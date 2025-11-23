Мирный план США сыграл на руку Зеленскому, сняв антикоррупционное напряжение, - ZN.ua

Мирный план США напугал Украину, ее союзников и даже американский истеблишмент, но неожиданно сыграл на руку президенту Зеленскому. Фокус внимания внутри страны смещен, а антикоррупционное напряжение стерто.

О Зеленском и Ермаке

"В конце концов Зеленский оставил Ермака и своих при себе..."Слуги народа" отдали предпочтение тому, кто кормит их с руки в парламенте (выплаты в конвертах после длительного перерыва возобновлены: бэк-офис, через который шли "депутатские", далеко не один), а не народу, который они должны представлять", - говорится в статье.

По мнению автора статьи, увольнение Ермака пока ничего не решает для страны.

"Но Ермак - балласт, который давно уже ничего не весит. Потому что весит Зеленский. Именно Зеленский подбирал себе Ермака, Миндича и Ко, наделяя их неограниченными полномочиями.

Ермак - это порождение Зеленского, а не Зеленский - порождение Ермака", - говорится в публикации.

Отношения с Миндичем

Несмотря на публичные заявления Зеленского о том, что он с момента начала расследования не общался с Миндичем (правда, глава государства не уточнил, с какого момента отсчитывает), по данным издания, с июня, когда Миндича отправили вернуть Чернышова, они трижды звонили друг другу. И президент просил друга не возвращаться в Украину. Все, что произошло потом, стало для Зеленского скорее личным сожалением, что такая неприятность случилась с Миндичем, чем ударом, что такое произошло с государством.

Кадровые вопросы

Несмотря на то, что Ермак остается на должности, принят ряд кадровых решений. В частности, как напоминает ZN.ua, "пошли под нож" министр юстиции Герман Галущенко и его протеже - министр энергетики Светлана Гринчук. Распущен наблюдательный совет "Энергоатома", начаты аудиты госкомпаний, обновляются отчеты финансовых органов, осуществляется переформатирование управления ГП.

"По нашей информации, жертв будет еще больше. В списке - глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.... С Прониным распрощаются. Как, впрочем, и с бессменным куратором правоохранительных органов Олегом Татаровым. Президент уже поставил под сомнение его эффективность. Уйти может и вице-премьер Алексей Кулеба", - утверждает издание.

Мирный план

Как подчеркивает издание, сейчас самое главное - не подписывать те кабальные условия, которые нам навязывают.

"Если Зеленский не смог / не захотел обеспечить качество и эффективность управления внутри страны, то он просто обязан выгрызть украинский интерес на внешнем фронте", - отмечается в статье.