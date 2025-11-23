РУС
Новости Мирный план Трампа
2 772 43

Текущая редакция мирного плана уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов, - Умеров

Умеров сообщил, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится "на завершающем этапе согласования".

Текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов", - заявил Умеров.

Украина ожидает дальнейшего прогресса

Секретарь СНБО добавил, что Украина "высоко ценит конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям".

"Это позволяет двигаться вперед в совместном процессе. Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня", - сказал Умеров.

Переговоры в Женеве

  • Ранее сообщалось, что украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, приступила к работе в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

США (28353) Умеров Рустем (679)
+19
Про амністію для себе і євреїв домовився?
Дадуть втекти з награбованим?
23.11.2025 17:28 Ответить
+7
Одним з ключових пріоритетів для України є той, щоб ти і такі ж гниди, як ти, гнили пожиттєво у вʼязниці!
23.11.2025 17:29 Ответить
+6
Пітушок закукарекал! Про гроші теж заспіваєш?
23.11.2025 17:28 Ответить
Що татарам міліарди і життя в штатах сміючись з родиною а украм сльози жертви втрати?

Це ми і так знали що і які у вас пріорітети. Надіюсть найдуться в штатах українці які підріжуть йому тормоза щоб попали в рай з родиною
23.11.2025 17:28 Ответить
Мирний договір який унеможливлює репарації від росії за заподіяну шкоду, це вже нікчемний папірець, який ніколи не буде підписаний! росія буде виплачувати трильйони доларів та євро протягом наступних 100 років за все те що вона вчинила в Україні! І це ще гарний сценарій, бо поганий для росії буде в тім що росії не буде!
23.11.2025 17:32 Ответить
23.11.2025 17:28 Ответить
НЕ буде їм амністії від українського народу !!!

.
23.11.2025 17:38 Ответить
Так він один з них, тільки кримсько-татарського розливу!
показать весь комментарий
23.11.2025 17:45 Ответить
23.11.2025 17:48 Ответить
23.11.2025 17:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xLHdvcvOkSU

Ледве встиг добігти вчасно до Умєрова у МЮНХЕНІ , зопрівший вже відставлений але не за ґратами Рєзніков таємні "шєпталки" . Тут вже керував МО Умєров, його сховавЄрмак від корупційних справ у ДЕРЖМАЙНІ на місце Резнікова прокравшогося у Міноборони.
23.11.2025 17:28 Ответить
як кажуть в Україні:

З такими яйцями і ще на свободє ?

.
23.11.2025 17:46 Ответить
******** лиш би що.
23.11.2025 17:29 Ответить
Він же не про Україну думає, а про своє сімейне кодло у Флориді , щоб встигнути туди сквиздити, поки Українці його не розтерзали його на Майдані - ЛИСТОПАД ще не закінчився, комусь індюшок різати а комусь зі зрадниками МАйданів розправлятися .
23.11.2025 17:31 Ответить
Та ще якщо знати біографію цього виблдка - з 2002 р ПРацював на ворогів України( ( Ахмєтов - Янукович- Партія Регіонів) ), вже навіть у рашистькму бізнесі Криму платив рашці податки у 2015 р .
23.11.2025 17:36 Ответить
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179

Рустем Умєров став другим міністром оборони в Історії України
23.11.2025 17:39 Ответить
https://www.holosameryky.com/a/sud-manafort-den-druhyi/4508735.html https://www.holosameryky.com/a/sud-manafort-den-druhyi/4508735.У суді в США сказано, що роботу Манафорта в Україні фінансував Ахметов - сьогодні очікують нових подробиць

це випуск гласу Америки 2018 рік...

А УМЄРОВ вірою та правдою служив як кращий бізнесмен Ахмєтова з 2002 р , до владних структур він попав вже за Влади Януковича, до младо РИГІВ зЄльнського він Прийшов вже як закальонний корупціонер з керівництва Держмайном під розслідством НАБУ , але САП вже під Єрмаком замутили дєлішкі й Єрмак сховався його у кріслі Міністра Оборони.

