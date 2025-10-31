РУС
Новости Похищение детей Россией
345 5

Разведка нашла адреса украинских детей, похищенных Россией. Списки будут переданы партнерам, - Зеленский

діти

Служба внешней разведки нашла конкретные адреса местонахождения украинских детей, похищенных Россией. Список детей, которых нужно вернуть, Украина передаст партнерам.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша внешняя разведка выполнила задачу по поиску конкретных, четких адресов местонахождения украинских детей, которые были похищены Россией. Мы даем списки партнерам – перечень детей, которых нужно вернуть. Это деликатный вопрос, ведется много тихой дипломатической работы, и, чтобы сорвать любые попытки России говорить, что они там якобы ничего не знают о наших детях, мы работаем так, чтобы давать и адреса", - сказал глава государства.

Списки Украина предоставит партнерам

По словам Зеленского, первый такой список с более чем 300 фамилиями, именами и адресами похищенных детей будет на столе у всех лидеров, которые помогают Украине.

Читайте также: Сенаторы США хотят вызвать посла России для дачи показаний по похищению украинских детей, - The Hill

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".
  • Также напомним, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.
  • В письме супруга американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

  • Двухпартийная группа сенаторов США стремится вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний по российской кампании по похищению украинских детей.

Читайте также: Зеленский: Украина готовит список из 339 детей, похищенных Россией

Автор: 

дети (6787) похищение (1710) россия (97905)
Это у тебя в Польше света нет, что ты так распереживался? Вопрос возвращения украинских детей в миллион раз важнее, чем отсутствие света.
показать весь комментарий
31.10.2025 21:51 Ответить
І все Зеленський ото потуга бідняга!
Добру справ роблять розвідники- ПОДЯКА Й СЛАВА ЇМ!!!
А Єрмак почИтує йому на ніч видання партнерів про їхні жопні справи - узурпатори влади бльа!мародери бльа!
показать весь комментарий
31.10.2025 21:52 Ответить
У цій справі краще мати якийсь баланс між тишою і розголосом.
Тим хто мене забажає критикувати-питання вкрадених кацапами дітей це теж саме, для мене, я пройтися по замінованому полю.
З однієї сторони: людожери які лише 40 тисяч чеченських дітей зжерли за десять років.
З іншого боку діти України які тимчасово, маю надію, в рабстві свинособак кацапів.
показать весь комментарий
31.10.2025 22:02 Ответить
 
 