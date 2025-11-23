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Новини Мирний план США Міндічгейт
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Мирний план США зіграв на руку Зеленському, стерши антикорупційне напруження, - ZN.ua

єрмак та Зеленський

Мирний план США налякав Україну, її союзників і навіть американський істеблішмент, але несподівано зіграв на руку президенту Зеленському. Фокус уваги всередині країни зміщено, а антикорупційне напруження стерто.

Про це йдеться у статті ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Про Зеленського і Єрмака

"Зрештою Зеленський залишив Єрмака і своїх при собі..."Слуги народу" надали перевагу тому, хто годує їх з руки в парламенті (виплати в конвертах після тривалої перерви відновлено: бек-офіс, через який ішли "депутатські", далеко не один), а не народ, який вони мають представляти", - йдеться у статті.

На думку авторки статті, звільнення Єрмака наразі нічого не вирішує для країни.

"Але Єрмак - баласт, який давно вже нічого не важить. Тому що важить Зеленський. Саме Зеленський підбирав собі Єрмака, Міндіча і Ко, наділяючи їх необмеженими повноваженнями.

Єрмак - це породження Зеленського, а не Зеленський - породження Єрмака", - йдеться у публікації.

Читайте також: Зеленський сказав депутатам, що корупційний скандал "качають росіяни і трохи американці", - Железняк

Відносини з Міндічем

Незважаючи на публічні заяви Зеленського про те, що він від моменту початку розслідування не спілкувався з Міндічем (щоправда, глава держави не уточнив, від якого моменту відраховує), за даними видання, з червня, коли Міндіча відправили повернути Чернишова, вони тричі телефонували один одному. І президент просив друга не повертатися до України. Все, що сталося потім, стало для Зеленського радше особистим жалем, що така прикрість сталася з Міндічем, аніж ударом, що таке сталося з державою.

Кадрові питання

Попри те, що Єрмак залишається на посаді, ухвалено низку кадрових рішень. Зокрема, як нагадує ZN.ua, "пішли під ніж" міністр юстиції Герман Галущенко  та його протеже - міністр енергетики Світлана Гринчук. Розпущено наглядову раду "Енергоатома", розпочато аудити держкомпаній, оновлюються звіти фінансових органів, здійснюється переформатування управління ДП.

"За нашою інформацією, жертв буде ще більше. У списку - голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.... Із Проніним розпрощаються. Як, утім, і з незмінним куратором правоохоронних органів Олегом Татаровим. Президент уже поставив під сумнів його ефективність. Піти може й віцепрем’єр Олексій Кулеба", - стверджує видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власник "Кварталу-95" оголошений у міжнародний розшук

Мирний план

Як підкреслює видання, зараз найголовніше - не підписувати тих кабальних умов, які нам нав’язують.

"Якщо Зеленський не зміг / не захотів забезпечити якість і ефективність управління всередині країни, то він просто зобов’язаний вигризти український інтерес на зовнішньому фронті", - зауважується у статті.

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) корупція (5081) перемовини (3807) Єрмак Андрій (1779) Міндіч Тімур (335)
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Топ коментарі
+29
та ще не вечір ,дойдуть руки українців ще до горлянки ненажерливої ОПи з 🤡 ...
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23.11.2025 12:31 Відповісти
+28
та яке напруження? - хто вийшов на Майдан? де ті "знесуни"? "если чо сі его снесем" - угу

МАЙДАНІВЦІ по могилам, або на війні, в полоні, а багато виснажились і в ЕС або в СЗЧ.
А весь інший піпл такий само як і всюди - буде жити як зверху скажуть.

