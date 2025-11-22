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Новини Мирний план США Викрадення дітей Росією
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Питання викрадених РФ українських дітей має бути вирішене в будь-якому мирному врегулюванні, - сенатор Грем

Ліндсі Грем про викрадених РФ дітей

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у контексті мирного плану між Росією та Україною наголосив на важливості вирішення питання викрадених РФ українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Грем написав у соцмережі Х.

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"Хоча запропонований російсько-український мирний план містить багато позитивних ідей, є кілька дуже проблематичних аспектів, які можна покращити. Мета будь-якої мирної угоди полягає в тому, щоб закінчити війну чесно і справедливо – а не створити новий конфлікт", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив на необхідності приділити окрему увагу питанню українських дітей, викрадених Росією.

"Нарешті, до світу: як щодо долі майже 20 000 українських дітей, викрадених силами Путіна? Це питання має бути вирішене в будь-якому мирному врегулюванні", – наголосив Грем.

Також читайте: Розвідка знайшла адреси українських дітей, викрадених Росією. Списки будуть передані партнерам, - Зеленський

Грем про викрадених РФ дітей

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".
  • Також нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.
  • У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".
  • Двопартійна група сенаторів США прагне викликати посла Росії в США Олександра Дарчієва в Сенат для дачі свідчень щодо російської кампанії з викрадення українських дітей.

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А що робити з викрадачами дітей? Підписати мир, зацілувати їх і їздити один до одного в гості, як розказує волохата баба Венс? Нагадаю, що колись в сша за викрадення коня вішали. А тепер за викрадення і гвалтування дитини підписують з викрадачем договорі про дарування йому землі і будинків де жили ці діти і їхні вбиті батьки які загинули від рук дітокрадів?
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22.11.2025 21:56 Відповісти
потрібні вимоги до ху*ла у цьому "мирнону плані" щоб ху*ло відмовилося підписувати

- дозволити українську мову на окупованих теріторях

- дозволити Церкви у тому числі ПЦУ, дозволити церкву Свідків Іегови (нехай ху*ло скаже щось проти)
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22.11.2025 21:56 Відповісти
в Африке кстати тоже какая-то фишка с нападением на школы и похищением детей. Хйло масштабно перенял опыт.
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22.11.2025 21:57 Відповісти
Так ваший президент США Педофіл Краснов всім катам, педофілам, гвалтівникам, требує амністію.
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22.11.2025 22:15 Відповісти
З 2014 року ****** з тютіною, чинять проти України, воєнні злочини!!!!
Весь Світ це знає і «глибоко затурбований»!!
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22.11.2025 22:23 Відповісти
 
 