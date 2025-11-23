РУС
4 974 36

Джонсон об американском мирном плане: Это полное предательство и капитуляция так называемых друзей Украины

Джонсон о мирном плане

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает американский мирный план по завершению российско-украинской войны "полной капитуляцией так называемых друзей Украины" и называет его "предательством".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в авторской колонке для Daily Mail.

Мирный план мог быть полностью написан Кремлем

"Представьте, что вы Владимир Путин и проводите спокойную субботу в Кремле... Вы смотрите телевизионные новости и не можете сдержать улыбки, глядя на некомпетентность своих противников, на поразительную слабость Запада. Вы потеряли более миллиона солдат, погибших и раненых, в своих попытках покорить Украину. Вам до сих пор не удалось захватить более 20 процентов территории страны. Ваша экономика переживает спад. А теперь они говорят о каком-то новом 28-пунктном плане по прекращению войны – и он мог быть полностью написан Кремлем. Это смешно", – пишет Джонсон.

"Военная кастрация Украины"

Он отмечает, что так называемый мирный план "предусматривает военную кастрацию Украины". Он требует российского вето на членство Украины в НАТО и российского контроля над вводом любых иностранных войск на украинскую территорию.

Читайте также: Мерц предостерегает Трампа: Нельзя завершать войны над головами вовлеченных стран

В документе предлагается, чтобы украинцы не только отказались от любых попыток вернуть Крым или Донбасс, но и передали огромные территории, включая около 250 000 украинцев, которых россияне даже не контролируют. Конечно, вы знали, что ваши переговорщики попытаются что-то подобное. Но вы никогда не верили, что кто-то воспримет это всерьез. Вы также не можете поверить, что президент Трамп одобрит этот план, потому что это полное предательство Украины", - подчеркивает Джонсон.

По его словам, если в Киеве будут "настолько сумасшедшими, что согласятся на эти условия", то станут марионетками Москвы, постоянно подвергаясь третьему вторжению.

Вы видите, что это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен", - добавил он.

Читайте также: Вопрос похищенных РФ украинских детей должен быть решен в любом мирном урегулировании, - сенатор Грэм

Где союзники?

Кроме того, Джонсон отмечает, что протесты западных стран против этого плана кажутся приглушенными.

