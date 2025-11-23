РУС
Мирный план США разрабатывали Уиткофф, Дмитриев и зять Трампа, - Bloomberg

Виткофф, Дмитриев

Мирный план США по прекращению войны РФ против Украины из 28 пунктов стал результатом закулисных переговоров между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем российского диктатора Кириллом Дмитриевым.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто разрабатывал план?

По словам собеседников агентства, Уиткофф и Дмитриев разработали план во время своей октябрьской встречи в Майами, в которой также участвовал зять Трампа Джаред Кушнер, работавший с Уиткоффом над мирным соглашением между Израилем и ХАМАСом.

Рубио и Трамп узнали позже

По данным Bloomberg, государственному секретарю США Марко Рубио долгое время не было известно о подготовке этого плана.

А Трамп, по данным издания, узнал о плане в последний момент, но одобрил документ после того, как его проинформировали.

Роль Вэнса и Дрисколла

Собеседники Bloomberg отмечают, что на этом фоне возросла роль вице-президента США Джей Ди Вэнса в вопросе завершения войны РФ против Украины.

Отмечается, что Вэнс давно поддерживает дружеские отношения с министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом, который в последние дни стал "новым посредником" в общении с европейской стороной по Украине.

"Тот факт, что это была фигура, близкая к вице-президенту, которой было поручено продвигать план во время поездки в Киев на прошлой неделе, был показательным", - говорится в статье.

Согласно данным Bloomberg, Дрисколл находится на постоянной связи с Уиткоффом и Вэнсом.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Автор: 

Джей Ди Вэнс (163) Стив Уиткофф (165) Дрисколл Дэниел Патрик (2)
+18
віткоф,дмітрієв та зять трампа,вам на плечі нічого не давить? знайте ми на вас х..й поклали і на ваші пісюльки.
23.11.2025 18:41
+16
у них там свой Квартал!)))
23.11.2025 18:39
+15
" Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа" ... ніхто і не сумнівався...
23.11.2025 18:42
23.11.2025 18:39
у них там свой Квартал!)))
показать весь комментарий
23.11.2025 18:39
23.11.2025 18:47
Шо виросло то виросло
23.11.2025 19:09
віткоф,дмітрієв та зять трампа,вам на плечі нічого не давить? знайте ми на вас х..й поклали і на ваші пісюльки.
23.11.2025 18:41
" Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа" ... ніхто і не сумнівався...
23.11.2025 18:42
тибто,2 чистокровні яхуди+ галахічний (Дмітрієв)?
23.11.2025 18:42
Вот те на, да, ладно!! Неожиданно!!! Мирный план ***** передал и перевел Дмитриев, а лохи витков и зять Трампона Трампакса даже не отредактировали!!! ******** дипломатия!!!
23.11.2025 18:43
3 АБСОЛЮТНО РОСІЙСЬКІ воші, куплені з потрохами. Один взагалі росіянин

ЦЕ ПРИ ТОМУ ЩО

- війська РФ не взяли жодного обласного центру
- не стоять в Карпатах
- а в супермаркетах є їда

.......якщо буде капітуляція а до цього іде, то це буде НАЙБІЛЬШ ганебне що ставалось в історії.
Я який знаю історію непогано не можу навести ще хоч 1 такий приклад
23.11.2025 18:43
Оп'ять Вiтьков? Вiн вже внесений до "миротворця"?
23.11.2025 18:43
авжеж, у нас свій "нобель"... із самокатом на грудь

.
23.11.2025 18:45
Зять Трампа может смело сказать
Я и моя " старая команда"
23.11.2025 18:43
Або беріть слово мирний у лапки, або пишіть «план капітуляції». Тут -не телемарафон.
23.11.2025 18:44
прийняття цього т. зв. "плану", який є нарватими клаптиками дурних думок, - ганьба і для України і для всієї Демократії світу.

