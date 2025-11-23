Трамп: Керівництво України не висловило жодної вдячності за наші зусилля
Президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що заявив Трамп?
Американський лідер заявив, що війна РФ проти України ніколи не відбулось би "за умови сильного та належного лідерства США та України".
"Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані та вкрадені – єдине, що вміють робити радикальні ліві демократи – війни між Україною і Росією не було б, як її не було, навіть згадки про неї, під час мого першого терміну на посаді. Путін ніколи б не напав! Тільки побачивши Сонного Джо (так Трамп називає свого попередника Джо Байдена, - ред.) в дії, він сказав: "Тепер мій шанс!" Решта – історія, і так вона продовжується", - написав очільник США.
Трамп також заявив, що війна "є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, які так безглуздо загинули".
Звинуватив Україну у невдячності
""Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії", - написав глава Білого дому.
Наостанок він додав, що США продовжують продавати НАТО "величезні обсяги зброї" для постачання Україні, згадавши, що попередня адміністрація надавала допомогу безоплатно.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
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Это заявление крайне эмоциональное и защитное (оправдывающееся).
После цунами критики Плана Трампа в Европе, в самих США, и в Украине Трамп перешел к нападению и оправданию себя - мол, "Это не моя война, я хоть что-то пытаюсь сделать, Зеленский - козел, Европа - лицемеры.
Подумаешь - хочу прекратить войну на условиях России. Скажите спасибо, суки неблагодарные".
Также заявление содержит противоречия - типа: "1. США стараются, но оружие - за деньги; 2. почему бы не нажиться на ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЕ?" - Так выходит по-Трампу! Но я уверен, что он не замечает логических нестыковок, так как заявление эмоциональное - вы все козлы неблагодарные, а мне нужна сделка.
Ясно, что План Трампа в нынешнем виде не работает и Трамп зол.
60% виборців, переважно із Сходу України, який потім "прийшов звільняти" путін, проголосували за тісну інтеграцію з росією в особі януковіча, навіть юлія тімошєнко разом з путіним жартувала над Ющенком, тобто навіть опозиція була не проти спільного бізнесу з кацапами
в США прекрасно обізнані що Схід України послуговується русскім язиком і кацапським православієм, і це не дорікання патріотам України які боролися як могли, а спільний гріх пост-совіцьких малоросійських еліт, в першу чергу українських силовиків, яких так яскраво описував в своїх повістях Олесь Ульяненко
4 роки після Революції Гідності 73% виборців (вже без Криму) ухвалили про-російський реванш обравши зєлєнского
які висновки зробить американець з вищенаведених фактів?
так, система непорушності кордонів руйнується, але не в тих кому американці щось обіцяли ! а малоросів, як виявляється, американські еліти не поважають . . .
але інколи треба дивитися на себе з сторони, бо до війни що почалася в 2022-му українці виглядали не дуже й то прозахідними
купувати 10 літаків нема сенсу, потрібна 100, а це вже коштує кілька десятків мільйярдів доларів
в оборонному бюджеті України було 100 млрд доларів на такі витрати ?
я не глузую і не зловтішаюся
купити можна було тільки на американські кредити, які слугі народу розкрали - тут трамп абсолютно має рацію
будь реалістом
без'ядерний статус України проголосувала Рада, в якій більшість складали комуністи, група 239 чи як там вони називались
хто тобі заважав гордо заткнути їм пельку ?
хто тобі заважав скасувати загальне виборче право і позбавити українського громадянства всіх ждунів зі Сходу, заодно заборонивши там русскій язик ?
хто тобі заважав гордо вигнати кучму ?
хто тобі заважав гордо найняти приватну оборону Чорноволу ?
хто тобі заважає гордо вигнати зєлєнского та єрмака прямо зараз, врешті решт ?
Так добре?
ясно звідки таке бажання , від його корєша пуйла.. два уроди…
- Я і народ рима )))
От ****.