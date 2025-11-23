Перемовини України та США в Женеві стали "продуктивними", - Axios
Україна та США повідомили про прогрес на переговорах у Женеві щодо мирного плану. Про це інформує Axios із посиланням на високопосадовця зі Сполучених Штатів, інформує Цензор.НЕТ.
За повідомленням джерела, американська делегація, до якої увійшли держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл та радник Дональда Трампа Джаред Кушнер, провели серію зустрічей з українськими представниками в Женеві.
Дрісколл напередодні також мав окрему зустріч з українською стороною. Американський посадовець охарактеризував розмови як "позитивні та конструктивні".
За його словами, недільні консультації виявилися "продуктивними й навіть вирішальними щодо частини питань". Надалі перемовини зосередяться на узгодженні деталей потенційної угоди.
Українська делегація раніше провела зустрічі з представниками Великої Британії, Німеччини та Франції у межах обговорення мирного плану.
Президент Володимир Зеленський після першого раунду переговорів заявив, що американські напрацювання можуть бути доповнені позиціями, які є "критично важливими" для України.
Вдячність США
Окремо Зеленський висловив вдячність США та президенту Дональду Трампу за зусилля щодо припинення війни.
"Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії", - додав президент.
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Довго говорити ні про що, це тренд ******** політики.
.
перегони між ЗЄльоним та Рудим кід..асами
.
і вже помножила "непобєдімую та лєгєндарную" "другу армію світу" на ноль
вот саме за це, за наших загиблих сотні тисяч українських Воїнів ми маємо дякувати США і лічно товаріща трампа-Краснова
руда курва !
- були татари
- були ізраїльтяни
- були амери
- були рузкіе
ОТ ВОНИ ВСЕ І ДІСТАЛИ. А Укри? - а нас НЕМА з 2019 року при владі, НАШІ лише могили
заплативши за це через три роки сотнями тисяч життів українських Воїнів
.
тільки це не має нічого спільного з життям: ЗСУ легше від того не стає, а в тилу кількість жертв тільки росте