Мирный план США сыграл на руку Зеленскому, сняв антикоррупционное напряжение, - ZN.ua

Ермак и Зеленский

Мирный план США напугал Украину, ее союзников и даже американский истеблишмент, но неожиданно сыграл на руку президенту Зеленскому. Фокус внимания внутри страны смещен, а антикоррупционное напряжение стерто.

Об этом говорится в статье ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

О Зеленском и Ермаке

"В конце концов Зеленский оставил Ермака и своих при себе..."Слуги народа" отдали предпочтение тому, кто кормит их с руки в парламенте (выплаты в конвертах после длительного перерыва возобновлены: бэк-офис, через который шли "депутатские", далеко не один), а не народу, который они должны представлять", - говорится в статье.

По мнению автора статьи, увольнение Ермака пока ничего не решает для страны.

"Но Ермак - балласт, который давно уже ничего не весит. Потому что весит Зеленский. Именно Зеленский подбирал себе Ермака, Миндича и Ко, наделяя их неограниченными полномочиями.

Ермак - это порождение Зеленского, а не Зеленский - порождение Ермака", - говорится в публикации.

Читайте также: Зеленский сказал депутатам, что коррупционный скандал "качают россияне и немного американцы", - Железняк

Отношения с Миндичем

Несмотря на публичные заявления Зеленского о том, что он с момента начала расследования не общался с Миндичем (правда, глава государства не уточнил, с какого момента отсчитывает), по данным издания, с июня, когда Миндича отправили вернуть Чернышова, они трижды звонили друг другу. И президент просил друга не возвращаться в Украину. Все, что произошло потом, стало для Зеленского скорее личным сожалением, что такая неприятность случилась с Миндичем, чем ударом, что такое произошло с государством.

Кадровые вопросы

Несмотря на то, что Ермак остается на должности, принят ряд кадровых решений. В частности, как напоминает ZN.ua, "пошли под нож" министр юстиции Герман Галущенко и его протеже - министр энергетики Светлана Гринчук. Распущен наблюдательный совет "Энергоатома", начаты аудиты госкомпаний, обновляются отчеты финансовых органов, осуществляется переформатирование управления ГП.

"По нашей информации, жертв будет еще больше. В списке - глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.... С Прониным распрощаются. Как, впрочем, и с бессменным куратором правоохранительных органов Олегом Татаровым. Президент уже поставил под сомнение его эффективность. Уйти может и вице-премьер Алексей Кулеба", - утверждает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владелец "Квартала-95" объявлен в международный розыск

Мирный план

Как подчеркивает издание, сейчас самое главное - не подписывать те кабальные условия, которые нам навязывают.

"Если Зеленский не смог / не захотел обеспечить качество и эффективность управления внутри страны, то он просто обязан выгрызть украинский интерес на внешнем фронте", - отмечается в статье.

Автор: 

Зеленский Владимир (22696) коррупция (8799) переговоры (5184) Ермак Андрей (1357) Миндич Тимур (136)
+19
та ще не вечір ,дойдуть руки українців ще до горлянки ненажерливої ОПи з 🤡 ...
23.11.2025 12:31
+17
та яке напруження? - хто вийшов на Майдан? де ті "знесуни"? "если чо сі его снесем" - угу

МАЙДАНІВЦІ по могилам, або на війні, в полоні, а багато виснажились і в ЕС або в СЗЧ.
А весь інший піпл такий само як і всюди - буде жити як зверху скажуть.

ОТ і кінець. Підпишуть капітуляцію і нічого - проковтнуть все.
23.11.2025 12:33
+10
Ми спостерігаємо як пишеться підручник: "Вкрасти все і попасти під амністію"
23.11.2025 12:32
та ще не вечір ,дойдуть руки українців ще до горлянки ненажерливої ОПи з 🤡 ...
23.11.2025 12:31
Ага, а до ригівського кодла дійшли? В ВР до цих пір сидять ригівські підараси такі як бойки-шмойки, жЮльки-мульки які ******* гроші з бюджету України та загравали з кацапами то на газі то на нафті.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:37
вони сидять там ,бо так захотіли 73%🤡 ...можливо після того як їх втопили у крові ,шось змінеться в їх головах...
показать весь комментарий
23.11.2025 12:49
Так, а хто тоді буде брати за горло?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:50
Бачу у тебе змінилося, бо Україну швидко покинула
показать весь комментарий
23.11.2025 13:31
...
23.11.2025 13:33
готовий карати особисто?
пиши , я якраз створюю моссад
23.11.2025 13:09 Ответить
Пам"ятаєте стіл перемовин майже за цимі 28 пунктами у перші дні вторгнення в Стамбулі - там Арахамії з Тимошенками та Резніков, Олександр Чалий ( зрадник риг дипломат збоку в делегації ) а в центрі делегації ХТО? так це теж був він - величний усюди й усім потрібний ( головне АЛІ-Бабі) татарин Умєров ...

