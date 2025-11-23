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Новини Мирний план США
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Російський план неприйнятний у будь-якій формі, - заява "Європейської Солідарності"

Євросолідарність

Партія "Європейська солідарність" виступила з заявою про неприйнятність опублікованого американсько-російського плану з 28 пунктів, назвавши його "пасткою" для України.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

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План є неприйнятним для України

"Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна — пастка політична, геополітична, а головне — російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки", - сказано в заяві.

"Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це "погоджувати"? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда — це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України", - йдеться далі у заяві.

Читайте також: Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров

Склад переговорної групи

У "ЄС" зауважили, що не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. 

"Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах "плівок Міндіча" — у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності. Не можна змішувати ці речі. Дипломатія — це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання", - заявили у "ЄС".

У політичній силі наголосили, що переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники, а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний — незалежно від посад, зв’язків чи політичних страхів.

Читайте також: Зеленський та Трамп остаточно узгодять мирний план на особистій зустрічі, - Reuters

План миру має бути спільним з Європою

Наостанок "Європейська Солідарність" ще раз наголосила, що російський план неприйнятний у будь-якій формі.

"Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу — наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода", - сказано в заяві.

Крім цього, наголошується, що переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.

"Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас — ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах", - додають у "ЄС".

Читайте також: Українська делегація провела зустрічі з радниками ЄС у Женеві, попереду - консультації зі США, - ОП

Переговори в Женеві

Читайте також: Мирний план США зіграв на руку Зеленському, стерши антикорупційне напруження, - ZN.ua

Автор: 

перемовини (3807) Європейська Солідарність (1103)
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Топ коментарі
+37
Порох сила! Зе наркєт могила!
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23.11.2025 17:49 Відповісти
+26
Коли крадене бабло під загрозою то ще й не таке скажеш...
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23.11.2025 17:57 Відповісти
+23
Охреніти...у нас в вру найменша за всю історію проукраїнська опозиція...в Верховній Раді України жменька проукраїнської опозиції!Ключове -"жменька"!Зате монобільшість малоросів і навіть за єс більша фракція явно виражениж шавок рашки.Тьху,*****,наголосували,*****
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23.11.2025 17:58 Відповісти
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Порох сила! Зе наркєт могила!
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23.11.2025 17:49 Відповісти
Бачимо як ти йому патрони з польщі підносиш
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23.11.2025 17:59 Відповісти
Порох не читав коменти гончаренко "на тєлєгє" - там різні думки в "ЄС"
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23.11.2025 18:02 Відповісти
Порох, видать, знайомий з позицією партії Кличка; але, оскільки вони союзники - не вважає за потрібне публічно критикувати.
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24.11.2025 14:03 Відповісти
Вітаю, пане Олександре! Знімаю капелюха за ваше "алі-баба і його шехере-ззаду"! Цитую з превеликим задоволенням і признаю, що не моє, але я б пишалася. Будьте здорові.❤️🖤💙💛
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24.11.2025 00:53 Відповісти
а умєров каже що "поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів". Невже бреше???
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23.11.2025 17:52 Відповісти
Коли крадене бабло під загрозою то ще й не таке скажеш...
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23.11.2025 17:57 Відповісти
А хіба у нього щось в Україні залишилося? Начебто все (майно, родина) знаходиться в штатах.
То чим керується ця персона у своїй діяльності, невже інтересами цієї держави?
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23.11.2025 18:08 Відповісти
ну правильно, там його родині буде ближче їздити до нього на побачення.
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23.11.2025 18:42 Відповісти
П***ить, мов дихає.

