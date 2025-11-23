Мирный план США разрабатывали Уиткофф, Дмитриев и зять Трампа, - Bloomberg
Мирный план США по прекращению войны РФ против Украины из 28 пунктов стал результатом закулисных переговоров между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем российского диктатора Кириллом Дмитриевым.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Кто разрабатывал план?
По словам собеседников агентства, Уиткофф и Дмитриев разработали план во время своей октябрьской встречи в Майами, в которой также участвовал зять Трампа Джаред Кушнер, работавший с Уиткоффом над мирным соглашением между Израилем и ХАМАСом.
Рубио и Трамп узнали позже
По данным Bloomberg, государственному секретарю США Марко Рубио долгое время не было известно о подготовке этого плана.
А Трамп, по данным издания, узнал о плане в последний момент, но одобрил документ после того, как его проинформировали.
Роль Вэнса и Дрисколла
Собеседники Bloomberg отмечают, что на этом фоне возросла роль вице-президента США Джей Ди Вэнса в вопросе завершения войны РФ против Украины.
Отмечается, что Вэнс давно поддерживает дружеские отношения с министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом, который в последние дни стал "новым посредником" в общении с европейской стороной по Украине.
"Тот факт, что это была фигура, близкая к вице-президенту, которой было поручено продвигать план во время поездки в Киев на прошлой неделе, был показательным", - говорится в статье.
Согласно данным Bloomberg, Дрисколл находится на постоянной связи с Уиткоффом и Вэнсом.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
ЦЕ ПРИ ТОМУ ЩО
- війська РФ не взяли жодного обласного центру
- не стоять в Карпатах
- а в супермаркетах є їда
.......якщо буде капітуляція а до цього іде, то це буде НАЙБІЛЬШ ганебне що ставалось в історії.
Я який знаю історію непогано не можу навести ще хоч 1 такий приклад
.
Я и моя " старая команда"
.
І неважливо на яких умовах, буде підписанний договір, головне щоб трамп отримав премію миру
Забавно що усі іудеї
Але спробуй написати ЖИД в Україні- такий хай подимуть невигласи
Але й на тому добре, що гримить й гримить вістка про те, як Трамп ******** свої рішення від своїх помічників.
А хіба вовка від Алібаби інакше?
Та ще при тому, що Віткофа Трамп може хоч на деякий час тормознути
а вовка Аліьбабу- НІКАГДА
Єдине на що можемо мати надію ,це якщо Рубіо вирішив врятувати ще Трампа й ситуацію, й підказав Королю послати ідіота дружбана Венса до Києва , котрий як "ізюмінку " на торті проголосив перед ПОСЛАМИ ЄВРОПИ в Києві проблему війни ЯК КЛЯТЕ ГІВНО КОТОРЕ ПРИЇХАВ ДОПОМОГТИ їм недолугим РОЗГРІБАТИ
так ось чому, воно так по дебільному написано.
кушнір- (семье девелопера Чарльза Кушнера. Его дедушка и бабушка пережили Холокост в Беларуси.)
дмітрієв
Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров (Зеленський)
Джерело: https://censor.net/ua/n3586523
Хто в цій шоблі представляв інтереси України?
Україна живе, доки борониться: вона має підтримку союзників, а росія - має санкції. Щойно ж Україна перестане боротися - вона втратить значну частину підтримки, а росію - випустять з під значної частини санкцій. Україна залишиться поруйнованою, з "Зе-шоблом" (яке узурпувало всю владу), та яке вже офіційно буде захищати та насаджувати в Україні "русскиймир", та купою людей, які почнуть звідси виїжджати.
росія ж - буде швидко та спокійно нарощувати свою армію та військові спроможності, в т.ч. - за рахунок захоплених в Україні людей, промисловості, ресурсів і т.д., та закріплюватися на нових плацдармах, готуючи нову атаку на Україну (китайськими зусиллями вже розбудовується відповідна логістика на окупованій українській території).
Це план швидкого (навіть - прискореного) і остаточного знищення України.
Саме в той час, коли такою великою ціною Україна вистояла ці чотири роки війни та виснажила росію.
Це відверта зрада.
Та пролог до розпалювання ще більшої війни.
В цих пунктах, не вистачає хіба що вимоги підняти російський "триколор" над Верховною Радою (А роль Януковича, схоже, вже не криючись, буде виконувати Зеленський).
Це втрата Україною суверенітету.
По факту, Трамп наполягає віддати всю Україну - росії. Після його "підписання", подібного "плану" - одразу ж розпочнеться проросійській шабаш та Україна зануриться в хаос з непередбачуваними наслідками.
Чим одразу ж скористається росія.
Українці будуть протестувати, а Штати? - Допомогати росії вводити війська та підспудно - душити Майдан?
Це відбудеться набагато швидше, ніж комусь може здатися.
Байдуже - після падіння України, політичного та/чи військового - росія розпочинає війну в Європі. росія прямо артикулювала це, давно, ще з 2007 року (промова путіна в Мюнхені). Продовжує артикулювати це й зараз (навіть зараз, російські "зливні бачки" прямо кажуть, що "кордони росії ніде не закінчуються).
Європа ж до війни не готова. Східна, Центральна, Південна Європа, проти росії - абсолютно беззахисні. Доходить до того, що транспортна європейська інфраструктура просто не пристосована до значного швидкого перекидання військ - від слова взагалі. Вони не здатні швидко перекидати війська для захисту східних рубежів ЄС (наразі цей захист забезпечує саме Україна).
Штати ж свою присутність в Європі скорочують.
У європейців в цьому питанні повна неузгодженість, неспроможносність та неготовність.