ОТ і кінець. Підпишуть капітуляцію і нічого - проковтнуть все.
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23.11.2025 12:33 Відповісти
+23
Ми спостерігаємо як пишеться підручник: "Вкрасти все і попасти під амністію"
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23.11.2025 12:32 Відповісти
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та ще не вечір ,дойдуть руки українців ще до горлянки ненажерливої ОПи з 🤡 ...
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23.11.2025 12:31 Відповісти
Ага, а до ригівського кодла дійшли? В ВР до цих пір сидять ригівські підараси такі як бойки-шмойки, жЮльки-мульки які ******* гроші з бюджету України та загравали з кацапами то на газі то на нафті.
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23.11.2025 12:37 Відповісти
вони сидять там ,бо так захотіли 73%🤡 ...можливо після того як їх втопили у крові ,шось змінеться в їх головах...
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23.11.2025 12:49 Відповісти
Так, а хто тоді буде брати за горло?
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23.11.2025 12:50 Відповісти
...
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23.11.2025 13:33 Відповісти
готовий карати особисто?
пиши , я якраз створюю моссад
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23.11.2025 13:09 Відповісти
Пам"ятаєте стіл перемовин майже за цимі 28 пунктами у перші дні вторгнення в Стамбулі - там Арахамії з Тимошенками та Резніков, Олександр Чалий ( зрадник риг дипломат збоку в делегації ) а в центрі делегації ХТО? так це теж був він - величний усюди й усім потрібний ( головне АЛІ-Бабі) татарин Умєров ...

Скільки років війни пройшло , скільки посад йому змінив Алі-Баба ( тоді у 2022- му він ще був головою Держмайна під слідством у корупції) ... Так коли рашка його вербанула ? З його Жємуділовим? Ще у Криму в 2015му? Да какаяразніца- головне він як шерочка з машерочкой з Єрмаком не викисали із США ( перпочиваючи на віллах сімейного кодла Умєрова на Флориді) ...

Тобто, поки Умєров усе там порішав у США та у Турції, вовка з Єрмаком персидів у закордонних вояжах по іспаніях ... Повернулисяв Київ , а до них прибув наглий дружбан прорашиста Венса Дріскоп , геннера арміїх не бувший ніколи в арміЇ . Трамп за порадою Венса посадив цього ублюдка на контакти з Україною, на місце втікшого зі стидоби генерала Келлога. Мабуть Венс вже готується заміинит Короля?
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23.11.2025 12:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XledEy7UWs8

ось саме ту про те ( й не тільки) , як вело себе блювотне від Венса Дріскоп у Києві перед послами країн друзів України..
Доречі, ми чули аж забагато про усіх з команди Байдена з 24го лютого 2022р про радника з нацбезпеки особливо ... А чули коли-небудь про Держсекретаря та його людей - бо це посада для керівництв внутрішніми справами)
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23.11.2025 13:03 Відповісти
То рудого діда Короля MAGA вже готують замінити нацичсторашистом Венсом? Мабуть тому генерал Келлог, не дочекавшись року як терміна своєї посади ( січня 2026р) пішов у відставку?
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23.11.2025 13:06 Відповісти
Ми спостерігаємо як пишеться підручник: "Вкрасти все і попасти під амністію"
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23.11.2025 12:32 Відповісти
Меморандум: "Юридический анализ Плана-28 - он неприемлем, незаконен, ничтожен" /№1050/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg
Московіти з трампом, намагаються зґвалтувати Україну на очах всього Світу!
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23.11.2025 12:32 Відповісти
Не стер, а на другий план відсунув. Тимчасово.
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23.11.2025 12:33 Відповісти
100%.
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23.11.2025 12:47 Відповісти
та яке напруження? - хто вийшов на Майдан? де ті "знесуни"? "если чо сі его снесем" - угу

МАЙДАНІВЦІ по могилам, або на війні, в полоні, а багато виснажились і в ЕС або в СЗЧ.
А весь інший піпл такий само як і всюди - буде жити як зверху скажуть.

