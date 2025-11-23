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Новини Мирний план США
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Трамп: Керівництво України не висловило жодної вдячності за наші зусилля

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що заявив Трамп?

Американський лідер заявив, що війна РФ проти України ніколи не відбулось би "за умови сильного та належного лідерства США та України".

"Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані та вкрадені – єдине, що вміють робити радикальні ліві демократи – війни між Україною і Росією не було б, як її не було, навіть згадки про неї, під час мого першого терміну на посаді. Путін ніколи б не напав! Тільки побачивши Сонного Джо (так Трамп називає свого попередника Джо Байдена, - ред.) в дії, він сказав: "Тепер мій шанс!" Решта – історія, і так вона продовжується", - написав очільник США.

Трамп також заявив, що війна "є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, які так безглуздо загинули".

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Звинуватив Україну у невдячності 

""Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії", - написав глава Білого дому.

Наостанок він додав, що США продовжують продавати НАТО "величезні обсяги зброї" для постачання Україні, згадавши, що попередня адміністрація надавала допомогу безоплатно.

допис трампа

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

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Автор: 

США (26698) Трамп Дональд (8909) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+69
Переїбіть його вже
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23.11.2025 17:00 Відповісти
+32
Для того щоб відмовитись нам допомагати воно знайде любий привід.
Єдине що його хвилює - це його рейтинг. Як і нашого осла.
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23.11.2025 17:07 Відповісти
+32
Ми ще накуй Трампа не посилали, але цей момент вже дуже близько!
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23.11.2025 17:10 Відповісти
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https://www.ponomaroleg.com/zelenskij-kozel-evropa-liczemery/ Олег Пономарь:
Это заявление крайне эмоциональное и защитное (оправдывающееся).
После цунами критики Плана Трампа в Европе, в самих США, и в Украине Трамп перешел к нападению и оправданию себя - мол, "Это не моя война, я хоть что-то пытаюсь сделать, Зеленский - козел, Европа - лицемеры.
Подумаешь - хочу прекратить войну на условиях России. Скажите спасибо, суки неблагодарные".
Также заявление содержит противоречия - типа: "1. США стараются, но оружие - за деньги; 2. почему бы не нажиться на ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЕ?" - Так выходит по-Трампу! Но я уверен, что он не замечает логических нестыковок, так как заявление эмоциональное - вы все козлы неблагодарные, а мне нужна сделка.

Ясно, что План Трампа в нынешнем виде не работает и Трамп зол.
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23.11.2025 17:37 Відповісти
Де результати зусиль Трампа? Як можна назвати зусиллями повне фіаско? Чи , може, словесна діарея Трампа- це зусилля? Дуже важко про щось домовлятися з дебілами.
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23.11.2025 20:20 Відповісти
ПНТ - так пройде? )
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23.11.2025 17:40 Відповісти
дивно, хіба трампу не вистачає російської вдячності?
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23.11.2025 17:41 Відповісти
I правильно зробило
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23.11.2025 17:43 Відповісти
Та ми їм досі "вдячні" за те, що в 93-му обібрали нас до нитки, а потім залишили на кацапські хотєлкі, низький вам уклін до самої сраки, а ще більше "вдячні" за рішення клінтона-обамки-байдена закрити нам можливість вступу до європи і нато на вимогу пуйла, ото і вся вам наша така от подяка, дебіли бл....
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23.11.2025 17:45 Відповісти
"мені потрібна нобелівка. а ти не подякував мені навіть бєз уваженія! не прєдложив дружбу зі своїм крёстним оццом - міндичом!" )) https://citaty.info/movie/krestnyi-otec-the-godfather?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=source-link https://citaty.info/quote/206932?utm_source=citaty.info&utm_medium=referral&utm_campaign=copy&utm_content=quote-link
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23.11.2025 17:46 Відповісти
Це всі притензії до психіатрії. Вони мають бути вдячними за такий чудовий екземпляр до вивчення нарцисичного розладу разом з важкою формою вродженого ідіотизму та вікової деменції
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23.11.2025 17:47 Відповісти
Цікаво, хто цього разу дорвався до трампових вух
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23.11.2025 17:48 Відповісти
Хто б цьому поцу ще друге вухо купірував , трошки лівіше, біля ока.
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23.11.2025 17:56 Відповісти
Уже все давно привыкли что на треп трампона не нужно обоащать
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23.11.2025 17:57 Відповісти
Дон хамелеон
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23.11.2025 17:57 Відповісти
Та для вас уродів геноцид українців не викликає жодного співчуття... про що ти меоеш росіянський прихвостень
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23.11.2025 17:58 Відповісти
Як їм було похер в 33, так їм похер і зараз. І тоді і зараз вони свою доларову користь бачать. Вони були співучасниками Голодомору. Зараз цей факт всі обходять і замовчують
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23.11.2025 18:51 Відповісти
Очевидно знову з Венсом переспав.
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23.11.2025 18:00 Відповісти
Не можна два рази ввійти в одну ту саму ріку, але руде падло одне і й те саме.
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23.11.2025 18:02 Відповісти
ви подивіться на цю історія очима американця. не тих десятків що вступили в Іноземний Легіон добровольцями, а очима решти мільйонів, включаючи мільйярдера трампа

