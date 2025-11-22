Джонсон про американський мирний план: Це повна зрада і капітуляція так званих друзів України
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає американський мирний план щодо завершення російсько-української війни "повною капітуляцією так званих друзів України" і називає його "зрадою".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у авторській колонці для Daily Mail.
Мирний план міг бути повністю написаний Кремлем
"Уявіть, що ви Володимир Путін і проводите спокійну суботу в Кремлі… Ви дивитеся телевізійні новини, і не можете стримати посмішки, дивлячись на некомпетентність своїх супротивників, на вражаючу слабкість Заходу. Ви втратили понад мільйон солдатів, загиблих і поранених, у своїх спробах підкорити Україну. Вам досі не вдалося захопити понад 20 відсотків території країни. Ваша економіка переживає спад. А тепер вони говорять про якийсь новий 28-пунктний план щодо припинення війни – і він міг бути повністю написаний Кремлем. Це смішно", – пише Джонсон.
"Військова кастрація України"
Він зауважує, що так званий мирний план "передбачає військову кастрацію України". Він вимагає російського вето на членство України в НАТО та російського контролю над введенням будь-яких іноземних військ на українську територію.
У документі пропонується, щоб українці не лише відмовитися від будь-яких спроб повернути Крим або Донбас, але й передати величезні території, включно з близько 250 000 українців, які росіяни навіть не контролюють. Звичайно, ви знали, що ваші переговорники спробують щось подібне. Але ви ніколи не вірили, що хтось сприйме це серйозно. Ви також не можете повірити, що президент Трамп схвалить цей план, бо це повна зрада України", - наголошує Джонсон.
За його словами, якщо в Києві будуть "настільки божевільними, що погодяться на ці умови", то стануть маріонетками Москви, постійно наражаючись на третє вторгнення.
Ви бачите, що це повна капітуляція так званих друзів України. Це Мюнхен", - додав він.
Де союзники?
Крім того, Джонсон зауважує, що протести західних країн проти цього плану видаються приглушеними.
"Українцям висунули ультиматум - почати переговори на цих ганебних умовах. Де їхні союзники? Їхні друзі? Як щодо британців, наприклад, які раніше були такими непримиренними ворогами російського експансіонізму?" - зазначив він.
Що передувало?
- За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.
- Лідери ЄС вже заявили, що мирний план потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.
- ЄС має намір змінити щонайменше чотири пункти плану.
- 23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України
- Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній мирний план США для України не є остаточною пропозицією.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Та він вбіса помилився, бо дружба Трампа і путіна базується зовсім не на нарцисизмі, а на компроматі від #уйла та захопленні Трампа "сильними" лідерами.
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
А зелупня, хвилює лише «АМНІСТІЯ» йому і єрмаку, за вчинені ними з оточенням, злочини корупційно-мафіозні, з 2019 року!?!
Капітуляцію в обмін ні на що, сподіваюся, ніхто підписувати не буде.
Ті "гарантії", текст яких вже злили - це Будапештський меморандум 2.0. Дуже дорогий та кривавий туалетний папір.
По всьому іншому вже 300 разів було сказано. Це демонтаж суверенітету та російська колонізація України.
А ті, хто хоче переконати, що капітуляція - це добре, то дайте відповідь всього на одне питання: чи готові ви жити в російській окупації? Бо капітуляція не зупинить війну. Не майте щодо цього жодних ілюзій. Через 5-6 місяців ворог знову нападе, і на цей раз нам нічого буде протиставити. Тоді будуть бої не за Покровськ-Мирноград, а за Канів-Умань, і це в кращому випадку.
У Трампа не вийшло продавити нас на це в лютому, не вийде і зараз. Бо ми насправді стали трохи сильнішими, отримали дуже багато допомоги, якої вистачить не на один місяць. А головне - законтрактували ще більше. І я маю на увазі європейців.
Чи ми просто так підписали угоду по SAMP/T, знаючи, що голова вашингтонського обкому може припинити постачати ЗКР до "Петріотів"? Просто так контрактуємо сотні Rafale та Grippen, а не F-16?
Звісно, там де була можлива дифференціація, ми це робимо. Розвідданні можуть передавати не тільки Штати. Так шо по цьому пункту буде дуже неприємно, але не прям катастрофа. Та й шведські літаки ДРЛВ колись дійдуть до нас, що є чи не головним фактором автономії раннього виявлення повітряних загроз. Заморожені активи рф на 80-85% знаходяться в ЄС, і Європа колись таки прийме рішення, щоб юзати ці гроші (а не тільки відсотки) на нашу допомогу. Європа розуміє, що наша капітуляція приведе війну і на територію ЄС, де США нічим допомагати не буде. Трамп скаже, що це не його війна та умиє руки.
Загалом. Ситуація невесела, але типу вона була нормальною хоч раз? Та ні.
З таким "союзничком" за океаном ми ніколи не можемо бути ні в чому впевненими. Печально тільки те, що демократи досі не роздуплилися та мовчать. Але не треба на це сподіватися. Ми можемо сподіватися тільки на Сили оборони. Бо тільки наше військо є реальним та єдиним гарантом нашої безпеки. Тому зараз підтримка фронту, підтримка нашого війська має посилитися."
на жаль він не є премьр-міністром Британії...
Все, що ми пам'ятатимемо про Бориса Джонсона, окрім його оригінальної зачіски:
1) Зупинив шлях Зеленського до капітуляції у Стамбулі-2022.
2) Казав безліч однозначно правильних речей. За те саме ми пам'ятатимемо Макрона, Мерца, Мелоні, представників Фінляндії, Швеції, Естонії, Литви, Чехії (до нещодавньої перемоги прокацапської партії), Канади.
Однак, поки Байден не вирішував послабити обмеження по поставках і застосуванню зброї - всі інші теж нічого не давали.
Радянські танки як "наступальну" зброю вперше передала Польща.
Радянські винищувачі та С-300 - Словаччина (до Фіцо вони були проукраїнські, як і Чехія до Бабіша).
Західні танки - Франція (то був символічний жест, але з нього почалися поставки ******** бронетехніки, які лише після французських колісних "танків" підхопила Британія, надавши десяток челенджерів).
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
а хтоб хоті в?
а пан Джонснон їм каже а все одно прийдеться.
питання - здати Україну і потім самим від кацапні відмахуватися чи піддержати Україну і як то вдох?
кому як більше подобається...
Українська влада ж в свою чергу постійно робить одну і ту ж помилку випрошуючи миру на любих умовах. Замість того щоб кинути всі ресурси на війну і бити ворога не озираючись сильно і по голові, а не легенько похлопуючи його по рукам. Говорилось же ще з літа що потрібно бити по моцкві, бити по всіх рашистських ТЕС, знищувати енергетику, аеропорти, заводи і тд. Тепер просрали час і рашисти знищили всю енергетику і промисловість України і вимагають переговорів и підписання тимчасового перемир'я а якщо повезе то і капітуляції. Бо )(уйло знає що Тампон любить тільки сильних союзників, даже якщо вони їдять дітей.
з якого орбана хтось повинен рішати, шо Британії робить?
а ми слабкі, ми шукаємо притулку ну хоч в ЕС...
нагадати?
Що, Україна хоче підписати капітуляцію і лише Европа примушує воювати?
Все буде добре.