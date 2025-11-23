Трамп: Керівництво України не висловило жодної вдячності за наші зусилля

Президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що заявив Трамп?

Американський лідер заявив, що війна РФ проти України ніколи не відбулось би "за умови сильного та належного лідерства США та України".

"Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані та вкрадені – єдине, що вміють робити радикальні ліві демократи – війни між Україною і Росією не було б, як її не було, навіть згадки про неї, під час мого першого терміну на посаді. Путін ніколи б не напав! Тільки побачивши Сонного Джо (так Трамп називає свого попередника Джо Байдена, - ред.) в дії, він сказав: "Тепер мій шанс!" Решта – історія, і так вона продовжується", - написав очільник США.

Трамп також заявив, що війна "є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, які так безглуздо загинули".

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Звинуватив Україну у невдячності

""Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії", - написав глава Білого дому.

Наостанок він додав, що США продовжують продавати НАТО "величезні обсяги зброї" для постачання Україні, згадавши, що попередня адміністрація надавала допомогу безоплатно.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

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