ОТ і кінець. Підпишуть капітуляцію і нічого - проковтнуть все.
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23.11.2025 12:33 Відповісти
Так.Все буде іменно так.
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23.11.2025 12:36 Відповісти
Заспокойся.
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23.11.2025 12:55 Відповісти
Вибач, а себе ти причисляєш до тих, що у могилі чи у СЗЧ чи до іншого піплу?
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24.11.2025 02:50 Відповісти
Антикорупційне напруження зешобла купила ціною здачі України. Вони з самого початку цієї торгівлі вигризали зубами свої шкурні інтереси, насрать їм на Україну.
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23.11.2025 12:33 Відповісти
нічого там не забуто
я вчора спілкувався по роботі з детективом набу
чуваки серйозно налаштовані та не бояться зе
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23.11.2025 13:10 Відповісти
Хай би воно так і сталося, але є сумніви. Та час покаже.
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23.11.2025 13:18 Відповісти
Та да. Операція Прикриття спрацювала на 100
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23.11.2025 12:34 Відповісти
Якби не "мирний план" трампа то ми оп запустив би нову серію з посадки Пороха.Оп вмілі маніпулятори.
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23.11.2025 12:35 Відповісти
Щось мені підказує, що отих вмілих маніпуляторів чекає доля подружжя чаушеску. Гадаю, то буде логічна, а, головне, справедлива розв'язка їхньої пригоди з обкрадання Держави та зради українського народу.
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23.11.2025 16:20 Відповісти
Коли?Років за 20-30?А ми виживемо ці 20-30р?
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23.11.2025 17:55 Відповісти
Не питання кому зіграв цей план,а чи план цей для України добрий(((Пох на президента ,і т.д.
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23.11.2025 12:35 Відповісти
Закон можна викласти однією фразою: "Війна все зпише..." (І крадіжки і злочини і державну зраду) - і це є головною вимогою зеленої клептократії. Якщо погодяться стратегічні партнери,- гори Україно синім полум'ям...
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23.11.2025 12:36 Відповісти
Читаю про етапи виверження вулкана (підготовчий етап, основний період та завершення) ...
Ми на першому етап (підйом магми та накопичення тиску), а викид лави і попелу буде пізніше!!!
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23.11.2025 12:36 Відповісти
За всі злочини великосяйвого і його оточення несе осоисто президент зеленський. Інші отримають теж довічні термінию
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23.11.2025 12:36 Відповісти
А мені здається, що в адекватних людей зникли останні сумніви в тому, що зеленський головна мразь країни!
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23.11.2025 12:37 Відповісти
У адеквтних людей сумніви зникли ще у 2019 році щодо нього! А те що ті, хто голосував за нього, сьогодні "передумали" - то просто вони відчули на власній шкурі те, що їм всім (73%) казали як раз адекватні люди ще у 2019 році, що буде гірше і треба готуватися до "великої оброни", а не до "великого крадівництва"!
Звісно ж добре, що змінили свою думку, але на нових виборах впевнений, що ті ж самі утнуть знову якусь дурню і виберуть ще якогось "зермака" нажаль! Це якщо Залужний не виставе себе кандидатом на майбутніх виборах бо він має практично 100% підтримку всіх, але тут точно ніхто не знає чи він взагалі полізе в цю "політичну клоаку" - навіть він сам!
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23.11.2025 12:51 Відповісти
А посада посла, отримана з брудних рук зеленського - це не політика часом?
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23.11.2025 12:55 Відповісти
посада осла
він ніколи нічого не каже про зе
він розумний як премудрий пескарь
не харизмат
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23.11.2025 13:27 Відповісти
Ви артист якого жанру?!🤡
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23.11.2025 13:49 Відповісти
я гитарист, граю з 17 років
гитара то є кайф
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23.11.2025 15:01 Відповісти
Давайте послухаємо музику без слів!🎸
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23.11.2025 15:10 Відповісти
шо тобі зіграти?
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23.11.2025 15:24 Відповісти
шо умієте...
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23.11.2025 15:53 Відповісти
багато чого, стиль який? можу зіграти та відос викласти, не жалко
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23.11.2025 23:41 Відповісти
Прошу пана! Стиль на ваш розсуд.
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24.11.2025 00:10 Відповісти
папізже, бо жінка дрихне, аж хропить, у нас зараз ніч 😁
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24.11.2025 00:14 Відповісти
Просто не брав брудного до рук! А у вас, мабуть, зовсім відсутнє критичне мислення раз так болісно реагуєте на очевидний факт.
