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Новини Мирний план США
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Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа, - Bloomberg

Віткофф, Дмитрієв

Мирний план США щодо припинення війни РФ проти України із 28 пунктів став результатом залаштункових переговорів між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та спецпредставником російського диктатора Кирила Дмитрієва.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто розробляв план? 

За словами співрозмовників агентства, Віткофф і Дмітрієв розробили план під час своєї жовтневої зустрічі в Маямі, у якій також брав участь зять Трампа Джаред Кушнер, що працював із Віткоффом над мирною угодою між Ізраїлем та ХАМАСом.

Рубіо та Трамп дізналися пізніше 

За даними Bloomberg, державному секретарю США Марко Рубіо тривалий час не було відомо про підготовку цього плану.

А Трамп, за даними видання, дізнався про план останньої миті, але він схвалив документ після того, як його поінформували.

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Роль Венса та Дрісколла

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що на цьому тлі зросла роль віцепрезидента США Джей Ді Венса у питанні завершення війни РФ проти України.

Зазначається, що Венс давно підтримує дружні відносини з міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом, який в останні дні став "новим посередником" у спілкуванні з європейською стороною щодо України.

"Той факт, що це була постать, близька до віцепрезидента, якій було доручено просувати план під час поїздки до Києва минулого тижня, був показовим", - йдеться у статті.

Згідно з даними Bloomberg, Дрісколл перебуває на постійному звʼязку з Віткоффом і Венсом.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

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Автор: 

Джей Ді Венс (215) Віткофф Стів (316) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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Топ коментарі
+36
віткоф,дмітрієв та зять трампа,вам на плечі нічого не давить? знайте ми на вас х..й поклали і на ваші пісюльки.
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23.11.2025 18:41 Відповісти
+31
" Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа" ... ніхто і не сумнівався...
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23.11.2025 18:42 Відповісти
+30
у них там свой Квартал!)))
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23.11.2025 18:39 Відповісти
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піндоси вже смокчуть у кацапів. ну ну...
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24.11.2025 02:39 Відповісти
Не здивуюсь, якщо до цього "плану" дотичні навіть шлюхи, яких вони запросили до сауни.
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24.11.2025 06:31 Відповісти
Вісь зла вдало скористалася принципом розділяй і владарюй.
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24.11.2025 06:31 Відповісти
Тобто перекладали z підарського язіка? Вялікіє (от)составітєлі.
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24.11.2025 06:59 Відповісти
А якісь падли будуть розказувати, що мова не має значення.
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24.11.2025 07:12 Відповісти
Скоти. Сволота.
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24.11.2025 07:18 Відповісти
Якщо а6рессору дають право писати умови миру, тоді вбивцям і гвалтівникам треба дати право писати собі вироки!
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24.11.2025 08:59 Відповісти
.....а онук і правнук Трампа не мали змоги прийняти участь в підготовці плану капітуляцї України, бо мали розлад шлунку опісля перекусу цукерками від Дмітрієва, на яких було гавкання хкуйла.... Але вони стигли Умерову відшолбанити по лисині і приказуючи при цього - гарний план гарний план гарний план
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24.11.2025 09:13 Відповісти
Достойные все лица, прости господи...
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24.11.2025 10:19 Відповісти
Серед йехудеїв-миротворців на роль лютого тирана призначили Дріскола )))
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24.11.2025 12:48 Відповісти
Розробники плана - іуди, безпринципні слуги мамони.
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24.11.2025 13:02 Відповісти
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