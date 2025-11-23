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Новини Мирний план США
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Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров

Умєров повідомив, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває "на завершальному етапі узгодження".

Поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів", - заявив Умєров.

Україна очікує на подальший прогрес

Секретар РНБО додав, що Україна "високо цінує конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень".

"Це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня", - сказав Умєров.

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Переговори в Женеві

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Автор: 

США (26698) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+70
Про амністію для себе і євреїв домовився?
Дадуть втекти з награбованим?
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23.11.2025 17:28 Відповісти
+39
Одним з ключових пріоритетів для України є той, щоб ти і такі ж гниди, як ти, гнили пожиттєво у вʼязниці!
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23.11.2025 17:29 Відповісти
+31
Мирний договір який унеможливлює репарації від росії за заподіяну шкоду, це вже нікчемний папірець, який ніколи не буде підписаний! росія буде виплачувати трильйони доларів та євро протягом наступних 100 років за все те що вона вчинила в Україні! І це ще гарний сценарій, бо поганий для росії буде в тім що росії не буде!
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23.11.2025 17:32 Відповісти
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Що татарам міліарди і життя в штатах сміючись з родиною а украм сльози жертви втрати?

Це ми і так знали що і які у вас пріорітети. Надіюсть найдуться в штатах українці які підріжуть йому тормоза щоб попали в рай з родиною
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23.11.2025 17:28 Відповісти
Мирний договір який унеможливлює репарації від росії за заподіяну шкоду, це вже нікчемний папірець, який ніколи не буде підписаний! росія буде виплачувати трильйони доларів та євро протягом наступних 100 років за все те що вона вчинила в Україні! І це ще гарний сценарій, бо поганий для росії буде в тім що росії не буде!
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23.11.2025 17:32 Відповісти
І хто ж її змусить це робити? Ігорчик Ляшенко?
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23.11.2025 20:41 Відповісти
Про амністію для себе і євреїв домовився?
Дадуть втекти з награбованим?
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23.11.2025 17:28 Відповісти
НЕ буде їм амністії від українського народу !!!

.
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23.11.2025 17:38 Відповісти
умєрку - за грати! Без застави! як екс МО
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23.11.2025 18:07 Відповісти
чМО бувшим не буває - це почесне звання назавжди!
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23.11.2025 18:40 Відповісти
Так він один з них, тільки кримсько-татарського розливу!
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23.11.2025 17:45 Відповісти
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23.11.2025 17:48 Відповісти
Пітушок закукарекал! Про гроші теж заспіваєш?
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23.11.2025 17:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xLHdvcvOkSU

Ледве встиг добігти вчасно до Умєрова у МЮНХЕНІ , зопрівший вже відставлений але не за ґратами Рєзніков таємні "шєпталки" . Тут вже керував МО Умєров, його сховавЄрмак від корупційних справ у ДЕРЖМАЙНІ на місце Резнікова прокравшогося у Міноборони.
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23.11.2025 17:28 Відповісти
як кажуть в Україні:

З такими яйцями і ще на свободє ?

.
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23.11.2025 17:46 Відповісти
******** лиш би що.
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23.11.2025 17:29 Відповісти
Він же не про Україну думає, а про своє сімейне кодло у Флориді , щоб встигнути туди сквиздити, поки Українці його не розтерзали його на Майдані - ЛИСТОПАД ще не закінчився, комусь індюшок різати а комусь зі зрадниками МАйданів розправлятися .
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23.11.2025 17:31 Відповісти
Та ще якщо знати біографію цього виблдка - з 2002 р ПРацював на ворогів України( ( Ахмєтов - Янукович- Партія Регіонів) ), вже навіть у рашистькму бізнесі Криму платив рашці податки у 2015 р .
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23.11.2025 17:36 Відповісти
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179

Рустем Умєров став другим міністром оборони в Історії України
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23.11.2025 17:39 Відповісти
https://www.holosameryky.com/a/sud-manafort-den-druhyi/4508735.html https://www.holosameryky.com/a/sud-manafort-den-druhyi/4508735.У суді в США сказано, що роботу Манафорта в Україні фінансував Ахметов - сьогодні очікують нових подробиць

це випуск гласу Америки 2018 рік...

А УМЄРОВ вірою та правдою служив як кращий бізнесмен Ахмєтова з 2002 р , до владних структур він попав вже за Влади Януковича, до младо РИГІВ зЄльнського він Прийшов вже як закальонний корупціонер з керівництва Держмайном під розслідством НАБУ , але САП вже під Єрмаком замутили дєлішкі й Єрмак сховався його у кріслі Міністра Оборони.

