Текущая редакция мирного плана уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов, - Умеров
Текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов", - заявил Умеров.
Украина ожидает дальнейшего прогресса
Секретарь СНБО добавил, что Украина "высоко ценит конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям".
"Это позволяет двигаться вперед в совместном процессе. Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня", - сказал Умеров.
Переговоры в Женеве
- Ранее сообщалось, что украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, приступила к работе в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
Це ми і так знали що і які у вас пріорітети. Надіюсть найдуться в штатах українці які підріжуть йому тормоза щоб попали в рай з родиною
Дадуть втекти з награбованим?
.
Ледве встиг добігти вчасно до Умєрова у МЮНХЕНІ , зопрівший вже відставлений але не за ґратами Рєзніков таємні "шєпталки" . Тут вже керував МО Умєров, його сховавЄрмак від корупційних справ у ДЕРЖМАЙНІ на місце Резнікова прокравшогося у Міноборони.
З такими яйцями і ще на свободє ?
.
Рустем Умєров став другим міністром оборони в Історії України
це випуск гласу Америки 2018 рік...
А УМЄРОВ вірою та правдою служив як кращий бізнесмен Ахмєтова з 2002 р , до владних структур він попав вже за Влади Януковича, до младо РИГІВ зЄльнського він Прийшов вже як закальонний корупціонер з керівництва Держмайном під розслідством НАБУ , але САП вже під Єрмаком замутили дєлішкі й Єрмак сховався його у кріслі Міністра Оборони.
Сім"ю свою Умєров у 2016 році вивіз з типу вже РОСІЙСЬКОГО Криму, як перселідуваних рашкою нещасних кримських татарів. Як це вдалось ? А звідки мільйони доларів на вілли у Криму у загнаних нещасних ? Може Ахмєтов й свої для відмивання підкинув , бо поки що не став вʼїзним як бувший бандюк до США???
https://bukvy.org/tramp-zvynuvatyv-kerivnytstvo-********-u-nevdyachnosti-za-zusyllya-ssha/
Чи "твій народ" і "твоя країна" за тисячі кілометрів від України?
