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Новини Мирний план США
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Джонсон про американський мирний план: Це повна зрада і капітуляція так званих друзів України

джонсон про мирний план

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає американський мирний план щодо завершення російсько-української війни "повною капітуляцією так званих друзів України" і називає його "зрадою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у авторській колонці для Daily Mail.

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Мирний план міг бути повністю написаний Кремлем

"Уявіть, що ви Володимир Путін і проводите спокійну суботу в Кремлі… Ви дивитеся телевізійні новини, і не можете стримати посмішки, дивлячись на некомпетентність своїх супротивників, на вражаючу слабкість Заходу. Ви втратили понад мільйон солдатів, загиблих і поранених, у своїх спробах підкорити Україну. Вам досі не вдалося захопити понад 20 відсотків території країни. Ваша економіка переживає спад. А тепер вони говорять про якийсь новий 28-пунктний план щодо припинення війни – і він міг бути повністю написаний Кремлем. Це смішно", – пише Джонсон.

"Військова кастрація України"

Він зауважує, що так званий мирний план "передбачає військову кастрацію України". Він вимагає російського вето на членство України в НАТО та російського контролю над введенням будь-яких іноземних військ на українську територію.

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У документі пропонується, щоб українці не лише відмовитися від будь-яких спроб повернути Крим або Донбас, але й передати величезні території, включно з близько 250 000 українців, які росіяни навіть не контролюють. Звичайно, ви знали, що ваші переговорники спробують щось подібне. Але ви ніколи не вірили, що хтось сприйме це серйозно. Ви також не можете повірити, що президент Трамп схвалить цей план, бо це повна зрада України", - наголошує Джонсон.

За його словами, якщо в Києві будуть "настільки божевільними, що погодяться на ці умови", то стануть маріонетками Москви, постійно наражаючись на третє вторгнення.

Ви бачите, що це повна капітуляція так званих друзів України. Це Мюнхен", - додав він.

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Де союзники?

Крім того, Джонсон зауважує, що протести західних країн проти цього плану видаються приглушеними.

"Українцям висунули ультиматум - почати переговори на цих ганебних умовах. Де їхні союзники? Їхні друзі? Як щодо британців, наприклад, які раніше були такими непримиренними ворогами російського експансіонізму?" - зазначив він.

Що передувало?