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23.11.2025 13:59 Відповісти
... та не якогось.. а того самого .. за іудиной тисячою уже ломонулись..!!
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23.11.2025 13:03 Відповісти
ну її можна на дрони віддати
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23.11.2025 15:02 Відповісти
А хто розставляв,підбирав кадри,хіба не Єрмак? Роль в даному процесі ЗЕленського формальна - поставити підпис в Указі.Тому Єрмак кандидат на вихід.А Татарова підібрано Єрмаком для виконання функцій портнова але поскільки його особа зап'ятнана то він для контролю за правоохоронними органами.Можливо,Татарова рекомендував портнов.
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23.11.2025 12:39 Відповісти
Никто в команде Зеленского
Ни разу не принимал ни одного ВАЖНОГО решения
Все важные решения принимались с 2019 года на Лубянке , в ФСБ
А на Банковой их озвучивали
Все, что делает Зеленский - это лекала ФСБ
Даже то, как он реагирует на скандалы
Помните ,как путин после того,как утонул Курск - просто исчез с радаров?
И путин так делает всегда в подобных ситуациях
Он исчез , когда взорвали дома в Москве
Он исчез даже тогда
Когда Пригожин шёл на Москву
А когда путина приперли с Курском - он сказал : ОНА УТОНУЛА
Зеленский делает один в один как путин
Не потому,что хочет подражать
А потому что ему спускают распоряжения из ФСБ
Зеленский отморозился и ни слова не сказал про Оман
А сейчас отморозился и переводит стрелки с дела Миндича
А про Вагнергейт нес такую пургу
Что сразу было очевидно
Эта тварь замазана по самое НЕ ХОЧУ
И ровно также - по эфэсбэшным лекалам работают все из круга Зеленского
Один Васенька Малюк чего стоит!!!!
Ну какое он имеет отношение к блестящим операциям спецов СБУ?
Которые лет 20 с полигонов не вылазят
Умеют делать все,как спецы в самых крутых американских боевиках
Но при этом всегда в тени и никогда не светятся
Им цены нет, этим спецам !!!!!
А вот под камеры светится- ВАСЕНЬКА МАЛЮК!!!!
Обычный бандит ,которого поставили разбираться с неугодными
Я испытала такой шок ,когда ГЛАВА СБУ малюк
Сделал заявление на фоне трупов убитых людей
Так может сделать только бандит
И что меня особенно беспокоит сегодня
Это то,что зеленский остался РУКОПОЖАТЫМ
Кучма ,против которого путин замутил дело с убийством Гонгадзе
Стал изгоем в мировой политаке
А Зеленского принимают и обнимают президенты и премьеры
Для них это плохо закончится
Народы этих стран напомнят им потом
Про то,как эти лидеры потворствовали ставленнику путина - Зеленскому
И давали ему миллиарды на его коррупцию
A Зеленский деньги європейских народов
Отправлял ПРЯМО в ФСБ РФ!!!!!!!
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23.11.2025 14:25 Відповісти
Розкрадання державного бюджету під час війни має бути прирівяно до державної зради. Це має бути встановлено на законодавчому рівні.
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23.11.2025 12:40 Відповісти
Розкрадання міжнародної допомоги у небачених масштабах- це злочин і зрада України! Без строку давності будуть всі відповідати!
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23.11.2025 13:47 Відповісти
Ні фіга подібного
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23.11.2025 12:40 Відповісти
на яку руку ,він руками не грає
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23.11.2025 12:42 Відповісти
"Так званий "план врегулювання в Україні" з вимогами передачі повного контролю над Донбасом, забороною перебування іноземних військ на території України, введення статусу російської мови як державної, повернення статусу РПЦ в Україні і двократне скорочення ЗСУ є банальною спробою порятунку іміджу режиму Зеленського зі сторони Росії. Те що цей "план" буде відхилено Зеленським, не викликає ніяких сумнівів, так як і розуміння цього групою Патрушева, що є авторами цієї комбінації. По їх розумінню це дозволить продемонструвати "патріотизм і принциповість" Зеленського, який знаходиться на межі розпаду своєї "більшості" в ВР з усіма наслідками для нього. Збереження в Україні режиму Зеленського "двушка на Москву" і є головна мета цієї комбінації."
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23.11.2025 12:43 Відповісти
Оркам вигідна така шалена корупція і бардак в Україні та відсутність виробництва *********, головне якісного озброєння, тому вони і висувають фантастичні вимоги на переговорах, розуміють що чим дальше буде війна в такому стилю, тим більше вони отримають в результаті.
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23.11.2025 13:33 Відповісти
Партнери рятують Шашличного, але хто з партнерів?
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23.11.2025 12:44 Відповісти
Ну це в якомусь сенсі очікувано. Висування до зебіла вимог, виконання яких він тупо не уповноважений гарантувати робить з нього потужника, який нібито "відкидає вимоги капітуляціі від наддержави", хоча насправді він просто не може цього зробити технічно. Тупо накручують йому рейтинг.
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23.11.2025 12:44 Відповісти
Цікава АНАЛИТИКА

