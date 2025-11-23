Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров

Поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів", - заявив Умєров.

Україна очікує на подальший прогрес

Секретар РНБО додав, що Україна "високо цінує конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень".

"Це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня", - сказав Умєров.

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Переговори в Женеві

Раніше повідомлялося про те, що українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

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