Скільки років війни пройшло , скільки посад йому змінив Алі-Баба ( тоді у 2022- му він ще був головою Держмайна під слідством у корупції) ... Так коли рашка його вербанула ? З його Жємуділовим? Ще у Криму в 2015му? Да какаяразніца- головне він як шерочка з машерочкой з Єрмаком не викисали із США ( перпочиваючи на віллах сімейного кодла Умєрова на Флориді) ...

Тобто, поки Умєров усе там порішав у США та у Турції, вовка з Єрмаком персидів у закордонних вояжах по іспаніях ... Повернулисяв Київ , а до них прибув наглий дружбан прорашиста Венса Дріскоп , геннера арміїх не бувший ніколи в арміЇ . Трамп за порадою Венса посадив цього ублюдка на контакти з Україною, на місце втікшого зі стидоби генерала Келлога. Мабуть Венс вже готується заміинит Короля?
23.11.2025 12:58
https://www.youtube.com/watch?v=XledEy7UWs8

ось саме ту про те ( й не тільки) , як вело себе блювотне від Венса Дріскоп у Києві перед послами країн друзів України..
Доречі, ми чули аж забагато про усіх з команди Байдена з 24го лютого 2022р про радника з нацбезпеки особливо ... А чули коли-небудь про Держсекретаря та його людей - бо це посада для керівництв внутрішніми справами)
23.11.2025 13:03
То рудого діда Короля MAGA вже готують замінити нацичсторашистом Венсом? Мабуть тому генерал Келлог, не дочекавшись року як терміна своєї посади ( січня 2026р) пішов у відставку?
показать весь комментарий
23.11.2025 13:06
Ми спостерігаємо як пишеться підручник: "Вкрасти все і попасти під амністію"
23.11.2025 12:32
Меморандум: "Юридический анализ Плана-28 - он неприемлем, незаконен, ничтожен" /№1050/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg
Московіти з трампом, намагаються зґвалтувати Україну на очах всього Світу!
23.11.2025 12:32
Не стер, а на другий план відсунув. Тимчасово.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:33
100%.
23.11.2025 12:47
та яке напруження? - хто вийшов на Майдан? де ті "знесуни"? "если чо сі его снесем" - угу

МАЙДАНІВЦІ по могилам, або на війні, в полоні, а багато виснажились і в ЕС або в СЗЧ.
А весь інший піпл такий само як і всюди - буде жити як зверху скажуть.

