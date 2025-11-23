Представники ЄС тиснутимуть на команду Трампа щодо пом’якшення позиції про передачу Донбасу, - Politico

Представники ЄС, які братимуть участь у консультаціях щодо нового мирного плану, тиснутимуть на команду Трампа, щоб вона пом’якшила пропозицію щодо передачі Росії території Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на високопоставленого європейського чиновника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Залучення ЄС

За його словами, Європейський Союз і Велика Британія візьмуть участь у переговорах на високому рівні щодо мирного плану США для України, які розпочнуться в неділю. Це стане значним проривом для Брюсселя і Лондона, які до цього часу були виключені з переговорного процесу.

Як зазначається, права рука президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт викладе позицію ЄС.

"Високопосадовці служб безпеки Франції та Німеччини також візьмуть участь у переговорах, які, ймовірно, відбудуться у Швейцарії", - пише видання.

На чому наполягатиме ЄС?

"Очікується, що європейці підштовхуватимуть команду Трампа до пом'якшення їхньої пропозиції щодо передачі території Донбасу Росії. Натомість вони хочуть, щоб майбутнє припинення вогню починалося з принципу, що конфлікт буде заморожено на нинішній "лінії розмежування", але це буде лише умовою для початку переговорів, а не як остаточне врегулювання.

Раніше Трамп заявляв, що президенту Володимиру Зеленському доведеться прийняти план, запропонований США, або ж продовжити боротьбу.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

Читайте: Макрон: Мирний план США потребує доопрацювання та узгодження з Європою

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також: Зустріч Дрісколла з послами НАТО щодо мирної угоди була похмурою, - The Guardian