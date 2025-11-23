Представители ЕС будут давить на команду Трампа по смягчению позиции о передаче Донбасса, - Politico
Представители ЕС, которые будут участвовать в консультациях по новому мирному плану, будут оказывать давление на команду Трампа, чтобы она смягчила предложение о передаче России территории Донбасса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
Привлечение ЕС
По его словам, Европейский Союз и Великобритания примут участие в переговорах на высоком уровне по мирному плану США для Украины, которые начнутся в воскресенье. Это станет значительным прорывом для Брюсселя и Лондона, которые до сих пор были исключены из переговорного процесса.
Как отмечается, правая рука президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт изложит позицию ЕС.
"Высокопоставленные сотрудники спецслужб Франции и Германии также примут участие в переговорах, которые, вероятно, состоятся в Швейцарии", - пишет издание.
На чем будет настаивать ЕС?
"Ожидается, что европейцы будут подталкивать команду Трампа к смягчению их предложения о передаче территории Донбасса России. Вместо этого они хотят, чтобы будущее прекращение огня начиналось с принципа, что конфликт будет заморожен на нынешней "линии разграничения", но это будет лишь условием для начала переговоров, а не окончательным урегулированием.
Ранее Трамп заявлял, что президенту Владимиру Зеленскому придется принять план, предложенный США, или же продолжить борьбу.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Что значить смягчить ??? То есть , отдать только половину ?
А как же территориальная целостность Украины , за которую они раньше говорили ???
Це все вкрав і просрав зеленський. Були шанси, тепер мусимо капітулювати.
Головне що двушка на москву вчасно відправлялась
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-22-noyabrya-2025---igor-aizenberg/181017#gsc.tab=0 Только пожалуйста, предваряя перевод, не вступайте в споры о том, являются ли русские славянами и не фокусируйтесь на восприятии американцами Зеленского. Вы можете к Зеленскому относиться так как вы хотите, и это абсолютно правильно. Либерально-центристки, и право-центристски настроенные американцы воспринимают его так, как воспринимают. Статья вообще не об этом.
Томас Фридман. Нью-Йорк Таймс, 22 ноября 2025.
Премия Невилла Чемберлена для Трампа.
Наконец-то, наконец-то, президент Трамп, возможно, получит премию мира, которая обеспечит ему место в истории. К сожалению, это не та Нобелевская премия мира, которую он так жаждет. Это «Премия мира имени Невилла Чемберлена», присужденная историей лидеру страны, которая самым вопиющим образом предала своих союзников и свои ценности в угоду агрессивному диктатору.
Эта премия по праву заслуживает того, чтобы ее разделили многочисленные «госсекретари» Трампа - Стив Виткофф, Марко Рубио и Дэн Дрисколл, - которые вместе вели переговоры о капитуляции Украины, чтобы удовлетворить требования Владимира путина, не посоветовавшись заранее ни с Украиной, ни с нашими европейскими союзниками, а затем заявили Украине, что она должна принять этот план к Дню благодарения.
Это уже в ближайший четверг.
Если к тому времени Украина действительно будет вынуждена согласиться на конкретные условия этой «сделки», День благодарения перестанет быть американским праздником. Он станет российским. Этот день станет днем «благодарения» за то, что победа в жестокой и подлой войне путина против народа Украины, которая обернулась полным провалом - в моральном, военном, дипломатическом и экономическом отношении, - была одержана Россией не благодаря превосходству ее вооружения или обоснованности ее притязаний, а благодаря американской администрации.
Как по-русски будет «День благодарения»?
Всем господам, которые доставили эту индейку в Москву, могу дать только один совет: не питайте иллюзий. Ни Fox News, ни пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не будут писать историю этой сделки. Если вы навяжете ее Украине в нынешнем виде, каждое из ваших имен будет покрыто позором рядом с именем Чемберлена, которого сегодня помнят только в связи с одному поводу.
Он был британским премьер-министром, выступавшим за политику умиротворения, целью которой было избежать войны с Германией Адольфа гитлера, уступив его требованиям. Это было конкретизировано Мюнхенским соглашением 1938 года, по которому Чемберлен, вместе с другими европейскими странами, позволил Германии аннексировать части Чехословакии. Чемберлен хвастался, что это обеспечит «мир для нашего времени». Год спустя Польша была оккупирована, что привело к началу Второй мировой войны, к отставке Чемберлена и к его вечному позору.
Этот план Трампа, если он будет реализован, станет его современным аналогом. Поощряя ничем не спровоцированное вторжение путина в Украину, основанное на его одержимости сделать ее частью «матушки-России», США поставят весь Европейский Союз под его знамя. Послание Трампа нашим союзникам будет четким: не провоцируйте путина, потому что, пока я главнокомандующий, Соединенные Штаты не будут платить никакой цены и не будут нести никакого бремени, защищая вашу свободу.
