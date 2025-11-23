Джонсон об американском мирном плане: Это полное предательство и капитуляция так называемых друзей Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает американский мирный план по завершению российско-украинской войны "полной капитуляцией так называемых друзей Украины" и называет его "предательством".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в авторской колонке для Daily Mail.

Мирный план мог быть полностью написан Кремлем

"Представьте, что вы Владимир Путин и проводите спокойную субботу в Кремле... Вы смотрите телевизионные новости и не можете сдержать улыбки, глядя на некомпетентность своих противников, на поразительную слабость Запада. Вы потеряли более миллиона солдат, погибших и раненых, в своих попытках покорить Украину. Вам до сих пор не удалось захватить более 20 процентов территории страны. Ваша экономика переживает спад. А теперь они говорят о каком-то новом 28-пунктном плане по прекращению войны – и он мог быть полностью написан Кремлем. Это смешно", – пишет Джонсон.

"Военная кастрация Украины"

Он отмечает, что так называемый мирный план "предусматривает военную кастрацию Украины". Он требует российского вето на членство Украины в НАТО и российского контроля над вводом любых иностранных войск на украинскую территорию.

В документе предлагается, чтобы украинцы не только отказались от любых попыток вернуть Крым или Донбасс, но и передали огромные территории, включая около 250 000 украинцев, которых россияне даже не контролируют. Конечно, вы знали, что ваши переговорщики попытаются что-то подобное. Но вы никогда не верили, что кто-то воспримет это всерьез. Вы также не можете поверить, что президент Трамп одобрит этот план, потому что это полное предательство Украины", - подчеркивает Джонсон.

По его словам, если в Киеве будут "настолько сумасшедшими, что согласятся на эти условия", то станут марионетками Москвы, постоянно подвергаясь третьему вторжению.

Вы видите, что это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен", - добавил он.

Где союзники?

Кроме того, Джонсон отмечает, что протесты западных стран против этого плана кажутся приглушенными.

"Украинцам выдвинули ультиматум - начать переговоры на этих позорных условиях. Где их союзники? Их друзья? Как насчет британцев, например, которые раньше были такими непримиримыми врагами российского экспансионизма?" - отметил он.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Лидеры ЕС уже заявили, что мирный план требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.

ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.

23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по американскому мирному плану прекращения войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.