Розвідка знайшла адреси українських дітей, викрадених Росією. Списки будуть передані партнерам, - Зеленський
Служба зовнішньої розвідки знайшла конкретні адреси місцезнаходження українських дітей, яких викрала Росія. Перелік дітей, яких потрібно повернути, Україна передасть партнерам.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцезнаходження українських дітей, які були викрадені Росією. Ми даємо списки партнерам – перелік дітей, яких треба повернути. Чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси", - сказав глава держави.
Списки Україна надасть партнерам
За словами Зеленського, перший такий список із понад 300 прізвищами, іменами та адресами викрадених дітей – буде на столі в усіх лідерів, які допомагають Україні.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".
- Також нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.
- У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".
-
Двопартійна група сенаторів США прагне викликати посла Росії в США Олександра Дарчієва в Сенат для дачі свідчень щодо російської кампанії з викрадення українських дітей.
Добру справ роблять розвідники- ПОДЯКА Й СЛАВА ЇМ!!!
А Єрмак почИтує йому на ніч видання партнерів про їхні жопні справи - узурпатори влади бльа!мародери бльа!
Тим хто мене забажає критикувати-питання вкрадених кацапами дітей це теж саме, для мене, я пройтися по замінованому полю.
З однієї сторони: людожери які лише 40 тисяч чеченських дітей зжерли за десять років.
З іншого боку діти України які тимчасово, маю надію, в рабстві свинособак кацапів.