Сім"ю свою Умєров у 2016 році вивіз з типу вже РОСІЙСЬКОГО Криму, як перселідуваних рашкою нещасних кримських татарів. Як це вдалось ? А звідки мільйони доларів на вілли у Криму у загнаних нещасних ? Може Ахмєтов й свої для відмивання підкинув , бо поки що не став вʼїзним як бувший бандюк до США???
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23.11.2025 17:52 Відповісти
.... другим міністром оборони в історії УКраїни з російським паспортом
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23.11.2025 17:53 Відповісти
Одним з ключових пріоритетів для України є той, щоб ти і такі ж гниди, як ти, гнили пожиттєво у вʼязниці!
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23.11.2025 17:29 Відповісти
Умєров -не 3,14 zди
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23.11.2025 17:29 Відповісти
Та вже з3.14zblw.
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23.11.2025 17:57 Відповісти
Ну ясно. Значить гарні чоботи, можна брати. Так?
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23.11.2025 17:30 Відповісти
У Трампа зараз не та ситуація щоб бикувати. Тягніть резину і він відкотиться.
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23.11.2025 17:31 Відповісти
Шо ти гониш - друганові Трампа це скажи - путлєру
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23.11.2025 17:33 Відповісти
Трамп звинуватив Україну в невдячності за мирні зусилля США 😕😬
https://bukvy.org/tramp-zvynuvatyv-kerivnytstvo-********-u-nevdyachnosti-za-zusyllya-ssha/
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23.11.2025 17:33 Відповісти
Чебурек, в принципі, після підписання угоди може взагалі не повертатись в Україну, де його очікує підозра від НАБУ, а натомість воз'єднатись з родиною в Маямі і спокійно проживати там гроші, вкрадені в українців. США без проблем нададуть йому імунітет за сприяння в підписанні капітуляції перед ******
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23.11.2025 17:36 Відповісти
Кримінальний авторитет гундосить вже
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23.11.2025 17:44 Відповісти
ще треба трохи зусиль прикласти щоб внести пункт про амністії всім міндічам.
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23.11.2025 17:45 Відповісти
цікаво-сімя в сша живе-це він у нас тут тіпа на заробітках чи як?
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23.11.2025 17:46 Відповісти
Цей держзрадник умєров мав на увазі - російських пріоритетів? Ця "угода" - це капітуляція України з подальшим її знищенням росією.
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23.11.2025 17:47 Відповісти
А які ж "пріоритети" то?Можна детальніше?Звісно крім відсутності аудиту та амністії?
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23.11.2025 17:54 Відповісти
де таких істот виготовляють ? треба зруйнувати врешті решт той завод , бо вони нам не дадуть життя ніколи
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23.11.2025 17:54 Відповісти
Це чмо Україну з паРашею переплутало
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23.11.2025 17:56 Відповісти
А з народом своєї країни поділитися найбільш ключовими деталями плану -- нє? Мудило ти лисе!

Чи "твій народ" і "твоя країна" за тисячі кілометрів від України?
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23.11.2025 17:57 Відповісти
Data i miejsce urodzenia: 19 kwietnia 1982 43 lata, Samarkanda, Uzbekistan
---
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23.11.2025 18:01 Відповісти
чому ця потвора досі не за гратами?
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23.11.2025 17:58 Відповісти
УМР ПНХ
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23.11.2025 17:58 Відповісти
Ключові українські пріорітети.... Ото загнув, хряк мохнатий. Ти-то звідки знаєшь. Спочатку повернись, буде тобі пріорітети.
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23.11.2025 18:00 Відповісти
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23.11.2025 18:01 Відповісти
Ну якщо цей мен і завгосп очолюють українську делегацію в Женеві то про який прогрес може бути мова, ці два мена токсичні для американців, особливо на тлі "Міндечгейту".
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23.11.2025 18:01 Відповісти
У Умєрова і Рєзнік(ов)а один пріоритет накрасти і втекти за кордон.
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23.11.2025 18:01 Відповісти
Коли ж оприлюднять цій перероблений "великий" план????? Поки,те,що відомо з 28 пунктів - це повна капітуляція України. Може,звісно, покажуть щось деаметрально інше....Чекаємо з нетерпінням....
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23.11.2025 18:03 Відповісти
Україна має підтримувати дипломатичні та економічні відносини лише з тими країнами які видають для суду в Україні злочинців які з України втекли.
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23.11.2025 18:04 Відповісти
Антикорупційна прокуратура висунула проти Умєрова звинувачення у корупції! А Зєлєньській, як ні в чому не бувало, призначає цю істоту на перемовини з США! Ну не буває такого, аби звинувачення у вчиненні злочину "птахою" високого польоту - секретарем РНБО Умєровим - день в день співпало з його призначенням!!!
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23.11.2025 18:06 Відповісти
Невже ішаку та його придворним обіцяють якісь гарантії, що басурманин так потішається!?
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23.11.2025 18:06 Відповісти
Ой, та він мав на увазі, що зняли пункт про аудит витрачених (вкрадених) грошей. Амністія для корупціонерів.
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23.11.2025 18:08 Відповісти
!!! заявив один зі 40-ка розбійників зе-банди! звісно, хто ж тепер поверне гамериканські мільйони?!
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23.11.2025 18:10 Відповісти
Скот.
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23.11.2025 18:11 Відповісти
Вот и ответ всем помирающим паникером. Хватит жрать г которое вам вкидывают в сми
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23.11.2025 18:14 Відповісти
Пункти вигідні для УКРАЇНИ перелічете, чи вам все одно, чим вас годують, аби плісняве?
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23.11.2025 18:49 Відповісти
Пріоритети Зельоної влади відомі. Не сісти за мародерство.
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23.11.2025 18:21 Відповісти
Он що якийсь командир пропонує.
"Треба прийняти законодавство, яке змусить ухилянтів приєднатись до війська: блокування рахунків, блокування мобільного телефона, блокування права власності на майно"

