Представители ЕС, которые будут участвовать в консультациях по новому мирному плану, будут оказывать давление на команду Трампа, чтобы она смягчила предложение о передаче России территории Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Привлечение ЕС

По его словам, Европейский Союз и Великобритания примут участие в переговорах на высоком уровне по мирному плану США для Украины, которые начнутся в воскресенье. Это станет значительным прорывом для Брюсселя и Лондона, которые до сих пор были исключены из переговорного процесса.

Как отмечается, правая рука президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт изложит позицию ЕС.

"Высокопоставленные сотрудники спецслужб Франции и Германии также примут участие в переговорах, которые, вероятно, состоятся в Швейцарии", - пишет издание.

На чем будет настаивать ЕС?

"Ожидается, что европейцы будут подталкивать команду Трампа к смягчению их предложения о передаче территории Донбасса России. Вместо этого они хотят, чтобы будущее прекращение огня начиналось с принципа, что конфликт будет заморожен на нынешней "линии разграничения", но это будет лишь условием для начала переговоров, а не окончательным урегулированием.

Ранее Трамп заявлял, что президенту Владимиру Зеленскому придется принять план, предложенный США, или же продолжить борьбу.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

