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Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров
Поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів", - заявив Умєров.
Україна очікує на подальший прогрес
Секретар РНБО додав, що Україна "високо цінує конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень".
"Це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня", - сказав Умєров.
Переговори в Женеві
- Раніше повідомлялося про те, що українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
Топ коментарі
+70 Ben Dodson
показати весь коментар23.11.2025 17:28 Відповісти Посилання
+39 Погрібний Олександр
показати весь коментар23.11.2025 17:29 Відповісти Посилання
+31 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар23.11.2025 17:32 Відповісти Посилання
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Це ми і так знали що і які у вас пріорітети. Надіюсть найдуться в штатах українці які підріжуть йому тормоза щоб попали в рай з родиною
Дадуть втекти з награбованим?
.
Ледве встиг добігти вчасно до Умєрова у МЮНХЕНІ , зопрівший вже відставлений але не за ґратами Рєзніков таємні "шєпталки" . Тут вже керував МО Умєров, його сховавЄрмак від корупційних справ у ДЕРЖМАЙНІ на місце Резнікова прокравшогося у Міноборони.
З такими яйцями і ще на свободє ?
.
Рустем Умєров став другим міністром оборони в Історії України
це випуск гласу Америки 2018 рік...
А УМЄРОВ вірою та правдою служив як кращий бізнесмен Ахмєтова з 2002 р , до владних структур він попав вже за Влади Януковича, до младо РИГІВ зЄльнського він Прийшов вже як закальонний корупціонер з керівництва Держмайном під розслідством НАБУ , але САП вже під Єрмаком замутили дєлішкі й Єрмак сховався його у кріслі Міністра Оборони.
Сім"ю свою Умєров у 2016 році вивіз з типу вже РОСІЙСЬКОГО Криму, як перселідуваних рашкою нещасних кримських татарів. Як це вдалось ? А звідки мільйони доларів на вілли у Криму у загнаних нещасних ? Може Ахмєтов й свої для відмивання підкинув , бо поки що не став вʼїзним як бувший бандюк до США???
https://bukvy.org/tramp-zvynuvatyv-kerivnytstvo-********-u-nevdyachnosti-za-zusyllya-ssha/
Чи "твій народ" і "твоя країна" за тисячі кілометрів від України?
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"Треба прийняти законодавство, яке змусить ухилянтів приєднатись до війська: блокування рахунків, блокування мобільного телефона, блокування права власності на майно"
Це вже шаріковщина - забрати в мільйонів людей житло, на яке вони все життя працювали, і зробити бомжами? Отак підвищать мотивацію? Хоча зараз і так можна блокувати рахунки і права на водіння, але і цього ніхто не робить, натомість пропонують ще більш драконівські міри - відняти і поділити..
От цікаво, чого вони всі не пропонують розбронювати силовиків, що заброньовані на 90-100%, відправити молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, своїх охоронців, якщо держава важливіше за охорону маєтків, офіцерів у піхоту, чинуш з дітками і т.д., люструвати суддів і прокурорів, щоб могли боротись із корупцією? А вигадують все тільки проти беззахисних і часто хворих, яких і так хапають на вулицях і визнають придатними?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Що путін нічого підписувати не буде