Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа, - Bloomberg

Мирний план США щодо припинення війни РФ проти України із 28 пунктів став результатом залаштункових переговорів між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та спецпредставником російського диктатора Кирила Дмитрієва.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто розробляв план?

За словами співрозмовників агентства, Віткофф і Дмітрієв розробили план під час своєї жовтневої зустрічі в Маямі, у якій також брав участь зять Трампа Джаред Кушнер, що працював із Віткоффом над мирною угодою між Ізраїлем та ХАМАСом.

Рубіо та Трамп дізналися пізніше

За даними Bloomberg, державному секретарю США Марко Рубіо тривалий час не було відомо про підготовку цього плану.

А Трамп, за даними видання, дізнався про план останньої миті, але він схвалив документ після того, як його поінформували.

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Роль Венса та Дрісколла

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що на цьому тлі зросла роль віцепрезидента США Джей Ді Венса у питанні завершення війни РФ проти України.

Зазначається, що Венс давно підтримує дружні відносини з міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом, який в останні дні став "новим посередником" у спілкуванні з європейською стороною щодо України.

"Той факт, що це була постать, близька до віцепрезидента, якій було доручено просувати план під час поїздки до Києва минулого тижня, був показовим", - йдеться у статті.

Згідно з даними Bloomberg, Дрісколл перебуває на постійному звʼязку з Віткоффом і Венсом.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

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