УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5406 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США
4 852 32

Перемовини України та США в Женеві стали "продуктивними", - Axios

Переговори у Женеві - продуктивні - ЗМІ

Україна та США повідомили про прогрес на переговорах у Женеві щодо мирного плану. Про це інформує Axios із посиланням на високопосадовця зі Сполучених Штатів, інформує Цензор.НЕТ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За повідомленням джерела, американська делегація, до якої увійшли держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл та радник Дональда Трампа Джаред Кушнер, провели серію зустрічей з українськими представниками в Женеві.

Дрісколл напередодні також мав окрему зустріч з українською стороною. Американський посадовець охарактеризував розмови як "позитивні та конструктивні".

Читайте також: Мерц готує власну пропозицію щодо завершення війни в Україні

За його словами, недільні консультації виявилися "продуктивними й навіть вирішальними щодо частини питань". Надалі перемовини зосередяться на узгодженні деталей потенційної угоди.

Українська делегація раніше провела зустрічі з представниками Великої Британії, Німеччини та Франції у межах обговорення мирного плану.

Президент Володимир Зеленський після першого раунду переговорів заявив, що американські напрацювання можуть бути доповнені позиціями, які є "критично важливими" для України.

Вдячність США

Окремо Зеленський висловив вдячність США та президенту Дональду Трампу за зусилля щодо припинення війни.

"Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії", - додав президент.

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Читайте також: Російський план неприйнятний у будь-якій формі, - заява "Європейської Солідарності"

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) Женева (100) Трамп Дональд (8909)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Таке відчуття що Україна воює з США
показати весь коментар
23.11.2025 19:26 Відповісти
+12
значить ВСІ дістали все - ЛИШЕ НЕ УКРИ!!!! бо наших представників там не було

- були татари
- були ізраїльтяни
- були амери
- були рузкіе

ОТ ВОНИ ВСЕ І ДІСТАЛИ. А Укри? - а нас НЕМА з 2019 року при владі, НАШІ лише могили
показати весь коментар
23.11.2025 19:26 Відповісти
+10
Ні, просто з 19-го року оте "шоу в сауні" вийшло на світовий рівень і хрипате маланське чмо відпрацьовує свій гонорар від пуйла.
показати весь коментар
23.11.2025 19:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, до чого домовилися ці "фрукти"?🤔🙄
показати весь коментар
23.11.2025 19:24 Відповісти
Нi до чого, домовились домовлятися, нi про що коротше
показати весь коментар
23.11.2025 19:27 Відповісти
Добре що так.
Довго говорити ні про що, це тренд ******** політики.
показати весь коментар
23.11.2025 20:31 Відповісти
З такими «рішалами КабМіндічів» з урядового кварталу, вони і в Україну можуть не повертатися!!
показати весь коментар
23.11.2025 19:41 Відповісти
авжеж, ЗЄлі пора формувати уряд в екзилі, себто, у вигнанні у Хайфу

.
показати весь коментар
23.11.2025 19:43 Відповісти
Таке відчуття що Україна воює з США
показати весь коментар
23.11.2025 19:26 Відповісти
Ні, просто з 19-го року оте "шоу в сауні" вийшло на світовий рівень і хрипате маланське чмо відпрацьовує свій гонорар від пуйла.
показати весь коментар
23.11.2025 19:31 Відповісти
З Україною воює кремлівське ***** зовні та з середини слуга кремля Вован-"двушка на москву". Треба було думати головою, а не сракою, коли наобирали в 2019 кремлівське проксі зеленського з його офісно-реЗЕдентською 5 колоною та віддали їм ВСЮ ВЛАДУ в країні. А тепер у вас знов винен хто завгодно, лише не ваш кремлівський ЗЕлений скоморох. Трампу похєр і Укоаїна і українці, бо він президент США, якщо ви не в курсі. Погано що вашому ЗЕленому обранцю теж похєр на українців та Україну, хоча він був обраний, прости Господи, "президентом" України, але довів її до тієї катастрофи, яку всі ми зараз бачимо.
показати весь коментар
23.11.2025 19:34 Відповісти
*****,як остогидла оця балаканина про 2019. Яке це має відношення до того що трамп-підарас?
показати весь коментар
23.11.2025 19:40 Відповісти
то паралельні треки, як зараз кажуть -

