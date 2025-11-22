РУС
Вопрос похищенных РФ украинских детей должен быть решен в любом мирном урегулировании, - сенатор Грэм

Линдси Грэм о похищенных РФ детях

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в контексте мирного плана между Россией и Украиной подчеркнул важность решения вопроса похищенных РФ украинских детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Грэм написал в соцсети Х.

"Хотя предложенный российско-украинский мирный план содержит много позитивных идей, есть несколько очень проблематичных аспектов, которые можно улучшить. Цель любого мирного соглашения заключается в том, чтобы закончить войну честно и справедливо, а не создать новый конфликт", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул необходимость уделить отдельное внимание вопросу украинских детей, похищенных Россией.

"Наконец, к миру: как насчет судьбы почти 20 000 украинских детей, похищенных силами Путина? Этот вопрос должен быть решен в любом мирном урегулировании", - подчеркнул Грэм.

Грем про викрадених РФ дітей

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".
  • Также напомним, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.
  • В письме супруга американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".
  • Двухпартийная группа сенаторов США стремится вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний по российской кампании по похищению украинских детей.

А що робити з викрадачами дітей? Підписати мир, зацілувати їх і їздити один до одного в гості, як розказує волохата баба Венс? Нагадаю, що колись в сша за викрадення коня вішали. А тепер за викрадення і гвалтування дитини підписують з викрадачем договорі про дарування йому землі і будинків де жили ці діти і їхні вбиті батьки які загинули від рук дітокрадів?
22.11.2025 21:56 Ответить
потрібні вимоги до ху*ла у цьому "мирнону плані" щоб ху*ло відмовилося підписувати

- дозволити українську мову на окупованих теріторях

- дозволити Церкви у тому числі ПЦУ, дозволити церкву Свідків Іегови (нехай ху*ло скаже щось проти)
22.11.2025 21:56 Ответить
в Африке кстати тоже какая-то фишка с нападением на школы и похищением детей. Хйло масштабно перенял опыт.
22.11.2025 21:57 Ответить
Так ваший президент США Педофіл Краснов всім катам, педофілам, гвалтівникам, требує амністію.
22.11.2025 22:15 Ответить
З 2014 року ****** з тютіною, чинять проти України, воєнні злочини!!!!
Весь Світ це знає і «глибоко затурбований»!!