.
23.11.2025 18:44
Гіганти думки США - норм
23.11.2025 18:44
Коротше,розробляли три підараса,які знали що старого рудого уїбана розвести на пальцях-раз плюнути.
23.11.2025 18:44
Так, дріскол надристав по повній!
23.11.2025 18:45
23.11.2025 18:46
віткофф заради трампа зробить усе!

І неважливо на яких умовах, буде підписанний договір, головне щоб трамп отримав премію миру
23.11.2025 18:46
Засунути той план у жопу Вітькіфа Дмітріева і Кушніру
Забавно що усі іудеї
23.11.2025 18:47
ви помиляєтесь, вони пархаті жиди, і не треба їх плутати з звичайними євреями, жителями Ізраілю та віруючими іудеями які сповідують принципи закона Бога не вбий та не кради, ці троє совість проміняли на гроші і впали в безумство ґкщо вони думають заробити на війні
показать весь комментарий
23.11.2025 18:51
Тут вже не знаєш як писати, щоб націю не образити . У нас В Словаччині офіційно ЖИД , а Ізраїль - жидівський штат. І у Польщі і в Угорщині так звуть і це норма.
Але спробуй написати ЖИД в Україні- такий хай подимуть невигласи
23.11.2025 19:05
В Німеччині юде (Jude)
23.11.2025 20:09
Думаю, саме цим вони і займались...
23.11.2025 19:01
усі троє підуть курсом рюцького військового корабля особливо пархатий жит - зятьок рудого запроданця божевільного )))) що цікаво відправе їх туди саме ***** )))) коли вже усі зрозуміють, що ***** не може ЗУПИНИТИ ВІЙНУ, це його кінець ...
23.11.2025 18:47
Та ви вже так забрехались, що тільки дебіли вам повірять...
23.11.2025 18:50
Двоє продажних американських жидів - Віткоф і Кушнер разом з Дмітрієвим від ***** "на трьох" створили "мирний план" капітуляції Украни. Таке враження що жиди джерело корупції і всієї пакості на планеті. Кушнер крутить своїм тестем - недоумком і банкротом Трампом - "як циган сонцем"...
показать весь комментарий
23.11.2025 18:51
пахне антисеметизмом ... ви не праві
23.11.2025 18:52
Але ви ж не будете отрицати , що усі три НЕ УКРАЇНЦІ Тоді хто?
23.11.2025 18:53
вони є пархаті ... євреї тут не причому
23.11.2025 18:55
У всякому випадку Кушнер точно жид. Навіть дочку Трумпа в жидівки вивів.
23.11.2025 20:11
Ну от в чому я не правий? Є беззаперечні факти, а якщо ви не бажаєте бачити відкриті і явні події, їх ініціаторів та виконавців то хто ж вам лікар?
23.11.2025 18:56
Смішно те, що араби теж семіти, так що це визначення пахне просто неграмотністю, приблизно такою ж як слов'янство московитів.
23.11.2025 19:12
Україна має розбомбити усю мацкву, доки Трамп дуркує
23.11.2025 18:52
Підкисла новина

Але й на тому добре, що гримить й гримить вістка про те, як Трамп ******** свої рішення від своїх помічників.
А хіба вовка від Алібаби інакше?
Та ще при тому, що Віткофа Трамп може хоч на деякий час тормознути
а вовка Аліьбабу- НІКАГДА

