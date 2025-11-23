Перемовини України та США в Женеві стали "продуктивними", - Axios

Україна та США повідомили про прогрес на переговорах у Женеві щодо мирного плану. Про це інформує Axios із посиланням на високопосадовця зі Сполучених Штатів, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За повідомленням джерела, американська делегація, до якої увійшли держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл та радник Дональда Трампа Джаред Кушнер, провели серію зустрічей з українськими представниками в Женеві.

Дрісколл напередодні також мав окрему зустріч з українською стороною. Американський посадовець охарактеризував розмови як "позитивні та конструктивні".

Читайте також: Мерц готує власну пропозицію щодо завершення війни в Україні

За його словами, недільні консультації виявилися "продуктивними й навіть вирішальними щодо частини питань". Надалі перемовини зосередяться на узгодженні деталей потенційної угоди.

Українська делегація раніше провела зустрічі з представниками Великої Британії, Німеччини та Франції у межах обговорення мирного плану.

Президент Володимир Зеленський після першого раунду переговорів заявив, що американські напрацювання можуть бути доповнені позиціями, які є "критично важливими" для України.

Вдячність США

Окремо Зеленський висловив вдячність США та президенту Дональду Трампу за зусилля щодо припинення війни.

"Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії", - додав президент.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Читайте також: Російський план неприйнятний у будь-якій формі, - заява "Європейської Солідарності"