ОТ і кінець. Підпишуть капітуляцію і нічого - проковтнуть все.
23.11.2025 12:33
Так.Все буде іменно так.
23.11.2025 12:36
Заспокойся.
23.11.2025 12:55
Антикорупційне напруження зешобла купила ціною здачі України. Вони з самого початку цієї торгівлі вигризали зубами свої шкурні інтереси, насрать їм на Україну.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:33
нічого там не забуто
я вчора спілкувався по роботі з детективом набу
чуваки серйозно налаштовані та не бояться зе
23.11.2025 13:10
Хай би воно так і сталося, але є сумніви. Та час покаже.
23.11.2025 13:18
Та да. Операція Прикриття спрацювала на 100
23.11.2025 12:34
Якби не "мирний план" трампа то ми оп запустив би нову серію з посадки Пороха.Оп вмілі маніпулятори.
23.11.2025 12:35
Не питання кому зіграв цей план,а чи план цей для України добрий(((Пох на президента ,і т.д.
23.11.2025 12:35
Закон можна викласти однією фразою: "Війна все зпише..." (І крадіжки і злочини і державну зраду) - і це є головною вимогою зеленої клептократії. Якщо погодяться стратегічні партнери,- гори Україно синім полум'ям...
23.11.2025 12:36
Читаю про етапи виверження вулкана (підготовчий етап, основний період та завершення) ...
Ми на першому етап (підйом магми та накопичення тиску), а викид лави і попелу буде пізніше!!!
23.11.2025 12:36
За всі злочини великосяйвого і його оточення несе осоисто президент зеленський. Інші отримають теж довічні термінию
23.11.2025 12:36
А мені здається, що в адекватних людей зникли останні сумніви в тому, що зеленський головна мразь країни!
23.11.2025 12:37
У адеквтних людей сумніви зникли ще у 2019 році щодо нього! А те що ті, хто голосував за нього, сьогодні "передумали" - то просто вони відчули на власній шкурі те, що їм всім (73%) казали як раз адекватні люди ще у 2019 році, що буде гірше і треба готуватися до "великої оброни", а не до "великого крадівництва"!
Звісно ж добре, що змінили свою думку, але на нових виборах впевнений, що ті ж самі утнуть знову якусь дурню і виберуть ще якогось "зермака" нажаль! Це якщо Залужний не виставе себе кандидатом на майбутніх виборах бо він має практично 100% підтримку всіх, але тут точно ніхто не знає чи він взагалі полізе в цю "політичну клоаку" - навіть він сам!
23.11.2025 12:51
А посада посла, отримана з брудних рук зеленського - це не політика часом?
23.11.2025 12:55
посада осла
він ніколи нічого не каже про зе
він розумний як премудрий пескарь
не харизмат
23.11.2025 13:27 Ответить
Ви артист якого жанру?!🤡
23.11.2025 13:49
... та не якогось.. а того самого .. за іудиной тисячою уже ломонулись..!!
23.11.2025 13:03 Ответить
А хто розставляв,підбирав кадри,хіба не Єрмак? Роль в даному процесі ЗЕленського формальна - поставити підпис в Указі.Тому Єрмак кандидат на вихід.А Татарова підібрано Єрмаком для виконання функцій портнова але поскільки його особа зап'ятнана то він для контролю за правоохоронними органами.Можливо,Татарова рекомендував портнов.
23.11.2025 12:39
Розкрадання державного бюджету під час війни має бути прирівяно до державної зради. Це має бути встановлено на законодавчому рівні.
23.11.2025 12:40
Розкрадання міжнародної допомоги у небачених масштабах- це злочин і зрада України! Без строку давності будуть всі відповідати!
23.11.2025 13:47
Ні фіга подібного
23.11.2025 12:40
на яку руку ,він руками не грає
23.11.2025 12:42
"Так званий "план врегулювання в Україні" з вимогами передачі повного контролю над Донбасом, забороною перебування іноземних військ на території України, введення статусу російської мови як державної, повернення статусу РПЦ в Україні і двократне скорочення ЗСУ є банальною спробою порятунку іміджу режиму Зеленського зі сторони Росії. Те що цей "план" буде відхилено Зеленським, не викликає ніяких сумнівів, так як і розуміння цього групою Патрушева, що є авторами цієї комбінації. По їх розумінню це дозволить продемонструвати "патріотизм і принциповість" Зеленського, який знаходиться на межі розпаду своєї "більшості" в ВР з усіма наслідками для нього. Збереження в Україні режиму Зеленського "двушка на Москву" і є головна мета цієї комбінації."
23.11.2025 12:43
Оркам вигідна така шалена корупція і бардак в Україні та відсутність виробництва *********, головне якісного озброєння, тому вони і висувають фантастичні вимоги на переговорах, розуміють що чим дальше буде війна в такому стилю, тим більше вони отримають в результаті.
23.11.2025 13:33
Партнери рятують Шашличного, але хто з партнерів?
23.11.2025 12:44
Ну це в якомусь сенсі очікувано. Висування до зебіла вимог, виконання яких він тупо не уповноважений гарантувати робить з нього потужника, який нібито "відкидає вимоги капітуляціі від наддержави", хоча насправді він просто не може цього зробити технічно. Тупо накручують йому рейтинг.
23.11.2025 12:44
Цікава АНАЛИТИКА

