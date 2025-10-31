Розвідка знайшла адреси українських дітей, викрадених Росією. Списки будуть передані партнерам, - Зеленський

Служба зовнішньої розвідки знайшла конкретні адреси місцезнаходження українських дітей, яких викрала Росія. Перелік дітей, яких потрібно повернути, Україна передасть партнерам.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцезнаходження українських дітей, які були викрадені Росією. Ми даємо списки партнерам – перелік дітей, яких треба повернути. Чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси", - сказав глава держави.

Списки Україна надасть партнерам

За словами Зеленського, перший такий список із понад 300 прізвищами, іменами та адресами викрадених дітей – буде на столі в усіх лідерів, які допомагають Україні.

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".

Також нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.

У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

Двопартійна група сенаторів США прагне викликати посла Росії в США Олександра Дарчієва в Сенат для дачі свідчень щодо російської кампанії з викрадення українських дітей.

