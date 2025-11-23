Мирный план США сыграл на руку Зеленскому, сняв антикоррупционное напряжение, - ZN.ua
Мирный план США напугал Украину, ее союзников и даже американский истеблишмент, но неожиданно сыграл на руку президенту Зеленскому. Фокус внимания внутри страны смещен, а антикоррупционное напряжение стерто.
Об этом говорится в статье ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.
О Зеленском и Ермаке
"В конце концов Зеленский оставил Ермака и своих при себе..."Слуги народа" отдали предпочтение тому, кто кормит их с руки в парламенте (выплаты в конвертах после длительного перерыва возобновлены: бэк-офис, через который шли "депутатские", далеко не один), а не народу, который они должны представлять", - говорится в статье.
По мнению автора статьи, увольнение Ермака пока ничего не решает для страны.
"Но Ермак - балласт, который давно уже ничего не весит. Потому что весит Зеленский. Именно Зеленский подбирал себе Ермака, Миндича и Ко, наделяя их неограниченными полномочиями.
Ермак - это порождение Зеленского, а не Зеленский - порождение Ермака", - говорится в публикации.
Отношения с Миндичем
Несмотря на публичные заявления Зеленского о том, что он с момента начала расследования не общался с Миндичем (правда, глава государства не уточнил, с какого момента отсчитывает), по данным издания, с июня, когда Миндича отправили вернуть Чернышова, они трижды звонили друг другу. И президент просил друга не возвращаться в Украину. Все, что произошло потом, стало для Зеленского скорее личным сожалением, что такая неприятность случилась с Миндичем, чем ударом, что такое произошло с государством.
Кадровые вопросы
Несмотря на то, что Ермак остается на должности, принят ряд кадровых решений. В частности, как напоминает ZN.ua, "пошли под нож" министр юстиции Герман Галущенко и его протеже - министр энергетики Светлана Гринчук. Распущен наблюдательный совет "Энергоатома", начаты аудиты госкомпаний, обновляются отчеты финансовых органов, осуществляется переформатирование управления ГП.
"По нашей информации, жертв будет еще больше. В списке - глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.... С Прониным распрощаются. Как, впрочем, и с бессменным куратором правоохранительных органов Олегом Татаровым. Президент уже поставил под сомнение его эффективность. Уйти может и вице-премьер Алексей Кулеба", - утверждает издание.
Мирный план
Как подчеркивает издание, сейчас самое главное - не подписывать те кабальные условия, которые нам навязывают.
"Если Зеленский не смог / не захотел обеспечить качество и эффективность управления внутри страны, то он просто обязан выгрызть украинский интерес на внешнем фронте", - отмечается в статье.
пиши , я якраз створюю моссад
Скільки років війни пройшло , скільки посад йому змінив Алі-Баба ( тоді у 2022- му він ще був головою Держмайна під слідством у корупції) ... Так коли рашка його вербанула ? З його Жємуділовим? Ще у Криму в 2015му? Да какаяразніца- головне він як шерочка з машерочкой з Єрмаком не викисали із США ( перпочиваючи на віллах сімейного кодла Умєрова на Флориді) ...
Тобто, поки Умєров усе там порішав у США та у Турції, вовка з Єрмаком персидів у закордонних вояжах по іспаніях ... Повернулисяв Київ , а до них прибув наглий дружбан прорашиста Венса Дріскоп , геннера арміїх не бувший ніколи в арміЇ . Трамп за порадою Венса посадив цього ублюдка на контакти з Україною, на місце втікшого зі стидоби генерала Келлога. Мабуть Венс вже готується заміинит Короля?
ось саме ту про те ( й не тільки) , як вело себе блювотне від Венса Дріскоп у Києві перед послами країн друзів України..
Доречі, ми чули аж забагато про усіх з команди Байдена з 24го лютого 2022р про радника з нацбезпеки особливо ... А чули коли-небудь про Держсекретаря та його людей - бо це посада для керівництв внутрішніми справами)
https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg
Московіти з трампом, намагаються зґвалтувати Україну на очах всього Світу!
МАЙДАНІВЦІ по могилам, або на війні, в полоні, а багато виснажились і в ЕС або в СЗЧ.
А весь інший піпл такий само як і всюди - буде жити як зверху скажуть.
ОТ і кінець. Підпишуть капітуляцію і нічого - проковтнуть все.
я вчора спілкувався по роботі з детективом набу
чуваки серйозно налаштовані та не бояться зе
Ми на першому етап (підйом магми та накопичення тиску), а викид лави і попелу буде пізніше!!!
Звісно ж добре, що змінили свою думку, але на нових виборах впевнений, що ті ж самі утнуть знову якусь дурню і виберуть ще якогось "зермака" нажаль! Це якщо Залужний не виставе себе кандидатом на майбутніх виборах бо він має практично 100% підтримку всіх, але тут точно ніхто не знає чи він взагалі полізе в цю "політичну клоаку" - навіть він сам!
він ніколи нічого не каже про зе
він розумний як премудрий пескарь
не харизмат
ЗАГОРОДНИЙ: ЭТА ОПЕРАЦИЯ ВСУ ИЗМЕНИЛА ХОД ПЕРЕГОВОРОВ! Трамп недаром спешит: у России БЕДА С НЕФТЬЮ
https://youtu.be/NqkJEmY938U?si=OFo5G9sS1LGXYWRs
Якщо буде дальше продовжуватись розкрадання на всіх рівнях, в той час як орки нарощують виробництво озброєння, нічим хорошим це не завершиться.
З причинно-наслідковими зв'язками у цієї юрби теж проблеми.