Крім того, в багатьох країнах Європи, росія через численні маніпуляції та корупцію, вже встановлює проросійські режими. Що підриває єдність Європи зсередини.
Щойно ж оголосять про так званий "мир" - проросійські сили будуть активізовані в Європі на повну потугу - аби остаточно поховати будь-які європейські ініціативи з протидії подальшій російській агресії.
Це план, за яким українці мають бути знищені у подальшій великій війні росії проти Європи - війні на європейському континенті, де українці будуть піддані системному, всеосяжному геноциду з боку росії, а Європа опиниться у великій війні та окупації.
У Європи на даний час немає ані достатніх сил, ані часу, ані ресурсів протистояти цьому.
В минулу, Другу світову війну, Європу, по суті, врятувала Німеччина, яка, під проводом націонал-соціалістів, перед тим, захопила пів-Європи та яка завдала по росіянам удару на випередження та зв'язала росію на фронті, перемоловши, по суті, десятки мільйонів радянських солдат великої радянської окупаційної армії. Щоправда, ціна цього - була просто страшною. І навіть так - радянська росія (під "вивіскою" "срср") на цілих півстоліття взяла під контроль Східну та Центральну Європу (за безпосередньої допомоги Штатів).
А сама Європа на багато десятиліть занурилася в післявоєнні бідність та злидні (та ще довше - виплачували борги США за допомогу у війні та післявоєнній відбудові).
Зараз же, у Європи немає потужної мілітаризованої націонал-соціалістичної Німеччини (як за часів Другої світової війни), а націонал-соціалістами лякають дітей (а мали б, найперше, лякати росією та ліваками-комуністами, по факту). Ба більше, самі європейці, видресирувані політиками-ліваками так, що будь-які ідеї національної гідності, національного самозбереження або ж маскулинності чи здорового мілітаризму - сприймають так, ніби їм пропонують "їсти немовлят на сніданок".
По факту, Європа беззахисна перед черговою російською інтервенцією.
Якщо ж, росія візьме під контроль Україну, і погонить проти Європи воювати українців - це буде колапс Європи (цілком ймовірно, що проти Європи, росія залучить також й білоруські, й китайсько-корейські війська - та ж таки логістика, забезпечення та інженерна підтримка, цілком ймовірно, будуть переважно китайські).
Але росія буде так само гнати на убій, "на м'ясо" - тортурами, заручниками та шантажем - вже поляків - воювати проти німців, буде гнати німців - воювати проти французів, британців чи іспанців.
Це не закінчиться для європейців простою зміною прапору чи адміністрації.
Чи, може, хтось надіється, що Європі допоможуть Штати?
Серйозно?
Щойно росія підпалить Європу, Китай завдасть удару по Тайваню та Японії (можливо, і по базах самих США в Тихоокеанському регіоні так само), а Іраном буде завдано чергових масованих ударів по Ізраїлю. А КНДР вчинить напад на Корею.
То ж, кого швидше будуть рятувати США?
І чи вистачить їх, за нинішніх умов, за наявності купи внутрішніх проблем, внутрішнього розколу в самих США, вести бойові дії одночасно на кількох театрах бойових дій?
Навряд.
Власне, Китай зараз проводить чистки генералітету у себе в армії (так само, як і срср перед 2 Світовою), та швидко вводить в стрій нові авіаносці. У Китаю та Штатів великі борги, великі "пузирі" на ринках (Особливо погіршилася ситуація після "боротьби" з ковідом, коли економіку поставили
на паузу"на карантин" і заливали всі проблеми друкарським верстатом (політика "кількісного пом'якшення"). Власне, це прискорило розвиток ситуації саме в напрямку - "війна все спише").
У Китаю, до того ж - багато молодих самотніх чоловіків, яких треба кудись дівати. Та мінімум бажання пояснювати свому населенню пройо6и на особливості економічної політики компартії КНР та особисто товарища Сі.
Це виглядає безумством, але по всьому - світ планомірно штовхають до великої війни. Навмисно руйнуючи його баланс, заохочуючи агресорів та руйнуючи міжнародне право. Хтось хоче вирішити економічні проблеми, посписувати собі всі борги (за рахунок інших), зайнятися звичайним не прикритим мародерством та грабунком під час війни. Хтось, на тлі "надзвичайного стану" - мати необмежену владу.
По всьому, схоже, що США (або ті, хто їми прикриваються, керуючи черговою американською адміністрацією), таки планують влаштувати Третю світову. Бо, якщо запалає Європа, Азія (або будуть значні ризики війни) - куди будуть тікати бізнеси? - В Штати. Власне, та ж таки тайванська TSMC нові напівпровідникові заводи будує вже в Штатах.
Ну а США ще й зароблять, окрім цього - продаючи зброю сторонам конфлікту. А потім - надаючи кредити на відбудову. Так вже було.
Питання, тільки - чи буде так зараз? Бо, якщо Китай, руками росії, підімне під себе Європу- США, цілком ймовірно, вже просто не вивезуть. Ну або ж ціна буде настільки страшною, що Друга Світова покажеться просто "прогулянкою". Тільки безпосередні жертви будуть у сотні мільйонів життів. Українців, як ви розумієте, при цьому - вже просто не буде. Бо тут просто катком проїде все туди-сюди. Ті, хто вціліє, будуть остаточно асимільовані та заміщені мігрантами. Нам це вже озвучили багато разів. Ті, хто поїдуть - стануть самі мігрантами та будуть так само асимільовані - в інших країнах.
Можливо, просування росії буде не таким блискавичним, тоді Україну де-факто розділять і змусять українців вбивати одне одного. Але, чи надовго цього вистачить? Бо,в разі зради України зараз, бажаючих захищати Європу (та рештки неокупованої України) буде вже зовсім небагато.