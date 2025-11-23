Мирний план США зіграв на руку Зеленському, стерши антикорупційне напруження, - ZN.ua
Мирний план США налякав Україну, її союзників і навіть американський істеблішмент, але несподівано зіграв на руку президенту Зеленському. Фокус уваги всередині країни зміщено, а антикорупційне напруження стерто.
Про це йдеться у статті ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Про Зеленського і Єрмака
"Зрештою Зеленський залишив Єрмака і своїх при собі..."Слуги народу" надали перевагу тому, хто годує їх з руки в парламенті (виплати в конвертах після тривалої перерви відновлено: бек-офіс, через який ішли "депутатські", далеко не один), а не народ, який вони мають представляти", - йдеться у статті.
На думку авторки статті, звільнення Єрмака наразі нічого не вирішує для країни.
"Але Єрмак - баласт, який давно вже нічого не важить. Тому що важить Зеленський. Саме Зеленський підбирав собі Єрмака, Міндіча і Ко, наділяючи їх необмеженими повноваженнями.
Єрмак - це породження Зеленського, а не Зеленський - породження Єрмака", - йдеться у публікації.
Відносини з Міндічем
Незважаючи на публічні заяви Зеленського про те, що він від моменту початку розслідування не спілкувався з Міндічем (щоправда, глава держави не уточнив, від якого моменту відраховує), за даними видання, з червня, коли Міндіча відправили повернути Чернишова, вони тричі телефонували один одному. І президент просив друга не повертатися до України. Все, що сталося потім, стало для Зеленського радше особистим жалем, що така прикрість сталася з Міндічем, аніж ударом, що таке сталося з державою.
Кадрові питання
Попри те, що Єрмак залишається на посаді, ухвалено низку кадрових рішень. Зокрема, як нагадує ZN.ua, "пішли під ніж" міністр юстиції Герман Галущенко та його протеже - міністр енергетики Світлана Гринчук. Розпущено наглядову раду "Енергоатома", розпочато аудити держкомпаній, оновлюються звіти фінансових органів, здійснюється переформатування управління ДП.
"За нашою інформацією, жертв буде ще більше. У списку - голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.... Із Проніним розпрощаються. Як, утім, і з незмінним куратором правоохоронних органів Олегом Татаровим. Президент уже поставив під сумнів його ефективність. Піти може й віцепрем’єр Олексій Кулеба", - стверджує видання.
Мирний план
Як підкреслює видання, зараз найголовніше - не підписувати тих кабальних умов, які нам нав’язують.
"Якщо Зеленський не зміг / не захотів забезпечити якість і ефективність управління всередині країни, то він просто зобов’язаний вигризти український інтерес на зовнішньому фронті", - зауважується у статті.
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пиши , я якраз створюю моссад
Скільки років війни пройшло , скільки посад йому змінив Алі-Баба ( тоді у 2022- му він ще був головою Держмайна під слідством у корупції) ... Так коли рашка його вербанула ? З його Жємуділовим? Ще у Криму в 2015му? Да какаяразніца- головне він як шерочка з машерочкой з Єрмаком не викисали із США ( перпочиваючи на віллах сімейного кодла Умєрова на Флориді) ...
Тобто, поки Умєров усе там порішав у США та у Турції, вовка з Єрмаком персидів у закордонних вояжах по іспаніях ... Повернулисяв Київ , а до них прибув наглий дружбан прорашиста Венса Дріскоп , геннера арміїх не бувший ніколи в арміЇ . Трамп за порадою Венса посадив цього ублюдка на контакти з Україною, на місце втікшого зі стидоби генерала Келлога. Мабуть Венс вже готується заміинит Короля?
ось саме ту про те ( й не тільки) , як вело себе блювотне від Венса Дріскоп у Києві перед послами країн друзів України..
Доречі, ми чули аж забагато про усіх з команди Байдена з 24го лютого 2022р про радника з нацбезпеки особливо ... А чули коли-небудь про Держсекретаря та його людей - бо це посада для керівництв внутрішніми справами)
https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg
Московіти з трампом, намагаються зґвалтувати Україну на очах всього Світу!