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

перемовини (3805) США (26698) Джонсон Борис (581)
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Топ коментарі
+49
Борису Джонсону за здоровий глузд та позицію-респект...
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22.11.2025 23:28 Відповісти
+32
Увесь Світ протистоїть ************* плану капітуляції України, який вітькофф вручив шестиразовому банкроту Трампу!!
А зелупня, хвилює лише «АМНІСТІЯ» йому і єрмаку, за вчинені ними з оточенням, злочини корупційно-мафіозні, з 2019 року!?!
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22.11.2025 23:29 Відповісти
+24
@ "Давайте підсумуємо перші 2,5 дні чергової трампівськоі шизи:
Капітуляцію в обмін ні на що, сподіваюся, ніхто підписувати не буде.
Ті "гарантії", текст яких вже злили - це Будапештський меморандум 2.0. Дуже дорогий та кривавий туалетний папір.
По всьому іншому вже 300 разів було сказано. Це демонтаж суверенітету та російська колонізація України.
А ті, хто хоче переконати, що капітуляція - це добре, то дайте відповідь всього на одне питання: чи готові ви жити в російській окупації? Бо капітуляція не зупинить війну. Не майте щодо цього жодних ілюзій. Через 5-6 місяців ворог знову нападе, і на цей раз нам нічого буде протиставити. Тоді будуть бої не за Покровськ-Мирноград, а за Канів-Умань, і це в кращому випадку.
У Трампа не вийшло продавити нас на це в лютому, не вийде і зараз. Бо ми насправді стали трохи сильнішими, отримали дуже багато допомоги, якої вистачить не на один місяць. А головне - законтрактували ще більше. І я маю на увазі європейців.
Чи ми просто так підписали угоду по SAMP/T, знаючи, що голова вашингтонського обкому може припинити постачати ЗКР до "Петріотів"? Просто так контрактуємо сотні Rafale та Grippen, а не F-16?
Звісно, там де була можлива дифференціація, ми це робимо. Розвідданні можуть передавати не тільки Штати. Так шо по цьому пункту буде дуже неприємно, але не прям катастрофа. Та й шведські літаки ДРЛВ колись дійдуть до нас, що є чи не головним фактором автономії раннього виявлення повітряних загроз. Заморожені активи рф на 80-85% знаходяться в ЄС, і Європа колись таки прийме рішення, щоб юзати ці гроші (а не тільки відсотки) на нашу допомогу. Європа розуміє, що наша капітуляція приведе війну і на територію ЄС, де США нічим допомагати не буде. Трамп скаже, що це не його війна та умиє руки.
Загалом. Ситуація невесела, але типу вона була нормальною хоч раз? Та ні.
З таким "союзничком" за океаном ми ніколи не можемо бути ні в чому впевненими. Печально тільки те, що демократи досі не роздуплилися та мовчать. Але не треба на це сподіватися. Ми можемо сподіватися тільки на Сили оборони. Бо тільки наше військо є реальним та єдиним гарантом нашої безпеки. Тому зараз підтримка фронту, підтримка нашого війська має посилитися."
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22.11.2025 23:38 Відповісти
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А ти ж казав, що Трамп людина.
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22.11.2025 23:22 Відповісти
Він знав, що Трамп - нарцис, і тому сподівався зманіпулювати на його роздутому его.
Та він вбіса помилився, бо дружба Трампа і путіна базується зовсім не на нарцисизмі, а на компроматі від #уйла та захопленні Трампа "сильними" лідерами.
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23.11.2025 09:13 Відповісти
Борису Джонсону за здоровий глузд та позицію-респект...
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22.11.2025 23:28 Відповісти
ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо Джонсону!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
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23.11.2025 10:03 Відповісти
Увесь Світ протистоїть ************* плану капітуляції України, який вітькофф вручив шестиразовому банкроту Трампу!!
А зелупня, хвилює лише «АМНІСТІЯ» йому і єрмаку, за вчинені ними з оточенням, злочини корупційно-мафіозні, з 2019 року!?!
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22.11.2025 23:29 Відповісти
амністія у вигляді - кулявлоб (с)
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22.11.2025 23:31 Відповісти
То до Арсенія Петровича, він стосовно цього спеціаліст...
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22.11.2025 23:40 Відповісти
Й контрольний у колінку, чи навпаки.
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23.11.2025 10:10 Відповісти
А скотяка умєров його сприйняв!
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22.11.2025 23:31 Відповісти
Не сци Борис,УКРАЇНА--це тобі не рашка,а УКРАЇНЦІ і не таке проходили і Зе знає,що буде за спробу здати НЕНЬКУ!!!!! А Трамп-це клоун номер 2,він вже завтра викотить щось інше,можете не сумніватись.
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22.11.2025 23:31 Відповісти
Вже викотив. Сказав, що це не кінцевий плЯн, він може змінюватись.
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22.11.2025 23:41 Відповісти
Йому змінювати своє "мнєніє" що два пальці об асфальт, вік дається взнаки, чим старіший тим не мудріший.
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23.11.2025 09:01 Відповісти
Да, все уже видели картонки.
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23.11.2025 01:43 Відповісти
ЗЛН ПНХ
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22.11.2025 23:33 Відповісти
здорова людина, здорові думки...
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22.11.2025 23:36 Відповісти
@ "Давайте підсумуємо перші 2,5 дні чергової трампівськоі шизи:
Капітуляцію в обмін ні на що, сподіваюся, ніхто підписувати не буде.
Ті "гарантії", текст яких вже злили - це Будапештський меморандум 2.0. Дуже дорогий та кривавий туалетний папір.
По всьому іншому вже 300 разів було сказано. Це демонтаж суверенітету та російська колонізація України.
А ті, хто хоче переконати, що капітуляція - це добре, то дайте відповідь всього на одне питання: чи готові ви жити в російській окупації? Бо капітуляція не зупинить війну. Не майте щодо цього жодних ілюзій. Через 5-6 місяців ворог знову нападе, і на цей раз нам нічого буде протиставити. Тоді будуть бої не за Покровськ-Мирноград, а за Канів-Умань, і це в кращому випадку.
У Трампа не вийшло продавити нас на це в лютому, не вийде і зараз. Бо ми насправді стали трохи сильнішими, отримали дуже багато допомоги, якої вистачить не на один місяць. А головне - законтрактували ще більше. І я маю на увазі європейців.
Чи ми просто так підписали угоду по SAMP/T, знаючи, що голова вашингтонського обкому може припинити постачати ЗКР до "Петріотів"? Просто так контрактуємо сотні Rafale та Grippen, а не F-16?
Звісно, там де була можлива дифференціація, ми це робимо. Розвідданні можуть передавати не тільки Штати. Так шо по цьому пункту буде дуже неприємно, але не прям катастрофа. Та й шведські літаки ДРЛВ колись дійдуть до нас, що є чи не головним фактором автономії раннього виявлення повітряних загроз. Заморожені активи рф на 80-85% знаходяться в ЄС, і Європа колись таки прийме рішення, щоб юзати ці гроші (а не тільки відсотки) на нашу допомогу. Європа розуміє, що наша капітуляція приведе війну і на територію ЄС, де США нічим допомагати не буде. Трамп скаже, що це не його війна та умиє руки.
Загалом. Ситуація невесела, але типу вона була нормальною хоч раз? Та ні.
З таким "союзничком" за океаном ми ніколи не можемо бути ні в чому впевненими. Печально тільки те, що демократи досі не роздуплилися та мовчать. Але не треба на це сподіватися. Ми можемо сподіватися тільки на Сили оборони. Бо тільки наше військо є реальним та єдиним гарантом нашої безпеки. Тому зараз підтримка фронту, підтримка нашого війська має посилитися."
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22.11.2025 23:38 Відповісти
Борис це ж твій друг руде дурко ! не впізнав ?
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23.11.2025 00:00 Відповісти
" Та це вже було " - уряд УНР просив допомоги в країн Антанти але президент США премєр Британії і президент Франції не допомогли.
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23.11.2025 00:01 Відповісти
Тому, що перед тим поставили на німців, які програли.
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23.11.2025 12:44 Відповісти
Ну так ну так - а нагадайте проти кого воювали війська Італії році так в 1914 році ? А я вам нагадаю - Італія була в Трійному Союзі а не в Антанті . Такшо ви не праві і все тутка .
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23.11.2025 15:14 Відповісти
Джонсон це трамп наоборот, в правильну сторону.
на жаль він не є премьр-міністром Британії...
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23.11.2025 00:03 Відповісти
а може саме тому і не є, що в правильну сторону?
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23.11.2025 00:13 Відповісти
Трасс та Сунак були не гіршими, як і Стармер!
Все, що ми пам'ятатимемо про Бориса Джонсона, окрім його оригінальної зачіски:
1) Зупинив шлях Зеленського до капітуляції у Стамбулі-2022.
2) Казав безліч однозначно правильних речей. За те саме ми пам'ятатимемо Макрона, Мерца, Мелоні, представників Фінляндії, Швеції, Естонії, Литви, Чехії (до нещодавньої перемоги прокацапської партії), Канади.

