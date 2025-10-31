Разведка нашла адреса украинских детей, похищенных Россией. Списки будут переданы партнерам, - Зеленский

Служба внешней разведки нашла конкретные адреса местонахождения украинских детей, похищенных Россией. Список детей, которых нужно вернуть, Украина передаст партнерам.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша внешняя разведка выполнила задачу по поиску конкретных, четких адресов местонахождения украинских детей, которые были похищены Россией. Мы даем списки партнерам – перечень детей, которых нужно вернуть. Это деликатный вопрос, ведется много тихой дипломатической работы, и, чтобы сорвать любые попытки России говорить, что они там якобы ничего не знают о наших детях, мы работаем так, чтобы давать и адреса", - сказал глава государства.

Списки Украина предоставит партнерам

По словам Зеленского, первый такой список с более чем 300 фамилиями, именами и адресами похищенных детей будет на столе у всех лидеров, которые помогают Украине.

Читайте также: Сенаторы США хотят вызвать посла России для дачи показаний по похищению украинских детей, - The Hill

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".

Также напомним, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.

В письме супруга американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

Двухпартийная группа сенаторов США стремится вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний по российской кампании по похищению украинских детей.

Читайте также: Зеленский: Украина готовит список из 339 детей, похищенных Россией