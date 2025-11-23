Російський план неприйнятний у будь-якій формі, - заява "Європейської Солідарності"

Партія "Європейська солідарність" виступила з заявою про неприйнятність опублікованого американсько-російського плану з 28 пунктів, назвавши його "пасткою" для України.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

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План є неприйнятним для України

"Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна — пастка політична, геополітична, а головне — російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки", - сказано в заяві.

"Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це "погоджувати"? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда — це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України", - йдеться далі у заяві.

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Склад переговорної групи

У "ЄС" зауважили, що не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві.

"Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах "плівок Міндіча" — у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності. Не можна змішувати ці речі. Дипломатія — це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання", - заявили у "ЄС".

У політичній силі наголосили, що переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники, а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний — незалежно від посад, зв’язків чи політичних страхів.

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План миру має бути спільним з Європою

Наостанок "Європейська Солідарність" ще раз наголосила, що російський план неприйнятний у будь-якій формі.

"Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу — наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода", - сказано в заяві.

Крім цього, наголошується, що переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.

"Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас — ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах", - додають у "ЄС".

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Переговори в Женеві

Раніше повідомлялося про те, що українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

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