Це вже шаріковщина - забрати в мільйонів людей житло, на яке вони все життя працювали, і зробити бомжами? Отак підвищать мотивацію? Хоча зараз і так можна блокувати рахунки і права на водіння, але і цього ніхто не робить, натомість пропонують ще більш драконівські міри - відняти і поділити..
От цікаво, чого вони всі не пропонують розбронювати силовиків, що заброньовані на 90-100%, відправити молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, своїх охоронців, якщо держава важливіше за охорону маєтків, офіцерів у піхоту, чинуш з дітками і т.д., люструвати суддів і прокурорів, щоб могли боротись із корупцією? А вигадують все тільки проти беззахисних і часто хворих, яких і так хапають на вулицях і визнають придатними?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
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23.11.2025 18:24 Відповісти
вафєл ппх а ти бачило відео де на окупованих територіях організовано бусифікуються ніхто і не тявкне про ТЦК??
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23.11.2025 21:07 Відповісти
Бачив таке на відео з Луганська 22-го року, то звідти і взяли приклад?
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24.11.2025 17:09 Відповісти
А закон почекає. А якби твого сина вбили як того Сопіна, що б ти сказав?
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24.11.2025 17:14 Відповісти
Про головне домовилися. Про Україну потім.
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23.11.2025 18:26 Відповісти
І ця свиня смердюча не мита буде приймати участь у вирішенні долі України - боже боже до чого ми дожились???
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23.11.2025 18:27 Відповісти
Зешобла вже накралася і на низькому старті
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23.11.2025 18:35 Відповісти
Прикро дивує мовчання кримських татар про діяльність свого земляка. Наслідки можуть бути катастрофічними для всього народу.
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23.11.2025 18:36 Відповісти
А как дисал, как дисал.... Йому протекцію часом не Мустафа -ага давав? От тобі і киримли.
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23.11.2025 22:38 Відповісти
слушай...сгинь ..плз...
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23.11.2025 18:40 Відповісти
Если ты агент кремля, то пункты конечно отображают большинство твоих приоритетов...
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23.11.2025 18:44 Відповісти
Умеров с Зеленским должны в тюрьме сидеть за работу на врага и за организованную преступную деятельность.
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23.11.2025 18:47 Відповісти
він що тупорилий?
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23.11.2025 18:56 Відповісти
Хитрожопий
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23.11.2025 22:39 Відповісти
коли у чувака, в порушення української Конституції, 4 громадянства (російське, турецьке, американське та українське) то він схоже плутає чиї інтереси треба відстоювати. І врешті решт відстоює ті інтереси за які йому більше платять на його офшорки и криптогаманці.
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23.11.2025 19:13 Відповісти
Вже всі патріотичні сили в Украіні та іі союзники і друзі, як в США так і в Європі заявляють,що цей російський план неприйнятний у будь які формі, що це пастка, що це політична і віськова кастрація Украіни, що це капітуляція і зрада, але тільки представники нашоі влади зтверджують що цей план вже відображає більшість ключових приоритетеів Украіни..... Тобто виходить для них зрада і здача Украіни і є цими ключовими пріоритетами?
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23.11.2025 19:16 Відповісти
Ах ти гнида бл.
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23.11.2025 19:23 Відповісти
а що це означає?
Що путін нічого підписувати не буде
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23.11.2025 20:19 Відповісти
Про що вони домовляються без українців? Хто дав їм право? Де текст цих домовленостей? Як з капітуляції вони зробили документ, який враховує українські приоритети? Люди, будьте уважні...
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23.11.2025 20:27 Відповісти
Умерову в ніякому разі неможна повертатися в Україну, бо НАБУ проголошить йому підозру та арешт. Відтепер він має подорожувати закордоном доти Трамп не дасть йому дозвіл влаштуватись у Майамі.
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23.11.2025 21:12 Відповісти
Так вони вже пакують чемодани з награбованим
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23.11.2025 21:13 Відповісти
Умеров повинен в тюрязі сидіти, а не коментувати від імені України!
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23.11.2025 21:32 Відповісти
Нвже воно точно таке !_б/н_те?
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23.11.2025 21:44 Відповісти
А хто вам давав право на такі погодження. Здається, що український моссад не буде без діла після такого?
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23.11.2025 22:14 Відповісти
Пріоритети це як мінус 1/3 країни, мінус 1/3 армії, і верховенство клептократії?
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23.11.2025 22:26 Відповісти
Які українські інтереси здача територій ,скорочення армії ? ,щоб ти здох з такими інтересами.
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23.11.2025 23:59 Відповісти
От тільки за це Умеров повинен сісти за держзраду. А плівки Міндіча ще років 50 накинуть.
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24.11.2025 02:31 Відповісти
 
 