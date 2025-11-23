Мирний план США зіграв на руку Зеленському, стерши антикорупційне напруження, - ZN.ua

Мирний план США налякав Україну, її союзників і навіть американський істеблішмент, але несподівано зіграв на руку президенту Зеленському. Фокус уваги всередині країни зміщено, а антикорупційне напруження стерто.

Про це йдеться у статті ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Про Зеленського і Єрмака

"Зрештою Зеленський залишив Єрмака і своїх при собі..."Слуги народу" надали перевагу тому, хто годує їх з руки в парламенті (виплати в конвертах після тривалої перерви відновлено: бек-офіс, через який ішли "депутатські", далеко не один), а не народ, який вони мають представляти", - йдеться у статті.

На думку авторки статті, звільнення Єрмака наразі нічого не вирішує для країни.

"Але Єрмак - баласт, який давно вже нічого не важить. Тому що важить Зеленський. Саме Зеленський підбирав собі Єрмака, Міндіча і Ко, наділяючи їх необмеженими повноваженнями.

Єрмак - це породження Зеленського, а не Зеленський - породження Єрмака", - йдеться у публікації.

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Відносини з Міндічем

Незважаючи на публічні заяви Зеленського про те, що він від моменту початку розслідування не спілкувався з Міндічем (щоправда, глава держави не уточнив, від якого моменту відраховує), за даними видання, з червня, коли Міндіча відправили повернути Чернишова, вони тричі телефонували один одному. І президент просив друга не повертатися до України. Все, що сталося потім, стало для Зеленського радше особистим жалем, що така прикрість сталася з Міндічем, аніж ударом, що таке сталося з державою.

Кадрові питання

Попри те, що Єрмак залишається на посаді, ухвалено низку кадрових рішень. Зокрема, як нагадує ZN.ua, "пішли під ніж" міністр юстиції Герман Галущенко та його протеже - міністр енергетики Світлана Гринчук. Розпущено наглядову раду "Енергоатома", розпочато аудити держкомпаній, оновлюються звіти фінансових органів, здійснюється переформатування управління ДП.

"За нашою інформацією, жертв буде ще більше. У списку - голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.... Із Проніним розпрощаються. Як, утім, і з незмінним куратором правоохоронних органів Олегом Татаровим. Президент уже поставив під сумнів його ефективність. Піти може й віцепрем’єр Олексій Кулеба", - стверджує видання.

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Мирний план

Як підкреслює видання, зараз найголовніше - не підписувати тих кабальних умов, які нам нав’язують.

"Якщо Зеленський не зміг / не захотів забезпечити якість і ефективність управління всередині країни, то він просто зобов’язаний вигризти український інтерес на зовнішньому фронті", - зауважується у статті.