(перепрошую, інші слова на думку не спадають)
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23.11.2025 18:09 Відповісти
Умерову насрать на Україну.
Його сім'ям в США.
Його гроші не в Україні.
Жити в Україні він не збирається.
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23.11.2025 18:34 Відповісти
буде жити у Катарі, а сім'я у США.
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23.11.2025 18:44 Відповісти
Та Ви шо? Хіба можуть корупціонери і мароденри, які під час війни оббирали Україну може брехати?
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23.11.2025 19:45 Відповісти
Хз, здається, що спротив партії ЄС навпаки ********** Зеленського все зробити навпаки. При всій повазі до П.О. неоднозначно якось сприймається.
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23.11.2025 17:56 Відповісти
Порошенко та ЄС чітко оголосили своє бачення, і де ти побачила щоб зробити навпаки ?
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23.11.2025 17:59 Відповісти
Та й так зрозуміло, що " мирний" план то постріл в голову. Але виглядає так, що всі своїми заявами просто намагається від махнутися від нього і в стороні подивитися як Зеленський " обі*риться". Та нажаль вирішується доля України впершу чергу. І такі заяви це просто популізм, ну от що поміняє "чітка" заява ЄС?
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23.11.2025 18:05 Відповісти
"Та нажаль вирішується доля України впершу чергу. І такі заяви це просто популізм, ну от що поміняє "чітка" заява ЄС?." - похвала дурості?🙃 🤥
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23.11.2025 18:32 Відповісти
Тобто по Вашому ЄС мала би виступити з заявою, що план гарний треба підписувати?
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23.11.2025 18:45 Відповісти
..та то з тих..якому однаково... яка назва у вулиці...((( Аби асфальтована і зі світлом...
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23.11.2025 21:41 Відповісти
а що партія ЄС повинна була сказати ?
Зеля нехоче нікого окрім Дербмака слухати, все що він робить не маючи досвіду в діпломатії це жах.
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24.11.2025 00:29 Відповісти
От, курво, знов Порошенко винуватий! Та коли ви, 🤮, переремигаєте ті сухі кізяки, які Порох вам в душу наклав шість років тому!!
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24.11.2025 00:59 Відповісти
Все марно, мудрій нарід хотів закінчення війні, і как скот мичав коли Зеля зачитував з аркуша паперу свої тупі питання !
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23.11.2025 17:57 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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23.11.2025 18:42 Відповісти
Охреніти...у нас в вру найменша за всю історію проукраїнська опозиція...в Верховній Раді України жменька проукраїнської опозиції!Ключове -"жменька"!Зате монобільшість малоросів і навіть за єс більша фракція явно виражениж шавок рашки.Тьху,*****,наголосували,*****
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23.11.2025 17:58 Відповісти
А гончаренко "пургу несе" - проти, мабуть
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23.11.2025 17:59 Відповісти
Не забарились, Запис?
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23.11.2025 18:34 Відповісти
Ці теж "несуть"

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23.11.2025 18:13 Відповісти
а а коли у деда лайн ?
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23.11.2025 17:59 Відповісти
Мрію побачити весь склад Офісу президента і фракцію "слуг народу" повішеними на ліхтарях вздовж Хрещатика...
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23.11.2025 18:00 Відповісти
Я теж 👍🏼👍🏼👍🏼+++
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23.11.2025 18:01 Відповісти
..а зелену паскуду?
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23.11.2025 21:43 Відповісти
В одиночну камеру і викинути ключі щоб довічно заробляв собі на хліб і воду шиттям рукавиць, або рішуче здох від голоду...
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23.11.2025 22:24 Відповісти
+++ Не так мрію дожити до перемоги, як побачити весь 🤮 шалман за гратами.
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24.11.2025 01:02 Відповісти
алібаба все порішає
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23.11.2025 18:00 Відповісти
Респект і подяка ЄС І особисто Петру Олексійовичу
за чітке аизначення цього ганебного і неприйнятного плану
кремлівського обмилка і Віткоффа
для Украіни !!
Слава Україні👍🏼🙏🏼❤️
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23.11.2025 18:00 Відповісти
Ви читали коменти гончаренка про план??? Там не все так однозначно!
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23.11.2025 18:04 Відповісти
Гончаренко , це не вся партія ЄС !
Чесно , не читав і не стану читати !!
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23.11.2025 18:11 Відповісти
Розумію!
Можливо, він просто в вихідний день трохи остограмився, що таке пише?
Навіщо всю це нести в ЗМІ???
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23.11.2025 18:18 Відповісти
Та Гончаренко навіть не член партії ЄС. Він тільки член фракції.

Гончаренко - ударівець, від Кличка.
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23.11.2025 19:21 Відповісти
Почитаємо! Але Гончаренко для України робить багато корисного!
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23.11.2025 18:39 Відповісти
Гончаренко не дипломат. Найкраще в цьому розбирається лідер ЄС Порошенко. Він має цей фах, був міністром і готував важливі рішення для України, наприклад "мінські домовленності".
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23.11.2025 19:47 Відповісти
Bloomberg: "Мирний план" США розробляли Дмитрієв, Віткофф і зять Трампа
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23.11.2025 18:01 Відповісти
Капітуляція - а не план
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23.11.2025 18:02 Відповісти
А який план прийнятний,реально?
Що сказав Івченко про втрати,певно що вам і без нього відомо?
Допоки ще треба очікувати?
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23.11.2025 18:06 Відповісти
План має бути один - усунути простроченого ішака, як зрадника та мародера від влади.
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23.11.2025 18:11 Відповісти
Нема цього в заяві ЄС.
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23.11.2025 20:33 Відповісти
ЄДИНІ АДЕКВАТНІ. Нажаль вибирають завжди неадекватних, потім вся країна в трупах, але "а прі чем здесь ето? порох біл бі не лучше"

