Країни Балтії та Північної Європи запевнили у подальшій військовій підтримці України, - заява

Лідери країн Північної Європи та Балтії підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачати зброю Україні.

Про це йдеться у спільній заяві країн, інформує Цензор.НЕТ.

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Спільна заява

"Ми — лідери країн Північної та Балтійської вісімки — сьогодні спілкувалися з президентом Зеленським. Від самого початку російської агресивної війни ми стояли на боці України і будемо продовжувати це робити. Наша рішучість ґрунтується на розумінні, що йдеться не лише про безпеку України, а й про ширшу безпеку Європи", - сказано в заяві.

Країни Балтії та Північної Європи високо оцінили зусилля президента Зеленського та готовність України до переговорів.

Зокрема, зазначається, що Україна працює над документом, підготовленим США, однак Росія поки що не взяла на себе жодних зобов’язань щодо припинення вогню або кроків, які наближають мир.

"Натомість Росія продовжує свої жорстокі напади на українське мирне населення та інфраструктуру", - сказано в заяві.

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Військова допомога для України

"Ми продовжуватимемо озброювати Україну та зміцнювати оборону Європи, щоб стримувати подальшу російську агресію. Доки Росія продовжуватиме війну проти України, ми також підтримуватимемо посилення санкцій та ширші економічні заходи", - заявили лідери країн у спільній заяві.

Заява країн NB8 завершується зверненням до українського народу:

"Ваша рішучість, наполегливість і мужність від самого початку війни є справді гідними захоплення. Ми хочемо, щоб ви знали: ви не самі та можете розраховувати на нашу підтримку".

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