Рубіо після переговорів у Женеві: США внесуть "деякі зміни" до мирного плану
За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Його заяву цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Рубіо про підсумки переговорів
Рубіо назвав переговори у Женеві "найпродуктивнішими та найважливішими за весь час, відколи ми беремо участь у цьому процесі".
"У нас є дуже хороша робоча версія, яка вже була створена на основі пропозицій усіх відповідних сторін, що беруть участь у цьому процесі, і ми змогли зараз розглянути деякі з цих питань, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли значного прогресу", - сказав держсекретар.
Він зазначив, що представники делегацій наразі працюють над "деякими пропозиціями, які нам були надані".
"Тому ми працюємо над ними, вносячи деякі зміни в надії ще більше зменшити розбіжності та наблизитися до чогось, що буде прийнятним як для України, так і, очевидно, для Сполучених Штатів", - сказав Рубіо.
Перемовини у Женеві
- Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
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1.Рубіо ненавидить рашку
2. Рубіо спить й не спить, але бачить СЕБЕ , а не ВЕНСА висуванцем від респів на ступних виборах.
3. Саме ідіота Венса й його дружбана міністра армії спустив з поводка Трамп розкручувати програму-28.
4. Але хто чув чи бачив колись віцепрезидентку Байдена в міжнародці?
5. ААА, ми чули часто радника з нацбезпеки Байдена - Саллівана .
6, Так Рубіо й той й другий , хто відповідає як міністр закордонки й як радник з нацбезпеки.
7. Тому питання - так то Рубіо порадив Трампу спустити Венса з ідіотом дружбаном ?
Ну шаб паярчєє запалити спротив усього світу вже не кажучи у саммих США та респів...
А тепер реакція на його фразу -про "деякі зміни" - не будемо поспішати...
Група американських сенаторів, які критикують президента Дональда Трампа, висунула мирну пропозицію США щодо України на міжнародній конференції з безпеки в Канаді
Автор: ROB GILLIES Associated Press
22 листопада 2025 року, 12:56
ГАЛІФАКС, Нова Шотландія -- Сенатори США, які критикують https://apnews.com/hub/russia-ukraine підхід президента Дональда Трампа до припинення російсько-української війни, заявили в суботу, що мирний план, який він ********** до прийняття Києва, винагородить Москву лише за її агресію і надішле повідомлення іншим лідерам, які погрожували своїм сусідам.
https://apnews.com/article/ukraine-russia-peace-trump-e51319da741e5b3e83ae9e99953637f0 Мирний план з https://apnews.com/article/ukraine-russia-peace-trump-e51319da741e5b3e83ae9e99953637f0 28 пунктів був розроблений адміністрацією Трампа та Кремлем без участі України. https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-trump-europe-a233bae1e394c971ff48d181cf2702d7 Він погоджується з багатьма російськими вимогами, які президент України Володимир Зеленський категорично відхиляв десятки разів, включаючи відмову від великих частин території. Трамп каже, що хоче, щоб Україна прийняла план до кінця наступного тижня.
Опозиція сенаторів до плану слідує за критикою з боку інших американських законодавців, включаючи деяких республіканців, жоден з яких не має права блокувати його. Серед сенаторів, які виступали на міжнародній конференції з безпеки в Канаді, були демократ, незалежний та республіканець, які не планують переобрання наступного року.
"Це винагороджує агресію. Це чисто і просто. Немає етичного, юридичного, морального, політичного виправдання тому, щоб Росія претендувала на східну Україну", - сказав незалежний сенатор штату Мен. Ангус Кінг сказав під час панельної дискусії на Міжнародному форумі з безпеки Галіфакса в Канаді.
Кінг, член Комітету Сенату з міжнародних відносин, порівняв пропозицію з Мюнхенським пактом британського прем'єр-міністра Невілла Чемберлена з Адольфом Гітлером у 1938 році, історичним невдалим актом умиротворення.
