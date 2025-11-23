У Європі шукають альтернативу в разі припинення обміну розвідданими США з Україною

Союзники України розглядають можливі альтернативні шляхи, які зможуть замінити або доповнити розвіддані США, у разі припинення Сполученими Штатами обміну інформацією. Серед інших, розглядаються і комерційні технології.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Politico.

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Так, на полях Міжнародного форуму з безпеки в Галіфаксі експерти обговорювали, як країни можуть замінити або доповнити американську розвідку для України.

Які варіанти?

Тимчасовий керівник програми оборонних інновацій НАТО DIANA Джеймс Аппатурай наголосив на унікальності можливостей США, але зазначив, що сучасні комерційні технології, особливо супутникова розвідка, можуть частково заповнити прогалини.

Як приклад він навів фінську компанію ICEYE, що продає мобільні супутники для розвідки країнам Європи та вже постачає дані в Україну. Проте процес адаптації нових технологій потребує часу та значних витрат, а потреби Києва є терміновими. ICEYE наразі має 5-10 суверенних супутників в орбіті та планує запустити ще 10-15 протягом двох років.

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Крім того, європейські чиновники відзначають наявність власних систем, зокрема Galileo та Copernicus, але визнають відставання у деяких сферах, зокрема у супутниковому інтернеті Starlink, альтернативу якому, IRIS², очікують лише у 2030 році. Тим часом ЄС інтегрує національні ресурси своїх країн для підтримки України.

Частково компенсувати втрату розвідданих також готова Канада: раніше вона надавала знімки RADARSAT-2, які допомагали Україні відстежувати активність на кордоні. Генерал Дженні Каріган, голова канадського генштабу, зазначила, що без американської допомоги виникають прогалини у довготривалій точності ударів, але альтернативні засоби, включно з дронами, можуть частково розв'язувати проблему.

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Водночас на форумі не було представників американського військового командування, тож європейські та НАТО-офіційні особи лише оцінюють серйозність загрози припинення обміну розвідданими.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що США пригрозили призупинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї України, якщо та не погодиться на рамки мирної угоди щодо врегулювання війни.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.