нажаль це лікується лише смертю
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23.11.2025 18:12 Відповісти
На жаль, в більшості смертю тих, хто не обирав ze-шоблу. Виборці гундоса благополучно звалили в Європу і у них "всьо харашо". Власний досвід(((
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24.11.2025 01:07 Відповісти
Гарно написане звернення! У Конституції України теж все чудово ...Тільки для кого все це??
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23.11.2025 18:13 Відповісти
То то
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23.11.2025 20:04 Відповісти
ЄС потрібно перейти від слів про єднання з зеленським, а йти у наступ і підкреслювати, що він корупціонер, брехун і державний зрадник! Частково Петро Порошенко це вже зробив на суді про нікчемний указ, але помʼякшувати слова про злочинну діяльність нелегітимного президента вже начасі, бо буде пізно! У Конституції чітко написано, що термін повноважень президента 5(пʼять) років. У старого президента повноваження закінчився, а нового не обрали. Отже, ці повноваження переходять до Голови Верховної Ради. Це майже та ж сама ситуаціяб якби зеленський здох, не дай Боже.
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23.11.2025 18:16 Відповісти
Смокчи у зеленського і продовжуй дивитися скабєєвих мовчки! І не захльобнись !
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23.11.2025 18:43 Відповісти
Підтримую, якраз про це і говорить Конституція.
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23.11.2025 19:50 Відповісти
Та заткнись ти вже тупориле !
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23.11.2025 18:18 Відповісти
Щоб оту хрінь підписати, треба змінити конституцію України , і як плісінь це уявляє ?
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23.11.2025 18:16 Відповісти
Для них це не є проблемою.Змінять.Ми й знати не будемо про це. Тому що за ці роки вони вже по Конституції потопталися і зруйнували Світові устрої демократії - права і свободу слова. Усі це спостерігають, але ніхто не може це припинити.
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23.11.2025 19:03 Відповісти
Тобто ,все , що підпишуть ці виродки вважається не дійсним ! ....під час воєнного стану в Україні не можна змінювати Конституцію. Відповідно до статті 157 Конституції України, зміни до Основного Закону не можуть вноситися в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Пряма заборона: Конституція прямо забороняє внесення змін під час дії воєнного стану.Призначення: Це положення запроваджене для забезпечення стабільності та правового порядку в державі під час екстремальних умов.Наслідки: Відповідно, вибори до Верховної Ради та Президента, які є складною процедурою, що потребує змін до законодавства, також неможливі під час воєнного стану.
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23.11.2025 19:12 Відповісти
Це згідно із законом. Але не забувайте, що зараз у влади - свавільники та беззаконники.
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23.11.2025 19:27 Відповісти
До речі ,захищають конституцію по закону України -ЗСУ , а також ми з вами , і т д !
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23.11.2025 19:14 Відповісти
Андрій Борисович краще знає, що має підписувати і не підписувати наш Лідор🤡
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23.11.2025 18:18 Відповісти
Андрій Борисович не сам по собі, очевидно,а втілює надіслані директиви.
Генерал-лейтенант бсф,ген.Омельч.не дасть збрехати.
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23.11.2025 20:08 Відповісти
"Гончаренко закликав Україну погодитися на "мирний план" Трампа, навіть з втратою територій, аби не залишитися без партнера
Пропозиції Америки, окрім виходу з Донбасу та кількох інших моментів, є цілком прийнятними для проведення перемовин і досягення миру в Україні.
"Нам потрібен мир, якомога швидше.
https://www.facebook.com/reel/4257918021116955
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23.11.2025 18:27 Відповісти
Дякую! Гочаренко сказав про план як базову основу. План, з яким треба попрацювати.
Тільки, думаю, делегація наша на чолі з Єрмаком нікчемна!
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23.11.2025 18:48 Відповісти
Вона кчемна,тільки на чию користь?
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23.11.2025 20:21 Відповісти
На свою!
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23.11.2025 20:23 Відповісти
Би то хіба на свою,а не на користь рашки.
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23.11.2025 20:27 Відповісти