Республіканський сенатор Том Тілліс з Північної Кароліни сказав сенатор. Мітч Макконнелл, колишній лідер Республіканської партії Сенату, не зайшов достатньо далеко у своїй критиці цього. Макконнелл заявив у заяві в п'ятницю, що "якщо чиновники адміністрації більше стурбовані умиротворенням Путіна, ніж забезпеченням реального миру, то президент повинен знайти нових радників".
"Ми не повинні робити нічого, що змушує (Путіна) відчувати, що він тут переміг. Чесно кажучи, я думаю, що те, що сказав Мітч, було недостатнім, що слід сказати", - сказав Тілліс. Тілліс оголосив на початку цього року, що не буде прагнути до переобрання незабаром після того, як зіткнувся з адміністрацією Трампа через її податковий та витратний пакет.
Демократичний сенатор Жанна Шахін з Нью-Гемпшира, член Комітету Сенату з міжнародних відносин, назвала це "обуренням".
Путін привітав пропозицію пізно ввечері в п'ятницю, заявивши, що вона "може лягти в основу остаточного мирного врегулювання", якщо США зможуть змусити Україну та її європейських союзників домовитися.
У свій 17-й рік близько 300 людей щорічно збираються на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі, який проводиться в готелі Westin в Галіфаксі. Форум приваблює військових чиновників, сенаторів США, дипломатів та науковців, але цього року адміністрація Трампа призупинила участь оборонних чиновників США у заходах аналітичних центрів, включаючи Міжнародний форум з безпеки Галіфакса.
Велика кількість сенаторів США здійснила поїздку цього року частково через напружені відносини між Канадою та США. Трамп відштовхнув https://apnews.com/article/canada-trump-tariffs-e0af3e973a2d7848c2baaa6fb8021c27 сусіда Америки своєю торговою війною та наполяганням на тому, щоб Канада стала https://apnews.com/article/how-canada-could-become-us-state-42360e10ded96c0046fd11eaaf55ab88 51-м штатом США. Багато канадців зараз відмовляються їздити до США, а прикордонні штати, такі як Нью-Гемпшир Шахіна, спостерігають різке https://apnews.com/article/canadians-trump-us-tourism-81fe117b5691c8d6afb0ce8e587ccd47 падіння туризму.
"Існує справжнє занепокоєння щодо цього штаму. Це одна з причин, чому тут така велика делегація", - сказав Шахін. "Я продовжуватиму заперечувати проти того, що робить президент з точки зору тарифів та його коментарів, тому що вони не тільки завдають шкоди Канаді та нашим відносинам, але я думаю, що вони шкідливі в усьому світі. Вони демонструють відсутність поваги до суверенних націй".
рубіо, кубинська звізда, віткоф вище тебе за рангом?
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якщо дєрмАК, то РЕЗУЛЬТАТ - ЗРАДА.
Україна живе, доки борониться: вона має підтримку союзників, а росія - має санкції. Щойно ж Україна перестане боротися - вона втратить значну частину підтримки, а росію - випустять з під значної частини санкцій. Україна залишиться поруйнованою, з "Зе-шоблом" (яке узурпувало всю владу), та яке вже офіційно буде захищати та насаджувати в Україні "русскиймир", та купою людей, які почнуть звідси виїжджати.
росія ж - буде швидко та спокійно нарощувати свою армію та військові спроможності, в т.ч. - за рахунок захоплених в Україні людей, промисловості, ресурсів і т.д., та закріплюватися на нових плацдармах, готуючи нову атаку на Україну (китайськими зусиллями вже розбудовується відповідна логістика на окупованій українській території).
Це план швидкого (навіть - прискореного) і остаточного знищення України.
Саме в той час, коли такою великою ціною Україна вистояла ці чотири роки війни та виснажила росію.
Це відверта зрада.
Та пролог до розпалювання ще більшої війни.
В цих пунктах, не вистачає хіба що вимоги підняти російський "триколор" над Верховною Радою (А роль Януковича, схоже, вже не криючись, буде виконувати Зеленський).
Це втрата Україною суверенітету.