Однак, поки Байден не вирішував послабити обмеження по поставках і застосуванню зброї - всі інші теж нічого не давали.
Радянські танки як "наступальну" зброю вперше передала Польща.
Радянські винищувачі та С-300 - Словаччина (до Фіцо вони були проукраїнські, як і Чехія до Бабіша).
Західні танки - Франція (то був символічний жест, але з нього почалися поставки ******** бронетехніки, які лише після французських колісних "танків" підхопила Британія, надавши десяток челенджерів).
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23.11.2025 09:28 Відповісти
ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо Джонсону!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
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23.11.2025 10:09 Відповісти
Пану Джонсону велика наша подяка і вдячність!
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23.11.2025 00:03 Відповісти
британці вміють і навчені воюваюти, але не хочють.
а хтоб хоті в?
а пан Джонснон їм каже а все одно прийдеться.
питання - здати Україну і потім самим від кацапні відмахуватися чи піддержати Україну і як то вдох?
кому як більше подобається...
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23.11.2025 00:26 Відповісти
Потрыбно визнати що Тампон ворог України. І він постійно або доводить Україну до поразки або вичікує коли Україна спіткнеться щоб вдарити в спину.
Українська влада ж в свою чергу постійно робить одну і ту ж помилку випрошуючи миру на любих умовах. Замість того щоб кинути всі ресурси на війну і бити ворога не озираючись сильно і по голові, а не легенько похлопуючи його по рукам. Говорилось же ще з літа що потрібно бити по моцкві, бити по всіх рашистських ТЕС, знищувати енергетику, аеропорти, заводи і тд. Тепер просрали час і рашисти знищили всю енергетику і промисловість України і вимагають переговорів и підписання тимчасового перемир'я а якщо повезе то і капітуляції. Бо )(уйло знає що Тампон любить тільки сильних союзників, даже якщо вони їдять дітей.
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23.11.2025 00:33 Відповісти
Ага, а де ж тоді пархаті укГаинци фламіндічі будуть харьчєвацца
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23.11.2025 08:29 Відповісти
«Ех, хароший ти чєлавєк, Баріс». А хто твій друг? Хіба не Трамп?
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23.11.2025 00:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XledEy7UWs8&t=196s 03:16 - Как появился "план" Умерова вызвали, показали текст. Далее было доложено Трампу, что «всё согласовано». С российской стороны поручился Дмитриев; с американской - обход госструктур.
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23.11.2025 00:41 Відповісти
вихід Бритранії з є ЕС - це було сильно, очікувано і нормально.
з якого орбана хтось повинен рішати, шо Британії робить?
а ми слабкі, ми шукаємо притулку ну хоч в ЕС...
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23.11.2025 00:47 Відповісти
Ти ж за Трампа топив...
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23.11.2025 00:53 Відповісти
так і наш зелений тобік за багато кого топив...
нагадати?
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23.11.2025 00:56 Відповісти
Давай без кремлядських наративів?