На свою = 5-6 та...
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23.11.2025 20:31 Відповісти
З огляду на ситуацію на фронті, міжнародну ситуацію-кращого не дано.
Не очікувати же облоги Львова і Ужгорода,скільки є хіба що сзч.
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23.11.2025 20:39 Відповісти
Як ті зелені щурі скавчали? мінських більше не буде?
А будуть оманські, стамбульські... але ж не мінські...
Вже сьомий рік Україна бореться не тільки з кремлівською ордою, а й з внутрішньою зеленою нечистю, яка, насправді, на службі кремля.
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23.11.2025 18:28 Відповісти
Ну,типу, навіщо мінські,якщо є оманські.
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23.11.2025 20:48 Відповісти
Зіна, чухай звідси!
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23.11.2025 18:43 Відповісти
Ситуація практично як 2014 р. - в країні "керують" - стараються розікрасти і здати кацапам кремлівські агенти впливу. От-от підпишуть капітуляцію - дякувати ще дегенерату Трампу (щоб його в пекло забрали на концерт Кабздона).
Якщо не створити уряд національного порятунку терміново зараз, то через цю шоблу 95-квартала від всієї України залишаться тільки руїни.
Всі забули, що в Україні прламентсько-президентська форма правління. Тому остання надія на те, що нарешті опамятаються "слуги" з ВРУ та разом іншими притомними депутатами загонять ФСБ-шних чортів за грати і займуться роботою на користь НАШОЇ держави.
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23.11.2025 18:52 Відповісти
Ситуація така,що на сн нема надії,в ось на Трампа-є.
Лише він здатний врятувати укр.державу-навіть не "коаліція охочих".
Про те,що самотужки можна-навіть не треба і сильно мріяти.
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23.11.2025 20:46 Відповісти
Зеленського і його кагал все влаштовує.
Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров (Зеленський)
Джерело: https://censor.net/ua/n3586523
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23.11.2025 19:07 Відповісти
Підтримую заяву партії "ЄС". Як показав час і дії, все про що говорить партія і її лідер - правда і все виключно на користь України. Але велике горе, що в Україні виявилося 73% вухастих ідіотів, які повірили у казкового Голобородька, подивившись підготовлене для них кіно на телеканалі "1+1", який належить "патріотам" України коломойському і медведчуку. На цій помийці розганялася і брехня на Порошенка, яку без приправ з'їли ідіоти і вибрали те, яке сьогодні знищує Україну..
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23.11.2025 19:55 Відповісти
Цього вже мало,що говорив правильно.
Треба ще і діяти,як головній політичній силі позиції,по позаду...Київ.
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23.11.2025 20:24 Відповісти
А я думав, що цю роботу мають зробити "сметуни", які це обіцяли в 2019 році. Що єслі что-то пайдьоть нє так - смєтьом! А на партію "ЄС" і самого Порошенка налили тони бруду і зробили їх винними в усьому. То вони знову, як в 2014 році мають йти і спасати дупи українців? А де заяви хоть ще якоїсь партії? Хіба вже закінчилися патріоти?
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23.11.2025 21:03 Відповісти
Всі є, хіба треба об'єднуватись.
Бо з часом, зермак всіх пересадить,якщо будуть поодинці.
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23.11.2025 21:16 Відповісти
Ви, вибачте, "чісто дєті"! Де ви знайдете тих "смєтунів"? Їм як було, так і зараз "какая разніца"!
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24.11.2025 01:13 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/12133 Ростислав Павленко:
В описі ситуації з переговорами навколо «28 пунктів» Дмітрієва-Віткоффа, раз по раз журналісти вкидають фразочку: «загрожує мінським сценарієм».
Доводиться кого заспокоїти, а кого й засмутити: «мінського сценарію» з цих переговорів не буде.
👉 Бо і близько немає на цих переговорах повернення тимчасово окупованих територій під українську владу - а саме про це був «мінськ».
👉 Немає санкцій, привʼязаних до порушення росією домовленостей.
👉Немає навіть вимог виведення російських військ - натомість є запобіжники проти посилення України, проти армії, мови, віри і НАТО.
Тож, як і обіцяли Зеленський з Єрмаком, «Мінська-3 не буде». Буде, на жаль, гірше.
Тим більше, що дипломатичний хист Єрмака побачити дуже легко. В мережі повно відео з його переговорів з Козаком
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24.11.2025 13:58 Відповісти
 
 