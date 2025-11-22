Джонсон про американський мирний план: Це повна зрада і капітуляція так званих друзів України

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає американський мирний план щодо завершення російсько-української війни "повною капітуляцією так званих друзів України" і називає його "зрадою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у авторській колонці для Daily Mail.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мирний план міг бути повністю написаний Кремлем

"Уявіть, що ви Володимир Путін і проводите спокійну суботу в Кремлі… Ви дивитеся телевізійні новини, і не можете стримати посмішки, дивлячись на некомпетентність своїх супротивників, на вражаючу слабкість Заходу. Ви втратили понад мільйон солдатів, загиблих і поранених, у своїх спробах підкорити Україну. Вам досі не вдалося захопити понад 20 відсотків території країни. Ваша економіка переживає спад. А тепер вони говорять про якийсь новий 28-пунктний план щодо припинення війни – і він міг бути повністю написаний Кремлем. Це смішно", – пише Джонсон.

"Військова кастрація України"

Він зауважує, що так званий мирний план "передбачає військову кастрацію України". Він вимагає російського вето на членство України в НАТО та російського контролю над введенням будь-яких іноземних військ на українську територію.

Також читайте: Мерц застерігає Трампа: Не можна завершувати війни над головами залучених країн

У документі пропонується, щоб українці не лише відмовитися від будь-яких спроб повернути Крим або Донбас, але й передати величезні території, включно з близько 250 000 українців, які росіяни навіть не контролюють. Звичайно, ви знали, що ваші переговорники спробують щось подібне. Але ви ніколи не вірили, що хтось сприйме це серйозно. Ви також не можете повірити, що президент Трамп схвалить цей план, бо це повна зрада України", - наголошує Джонсон.

За його словами, якщо в Києві будуть "настільки божевільними, що погодяться на ці умови", то стануть маріонетками Москви, постійно наражаючись на третє вторгнення.

Ви бачите, що це повна капітуляція так званих друзів України. Це Мюнхен", - додав він.

Також читайте: Питання викрадених РФ українських дітей має бути вирішене в будь-якому мирному врегулюванні, - сенатор Грем

Де союзники?

Крім того, Джонсон зауважує, що протести західних країн проти цього плану видаються приглушеними.

"Українцям висунули ультиматум - почати переговори на цих ганебних умовах. Де їхні союзники? Їхні друзі? Як щодо британців, наприклад, які раніше були такими непримиренними ворогами російського експансіонізму?" - зазначив він.

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Лідери ЄС вже заявили, що мирний план потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.

ЄС має намір змінити щонайменше чотири пункти плану.

23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній мирний план США для України не є остаточною пропозицією.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.