Єдине на що можемо мати надію ,це якщо Рубіо вирішив врятувати ще Трампа й ситуацію, й підказав Королю послати ідіота дружбана Венса до Києва , котрий як "ізюмінку " на торті проголосив перед ПОСЛАМИ ЄВРОПИ в Києві проблему війни ЯК КЛЯТЕ ГІВНО КОТОРЕ ПРИЇХАВ ДОПОМОГТИ їм недолугим РОЗГРІБАТИ
23.11.2025 18:52
НАБУ под руководством трамповской шоблы берет Умерова на шантаж: если он отказывается сдавать украинские позиции, его арестует НАБУ по приезду, а если сливает Украину, то ему дают уйти. Что тут непонятного? НАБУ превратилась из незангажированного органа в трамповского волкодава, а власти по уши в коррупции стали легкой мишенью для амерских негодяев
23.11.2025 18:54
Не пишить дурню - НАБУ працює на кацапів
23.11.2025 18:55
Русский и два еврея.
23.11.2025 18:55
Хто там русский? Він не українець і не росіянин - мабуть грузин чи молдованин
23.11.2025 18:59
Одразу видно що він розробник!!! 😳
23.11.2025 19:08
Ні , він типовий плагіатор - переписав текст ***** і видає за своє
23.11.2025 19:11
аааа.....
так ось чому, воно так по дебільному написано.
23.11.2025 18:57
Якби замість зелених довбойобів відправити на переговори Пороха і його команду, той план був би у пуйла в сраці.
23.11.2025 19:01
Он воно як...Два хаєма і кацап розробляли план 'миру'. Для України. Це навіть не анекдот, це вже занадто - це: а зохен вей і танкі наші бистрі!
23.11.2025 19:02
Вітьков- (що насправді він - звичайнісінький Вітков (чи Вітьков). А коли дізнаєшся, що прізвище його діда, першого із Віткових на американській землі, звали Девід, тобто Давид, а бабусю до заміжжя звали Роза Померанц - усе стає на свої місця. Так, Стівен Віткофф - нащадок євреїв, які свого часу виїхали з Російської імперії до Сполучених Штатів Америки)

кушнір- (семье девелопера Чарльза Кушнера. Его дедушка и бабушка пережили Холокост в Беларуси.)

дмітрієв

Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров (Зеленський)
Джерело: https://censor.net/ua/n3586523

Хто в цій шоблі представляв інтереси України?
23.11.2025 19:04
Іуди.
23.11.2025 19:31
Безугла
23.11.2025 19:26
далеко не весь список...Там і Венс і Рубіо і єрмачило з умєровим і ще де-які дрібніші "олівці" ,не виключено , що іпальника "мокнув" і новопризнчений "дриснув на кол"
23.11.2025 19:05
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
23.11.2025 19:10
Украине нужно договориться со странами куда уехали Украинские мужчины призывного возраста их там по последним данным 1 260 000 млн даже отобрать тысяч 450 этого хватит что бы отбить все области включая и Крым я не понимаю уже можно было с Евросоюзом договориться о возврате даже принудительном мужчин призывного возраста, есть даже статья в уставе ООН что страна которая подверглась нападению имеет права запросить о возвращение своих людей призывного возраста обратно на родину если вернуть этих мужчин вы пополните все свои бригады и армейский корпуса даже будет стратегический резерв, но также почему власти Украины не хотят принимать у себя Украинце которые живут в средней азии я сам живу в Казахстане но мне что бы приехать в Украину нужно собрать кучу документов и получить официальное разрешение на въезд, и потом 5 лет жить что бы получить паспорт в средней азии живет без малого 400 тыс Украинцев почему среди них не проводят рекрутинг
23.11.2025 19:11
Именно так! Мужчины должны вернутся в не сидеть у нас на шее, где мы нелегко работаем а жизнь очень дорогая стала!Но как раз всё на оборот приезд молодых мужчин только удвоилось за последние 2недели об этом пресса в Германии писала!
23.11.2025 20:05
В білому домі з'явилася нова посада - зять трампа
23.11.2025 19:18
Ого, два дебила это сила ,а тут целых три.
23.11.2025 19:28
Це не мирний план, як цинічно його називають його автори - "вітькоффи" та інші - це план злому світового порядку, план війни та план знищення Європи та цілковитого знищення України та українців.

