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Новини Мирний план США
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Макрон: Мирний план США потребує доопрацювання та узгодження з Європою

Макрон: Мирний план США потребує доопрацювання та узгодження з Європою

Запропонований США мирний план щодо припинення війни РФ проти України потребує доопрацювання та узгодження з європейськими партнерами, оскільки деякі його положення неприйнятні з погляду суверенітету України й безпеки Європи.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на полях саміту G20 у Йоганнесбурзі, передають "Укрінформ" та "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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План потребує доопрацювання 

"Цей план добрий тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету та безпеки. Будь-яка ініціатива, яка веде до миру, є доброю, але тепер ми знаємо, за яких умов вона є прийнятною", - сказав французький лідер.

Макрон зазначив, що план "передбачає багато речей для європейців".

"Тому що цей план, по-перше, не був узгоджений з європейцями. Тим часом він передбачає багато речей для європейців. Заморожені активи утримуються європейцями. Європейська інтеграція України - в руках європейців. Розуміння того, що робить НАТО, - у руках членів НАТО. Тож є багато речей, які не можуть бути просто американською пропозицією, вони передбачають ширші консультації",- сказав президент Франції.

Також політик заявив, що вважає неприйнятним "обмеження формату української армії, тобто її власного суверенітету". Крім цього, у мирній пропозиції немає елементів стримування.

"Ми знаємо, що якщо не буде елементів стримування, росіяни повернуться і зрадять свою обіцянку. Ми бачили це неодноразово, зокрема щодо України у лютому 2022 року", - сказав Макрон.

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Переговори в Женеві

Французький лідер також розповів, що 23 листопада у Женеві представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – візьмуть участь у перемовинах щодо мирного плану, запропонованого США, щоб отримати спільний текст з урахуванням інтересів Європейського Союзу.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

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Автор: 

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@ "мирний план" Тромба підтримують 4 особини: орбан, фіцо, ***** і сам Тромб.
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22.11.2025 23:44 Відповісти
та чого там, ще умеров і ще дехто....
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22.11.2025 23:55 Відповісти
Представники Туреччини (чи то сам Ердоган, чи його міністри) ще за часів Байдена потрошки вкидали кацапський наратив, що Европа замість пошуку мирного врегулювання зосереджується на продовженні війни (постачання зброї = продовження війни, тобто все, що казали кацапи, турки повторювали). Було це десь пару років тому. Потім чомусь перестали - може, подарунки від путіна закінчились. Але не здивуюсь, якщо до коаліції 3,14дарів (орбан, фіцо, ле пен, AfD, той смітник з Румунії, який мало не переміг на виборах, ну і звичайно Трамп) приєднається Туреччина.
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23.11.2025 09:10 Відповісти
Бабіш (Чехія) теж підтримує.
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23.11.2025 09:47 Відповісти
Іще один рашистський вилупок в Європі.
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23.11.2025 11:03 Відповісти
Вiн потребує виносу на смiтник, i бiльш нiчого
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22.11.2025 23:47 Відповісти
Негайний арешт всіх міндічів і чебуреків, розкриття їх рахунків і тайн!!
Повний аудит ВСІЄЇ держави !!
Першочергове, що стосується не військової допомоги
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22.11.2025 23:49 Відповісти
Хоч Макрон незмовчав та Джонсон. бо дехто готовий вибрати ганьбу ....
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22.11.2025 23:59 Відповісти
І де ви були всі ці роки? спостерігачі обговорювальшикі коаліціянти керові
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23.11.2025 08:19 Відповісти
 
 