перегони між ЗЄльоним та Рудим кід..асами

.
показати весь коментар
23.11.2025 19:45 Відповісти
*****, як заїбав цей піздьож підарасів, які наобирали зеленопідара, які тепер шукають крайніх і в США і в Європі і серед опозиції, але, курва, ніхєра не бачать що ВИННИХ в усьому цьому піздєце під назвою широкомасштабна війна ДВОЄ і це ***** та ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
показати весь коментар
23.11.2025 19:46 Відповісти
Вам, зеленомордим імбіцилам, не подобалась Армія, Мова, Віра? Натомість Ви обрали криворагульного зеленого блазня, Вову "двушка на маскву", який лизав сраку москальським підарам і хотів в сраці ***** увідєть мір. Ви обрали шашлички та дєнь пабєди, замість оборони країни. Саме ви, курви тупорилі, сцяли кіпятком коли нашу зброю закатував в асфальт ваш кремлівський ЗЕлений скоморох. Саме ви, безмозглі зеле-підари просрали країну і тепер українці будуть жити без 22% територій, з підарською церквою та підарським йазиком, зі зруйнованою економікою, з 8 мільйонами біженців та з сотнями тисяч вбитих українців. Саме на вашій совісті лежать сотні тисяч загиблих цивільних і військових. Ви їх вбили, коли голосували за зелених промоскальських ******* в 2019. І цього вам, тупорилим істотам, українці ніколи не пробачать, підари ви зелені безмозглі.
показати весь коментар
23.11.2025 20:01 Відповісти
реально Україна воює замість США із їх стратегічним противником - рашкою !
і вже помножила "непобєдімую та лєгєндарную" "другу армію світу" на ноль

вот саме за це, за наших загиблих сотні тисяч українських Воїнів ми маємо дякувати США і лічно товаріща трампа-Краснова

руда курва !
показати весь коментар
23.11.2025 19:39 Відповісти
значить ВСІ дістали все - ЛИШЕ НЕ УКРИ!!!! бо наших представників там не було

- були татари
- були ізраїльтяни
- були амери
- були рузкіе

ОТ ВОНИ ВСЕ І ДІСТАЛИ. А Укри? - а нас НЕМА з 2019 року при владі, НАШІ лише могили
показати весь коментар
23.11.2025 19:26 Відповісти
український мудрий нарід самоустранілся 20.04.2019 від керівництва своєю Держави.

заплативши за це через три роки сотнями тисяч життів українських Воїнів

.
показати весь коментар
23.11.2025 19:41 Відповісти
А кто был из Израиля? Подробнее 😉
показати весь коментар
23.11.2025 21:00 Відповісти
І якими "продуктами" називають наші землі і нашу свободу? Чим торгують і що реально продають "наші" представники, які не мають ніякого українського коріння чи зв'язку?
показати весь коментар
23.11.2025 19:28 Відповісти
українськи представники, це алібаба дєрьмак та чебурек умеров?
показати весь коментар
23.11.2025 19:28 Відповісти
Млинець не гливкий?
показати весь коментар
23.11.2025 19:29 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2025 19:32 Відповісти
Кушнер разрулил. Далі не буду, бо це якійсь антісемітізм буде.
показати весь коментар
23.11.2025 19:32 Відповісти
Нема чого боятись правди, бо з сторони Трума рафіновані кошерники, а від ЗЕлупи кошерники ж та шабес-гої
показати весь коментар
23.11.2025 20:04 Відповісти
Это как изюм из булки вынимать!😉Вы только Кушнира заметили,а других нет?
показати весь коментар
23.11.2025 21:02 Відповісти
всі продукти схавали ?
показати весь коментар
23.11.2025 19:32 Відповісти
Для кого вони стали продуктивними?
показати весь коментар
23.11.2025 19:37 Відповісти
..це як Трамп каже, тобто ні про що!!!
показати весь коментар
23.11.2025 20:25 Відповісти
Треба звертатись до Китаю він реально може зупинити війну бо кацапи будуть у Ковелі і Чернівцях
показати весь коментар
23.11.2025 21:04 Відповісти
Кишково-шлунковий тракт також видає "продуктивний" результат тільки його не можна нюхати а тим більше споживати.
показати весь коментар
23.11.2025 21:39 Відповісти
це ж вже було. кожна зустріч української делегації з американською, за виключенням січневого овального кабінету, коментується як "неймовірно/потужно/продуктивно/плідно/результативно" .

тільки це не має нічого спільного з життям: ЗСУ легше від того не стає, а в тилу кількість жертв тільки росте
показати весь коментар
23.11.2025 22:35 Відповісти
А двушку відправили, чи все ще попереду?
показати весь коментар
23.11.2025 23:43 Відповісти
ну, гімно це теж певний продукт
показати весь коментар
24.11.2025 07:10 Відповісти
 
 