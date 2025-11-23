РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8465 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
813 6

Макрон: Мирный план США требует доработки и согласования с Европой

Макрон: Мирный план США требует доработки и согласования с Европой

Предложенный США мирный план по прекращению войны РФ против Украины требует доработки и согласования с европейскими партнерами, поскольку некоторые его положения неприемлемы с точки зрения суверенитета Украины и безопасности Европы.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита G20 в Йоханнесбурге, передают "Укринформ" и "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

План требует доработки

"Этот план хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы по вопросам суверенитета и безопасности. Любая инициатива, которая ведет к миру, является хорошей, но теперь мы знаем, при каких условиях она является приемлемой", - сказал французский лидер.

Макрон отметил, что план "предусматривает многое для европейцев".

"Потому что этот план, во-первых, не был согласован с европейцами. Между тем он предусматривает многое для европейцев. Замороженные активы удерживаются европейцами. Европейская интеграция Украины - в руках европейцев. Понимание того, что делает НАТО, - в руках членов НАТО. Поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, они предусматривают более широкие консультации", - сказал президент Франции.

Также политик заявил, что считает неприемлемым "ограничение формата украинской армии, то есть ее собственного суверенитета". Кроме этого, в мирном предложении нет элементов сдерживания.

"Мы знаем, что если не будет элементов сдерживания, россияне вернутся и предадут свое обещание. Мы видели это неоднократно, в частности в отношении Украины в феврале 2022 года", - сказал Макрон.

Читайте также: Европа хочет изменить как минимум 4 пункта американского мирного плана, - Bild

Переговоры в Женеве

Французский лидер также рассказал, что 23 ноября в Женеве представители трех государств ЕС - Франции, Германии и Великобритании - примут участие в переговорах по мирному плану, предложенному США, чтобы получить совместный текст с учетом интересов Европейского Союза.

Читайте также: Кошта анонсировал специальную встречу лидеров ЕС по Украине на полях саммита в Анголе

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Читайте также: Джонсон об американском мирном плане: Это полное предательство и капитуляция так называемых друзей Украины

Автор: 

Европа (2144) США (28337) Макрон Эмманюэль (1493)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ "мирний план" Тромба підтримують 4 особини: орбан, фіцо, ***** і сам Тромб.
показать весь комментарий
22.11.2025 23:44 Ответить
та чого там, ще умеров і ще дехто....
показать весь комментарий
22.11.2025 23:55 Ответить
Вiн потребує виносу на смiтник, i бiльш нiчого
показать весь комментарий
22.11.2025 23:47 Ответить
Негайний арешт всіх міндічів і чебуреків, розкриття їх рахунків і тайн!!
Повний аудит ВСІЄЇ держави !!
Першочергове, що стосується не військової допомоги
показать весь комментарий
22.11.2025 23:49 Ответить
Хоч Макрон незмовчав та Джонсон. бо дехто готовий вибрати ганьбу ....
показать весь комментарий
22.11.2025 23:59 Ответить
І де ви були всі ці роки? спостерігачі обговорювальшикі коаліціянти керові
показать весь комментарий
23.11.2025 08:19 Ответить
 
 