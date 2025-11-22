Макрон: Мирний план США потребує доопрацювання та узгодження з Європою

Запропонований США мирний план щодо припинення війни РФ проти України потребує доопрацювання та узгодження з європейськими партнерами, оскільки деякі його положення неприйнятні з погляду суверенітету України й безпеки Європи.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на полях саміту G20 у Йоганнесбурзі, передають "Укрінформ" та "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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План потребує доопрацювання

"Цей план добрий тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету та безпеки. Будь-яка ініціатива, яка веде до миру, є доброю, але тепер ми знаємо, за яких умов вона є прийнятною", - сказав французький лідер.

Макрон зазначив, що план "передбачає багато речей для європейців".

"Тому що цей план, по-перше, не був узгоджений з європейцями. Тим часом він передбачає багато речей для європейців. Заморожені активи утримуються європейцями. Європейська інтеграція України - в руках європейців. Розуміння того, що робить НАТО, - у руках членів НАТО. Тож є багато речей, які не можуть бути просто американською пропозицією, вони передбачають ширші консультації",- сказав президент Франції.

Також політик заявив, що вважає неприйнятним "обмеження формату української армії, тобто її власного суверенітету". Крім цього, у мирній пропозиції немає елементів стримування.

"Ми знаємо, що якщо не буде елементів стримування, росіяни повернуться і зрадять свою обіцянку. Ми бачили це неодноразово, зокрема щодо України у лютому 2022 року", - сказав Макрон.

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Переговори в Женеві

Французький лідер також розповів, що 23 листопада у Женеві представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – візьмуть участь у перемовинах щодо мирного плану, запропонованого США, щоб отримати спільний текст з урахуванням інтересів Європейського Союзу.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

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