Макрон: Мирный план США требует доработки и согласования с Европой

Предложенный США мирный план по прекращению войны РФ против Украины требует доработки и согласования с европейскими партнерами, поскольку некоторые его положения неприемлемы с точки зрения суверенитета Украины и безопасности Европы.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита G20 в Йоханнесбурге, передают "Укринформ" и "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

План требует доработки

"Этот план хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы по вопросам суверенитета и безопасности. Любая инициатива, которая ведет к миру, является хорошей, но теперь мы знаем, при каких условиях она является приемлемой", - сказал французский лидер.

Макрон отметил, что план "предусматривает многое для европейцев".

"Потому что этот план, во-первых, не был согласован с европейцами. Между тем он предусматривает многое для европейцев. Замороженные активы удерживаются европейцами. Европейская интеграция Украины - в руках европейцев. Понимание того, что делает НАТО, - в руках членов НАТО. Поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, они предусматривают более широкие консультации", - сказал президент Франции.

Также политик заявил, что считает неприемлемым "ограничение формата украинской армии, то есть ее собственного суверенитета". Кроме этого, в мирном предложении нет элементов сдерживания.

"Мы знаем, что если не будет элементов сдерживания, россияне вернутся и предадут свое обещание. Мы видели это неоднократно, в частности в отношении Украины в феврале 2022 года", - сказал Макрон.

Переговоры в Женеве

Французский лидер также рассказал, что 23 ноября в Женеве представители трех государств ЕС - Франции, Германии и Великобритании - примут участие в переговорах по мирному плану, предложенному США, чтобы получить совместный текст с учетом интересов Европейского Союза.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