ЗАГОРОДНИЙ: ЭТА ОПЕРАЦИЯ ВСУ ИЗМЕНИЛА ХОД ПЕРЕГОВОРОВ! Трамп недаром спешит: у России БЕДА С НЕФТЬЮ

https://youtu.be/NqkJEmY938U?si=OFo5G9sS1LGXYWRs
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23.11.2025 12:47 Відповісти
Там же у Трампа бизнес сцапорылiей, транспорт сквоз терени ластоногих ааленей ср.азийских углеводородных продуктов.
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23.11.2025 13:44 Відповісти
...до речi, отгрузка совершалась через Новорос.
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23.11.2025 13:46 Відповісти
Загородній вже не ЗАГОРОДЖУЄ зЄ-МІНДІЧів ? Прикриває їх звитягами героїв -воїнів . так! Він крутий слуга АлібАби
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23.11.2025 15:59 Відповісти
Ні.
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23.11.2025 12:47 Відповісти
30 років пробачали корупціонерам та мародерам при владі, жодного не покарано і зелю пробачать. Він все ж таки не втік.
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23.11.2025 12:50 Відповісти
Ну це не точно!))
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23.11.2025 13:52 Відповісти
А чого ви думаєте він собі таке мародерство дозволяє? Бо немає жодного прикладу, щоб показати: дивись зєля, він крав і подивись що з ним поганого стало. Натомість є тисячі прикладів коли накрав і живеш своє найкраще життя за кордоном без відповідальності. Він це бачив все своє життя працюючи на корпоративах у політиків. Якщо тисячам до нього все зійшло з рук, то чому в нього не вийде? Він дійсно так думає.
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23.11.2025 14:14 Відповісти
Весна прийде !!!
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23.11.2025 12:51 Відповісти
Україна пройшла шлях від комунізму каґановічєй - до капіталізму міндічєй. І те і те скінчилося і скінчиться. Капітуляції не буде, бо буде шибениця. І не одна.
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23.11.2025 13:00 Відповісти
Так, чи інакше, ішак у глухому куті і благополучного для нього виходу немає. Питання лише часу. Але, нажаль, чергова втрата часу - питання виживання країни. Ішак - баласт, ярмо для країни, якого треба позбуватись чим скоріш. Було великою помилкою, коли негласно продовжили царюваня цього мудака після сплину його повноважень. Це обернулось додатковою трагедією для країни і це ще не кінець.
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23.11.2025 13:07 Відповісти
А ви не думали, що Трамп хоче повернути те, що прилетіло йому через Зеленського? Імпічмент.
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23.11.2025 13:09 Відповісти
Що означає Трамп хоче провернути, тобто дотримання закону в Україні і посадка корупціонерів це за вашими словами афера.