ЗАГОРОДНИЙ: ЭТА ОПЕРАЦИЯ ВСУ ИЗМЕНИЛА ХОД ПЕРЕГОВОРОВ! Трамп недаром спешит: у России БЕДА С НЕФТЬЮ

https://youtu.be/NqkJEmY938U?si=OFo5G9sS1LGXYWRs
23.11.2025 12:47
Там же у Трампа бизнес сцапорылiей, транспорт сквоз терени ластоногих ааленей ср.азийских углеводородных продуктов.
23.11.2025 13:44
...до речi, отгрузка совершалась через Новорос.
23.11.2025 13:46
Ні.
23.11.2025 12:47
30 років пробачали корупціонерам та мародерам при владі, жодного не покарано і зелю пробачать. Він все ж таки не втік.
23.11.2025 12:50
Весна прийде !!!
23.11.2025 12:51
Україна пройшла шлях від комунізму каґановічєй - до капіталізму міндічєй. І те і те скінчилося і скінчиться. Капітуляції не буде, бо буде шибениця. І не одна.
23.11.2025 13:00
Так, чи інакше, ішак у глухому куті і благополучного для нього виходу немає. Питання лише часу. Але, нажаль, чергова втрата часу - питання виживання країни. Ішак - баласт, ярмо для країни, якого треба позбуватись чим скоріш. Було великою помилкою, коли негласно продовжили царюваня цього мудака після сплину його повноважень. Це обернулось додатковою трагедією для країни і це ще не кінець.
23.11.2025 13:07
А ви не думали, що Трамп хоче повернути те, що прилетіло йому через Зеленського? Імпічмент.
23.11.2025 13:09
Що означає Трамп хоче провернути, тобто дотримання закону в Україні і посадка корупціонерів це за вашими словами афера.

Якщо буде дальше продовжуватись розкрадання на всіх рівнях, в той час як орки нарощують виробництво озброєння, нічим хорошим це не завершиться.
23.11.2025 13:30
Треба бути настільки тупим та конченим фанатом брехливого суікуна блазня-крадія життив українців шоб забути та ще і пробачити його справи з Міндвчем.
23.11.2025 13:17
Так чисто випадково! Цікаво скільки людей вірить в таку випадковість???
23.11.2025 13:26
Враховуючи, що у 73% пам'ять, як у гупі, я не здивований.
З причинно-наслідковими зв'язками у цієї юрби теж проблеми.
23.11.2025 13:27
Як на мене нічого він не стер, навіть самі упороті що раніше його підтримували до кінця, уже проти нього.
23.11.2025 13:28
Ну то ще приємностей від НАБУ слід очікувати.
23.11.2025 13:31
Це ще питання ,на чию руку зіграв ,бо міндіч нині в інтенсивній "розробці " у ФБР , а їм він багато чого цікаво про зєлю розповість .
23.11.2025 13:33
А що там "всередині країни " американцям до одного місця ,як вони вирішать ,так і буде ,бо без західної допомоги Україна впаде за кілька місяців і США про це добре розуміють.
23.11.2025 13:37
Чєбурєк одразу поперся в сша і погодився , аби викреслили пункт про перевірку розтринькування американських коштів
23.11.2025 13:38
А такий тихоня був , пiдколодний, та легко вангуемий з цего приводу.
23.11.2025 13:42
Якби ті що тут пишуть, хоча би половина приходили на Майдан по суботам в 12 годин і приєдналися до 30 - ти, то можливо до роковин революції Гідності, вже була трохи потужна сила. А так тільки писанина, не більше.
23.11.2025 13:39
Дурачок трамп.здол надеялся, шо запущенный им коррупционный скандал сделает зебила сговорчивым. Та рудий недоумок не врахував, що е на свiтi тупо настирнi, бз.икливi cвого народу, бо нев`iзднi у Штати з Iзраiлем iз-за своiх чорних грошових махiнацiй, а тому похнах на Штати, та злопам`тнi оболдуi; гонористiшi чим саме, штатiвське одоробло.
23.11.2025 13:39
Хто це вирішив, що знято напругу?
23.11.2025 13:44
я навіть не здивуюсь, якщо рейтинг зеленського попре в гору
23.11.2025 13:47
 
 