МАЙДАНІВЦІ по могилам, або на війні, в полоні, а багато виснажились і в ЕС або в СЗЧ.
А весь інший піпл такий само як і всюди - буде жити як зверху скажуть.
ОТ і кінець. Підпишуть капітуляцію і нічого - проковтнуть все.
я вчора спілкувався по роботі з детективом набу
чуваки серйозно налаштовані та не бояться зе
Ми на першому етап (підйом магми та накопичення тиску), а викид лави і попелу буде пізніше!!!
Звісно ж добре, що змінили свою думку, але на нових виборах впевнений, що ті ж самі утнуть знову якусь дурню і виберуть ще якогось "зермака" нажаль! Це якщо Залужний не виставе себе кандидатом на майбутніх виборах бо він має практично 100% підтримку всіх, але тут точно ніхто не знає чи він взагалі полізе в цю "політичну клоаку" - навіть він сам!
він ніколи нічого не каже про зе
він розумний як премудрий пескарь
не харизмат
гитара то є кайф
Ни разу не принимал ни одного ВАЖНОГО решения
Все важные решения принимались с 2019 года на Лубянке , в ФСБ
А на Банковой их озвучивали
Все, что делает Зеленский - это лекала ФСБ
Даже то, как он реагирует на скандалы
Помните ,как путин после того,как утонул Курск - просто исчез с радаров?
И путин так делает всегда в подобных ситуациях
Он исчез , когда взорвали дома в Москве
Он исчез даже тогда
Когда Пригожин шёл на Москву
А когда путина приперли с Курском - он сказал : ОНА УТОНУЛА
Зеленский делает один в один как путин
Не потому,что хочет подражать
А потому что ему спускают распоряжения из ФСБ
Зеленский отморозился и ни слова не сказал про Оман
А сейчас отморозился и переводит стрелки с дела Миндича
А про Вагнергейт нес такую пургу
Что сразу было очевидно
Эта тварь замазана по самое НЕ ХОЧУ
И ровно также - по эфэсбэшным лекалам работают все из круга Зеленского
Один Васенька Малюк чего стоит!!!!
Ну какое он имеет отношение к блестящим операциям спецов СБУ?
Которые лет 20 с полигонов не вылазят
Умеют делать все,как спецы в самых крутых американских боевиках
Но при этом всегда в тени и никогда не светятся
Им цены нет, этим спецам !!!!!
А вот под камеры светится- ВАСЕНЬКА МАЛЮК!!!!
Обычный бандит ,которого поставили разбираться с неугодными
Я испытала такой шок ,когда ГЛАВА СБУ малюк
Сделал заявление на фоне трупов убитых людей
Так может сделать только бандит
И что меня особенно беспокоит сегодня
Это то,что зеленский остался РУКОПОЖАТЫМ
Кучма ,против которого путин замутил дело с убийством Гонгадзе
Стал изгоем в мировой политаке
А Зеленского принимают и обнимают президенты и премьеры
Для них это плохо закончится
Народы этих стран напомнят им потом
Про то,как эти лидеры потворствовали ставленнику путина - Зеленскому
И давали ему миллиарды на его коррупцию
A Зеленский деньги європейских народов
Отправлял ПРЯМО в ФСБ РФ!!!!!!!
ЗАГОРОДНИЙ: ЭТА ОПЕРАЦИЯ ВСУ ИЗМЕНИЛА ХОД ПЕРЕГОВОРОВ! Трамп недаром спешит: у России БЕДА С НЕФТЬЮ
https://youtu.be/NqkJEmY938U?si=OFo5G9sS1LGXYWRs
Якщо буде дальше продовжуватись розкрадання на всіх рівнях, в той час як орки нарощують виробництво озброєння, нічим хорошим це не завершиться.
У першому імпічменті винен Зеленський, ймовірно, вважає Трпмп. А те, що Зеленський побудує схеми розкрадання країни, я знав, що так і буде як тільки його обрали.
З причинно-наслідковими зв'язками у цієї юрби теж проблеми.