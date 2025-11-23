Джонсон об американском мирном плане: Это полное предательство и капитуляция так называемых друзей Украины
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает американский мирный план по завершению российско-украинской войны "полной капитуляцией так называемых друзей Украины" и называет его "предательством".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в авторской колонке для Daily Mail.
Мирный план мог быть полностью написан Кремлем
"Представьте, что вы Владимир Путин и проводите спокойную субботу в Кремле... Вы смотрите телевизионные новости и не можете сдержать улыбки, глядя на некомпетентность своих противников, на поразительную слабость Запада. Вы потеряли более миллиона солдат, погибших и раненых, в своих попытках покорить Украину. Вам до сих пор не удалось захватить более 20 процентов территории страны. Ваша экономика переживает спад. А теперь они говорят о каком-то новом 28-пунктном плане по прекращению войны – и он мог быть полностью написан Кремлем. Это смешно", – пишет Джонсон.
"Военная кастрация Украины"
Он отмечает, что так называемый мирный план "предусматривает военную кастрацию Украины". Он требует российского вето на членство Украины в НАТО и российского контроля над вводом любых иностранных войск на украинскую территорию.
В документе предлагается, чтобы украинцы не только отказались от любых попыток вернуть Крым или Донбасс, но и передали огромные территории, включая около 250 000 украинцев, которых россияне даже не контролируют. Конечно, вы знали, что ваши переговорщики попытаются что-то подобное. Но вы никогда не верили, что кто-то воспримет это всерьез. Вы также не можете поверить, что президент Трамп одобрит этот план, потому что это полное предательство Украины", - подчеркивает Джонсон.
По его словам, если в Киеве будут "настолько сумасшедшими, что согласятся на эти условия", то станут марионетками Москвы, постоянно подвергаясь третьему вторжению.
Вы видите, что это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен", - добавил он.
Где союзники?
Кроме того, Джонсон отмечает, что протесты западных стран против этого плана кажутся приглушенными.
"Украинцам выдвинули ультиматум - начать переговоры на этих позорных условиях. Где их союзники? Их друзья? Как насчет британцев, например, которые раньше были такими непримиримыми врагами российского экспансионизма?" - отметил он.
Что предшествовало?
- По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
- Лидеры ЕС уже заявили, что мирный план требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.
- ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.
- 23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по американскому мирному плану прекращения войны РФ против Украины
- Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А зелупня, хвилює лише «АМНІСТІЯ» йому і єрмаку, за вчинені ними з оточенням, злочини корупційно-мафіозні, з 2019 року!?!
Капітуляцію в обмін ні на що, сподіваюся, ніхто підписувати не буде.
Ті "гарантії", текст яких вже злили - це Будапештський меморандум 2.0. Дуже дорогий та кривавий туалетний папір.
По всьому іншому вже 300 разів було сказано. Це демонтаж суверенітету та російська колонізація України.
А ті, хто хоче переконати, що капітуляція - це добре, то дайте відповідь всього на одне питання: чи готові ви жити в російській окупації? Бо капітуляція не зупинить війну. Не майте щодо цього жодних ілюзій. Через 5-6 місяців ворог знову нападе, і на цей раз нам нічого буде протиставити. Тоді будуть бої не за Покровськ-Мирноград, а за Канів-Умань, і це в кращому випадку.
У Трампа не вийшло продавити нас на це в лютому, не вийде і зараз. Бо ми насправді стали трохи сильнішими, отримали дуже багато допомоги, якої вистачить не на один місяць. А головне - законтрактували ще більше. І я маю на увазі європейців.
Чи ми просто так підписали угоду по SAMP/T, знаючи, що голова вашингтонського обкому може припинити постачати ЗКР до "Петріотів"? Просто так контрактуємо сотні Rafale та Grippen, а не F-16?
Звісно, там де була можлива дифференціація, ми це робимо. Розвідданні можуть передавати не тільки Штати. Так шо по цьому пункту буде дуже неприємно, але не прям катастрофа. Та й шведські літаки ДРЛВ колись дійдуть до нас, що є чи не головним фактором автономії раннього виявлення повітряних загроз. Заморожені активи рф на 80-85% знаходяться в ЄС, і Європа колись таки прийме рішення, щоб юзати ці гроші (а не тільки відсотки) на нашу допомогу. Європа розуміє, що наша капітуляція приведе війну і на територію ЄС, де США нічим допомагати не буде. Трамп скаже, що це не його війна та умиє руки.
Загалом. Ситуація невесела, але типу вона була нормальною хоч раз? Та ні.
З таким "союзничком" за океаном ми ніколи не можемо бути ні в чому впевненими. Печально тільки те, що демократи досі не роздуплилися та мовчать. Але не треба на це сподіватися. Ми можемо сподіватися тільки на Сили оборони. Бо тільки наше військо є реальним та єдиним гарантом нашої безпеки. Тому зараз підтримка фронту, підтримка нашого війська має посилитися."
на жаль він не є премьр-міністром Британії...
а хтоб хоті в?
а пан Джонснон їм каже а все одно прийдеться.
питання - здати Україну і потім самим від кацапні відмахуватися чи піддержати Україну і як то вдох?
кому як більше подобається...
Українська влада ж в свою чергу постійно робить одну і ту ж помилку випрошуючи миру на любих умовах. Замість того щоб кинути всі ресурси на війну і бити ворога не озираючись сильно і по голові, а не легенько похлопуючи його по рукам. Говорилось же ще з літа що потрібно бити по моцкві, бити по всіх рашистських ТЕС, знищувати енергетику, аеропорти, заводи і тд. Тепер просрали час і рашисти знищили всю енергетику і промисловість України і вимагають переговорів и підписання тимчасового перемир'я а якщо повезе то і капітуляції. Бо )(уйло знає що Тампон любить тільки сильних союзників, даже якщо вони їдять дітей.
з якого орбана хтось повинен рішати, шо Британії робить?
а ми слабкі, ми шукаємо притулку ну хоч в ЕС...
нагадати?