Именно поэтому, если этот план будет навязан Украине в его нынешнем виде, нам придется добавить в дипломатический лексикон новый глагол: «Trumped» - быть проданным американским президентом по причинам, которые никто из его граждан не понимает (но причины, безусловно, есть). И история никогда не забудет тех, кто это сделал - Дональда Трампа, Стива Виткоффа, Марко Рубио, Дэна Дрисколла - ибо их позор будет вечным.
Как писала в своей редакционная статье Уолл Стрит Джорнал в пятницу: «Мистер Трамп, возможно, решит, что сможет наконец-то умыть руки в отношении Украины, если Европа и Украина отвергнут его предложение. Ему явно надоело иметь дело с войной. Но попытка умиротворить мистера путина будет преследовать его до конца его президентства. Если мистер Трамп думает, что американские избиратели ненавидят войну, подождите, пока он не узнает, насколько они ненавидят бесчестье. … Плохая сделка по Украине покажет врагам США, что они могут добиться желаемого силой, ядерным шантажом или тем, чтобы настойчиво добиваться своего, пока Америка не потеряет к этому интерес».
Заметьте, я вовсе не против решения путем переговоров. Более того, с самого начала этой войны я указывал, что она закончится только «грязной сделкой». Но это не может быть омерзительная сделка, а план Трампа - это то, что история назовет именно омерзительной сделкой.
Прежде чем вы доберетесь до ключевых деталей, подумайте, насколько абсурдно для Трампа заключать сделку с путиным и даже не включать Украину и наших европейских союзников в переговоры, пока они фактически не были завершены. Затем Трамп заявил, что соглашение должно быть принято к четвергу, как будто президент Украины Владимир Зеленский, у которого есть парламент, в котором ему нужно было бы заручиться поддержкой, мог бы сделать это к тому времени, даже если бы захотел.
Как заметил мой коллега из Нью-Йорк Таймс Дэвид Сэнгер, анализируя содержание плана: «Многие из 28 пунктов предложенного Белым домом российско-украинского мирного плана читаются так, будто их написали в кремле. Они отражают практически все максималистские требования мистера путина».
Украина должна будет официально передать России всю территорию, которую та объявила своей в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины. Соединенные Штаты признают эту территорию российской. Никакие силы НАТО не будут базироваться на территории Украины, чтобы гарантировать невозможность повторного вторжения России. Численность украинских вооруженных сил будет ограничена 600 000 военнослужащих, что на 25% меньше нынешнего уровня, и им будет запрещено обладать оружием дальнего радиуса действия, способным достичь России. Киев получит от США расплывчатые гарантии безопасности против повторного российского вторжения (но кто в Украине или в Москве поверит им, если их предоставит Трамп?).
Согласно плану Трампа, 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов будут направлены на возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину, а США затем будут получать 50% прибыли от этих инвестиций. (Да, мы требуем согласно этому плану половину прибыли, генерируемой фондом для восстановления разрушенной страны!)
Трамп, столкнувшись с негативной реакцией союзников, Конгресса и Украины, заявил в субботу, что это не его «окончательное предложение», но добавил, что если Зеленский откажется принять условия, «тогда он может продолжать бороться до последнего». Как всегда бывает, Трамп хочет быть над схваткой и, как всегда, готов наброситься на Зеленского, борющегося за свободу своей страны, и никогда на путина, пытающегося отнять свободу у Украины.
Как выглядела бы приемлемая «грязная сделка»?
Она заморозила бы военные действия на линии фронта, но формально не передала бы России захваченные украинские территории. Она бы настаивала на размещении европейских сил безопасности, поддерживаемых американской логистикой, вдоль линии прекращения огня в качестве символической сдержки против любого повторного российского вторжения. Она потребовала бы от России выплаты значительной суммы, чтобы компенсировать весь ущерб, причиненный ею Украине, и сохранения изоляции Москвы под санкциями до тех пор, пока она этот ущерб не компенсирует, а также включала бы обязательство Европейского Союза принять Украину в качестве члена, как только она будет готова, без вмешательства России.
Этот последний пункт жизненно важен. Это нужно сделать для того, чтобы русским пришлось вечно смотреть на своих украинских славянских братьев и сестер в процветающем Европейском Союзе, пока они застряли в путинской клептократии. Этот контраст - лучшее наказание путина за эту войну и то, что доставит ему больше всего проблем после ее окончания.
Да, это была бы грязная сделка, за которую история воздала бы должное Трампу (если бы он ее заключил) - извлечь максимум из неидеальной ситуации, используя рычаги влияния США на обе стороны, как он это сделал в Газе.
Но использование рычагов влияния США против Украины - это омерзительная сделка - сдавать свои неидеальные карты российскому лидеру, который играет в ужасную игру.
В покере есть термин для таких случаев: лох.
Конец статьи.