Сім"ю свою Умєров у 2016 році вивіз з типу вже РОСІЙСЬКОГО Криму, як перселідуваних рашкою нещасних кримських татарів. Як це вдалось ? А звідки мільйони доларів на вілли у Криму у загнаних нещасних ? Може Ахмєтов й свої для відмивання підкинув , бо поки що не став вʼїзним як бувший бандюк до США???
23.11.2025 17:52 Ответить
.... другим міністром оборони в історії УКраїни з російським паспортом
23.11.2025 17:53 Ответить
Одним з ключових пріоритетів для України є той, щоб ти і такі ж гниди, як ти, гнили пожиттєво у вʼязниці!
23.11.2025 17:29 Ответить
Умєров -не 3,14 zди
23.11.2025 17:29 Ответить
Та вже з3.14zblw.
23.11.2025 17:57 Ответить
Ну ясно. Значить гарні чоботи, можна брати. Так?
23.11.2025 17:30 Ответить
У Трампа зараз не та ситуація щоб бикувати. Тягніть резину і він відкотиться.
23.11.2025 17:31 Ответить
Шо ти гониш - друганові Трампа це скажи - путлєру
23.11.2025 17:33 Ответить
Трамп звинуватив Україну в невдячності за мирні зусилля США 😕😬
https://bukvy.org/tramp-zvynuvatyv-kerivnytstvo-********-u-nevdyachnosti-za-zusyllya-ssha/
23.11.2025 17:33 Ответить
Чебурек, в принципі, після підписання угоди може взагалі не повертатись в Україну, де його очікує підозра від НАБУ, а натомість воз'єднатись з родиною в Маямі і спокійно проживати там гроші, вкрадені в українців. США без проблем нададуть йому імунітет за сприяння в підписанні капітуляції перед ******
23.11.2025 17:36 Ответить
Кримінальний авторитет гундосить вже
23.11.2025 17:44 Ответить
ще треба трохи зусиль прикласти щоб внести пункт про амністії всім міндічам.
23.11.2025 17:45 Ответить
цікаво-сімя в сша живе-це він у нас тут тіпа на заробітках чи як?
23.11.2025 17:46 Ответить
Цей держзрадник умєров мав на увазі - російських пріоритетів? Ця "угода" - це капітуляція України з подальшим її знищенням росією.
23.11.2025 17:47 Ответить
А які ж "пріоритети" то?Можна детальніше?Звісно крім відсутності аудиту та амністії?
23.11.2025 17:54 Ответить
де таких істот виготовляють ? треба зруйнувати врешті решт той завод , бо вони нам не дадуть життя ніколи
23.11.2025 17:54 Ответить
🙈🙉🙊💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒
23.11.2025 17:54 Ответить
Це чмо Україну з паРашею переплутало
23.11.2025 17:56 Ответить
А з народом своєї країни поділитися найбільш ключовими деталями плану -- нє? Мудило ти лисе!

Чи "твій народ" і "твоя країна" за тисячі кілометрів від України?
23.11.2025 17:57 Ответить
Data i miejsce urodzenia: 19 kwietnia 1982 43 lata, Samarkanda, Uzbekistan
---
23.11.2025 18:01 Ответить
чому ця потвора досі не за гратами?
23.11.2025 17:58 Ответить
УМР ПНХ
23.11.2025 17:58 Ответить
Ключові українські пріорітети.... Ото загнув, хряк мохнатий. Ти-то звідки знаєшь. Спочатку повернись, буде тобі пріорітети.
23.11.2025 18:00 Ответить
23.11.2025 18:01 Ответить
Ну якщо цей мен і завгосп очолюють українську делегацію в Женеві то про який прогрес може бути мова, ці два мена токсичні для американців, особливо на тлі "Міндечгейту".
23.11.2025 18:01 Ответить
У Умєрова і Рєзнік(ов)а один пріоритет накрасти і втекти за кордон.
23.11.2025 18:01 Ответить
Коли ж оприлюднять цій перероблений "великий" план????? Поки,те,що відомо з 28 пунктів - це повна капітуляція України. Може,звісно, покажуть щось деаметрально інше....Чекаємо з нетерпінням....
23.11.2025 18:03 Ответить
Україна має підтримувати дипломатичні та економічні відносини лише з тими країнами які видають для суду в Україні злочинців які з України втекли.
23.11.2025 18:04 Ответить
Антикорупційна прокуратура висунула проти Умєрова звинувачення у корупції! А Зєлєньській, як ні в чому не бувало, призначає цю істоту на перемовини з США! Ну не буває такого, аби звинувачення у вчиненні злочину "птахою" високого польоту - секретарем РНБО Умєровим - день в день співпало з його призначенням!!!
23.11.2025 18:06 Ответить
Невже ішаку та його придворним обіцяють якісь гарантії, що басурманин так потішається!?
23.11.2025 18:06 Ответить
 
 