Що, Україна хоче підписати капітуляцію і лише Европа примушує воювати?
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23.11.2025 09:32 Відповісти
За що Джонсона звільнили? Що він не вербально висловив своє ставлення до Ковіда, який влаштував Біл Гейтс(
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23.11.2025 08:08 Відповісти
Pfizer - компанія Біла Гейтса
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23.11.2025 08:12 Відповісти
Усе це наслідки царювання безтолкового ішака. Подальше перебуання при владі цього мудака і надалі буде погіршувати ситуцію. Перші два роки великої війни Україна мала перемоги, звільнені території, наростаючу підтримку союзників в озброєні та фінансуванні, співчуття та допомогу народів світу. Але обкурений ішак вирішив, що все це завдяки йому та почав перетягувати ковдру на себе. Безпосередня участь безтолкового дегенерата привела до краху країни та трагедії для мільйонів співвітчизників. І зараз це чмо, з цією самою зеленою бандою під орудою ФСБ-го мудака дєрмака, про щось там будуть домовлятись. Країна та народ стали заручниками зеленої банди мародерів під орудою обкуреного ішака, який корчить із себе "президента-патріота".
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23.11.2025 08:30 Відповісти
Ішак безтолковий??? Та він розвів українців на мільярди доларів!!! Чи ви сподівались на щось інше?
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23.11.2025 08:36 Відповісти
Борис Джонсон - єдиний відомий розумний, порядний й сміливий політик на ********* політичному горизонті! Вам би такого президента, панове українці! Але ж ви тупі, не здатні розбиратися в людях і в ситуації! Тому варіант вам батрачити на кацапське бидло не виключений, в гіршому випадку десь в тундрі.
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23.11.2025 08:40 Відповісти
Англія проти.
Все буде добре.
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23.11.2025 09:47 Відповісти
 
 