По факту, Трамп наполягає віддати всю Україну - росії. Після його "підписання", подібного "плану" - одразу ж розпочнеться проросійській шабаш та Україна зануриться в хаос з непередбачуваними наслідками.
Чим одразу ж скористається росія.
Українці будуть протестувати, а Штати? - Допомогати росії вводити війська та підспудно - душити Майдан?
Це відбудеться набагато швидше, ніж комусь може здатися.
Байдуже - після падіння України, політичного та/чи військового - росія розпочинає війну в Європі. росія прямо артикулювала це, давно, ще з 2007 року (промова путіна в Мюнхені). Продовжує артикулювати це й зараз (навіть зараз, російські "зливні бачки" прямо кажуть, що "кордони росії ніде не закінчуються).
Європа ж до війни не готова. Східна, Центральна, Південна Європа, проти росії - абсолютно беззахисні. Доходить до того, що транспортна європейська інфраструктура просто не пристосована до значного швидкого перекидання військ - від слова взагалі. Вони не здатні швидко перекидати війська для захисту східних рубежів ЄС (наразі цей захист забезпечує саме Україна).
Штати ж свою присутність в Європі скорочують.
У європейців в цьому питанні повна неузгодженість, неспроможносність та неготовність.
Крім того, в багатьох країнах Європи, росія через численні маніпуляції та корупцію, вже встановлює проросійські режими. Що підриває єдність Європи зсередини.
Щойно ж оголосять про так званий "мир" - проросійські сили будуть активізовані в Європі на повну потугу - аби остаточно поховати будь-які європейські ініціативи з протидії подальшій російській агресії.
Це план, за яким українці мають бути знищені у подальшій великій війні росії проти Європи - війні на європейському континенті, де українці будуть піддані системному, всеосяжному геноциду з боку росії, а Європа опиниться у великій війні та окупації.
У Європи на даний час немає ані достатніх сил, ані часу, ані ресурсів протистояти цьому.
В минулу, Другу світову війну, Європу, по суті, врятувала Німеччина, яка, під проводом націонал-соціалістів, перед тим, захопила пів-Європи та яка завдала по росіянам удару на випередження та зв'язала росію на фронті, перемоловши, по суті, десятки мільйонів радянських солдат великої радянської окупаційної армії. Щоправда, ціна цього - була просто страшною. І навіть так - радянська росія (під "вивіскою" "срср") на цілих півстоліття взяла під контроль Східну та Центральну Європу (за безпосередньої допомоги Штатів).
А сама Європа на багато десятиліть занурилася в післявоєнні бідність та злидні (та ще довше - виплачували борги США за допомогу у війні та післявоєнній відбудові).
Зараз же, у Європи немає потужної мілітаризованої націонал-соціалістичної Німеччини (як за часів Другої світової війни), а націонал-соціалістами лякають дітей (а мали б, найперше, лякати росією та ліваками-комуністами, по факту). Ба більше, самі європейці, видресирувані політиками-ліваками так, що будь-які ідеї національної гідності, національного самозбереження або ж маскулинності чи здорового мілітаризму - сприймають так, ніби їм пропонують "їсти немовлят на сніданок".
По факту, Європа беззахисна перед черговою російською інтервенцією.
Якщо ж, росія візьме під контроль Україну, і погонить проти Європи воювати українців - це буде колапс Європи (цілком ймовірно, що проти Європи, росія залучить також й білоруські, й китайсько-корейські війська - та ж таки логістика, забезпечення та інженерна підтримка, цілком ймовірно, будуть переважно китайські).
Але росія буде так само гнати на убій, "на м'ясо" - тортурами, заручниками та шантажем - вже поляків - воювати проти німців, буде гнати німців - воювати проти французів, британців чи іспанців.
Це не закінчиться для європейців простою зміною прапору чи адміністрації.
Чи, може, хтось надіється, що Європі допоможуть Штати?
Серйозно?
Щойно росія підпалить Європу, Китай завдасть удару по Тайваню та Японії (можливо, і по базах самих США в Тихоокеанському регіоні так само), а Іраном буде завдано чергових масованих ударів по Ізраїлю. А КНДР вчинить напад на Корею.