Україна живе, доки борониться: вона має підтримку союзників, а росія - має санкції. Щойно ж Україна перестане боротися - вона втратить значну частину підтримки, а росію - випустять з під значної частини санкцій. Україна залишиться поруйнованою, з "Зе-шоблом" (яке узурпувало всю владу), та яке вже офіційно буде захищати та насаджувати в Україні "русскиймир", та купою людей, які почнуть звідси виїжджати.
росія ж - буде швидко та спокійно нарощувати свою армію та військові спроможності, в т.ч. - за рахунок захоплених в Україні людей, промисловості, ресурсів і т.д., та закріплюватися на нових плацдармах, готуючи нову атаку на Україну (китайськими зусиллями вже розбудовується відповідна логістика на окупованій українській території).

Це план швидкого (навіть - прискореного) і остаточного знищення України.

Саме в той час, коли такою великою ціною Україна вистояла ці чотири роки війни та виснажила росію.

Це відверта зрада.
Та пролог до розпалювання ще більшої війни.

В цих пунктах, не вистачає хіба що вимоги підняти російський "триколор" над Верховною Радою (А роль Януковича, схоже, вже не криючись, буде виконувати Зеленський).

Це втрата Україною суверенітету.

По факту, Трамп наполягає віддати всю Україну - росії. Після його "підписання", подібного "плану" - одразу ж розпочнеться проросійській шабаш та Україна зануриться в хаос з непередбачуваними наслідками.
Чим одразу ж скористається росія.
Українці будуть протестувати, а Штати? - Допомогати росії вводити війська та підспудно - душити Майдан?

Це відбудеться набагато швидше, ніж комусь може здатися.

Байдуже - після падіння України, політичного та/чи військового - росія розпочинає війну в Європі. росія прямо артикулювала це, давно, ще з 2007 року (промова путіна в Мюнхені). Продовжує артикулювати це й зараз (навіть зараз, російські "зливні бачки" прямо кажуть, що "кордони росії ніде не закінчуються).

Європа ж до війни не готова. Східна, Центральна, Південна Європа, проти росії - абсолютно беззахисні. Доходить до того, що транспортна європейська інфраструктура просто не пристосована до значного швидкого перекидання військ - від слова взагалі. Вони не здатні швидко перекидати війська для захисту східних рубежів ЄС (наразі цей захист забезпечує саме Україна).
Штати ж свою присутність в Європі скорочують.
У європейців в цьому питанні повна неузгодженість, неспроможносність та неготовність.

Крім того, в багатьох країнах Європи, росія через численні маніпуляції та корупцію, вже встановлює проросійські режими. Що підриває єдність Європи зсередини.
Щойно ж оголосять про так званий "мир" - проросійські сили будуть активізовані в Європі на повну потугу - аби остаточно поховати будь-які європейські ініціативи з протидії подальшій російській агресії.

Це план, за яким українці мають бути знищені у подальшій великій війні росії проти Європи - війні на європейському континенті, де українці будуть піддані системному, всеосяжному геноциду з боку росії, а Європа опиниться у великій війні та окупації.

У Європи на даний час немає ані достатніх сил, ані часу, ані ресурсів протистояти цьому.

В минулу, Другу світову війну, Європу, по суті, врятувала Німеччина, яка, під проводом націонал-соціалістів, перед тим, захопила пів-Європи та яка завдала по росіянам удару на випередження та зв'язала росію на фронті, перемоловши, по суті, десятки мільйонів радянських солдат великої радянської окупаційної армії. Щоправда, ціна цього - була просто страшною. І навіть так - радянська росія (під "вивіскою" "срср") на цілих півстоліття взяла під контроль Східну та Центральну Європу (за безпосередньої допомоги Штатів).
А сама Європа на багато десятиліть занурилася в післявоєнні бідність та злидні (та ще довше - виплачували борги США за допомогу у війні та післявоєнній відбудові).

Зараз же, у Європи немає потужної мілітаризованої націонал-соціалістичної Німеччини (як за часів Другої світової війни), а націонал-соціалістами лякають дітей (а мали б, найперше, лякати росією та ліваками-комуністами, по факту). Ба більше, самі європейці, видресирувані політиками-ліваками так, що будь-які ідеї національної гідності, національного самозбереження або ж маскулинності чи здорового мілітаризму - сприймають так, ніби їм пропонують "їсти немовлят на сніданок".

