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Новини Співпраця України та Німеччини
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Канцлер Німеччини Мерц пообіцяв зробити "все можливе" для захисту України від російських обстрілів

Мерц - про підтримку України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на нічний обстріл цивільної інфраструктури України, запевнивши, що зробить усе можливе для підтримки протиповітряної оборони країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він назвав атаки Росії "терористичною війною" проти мирних громадян.

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"Зробимо все можливе" для України 

Німецький канцлер підкреслив, що нинішня інтенсивність ракетних ударів "вже не має нічого спільного з військовими цілями" та заявив, що Берлін продовжить підтримувати Україну в обороні повітряного простору:

"Тому ми зробимо все можливе, щоб підтримати протиповітряну оборону України".

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Фрідріх Мерц також наголосив, що Німеччина не може ігнорувати загрозу для цивільного населення і має взяти на себе активну роль у захисті України. Водночас він закликав міжнародних партнерів згуртуватися і працювати над посиленням обороноздатності України.

Німецький уряд уже демонструє практичні кроки допомоги: під керівництвом Мерца навіть можливі постачання далекобійної зброї для українських сил, що може змінити баланс сил. Канцлер також зазначив, що дипломатичні інструменти вже вичерпані, якщо Кремль продовжує обирати війну над миром.

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Обстріл 19 листопада

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Автор: 

обстріл (34320) ППО (4158) підтримка (803) Мерц Фрідріх (446)
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Топ коментарі
+3
А що він може ?
Тауруси все одно не дасть
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20.11.2025 00:06 Відповісти
+2
щоб вимагати тауруси украхнці мають зробити неможливтм таке ганебне явиле, як двушка на мацкву, а не волати мнєвсядалдни на цензорі... а поки сидимо без світла вівці смєтуни і мовчимо про міньдіча
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20.11.2025 00:37 Відповісти
+1
Мерц - де Тауруси?
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20.11.2025 00:17 Відповісти
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А що він може ?
Тауруси все одно не дасть
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20.11.2025 00:06 Відповісти
а якщо і дасть - то не таурусам
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20.11.2025 00:19 Відповісти
11,5 млрд. євро !!!

це більше ніж півсотні таурусів

.
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20.11.2025 01:45 Відповісти
Мерц - де Тауруси?
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20.11.2025 00:17 Відповісти
в караганде !
там само куда полетіли фламіндичі !

щиро дякуємо Германії за військову підтримку України і донині і на майбутній рік - 11,5 млрд. євро !!!

.
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20.11.2025 01:42 Відповісти
Мерц----а де фламінго?
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20.11.2025 09:11 Відповісти
То давайте вже курво тауруси !
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20.11.2025 00:24 Відповісти
щоб вимагати тауруси украхнці мають зробити неможливтм таке ганебне явиле, як двушка на мацкву, а не волати мнєвсядалдни на цензорі... а поки сидимо без світла вівці смєтуни і мовчимо про міньдіча
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20.11.2025 00:37 Відповісти
Щось цей Мерц не договорює, якби дійсно хотів захисти, то мав сказати зробить все можливе і неможливе. Бо все можливе він вже зробив, а неможливе - це Тауруси зброя відплати яка більш ефективна ніж зброя захисту Петріоти, бо останні це гра в одні ворота.
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20.11.2025 01:34 Відповісти
11,5 млрд. євро !!!
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20.11.2025 01:43 Відповісти
То же что и предыдущие 3 года? Принять 21й пакет санкций к лету. Все что нужно было сделать это дать оружие ещё в 22м году и к 23му эта война уже закончилась бы, а не дожидаться пока ***** свой впк разгонит. Теперь вы уже ничего не можете сделать.
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20.11.2025 11:58 Відповісти
 
 