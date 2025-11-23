Рубіо після переговорів у Женеві: США внесуть "деякі зміни" до мирного плану

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Його заяву цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Рубіо про підсумки переговорів

Рубіо назвав переговори у Женеві "найпродуктивнішими та найважливішими за весь час, відколи ми беремо участь у цьому процесі".

"У нас є дуже хороша робоча версія, яка вже була створена на основі пропозицій усіх відповідних сторін, що беруть участь у цьому процесі, і ми змогли зараз розглянути деякі з цих питань, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли значного прогресу", - сказав держсекретар.

Він зазначив, що представники делегацій наразі працюють над "деякими пропозиціями, які нам були надані".

"Тому ми працюємо над ними, вносячи деякі зміни в надії ще більше зменшити розбіжності та наблизитися до чогось, що буде прийнятним як для України, так і, очевидно, для Сполучених Штатів", - сказав Рубіо.

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Перемовини у Женеві

Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

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