Якщо буде дальше продовжуватись розкрадання на всіх рівнях, в той час як орки нарощують виробництво озброєння, нічим хорошим це не завершиться.
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23.11.2025 13:30 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
У першому імпічменті винен Зеленський, ймовірно, вважає Трпмп. А те, що Зеленський побудує схеми розкрадання країни, я знав, що так і буде як тільки його обрали.
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23.11.2025 20:18 Відповісти
Треба бути настільки тупим та конченим фанатом брехливого суікуна блазня-крадія життив українців шоб забути та ще і пробачити його справи з Міндвчем.
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23.11.2025 13:17 Відповісти
Так чисто випадково! Цікаво скільки людей вірить в таку випадковість???
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23.11.2025 13:26 Відповісти
Враховуючи, що у 73% пам'ять, як у гупі, я не здивований.
З причинно-наслідковими зв'язками у цієї юрби теж проблеми.
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23.11.2025 13:27 Відповісти
Як на мене нічого він не стер, навіть самі упороті що раніше його підтримували до кінця, уже проти нього.
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23.11.2025 13:28 Відповісти
Ну то ще приємностей від НАБУ слід очікувати.
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23.11.2025 13:31 Відповісти
Це ще питання ,на чию руку зіграв ,бо міндіч нині в інтенсивній "розробці " у ФБР , а їм він багато чого цікаво про зєлю розповість .
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23.11.2025 13:33 Відповісти
Та його " причешуть", як казав коломойша!
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23.11.2025 13:55 Відповісти
А що там "всередині країни " американцям до одного місця ,як вони вирішать ,так і буде ,бо без західної допомоги Україна впаде за кілька місяців і США про це добре розуміють.
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23.11.2025 13:37 Відповісти
Чєбурєк одразу поперся в сша і погодився , аби викреслили пункт про перевірку розтринькування американських коштів
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23.11.2025 13:38 Відповісти
А такий тихоня був , пiдколодний, та легко вангуемий з цего приводу.
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23.11.2025 13:42 Відповісти
Якби ті що тут пишуть, хоча би половина приходили на Майдан по суботам в 12 годин і приєдналися до 30 - ти, то можливо до роковин революції Гідності, вже була трохи потужна сила. А так тільки писанина, не більше.
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23.11.2025 13:39 Відповісти
Дурачок трамп.здол надеялся, шо запущенный им коррупционный скандал сделает зебила сговорчивым. Та рудий недоумок не врахував, що е на свiтi тупо настирнi, бз.икливi cвого народу, бо нев`iзднi у Штати з Iзраiлем iз-за своiх чорних грошових махiнацiй, а тому похнах на Штати, та злопам`тнi оболдуi; гонористiшi чим саме, штатiвське одоробло.
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23.11.2025 13:39 Відповісти
Хто це вирішив, що знято напругу?
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23.11.2025 13:44 Відповісти
я навіть не здивуюсь, якщо рейтинг зеленського попре в гору
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23.11.2025 13:47 Відповісти
Нелох усе зробив с чебуреками завгоспами і шоблою кошерною щоб виконати османські домовленості по здачі розграбуванню України
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23.11.2025 13:52 Відповісти
трамп і тут допоміг путіну, залишивши його аґентів при владі в Україні. Шлях до капітуляції очищено.
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23.11.2025 14:28 Відповісти
Тому зрозуміло, що мирний план пишеться ФСБ за допомогою своїх недоторканих не/посадових осіб в українському істеблішменті та корисних ідіотів/агентів в адміністрації Трампа. А Трампу пофіг Ураїна чи українці, він підмахне який-небудь пісділ.
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23.11.2025 14:44 Відповісти
За каденції Байдена один з політиків республіканців про каМанду гопоти Вови ********** сказав прямо-вдіті як вуличні сутенери. А тепер сутенери разом з девелоперами бариги з автозагаром вирішили задовольнити вимоги основного власника кремлівського театру маріонеток, зрозуміло, що за рахунок України.
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24.11.2025 06:17 Відповісти
Клятий дует керує нашою Україною...Замість того щоб зняти напругу звільненням Єрмака, президент вирішив плюнути на запит суспільства. Ну що ж, час вирішить судьбу тих, хто плює на думку українців.
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24.11.2025 13:17 Відповісти
 
 