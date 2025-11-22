Питання викрадених РФ українських дітей має бути вирішене в будь-якому мирному врегулюванні, - сенатор Грем
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у контексті мирного плану між Росією та Україною наголосив на важливості вирішення питання викрадених РФ українських дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Грем написав у соцмережі Х.
"Хоча запропонований російсько-український мирний план містить багато позитивних ідей, є кілька дуже проблематичних аспектів, які можна покращити. Мета будь-якої мирної угоди полягає в тому, щоб закінчити війну чесно і справедливо – а не створити новий конфлікт", - йдеться в повідомленні.
Він наголосив на необхідності приділити окрему увагу питанню українських дітей, викрадених Росією.
"Нарешті, до світу: як щодо долі майже 20 000 українських дітей, викрадених силами Путіна? Це питання має бути вирішене в будь-якому мирному врегулюванні", – наголосив Грем.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".
- Також нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.
- У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".
- Двопартійна група сенаторів США прагне викликати посла Росії в США Олександра Дарчієва в Сенат для дачі свідчень щодо російської кампанії з викрадення українських дітей.
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