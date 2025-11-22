Вопрос похищенных РФ украинских детей должен быть решен в любом мирном урегулировании, - сенатор Грэм
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в контексте мирного плана между Россией и Украиной подчеркнул важность решения вопроса похищенных РФ украинских детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Грэм написал в соцсети Х.
"Хотя предложенный российско-украинский мирный план содержит много позитивных идей, есть несколько очень проблематичных аспектов, которые можно улучшить. Цель любого мирного соглашения заключается в том, чтобы закончить войну честно и справедливо, а не создать новый конфликт", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул необходимость уделить отдельное внимание вопросу украинских детей, похищенных Россией.
"Наконец, к миру: как насчет судьбы почти 20 000 украинских детей, похищенных силами Путина? Этот вопрос должен быть решен в любом мирном урегулировании", - подчеркнул Грэм.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".
- Также напомним, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.
- В письме супруга американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".
- Двухпартийная группа сенаторов США стремится вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний по российской кампании по похищению украинских детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- дозволити українську мову на окупованих теріторях
- дозволити Церкви у тому числі ПЦУ, дозволити церкву Свідків Іегови (нехай ху*ло скаже щось проти)
Весь Світ це знає і «глибоко затурбований»!!