится далее в заявлении.

Читайте также: Текущая редакция мирного плана уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов, - Умеров

Состав переговорной группы

В "ЕС" отметили, что не менее тревожно выглядит и состав переговорной группы в Женеве.

"Там сегодня нас представляют люди, которые фигурируют в громких материалах "пленок Миндича" - в деле, ставшем символом того, как коррупция пытается выжить даже во время большой войны. Это значительно ослабляет позицию Украины в момент, когда нам нужна твердость, прозрачность и безупречная репутация каждого участника делегации. Создается впечатление, что кто-то решил использовать переговорный процесс не для защиты страны, а как политический зонтик, чтобы укрыться от ответственности. Нельзя смешивать эти вещи. Дипломатия - это сила государства. И именно поэтому ее нельзя делать заложником страхов, личных интересов или попыток избежать наказания", - заявили в "ЕС".

В политической силе подчеркнули, что переговоры должны вести сильные, опытные, безупречно доверенные переговорщики, а ответственность за коррупцию должны понести все, кто был к ней причастен — независимо от должностей, связей или политических страхов.

Читайте также: Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план на личной встрече, - Reuters

План мира должен быть совместным с Европой

Напоследок "Европейская Солидарность" еще раз подчеркнула, что российский план неприемлем в любой форме.

"Украинский план мира должен быть совместным с Европой, согласованным с союзниками, построенным на принципах международного права и на тех красных линиях, которые не подлежат торгу - наши территории, наша армия, наш язык, наша вера, наша свобода", - говорится в заявлении.

Кроме этого, отмечается, что переговоры должны проходить с участием европейских партнеров и без какого-либо присутствия лиц, запятнанных коррупционными скандалами.

"Сегодня мы просим мир быть на стороне демократических ценностей. Но для того, чтобы мир услышал нас - мы сами должны демонстрировать безупречную приверженность этим ценностям. Это единственный путь к сильной позиции на переговорах", - добавляют в "ЕС".

Читайте также: Украинская делегация провела встречи с советниками ЕС в Женеве, впереди — консультации с США, - ОП

Переговоры в Женеве

  • Ранее сообщалось о том, что украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Читайте также: Мирный план США сыграл на руку Зеленскому, стерев антикоррупционное напряжение, - ZN.ua

