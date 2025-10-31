УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8660 відвідувачів онлайн
Новини Викрадення дітей Росією
429 7

Розвідка знайшла адреси українських дітей, викрадених Росією. Списки будуть передані партнерам, - Зеленський

діти

Служба зовнішньої розвідки знайшла конкретні адреси місцезнаходження українських дітей, яких викрала Росія. Перелік дітей, яких потрібно повернути, Україна передасть партнерам.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцезнаходження українських дітей, які були викрадені Росією. Ми даємо списки партнерам – перелік дітей, яких треба повернути. Чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси", - сказав глава держави.

Списки Україна надасть партнерам

За словами Зеленського, перший такий список із понад 300 прізвищами, іменами та адресами викрадених дітей – буде на столі в усіх лідерів, які допомагають Україні.

Читайте також: Сенатори США хочуть викликати посла Росії для свідчень щодо викрадення українських дітей, - The Hill

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".
  • Також нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.
  • У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

  • Двопартійна група сенаторів США прагне викликати посла Росії в США Олександра Дарчієва в Сенат для дачі свідчень щодо російської кампанії з викрадення українських дітей.

Читайте також: Зеленський: Україна готує список із 339 дітей, викрадених Росією

Автор: 

діти (5376) викрадення (843) росія (68781)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это у тебя в Польше света нет, что ты так распереживался? Вопрос возвращения украинских детей в миллион раз важнее, чем отсутствие света.
показати весь коментар
31.10.2025 21:51 Відповісти
І все Зеленський ото потуга бідняга!
Добру справ роблять розвідники- ПОДЯКА Й СЛАВА ЇМ!!!
А Єрмак почИтує йому на ніч видання партнерів про їхні жопні справи - узурпатори влади бльа!мародери бльа!
показати весь коментар
31.10.2025 21:52 Відповісти
У цій справі краще мати якийсь баланс між тишою і розголосом.
Тим хто мене забажає критикувати-питання вкрадених кацапами дітей це теж саме, для мене, я пройтися по замінованому полю.
З однієї сторони: людожери які лише 40 тисяч чеченських дітей зжерли за десять років.
З іншого боку діти України які тимчасово, маю надію, в рабстві свинособак кацапів.
показати весь коментар
31.10.2025 22:02 Відповісти
Молодець! Тепер кацапи їх перемістять.

показати весь коментар
31.10.2025 22:43 Відповісти
Навіщо партнерам ці діти? Вони що будуть їх повертати замість лідура? Імітація діяльності
показати весь коментар
31.10.2025 22:52 Відповісти
 
 