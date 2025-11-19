Канцлер Німеччини Мерц пообіцяв зробити "все можливе" для захисту України від російських обстрілів
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на нічний обстріл цивільної інфраструктури України, запевнивши, що зробить усе можливе для підтримки протиповітряної оборони країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він назвав атаки Росії "терористичною війною" проти мирних громадян.
"Зробимо все можливе" для України
Німецький канцлер підкреслив, що нинішня інтенсивність ракетних ударів "вже не має нічого спільного з військовими цілями" та заявив, що Берлін продовжить підтримувати Україну в обороні повітряного простору:
"Тому ми зробимо все можливе, щоб підтримати протиповітряну оборону України".
Фрідріх Мерц також наголосив, що Німеччина не може ігнорувати загрозу для цивільного населення і має взяти на себе активну роль у захисті України. Водночас він закликав міжнародних партнерів згуртуватися і працювати над посиленням обороноздатності України.
Німецький уряд уже демонструє практичні кроки допомоги: під керівництвом Мерца навіть можливі постачання далекобійної зброї для українських сил, що може змінити баланс сил. Канцлер також зазначив, що дипломатичні інструменти вже вичерпані, якщо Кремль продовжує обирати війну над миром.
Обстріл 19 листопада
- Російські окупанти атакували області на заході України.
- У Тернополі пошкоджено багатоповерхівки, відомо про постраждалих і загиблих.
- На Львівщині під ударом опинився об'єкт енергетики.
- У низці областей запровадили аварійні відключення світла.
- Атакувала Росія й Івано-Франківську область, внаслідок чого постраждали троє людей, зокрема двоє дітей.
- На Чернігівщині атаковано енергооб'єкт.
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Тауруси все одно не дасть
це більше ніж півсотні таурусів
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там само куда полетіли фламіндичі !
щиро дякуємо Германії за військову підтримку України і донині і на майбутній рік - 11,5 млрд. євро !!!
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