60% виборців, переважно із Сходу України, який потім "прийшов звільняти" путін, проголосували за тісну інтеграцію з росією в особі януковіча, навіть юлія тімошєнко разом з путіним жартувала над Ющенком, тобто навіть опозиція була не проти спільного бізнесу з кацапами

в США прекрасно обізнані що Схід України послуговується русскім язиком і кацапським православієм, і це не дорікання патріотам України які боролися як могли, а спільний гріх пост-совіцьких малоросійських еліт, в першу чергу українських силовиків, яких так яскраво описував в своїх повістях Олесь Ульяненко

4 роки після Революції Гідності 73% виборців (вже без Криму) ухвалили про-російський реванш обравши зєлєнского

які висновки зробить американець з вищенаведених фактів?

так, система непорушності кордонів руйнується, але не в тих кому американці щось обіцяли ! а малоросів, як виявляється, американські еліти не поважають . . .
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23.11.2025 18:02 Відповісти
це українці мають дивитись очима дебілів які другий раз обрали старого брехливого їбанька злочинця ? дякую дивись сам !
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24.11.2025 00:16 Відповісти
я не пропоную відкинути українські інтереси і виконувати тільки американські

але інколи треба дивитися на себе з сторони, бо до війни що почалася в 2022-му українці виглядали не дуже й то прозахідними
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24.11.2025 00:21 Відповісти
ви дуже хотіли брати Україну в свій Захід ? я тобі нагадаю американець , як твоя країна забороняла нам в 2014 купувати зброю коли на мою країну напав агресор . ви дивились через чудовий океан 11 років очима трьох президентів як агресор вбиває українців , яких ви змусили роззброїтись .
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24.11.2025 00:37 Відповісти
💯
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24.11.2025 02:40 Відповісти
для того, щоб купувати, потрібно мати гроші
купувати 10 літаків нема сенсу, потрібна 100, а це вже коштує кілька десятків мільйярдів доларів
в оборонному бюджеті України було 100 млрд доларів на такі витрати ?
я не глузую і не зловтішаюся
купити можна було тільки на американські кредити, які слугі народу розкрали - тут трамп абсолютно має рацію
будь реалістом
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24.11.2025 05:26 Відповісти
американець , де гроші за вилучену ядерку , за порізані бомбардувальники , за підірвані ракетні шахти , за договір по ракетам середньої дальності який ви змусили підписати ? може нагадати про гарантії по меморандуму ? ви і ваш рудий унітазний йоржик знов приліпили в 28 пунктів безядерний статус України , щоб потім розповідати що у нас немає козирів . це ви разом з німчурою вигодували монстра за дешевий газ і нафту , а тепер твій рот каже про гроші ! тобі 9 з 10 українців скажуть не давайте гроші давайте зброю . ви кинули афганців , яких вбили таліби , ви вимагаєте в країни яка стікаючи кров'ю б'ється з монстром гроші ! цинічні заокеанські потвори на чолі зі старим педофілом злочинцем .
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24.11.2025 08:10 Відповісти
а хто тобі заважав гордо відмовитися від порізання ракет та руйнування шахт ?
без'ядерний статус України проголосувала Рада, в якій більшість складали комуністи, група 239 чи як там вони називались
хто тобі заважав гордо заткнути їм пельку ?
хто тобі заважав скасувати загальне виборче право і позбавити українського громадянства всіх ждунів зі Сходу, заодно заборонивши там русскій язик ?
хто тобі заважав гордо вигнати кучму ?
хто тобі заважав гордо найняти приватну оборону Чорноволу ?
хто тобі заважає гордо вигнати зєлєнского та єрмака прямо зараз, врешті решт ?
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24.11.2025 14:23 Відповісти
Гамно. Езжай в Кремль и не возвращайся. Там тебе место предатель США
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23.11.2025 18:03 Відповісти
"Капітулюйте перед х*йлом і скажіть нам дякую"
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23.11.2025 18:03 Відповісти
педофіл...
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23.11.2025 18:14 Відповісти
Вальодья, терміново мерші до США і на камери, як ти любищ, цілуй Додіка у сраку.