"Украинцам выдвинули ультиматум - начать переговоры на этих позорных условиях. Где их союзники? Их друзья? Как насчет британцев, например, которые раньше были такими непримиримыми врагами российского экспансионизма?" - отметил он.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Топ комментарии
+36
Борису Джонсону за здоровий глузд та позицію-респект...
22.11.2025 23:28 Ответить
+26
Увесь Світ протистоїть ************* плану капітуляції України, який вітькофф вручив шестиразовому банкроту Трампу!!
А зелупня, хвилює лише «АМНІСТІЯ» йому і єрмаку, за вчинені ними з оточенням, злочини корупційно-мафіозні, з 2019 року!?!
22.11.2025 23:29 Ответить
+17
А скотяка умєров його сприйняв!
22.11.2025 23:31 Ответить
А ти ж казав, що Трамп людина.
22.11.2025 23:22 Ответить
Борису Джонсону за здоровий глузд та позицію-респект...
22.11.2025 23:28 Ответить
Увесь Світ протистоїть ************* плану капітуляції України, який вітькофф вручив шестиразовому банкроту Трампу!!
А зелупня, хвилює лише «АМНІСТІЯ» йому і єрмаку, за вчинені ними з оточенням, злочини корупційно-мафіозні, з 2019 року!?!
22.11.2025 23:29 Ответить
амністія у вигляді - кулявлоб (с)
22.11.2025 23:31 Ответить
То до Арсенія Петровича, він стосовно цього спеціаліст...
22.11.2025 23:40 Ответить
А скотяка умєров його сприйняв!
22.11.2025 23:31 Ответить
Не сци Борис,УКРАЇНА--це тобі не рашка,а УКРАЇНЦІ і не таке проходили і Зе знає,що буде за спробу здати НЕНЬКУ!!!!! А Трамп-це клоун номер 2,він вже завтра викотить щось інше,можете не сумніватись.
22.11.2025 23:31 Ответить
Вже викотив. Сказав, що це не кінцевий плЯн, він може змінюватись.
22.11.2025 23:41 Ответить
Да, все уже видели картонки.
23.11.2025 01:43 Ответить
ЗЛН ПНХ
22.11.2025 23:33 Ответить
здорова людина, здорові думки...
22.11.2025 23:36 Ответить
@ "Давайте підсумуємо перші 2,5 дні чергової трампівськоі шизи:
Капітуляцію в обмін ні на що, сподіваюся, ніхто підписувати не буде.
Ті "гарантії", текст яких вже злили - це Будапештський меморандум 2.0. Дуже дорогий та кривавий туалетний папір.
По всьому іншому вже 300 разів було сказано. Це демонтаж суверенітету та російська колонізація України.
А ті, хто хоче переконати, що капітуляція - це добре, то дайте відповідь всього на одне питання: чи готові ви жити в російській окупації? Бо капітуляція не зупинить війну. Не майте щодо цього жодних ілюзій. Через 5-6 місяців ворог знову нападе, і на цей раз нам нічого буде протиставити. Тоді будуть бої не за Покровськ-Мирноград, а за Канів-Умань, і це в кращому випадку.
У Трампа не вийшло продавити нас на це в лютому, не вийде і зараз. Бо ми насправді стали трохи сильнішими, отримали дуже багато допомоги, якої вистачить не на один місяць. А головне - законтрактували ще більше. І я маю на увазі європейців.
Чи ми просто так підписали угоду по SAMP/T, знаючи, що голова вашингтонського обкому може припинити постачати ЗКР до "Петріотів"? Просто так контрактуємо сотні Rafale та Grippen, а не F-16?
Звісно, там де була можлива дифференціація, ми це робимо. Розвідданні можуть передавати не тільки Штати. Так шо по цьому пункту буде дуже неприємно, але не прям катастрофа. Та й шведські літаки ДРЛВ колись дійдуть до нас, що є чи не головним фактором автономії раннього виявлення повітряних загроз. Заморожені активи рф на 80-85% знаходяться в ЄС, і Європа колись таки прийме рішення, щоб юзати ці гроші (а не тільки відсотки) на нашу допомогу. Європа розуміє, що наша капітуляція приведе війну і на територію ЄС, де США нічим допомагати не буде. Трамп скаже, що це не його війна та умиє руки.
Загалом. Ситуація невесела, але типу вона була нормальною хоч раз? Та ні.
З таким "союзничком" за океаном ми ніколи не можемо бути ні в чому впевненими. Печально тільки те, що демократи досі не роздуплилися та мовчать. Але не треба на це сподіватися. Ми можемо сподіватися тільки на Сили оборони. Бо тільки наше військо є реальним та єдиним гарантом нашої безпеки. Тому зараз підтримка фронту, підтримка нашого війська має посилитися."
22.11.2025 23:38 Ответить
Борис це ж твій друг руде дурко ! не впізнав ?
23.11.2025 00:00 Ответить
" Та це вже було " - уряд УНР просив допомоги в країн Антанти але президент США премєр Британії і президент Франції не допомогли.
23.11.2025 00:01 Ответить
Джонсон це трамп наоборот, в правильну сторону.
на жаль він не є премьр-міністром Британії...
23.11.2025 00:03 Ответить
а може саме тому і не є, що в правильну сторону?
23.11.2025 00:13 Ответить
Пану Джонсону велика наша подяка і вдячність!
23.11.2025 00:03 Ответить
британці вміють і навчені воюваюти, але не хочють.
а хтоб хоті в?
а пан Джонснон їм каже а все одно прийдеться.
питання - здати Україну і потім самим від кацапні відмахуватися чи піддержати Україну і як то вдох?
кому як більше подобається...
23.11.2025 00:26 Ответить
Потрыбно визнати що Тампон ворог України. І він постійно або доводить Україну до поразки або вичікує коли Україна спіткнеться щоб вдарити в спину.
Українська влада ж в свою чергу постійно робить одну і ту ж помилку випрошуючи миру на любих умовах. Замість того щоб кинути всі ресурси на війну і бити ворога не озираючись сильно і по голові, а не легенько похлопуючи його по рукам. Говорилось же ще з літа що потрібно бити по моцкві, бити по всіх рашистських ТЕС, знищувати енергетику, аеропорти, заводи і тд. Тепер просрали час і рашисти знищили всю енергетику і промисловість України і вимагають переговорів и підписання тимчасового перемир'я а якщо повезе то і капітуляції. Бо )(уйло знає що Тампон любить тільки сильних союзників, даже якщо вони їдять дітей.
23.11.2025 00:33 Ответить
Ага, а де ж тоді пархаті укГаинци фламіндічі будуть харьчєвацца
23.11.2025 08:29 Ответить
«Ех, хароший ти чєлавєк, Баріс». А хто твій друг? Хіба не Трамп?
23.11.2025 00:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XledEy7UWs8&t=196s 03:16 - Как появился "план" Умерова вызвали, показали текст. Далее было доложено Трампу, что «всё согласовано». С российской стороны поручился Дмитриев; с американской - обход госструктур.
23.11.2025 00:41 Ответить
вихід Бритранії з є ЕС - це було сильно, очікувано і нормально.
з якого орбана хтось повинен рішати, шо Британії робить?
а ми слабкі, ми шукаємо притулку ну хоч в ЕС...
23.11.2025 00:47 Ответить
Ти ж за Трампа топив...
23.11.2025 00:53 Ответить
так і наш зелений тобік за багато кого топив...
нагадати?
нагадати?
23.11.2025 00:56 Ответить
Європа
23.11.2025 02:17 Ответить
За що Джонсона звільнили? Що він не вербально висловив своє ставлення до Ковіда, який влаштував Біл Гейтс(
23.11.2025 08:08 Ответить
Pfizer - компанія Біла Гейтса
23.11.2025 08:12 Ответить
Усе це наслідки царювання безтолкового ішака. Подальше перебуання при владі цього мудака і надалі буде погіршувати ситуцію. Перші два роки великої війни Україна мала перемоги, звільнені території, наростаючу підтримку союзників в озброєні та фінансуванні, співчуття та допомогу народів світу. Але обкурений ішак вирішив, що все це завдяки йому та почав перетягувати ковдру на себе. Безпосередня участь безтолкового дегенерата привела до краху країни та трагедії для мільйонів співвітчизників. І зараз це чмо, з цією самою зеленою бандою під орудою ФСБ-го мудака дєрмака, про щось там будуть домовлятись. Країна та народ стали заручниками зеленої банди мародерів під орудою обкуреного ішака, який корчить із себе "президента-патріота".
23.11.2025 08:30 Ответить
Ішак безтолковий??? Та він розвів українців на мільярди доларів!!! Чи ви сподівались на щось інше?
23.11.2025 08:36 Ответить
Борис Джонсон - єдиний відомий розумний, порядний й сміливий політик на ********* політичному горизонті! Вам би такого президента, панове українці! Але ж ви тупі, не здатні розбиратися в людях і в ситуації! Тому варіант вам батрачити на кацапське бидло не виключений, в гіршому випадку десь в тундрі.
23.11.2025 08:40 Ответить
 
 