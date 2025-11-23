Российский план неприемлем в любой форме, - заявление "Европейской Солидарности"
Партия "Европейская солидарность" выступила с заявлением о неприемлемости опубликованного американо-российского плана из 28 пунктов, назвав его "ловушкой" для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.
План неприемлем для Украины
"Это момент, когда история не позволяет ошибаться. Каждое слово, каждый жест украинского государства сейчас считывается миром под микроскопом. Именно поэтому необходимо сказать откровенно и дипломатично четко: так называемые 28 пунктов, оказавшиеся в СМИ, выглядят как продуманная ловушка. И ловушка не просто техническая или процедурная - ловушка политическая, геополитическая, а главное - российская. Это видно невооруженным глазом каждому, кто способен измерить риски, а не только читать заголовки", - говорится в заявлении.
"Единственный вопрос, который сегодня беспокоит общество и партнеров: кто от Украины вообще пытался это "согласовывать"? И имел ли на это полномочия? Ведь в прессе звучали предположения, что этот документ мог проходить через кабинет секретаря СНБО. Если это правда - это не просто ошибка. Это выход за пределы мандата и удар по международному доверию к Украине", - говорится далее в заявлении.
Состав переговорной группы
В "ЕС" отметили, что не менее тревожно выглядит и состав переговорной группы в Женеве.
"Там сегодня нас представляют люди, которые фигурируют в громких материалах "пленок Миндича" - в деле, ставшем символом того, как коррупция пытается выжить даже во время большой войны. Это значительно ослабляет позицию Украины в момент, когда нам нужна твердость, прозрачность и безупречная репутация каждого участника делегации. Создается впечатление, что кто-то решил использовать переговорный процесс не для защиты страны, а как политический зонтик, чтобы укрыться от ответственности. Нельзя смешивать эти вещи. Дипломатия - это сила государства. И именно поэтому ее нельзя делать заложником страхов, личных интересов или попыток избежать наказания", - заявили в "ЕС".
В политической силе подчеркнули, что переговоры должны вести сильные, опытные, безупречно доверенные переговорщики, а ответственность за коррупцию должны понести все, кто был к ней причастен — независимо от должностей, связей или политических страхов.
План мира должен быть совместным с Европой
Напоследок "Европейская Солидарность" еще раз подчеркнула, что российский план неприемлем в любой форме.
"Украинский план мира должен быть совместным с Европой, согласованным с союзниками, построенным на принципах международного права и на тех красных линиях, которые не подлежат торгу - наши территории, наша армия, наш язык, наша вера, наша свобода", - говорится в заявлении.
Кроме этого, отмечается, что переговоры должны проходить с участием европейских партнеров и без какого-либо присутствия лиц, запятнанных коррупционными скандалами.
"Сегодня мы просим мир быть на стороне демократических ценностей. Но для того, чтобы мир услышал нас - мы сами должны демонстрировать безупречную приверженность этим ценностям. Это единственный путь к сильной позиции на переговорах", - добавляют в "ЕС".
Переговоры в Женеве
- Ранее сообщалось о том, что украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
за чітке аизначення цього ганебного і неприйнятного плану
кремлівського обмилка і Віткоффа
для Украіни !!
Слава Україні👍🏼🙏🏼❤️
Що сказав Івченко про втрати,певно що вам і без нього відомо?
Допоки ще треба очікувати?