По факту, Європа беззахисна перед черговою російською інтервенцією.

Якщо ж, росія візьме під контроль Україну, і погонить проти Європи воювати українців - це буде колапс Європи (цілком ймовірно, що проти Європи, росія залучить також й білоруські, й китайсько-корейські війська - та ж таки логістика, забезпечення та інженерна підтримка, цілком ймовірно, будуть переважно китайські).

Але росія буде так само гнати на убій, "на м'ясо" - тортурами, заручниками та шантажем - вже поляків - воювати проти німців, буде гнати німців - воювати проти французів, британців чи іспанців.

Це не закінчиться для європейців простою зміною прапору чи адміністрації.

Чи, може, хтось надіється, що Європі допоможуть Штати?
Серйозно?

Щойно росія підпалить Європу, Китай завдасть удару по Тайваню та Японії (можливо, і по базах самих США в Тихоокеанському регіоні так само), а Іраном буде завдано чергових масованих ударів по Ізраїлю. А КНДР вчинить напад на Корею.

То ж, кого швидше будуть рятувати США?

І чи вистачить їх, за нинішніх умов, за наявності купи внутрішніх проблем, внутрішнього розколу в самих США, вести бойові дії одночасно на кількох театрах бойових дій?
Навряд.

Власне, Китай зараз проводить чистки генералітету у себе в армії (так само, як і срср перед 2 Світовою), та швидко вводить в стрій нові авіаносці. У Китаю та Штатів великі борги, великі "пузирі" на ринках (Особливо погіршилася ситуація після "боротьби" з ковідом, коли економіку поставили на паузу "на карантин" і заливали всі проблеми друкарським верстатом (політика "кількісного пом'якшення"). Власне, це прискорило розвиток ситуації саме в напрямку - "війна все спише").
У Китаю, до того ж - багато молодих самотніх чоловіків, яких треба кудись дівати. Та мінімум бажання пояснювати свому населенню пройо6и на особливості економічної політики компартії КНР та особисто товарища Сі.

Це виглядає безумством, але по всьому - світ планомірно штовхають до великої війни. Навмисно руйнуючи його баланс, заохочуючи агресорів та руйнуючи міжнародне право. Хтось хоче вирішити економічні проблеми, посписувати собі всі борги (за рахунок інших), зайнятися звичайним не прикритим мародерством та грабунком під час війни. Хтось, на тлі "надзвичайного стану" - мати необмежену владу.

По всьому, схоже, що США (або ті, хто їми прикриваються, керуючи черговою американською адміністрацією), таки планують влаштувати Третю світову. Бо, якщо запалає Європа, Азія (або будуть значні ризики війни) - куди будуть тікати бізнеси? - В Штати. Власне, та ж таки тайванська TSMC нові напівпровідникові заводи будує вже в Штатах.
Ну а США ще й зароблять, окрім цього - продаючи зброю сторонам конфлікту. А потім - надаючи кредити на відбудову. Так вже було.
Питання, тільки - чи буде так зараз? Бо, якщо Китай, руками росії, підімне під себе Європу- США, цілком ймовірно, вже просто не вивезуть. Ну або ж ціна буде настільки страшною, що Друга Світова покажеться просто "прогулянкою". Тільки безпосередні жертви будуть у сотні мільйонів життів. Українців, як ви розумієте, при цьому - вже просто не буде. Бо тут просто катком проїде все туди-сюди. Ті, хто вціліє, будуть остаточно асимільовані та заміщені мігрантами. Нам це вже озвучили багато разів. Ті, хто поїдуть - стануть самі мігрантами та будуть так само асимільовані - в інших країнах.

Можливо, просування росії буде не таким блискавичним, тоді Україну де-факто розділять і змусять українців вбивати одне одного. Але, чи надовго цього вистачить? Бо,в разі зради України зараз, бажаючих захищати Європу (та рештки неокупованої України) буде вже зовсім небагато.
23.11.2025 20:28
 
 