То ж, кого швидше будуть рятувати США?
І чи вистачить їх, за нинішніх умов, за наявності купи внутрішніх проблем, внутрішнього розколу в самих США, вести бойові дії одночасно на кількох театрах бойових дій?
Навряд.
Власне, Китай зараз проводить чистки генералітету у себе в армії (так само, як і срср перед 2 Світовою), та швидко вводить в стрій нові авіаносці. У Китаю та Штатів великі борги, великі "пузирі" на ринках (Особливо погіршилася ситуація після "боротьби" з ковідом, коли економіку поставили
на паузу"на карантин" і заливали всі проблеми друкарським верстатом (політика "кількісного пом'якшення"). Власне, це прискорило розвиток ситуації саме в напрямку - "війна все спише").
У Китаю, до того ж - багато молодих самотніх чоловіків, яких треба кудись дівати. Та мінімум бажання пояснювати свому населенню пройо6и на особливості економічної політики компартії КНР та особисто товарища Сі.
Це виглядає безумством, але по всьому - світ планомірно штовхають до великої війни. Навмисно руйнуючи його баланс, заохочуючи агресорів та руйнуючи міжнародне право. Хтось хоче вирішити економічні проблеми, посписувати собі всі борги (за рахунок інших), зайнятися звичайним не прикритим мародерством та грабунком під час війни. Хтось, на тлі "надзвичайного стану" - мати необмежену владу.
По всьому, схоже, що США (або ті, хто їми прикриваються, керуючи черговою американською адміністрацією), таки планують влаштувати Третю світову. Бо, якщо запалає Європа, Азія (або будуть значні ризики війни) - куди будуть тікати бізнеси? - В Штати. Власне, та ж таки тайванська TSMC нові напівпровідникові заводи будує вже в Штатах.
Ну а США ще й зароблять, окрім цього - продаючи зброю сторонам конфлікту. А потім - надаючи кредити на відбудову. Так вже було.
Питання, тільки - чи буде так зараз? Бо, якщо Китай, руками росії, підімне під себе Європу- США, цілком ймовірно, вже просто не вивезуть. Ну або ж ціна буде настільки страшною, що Друга Світова покажеться просто "прогулянкою". Тільки безпосередні жертви будуть у сотні мільйонів життів. Українців, як ви розумієте, при цьому - вже просто не буде. Бо тут просто катком проїде все туди-сюди. Ті, хто вціліє, будуть остаточно асимільовані та заміщені мігрантами. Нам це вже озвучили багато разів. Ті, хто поїдуть - стануть самі мігрантами та будуть так само асимільовані - в інших країнах.
Можливо, просування росії буде не таким блискавичним, тоді Україну де-факто розділять і змусять українців вбивати одне одного. Але, чи надовго цього вистачить? Бо,в разі зради України зараз, бажаючих захищати Європу (та рештки неокупованої України) серед українців буде вже зовсім небагато. А очікувати чергового "Дива на Віслі" (як сто років тому), за стану фактичного внутрішнього політичного розколу в Польщі - теж не варто. Навроцький, попри те, що він заявляє, "як спілкується з Пілсудським" - далеко, навіть не Пілсудський, а радше популіст-авантюрист, котрий провадить відверто антиукраїнську лінію та розколює Польщу зсередини (перед прогнозованим вторгненням росії) в інтересах Кремля же.
Додам також наступне:
21 листопада - річниця Майдану - Україні висувають ультиматум з капітуляції України та фактичної здачі її росії.
27 листопада (дата, до котрої США вимагають від України укласти цілковиту капітуляцію перед росією). В США це День Подяки. А у нас після 27 листопада - якраз буде річниця роковин Голодомору в Україні.
Дати підібрані дуже чітко та дуже промовисто та символічно говорять про те, що чекає на Україну з цим так званим "мирним планом".
Це план повного знищення України та геноциду українців, та розв'язання Великої війни в Європі з подальшим "експортом" цієї війни в інші частини світу.