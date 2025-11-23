Мирный план США по прекращению войны РФ против Украины из 28 пунктов стал результатом закулисных переговоров между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем российского диктатора Кириллом Дмитриевым.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кто разрабатывал план?

По словам собеседников агентства, Уиткофф и Дмитриев разработали план во время своей октябрьской встречи в Майами, в которой также участвовал зять Трампа Джаред Кушнер, работавший с Уиткоффом над мирным соглашением между Израилем и ХАМАСом.

Рубио и Трамп узнали позже

По данным Bloomberg, государственному секретарю США Марко Рубио долгое время не было известно о подготовке этого плана.

А Трамп, по данным издания, узнал о плане в последний момент, но одобрил документ после того, как его проинформировали.

Роль Вэнса и Дрисколла

Собеседники Bloomberg отмечают, что на этом фоне возросла роль вице-президента США Джей Ди Вэнса в вопросе завершения войны РФ против Украины.

Отмечается, что Вэнс давно поддерживает дружеские отношения с министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом, который в последние дни стал "новым посредником" в общении с европейской стороной по Украине.

"Тот факт, что это была фигура, близкая к вице-президенту, которой было поручено продвигать план во время поездки в Киев на прошлой неделе, был показательным", - говорится в статье.

Согласно данным Bloomberg, Дрисколл находится на постоянной связи с Уиткоффом и Вэнсом.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