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23.11.2025 18:18 Відповісти
ПІШОВ *****, ТУПИЙ КОНЧЕНИЙ ПІНДОСЬКИЙ УЙОБОК!
Так добре?
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23.11.2025 18:24 Відповісти
Воно підарки ******** , картіни ще якусь ***** . Може йому біжутерії китайської підогнати було би .?!
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23.11.2025 18:27 Відповісти
а за шо тебе головному під* філу дякувати ?! за те шо перестали США допомагати Україні ,та за сотні тисяч вбитих українців ?!!! трамп , шоб ти **** здох з ху* лом разом !!!...
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23.11.2025 18:29 Відповісти
Трампу вже Епштейн дзвонив з того світу,що скоро зустрінуться.
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23.11.2025 18:34 Відповісти
благодарим, что дохнем в окопах
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23.11.2025 18:43 Відповісти
С..а! Дайте вже. нарешті, оселедця цьому нарцистичному маразматику
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23.11.2025 18:44 Відповісти
А хто дозволив Орбану ще цілий рік кацапську нафту закуповувати, чого ж на Європу "батон крошиш"?
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23.11.2025 18:50 Відповісти
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23.11.2025 18:52 Відповісти
Це риже чмо американське намагається знайти шляхи для зупинки передачі зброї від США навіть за яку платить Європа.
ясно звідки таке бажання , від його корєша пуйла.. два уроди…
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23.11.2025 18:54 Відповісти
А за що йому дякувати?
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23.11.2025 19:00 Відповісти
Не *****!!! Дайте почитать Трампону Трампаксу благодарственные комментарии!!!🤡🤣🤪🤪😆
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23.11.2025 19:05 Відповісти
А яка користь від цього саксофонососа рудомордого!?
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23.11.2025 19:05 Відповісти
Каліґула олігофрен.
- Я і народ рима )))
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23.11.2025 19:08 Відповісти
Підар, поверни ядерну зброю і тоді можеш йти на ***
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23.11.2025 19:50 Відповісти
Ми і без сраного ''плану'' могли вже сто разів здатись...
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23.11.2025 20:02 Відповісти
пошёл ты ***** ***** прокацапский со своим планом по сдаче Украины!*** тебе а не Украина мразь ***ловская!
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23.11.2025 20:09 Відповісти
Интересно кто ему подарил самолёт? Возможно Катар посредник? Может он хочет перейти к тем кто отблагодариивают . Слава Украине!
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23.11.2025 20:09 Відповісти
Дякуємо тобі, смердючий, рудий виродок за всі твої зусилля по підігрівання рашистам. Якби ти був справжнім Президентом - то ця війна вже давно б закінчилась.
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23.11.2025 20:38 Відповісти
Бздякую! За затягування війни.
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23.11.2025 21:14 Відповісти
В хто проти виявити вдячність? Просто немає ніяких зусиль. "Зеленський - здавайся!" - це не дипломатія взагалі по відношенню до союзника, а звичайна зрада.
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23.11.2025 22:00 Відповісти
Никогда не было и вот снова !
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23.11.2025 22:01 Відповісти
А ти, руда курво, висловила вдячність Україні та українцям за те, що вони окунають найпершого ворога твоєї держави мордою в гівно вже четвертий рік поспіль? І розкажи но нам, гнида, яка нам користь від угоди про рідкоземи?
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23.11.2025 22:06 Відповісти
А что ******** дружбан с тампоном чебуреком не поделился?
От ****.
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24.11.2025 00:42 Відповісти
так миндичи , цукерманы и вся шидовская мразь и не хотят заканчивать войну, это бизнес, а украинцы вам безмежно благодарны
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24.11.2025 06:33 Відповісти
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