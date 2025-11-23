УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5406 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США Альтернатива розвідданим США
2 497 22

У Європі шукають альтернативу в разі припинення обміну розвідданими США з Україною

венс,зеленський,трамп

Союзники України розглядають можливі альтернативні шляхи, які зможуть замінити або доповнити розвіддані США, у разі припинення Сполученими Штатами обміну інформацією. Серед інших, розглядаються і комерційні технології.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Politico.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, на полях Міжнародного форуму з безпеки в Галіфаксі експерти обговорювали, як країни можуть замінити або доповнити американську розвідку для України.

Які варіанти?

Тимчасовий керівник програми оборонних інновацій НАТО DIANA Джеймс Аппатурай наголосив на унікальності можливостей США, але зазначив, що сучасні комерційні технології, особливо супутникова розвідка, можуть частково заповнити прогалини.

Як приклад він навів фінську компанію ICEYE, що продає мобільні супутники для розвідки країнам Європи та вже постачає дані в Україну. Проте процес адаптації нових технологій потребує часу та значних витрат, а потреби Києва є терміновими. ICEYE наразі має 5-10 суверенних супутників в орбіті та планує запустити ще 10-15 протягом двох років.

Також читайте: Країни Балтії та Північної Європи запевнили у подальшій військовій підтримці України, - заява

Крім того, європейські чиновники відзначають наявність власних систем, зокрема Galileo та Copernicus, але визнають відставання у деяких сферах, зокрема у супутниковому інтернеті Starlink, альтернативу якому, IRIS², очікують лише у 2030 році. Тим часом ЄС інтегрує національні ресурси своїх країн для підтримки України.

Частково компенсувати втрату розвідданих також готова Канада: раніше вона надавала знімки RADARSAT-2, які допомагали Україні відстежувати активність на кордоні. Генерал Дженні Каріган, голова канадського генштабу, зазначила, що без американської допомоги виникають прогалини у довготривалій точності ударів, але альтернативні засоби, включно з дронами, можуть частково розв'язувати проблему.

Також читайте: Представники ЄС тиснутимуть на команду Трампа щодо пом’якшення позиції про передачу Донбасу, - Politico

Водночас на форумі не було представників американського військового командування, тож європейські та НАТО-офіційні особи лише оцінюють серйозність загрози припинення обміну розвідданими.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що США пригрозили призупинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї України, якщо та не погодиться на рамки мирної угоди щодо врегулювання війни.

Також читайте: Зеленський та Трамп остаточно узгодять мирний план на особистій зустрічі, - Reuters

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

Європа (2496) розвідка (3924) США (26698)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
легко було б списати все на ЗЕ але істина в тому що США і РФ за одно і против ЕС і ЕС мають або стати силою або їх просто утилізують
показати весь коментар
23.11.2025 15:29 Відповісти
+6
А раніше чухатись не можна було коли Тампон в перший раз показав що сша ненадійний партнер? Хоча б вистріляйте всі американські ракети до 27 числа бо потім то буде лише купа сміття.
показати весь коментар
23.11.2025 15:21 Відповісти
+3
Умеров має в США нерухомості на декілька десятків мільйонів доларів та родину. Те що його прізвище фігурує в корупційних оборутках, яке висвітлило НАБУ, показує що він не патріот і йому байдуже на Україну. Тим більше в нього вистачеє грошей купити громадянство США. Трамп презентував програму продажу громадянства США за 5 млн доларів.
показати весь коментар
23.11.2025 15:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп обісьцявся і зброї не продавати - коли Україна почне права качати
показати весь коментар
23.11.2025 15:00 Відповісти
Так вже припинили обімн розвідданими. Того обміну щоб був вже давно немає. Що вони ще хочуть припинити надавати? Ми можемо записати США в список країн пособників терористів!
показати весь коментар
23.11.2025 16:52 Відповісти
і припинити обмін з США даними про ефективність застосування американських озброєнь, а це дуже боляче вдарить по обороноздатності США.
показати весь коментар
23.11.2025 16:53 Відповісти
Дивно, що старлінк досі працює.
показати весь коментар
23.11.2025 17:23 Відповісти
Так за гроші. Авансом. Польща платить.
показати весь коментар
23.11.2025 20:56 Відповісти
Це ж бул вже. Після минулого довгого язика зе у США. Знову шукають алтернативу.
показати весь коментар
23.11.2025 15:01 Відповісти
легко було б списати все на ЗЕ але істина в тому що США і РФ за одно і против ЕС і ЕС мають або стати силою або їх просто утилізують
показати весь коментар
23.11.2025 15:29 Відповісти
то їх проблеми. хай вирішують
показати весь коментар
23.11.2025 15:30 Відповісти
у граммарнаці повилазило. все як завжди
показати весь коментар
23.11.2025 17:28 Відповісти
Не здивує якщо мочеголовий почне дані надавати своєму власнику «хорошому хлопцю»
показати весь коментар
23.11.2025 15:04 Відповісти
А раніше чухатись не можна було коли Тампон в перший раз показав що сша ненадійний партнер? Хоча б вистріляйте всі американські ракети до 27 числа бо потім то буде лише купа сміття.
показати весь коментар
23.11.2025 15:21 Відповісти
Доречі, що там в пунктах угоди про корисні копалини, є пункт який гарантує надання америкою військової допомоги? Щоб цю угоду визнати недійсною, вразі як жовта паперова качка почне срати на підписані угоди
показати весь коментар
23.11.2025 15:24 Відповісти
В Європі тверезо оцінюють здібності Зеленського, як перемовника.
Він ще не зустрівся з Трампом, а ЄС вже готується до гіршого.
Оце так найвеличніший лідАр **********!
Нічого не скажеш!
🤭😀😆😂
показати весь коментар
23.11.2025 15:29 Відповісти
Москальня пише, що хряк Умеров не виключає скорочення армії до 600 000 осіб. Брешуть, напевно.
показати весь коментар
23.11.2025 15:32 Відповісти
Умеров має в США нерухомості на декілька десятків мільйонів доларів та родину. Те що його прізвище фігурує в корупційних оборутках, яке висвітлило НАБУ, показує що він не патріот і йому байдуже на Україну. Тим більше в нього вистачеє грошей купити громадянство США. Трамп презентував програму продажу громадянства США за 5 млн доларів.
показати весь коментар
23.11.2025 15:56 Відповісти
Розвідники не в змозі вияснити, чий план.
показати весь коментар
23.11.2025 15:40 Відповісти
Чотири роки сиділи і невідомо чого чекали. А тепер заворушилися. І зараз з'ясується, що альтернативи штатам немає.
показати весь коментар
23.11.2025 15:53 Відповісти
Так у нас же супутник Притули є.
показати весь коментар
23.11.2025 16:17 Відповісти
Ти що то другоє....
показати весь коментар
23.11.2025 16:34 Відповісти
Ні. На жаль, у нас вже є Притула.
А наявність одного категорично виключає можливість появи іншого
показати весь коментар
23.11.2025 17:28 Відповісти
 
 