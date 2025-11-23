Російський план неприйнятний у будь-якій формі, - заява "Європейської Солідарності"
Партія "Європейська солідарність" виступила з заявою про неприйнятність опублікованого американсько-російського плану з 28 пунктів, назвавши його "пасткою" для України.
Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
План є неприйнятним для України
"Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна — пастка політична, геополітична, а головне — російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки", - сказано в заяві.
"Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це "погоджувати"? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда — це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України", - йдеться далі у заяві.
Склад переговорної групи
У "ЄС" зауважили, що не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві.
"Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах "плівок Міндіча" — у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності. Не можна змішувати ці речі. Дипломатія — це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання", - заявили у "ЄС".
У політичній силі наголосили, що переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники, а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний — незалежно від посад, зв’язків чи політичних страхів.
План миру має бути спільним з Європою
Наостанок "Європейська Солідарність" ще раз наголосила, що російський план неприйнятний у будь-якій формі.
"Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу — наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода", - сказано в заяві.
Крім цього, наголошується, що переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
"Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас — ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах", - додають у "ЄС".
Переговори в Женеві
- Раніше повідомлялося про те, що українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
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То чим керується ця персона у своїй діяльності, невже інтересами цієї держави?
(перепрошую, інші слова на думку не спадають)
Його сім'ям в США.
Його гроші не в Україні.
Жити в Україні він не збирається.
Зеля нехоче нікого окрім Дербмака слухати, все що він робить не маючи досвіду в діпломатії це жах.
за чітке аизначення цього ганебного і неприйнятного плану
кремлівського обмилка і Віткоффа
для Украіни !!
Слава Україні👍🏼🙏🏼❤️
Чесно , не читав і не стану читати !!
Можливо, він просто в вихідний день трохи остограмився, що таке пише?
Навіщо всю це нести в ЗМІ???
Гончаренко - ударівець, від Кличка.
Що сказав Івченко про втрати,певно що вам і без нього відомо?
Допоки ще треба очікувати?
нажаль це лікується лише смертю
Пряма заборона: Конституція прямо забороняє внесення змін під час дії воєнного стану.Призначення: Це положення запроваджене для забезпечення стабільності та правового порядку в державі під час екстремальних умов.Наслідки: Відповідно, вибори до Верховної Ради та Президента, які є складною процедурою, що потребує змін до законодавства, також неможливі під час воєнного стану.
Генерал-лейтенант бсф,ген.Омельч.не дасть збрехати.
Пропозиції Америки, окрім виходу з Донбасу та кількох інших моментів, є цілком прийнятними для проведення перемовин і досягення миру в Україні.
"Нам потрібен мир, якомога швидше.
https://www.facebook.com/reel/4257918021116955
Тільки, думаю, делегація наша на чолі з Єрмаком нікчемна!
Не очікувати же облоги Львова і Ужгорода,скільки є хіба що сзч.
А будуть оманські, стамбульські... але ж не мінські...
Вже сьомий рік Україна бореться не тільки з кремлівською ордою, а й з внутрішньою зеленою нечистю, яка, насправді, на службі кремля.
Якщо не створити уряд національного порятунку терміново зараз, то через цю шоблу 95-квартала від всієї України залишаться тільки руїни.
Всі забули, що в Україні прламентсько-президентська форма правління. Тому остання надія на те, що нарешті опамятаються "слуги" з ВРУ та разом іншими притомними депутатами загонять ФСБ-шних чортів за грати і займуться роботою на користь НАШОЇ держави.
Лише він здатний врятувати укр.державу-навіть не "коаліція охочих".
Про те,що самотужки можна-навіть не треба і сильно мріяти.
Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров (Зеленський)
Джерело: https://censor.net/ua/n3586523
Треба ще і діяти,як головній політичній силі позиції,по позаду...Київ.
Бо з часом, зермак всіх пересадить,якщо будуть поодинці.
В описі ситуації з переговорами навколо «28 пунктів» Дмітрієва-Віткоффа, раз по раз журналісти вкидають фразочку: «загрожує мінським сценарієм».
Доводиться кого заспокоїти, а кого й засмутити: «мінського сценарію» з цих переговорів не буде.
👉 Бо і близько немає на цих переговорах повернення тимчасово окупованих територій під українську владу - а саме про це був «мінськ».
👉 Немає санкцій, привʼязаних до порушення росією домовленостей.
👉Немає навіть вимог виведення російських військ - натомість є запобіжники проти посилення України, проти армії, мови, віри і НАТО.
Тож, як і обіцяли Зеленський з Єрмаком, «Мінська-3 не буде». Буде, на жаль, гірше.
Тим більше, що дипломатичний хист Єрмака побачити дуже легко. В мережі повно відео з його переговорів з Козаком