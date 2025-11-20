Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері середи, 19 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
В яких регіонах фіксують ворожі безпілотники?
О 18:06 - повідомлялося про групи БпЛА із Сумщини та Харківщини у напрямку Полтавщини.
О 18:28 - безпілотники зафіксовані на Полтавщині, курсом на Зіньків, Котельву, Чутове.
О 18:52 - Харківщина: БпЛА у напрямку Златополя, Слобожанського.
О 19:07 - Групи БпЛА через Полтавщину у напрямку Дніпропетровщини.
Оновлена інформація
О 19:36 - Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград.
О 20:04 - група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на південь.
О 20:24 - ворожий БпЛА в районі Полтави.
О 20:28 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
О 20:39 - група БпЛА на Донеччині курсом на північ.
О 20:40 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Сумщину.
О 21:03 - група БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.
О 21:12 - нова група БпЛА на Херсонщині курсом на північний-захід.
О 21:27 - група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
О 21:30 - безпілотники в центральній частині Сумщини курсом на Чернігівщину.
О 21:43 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
О 21:36 - група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.
Оновлена інформація
О 22:02 - повідомляється про ворожий БпЛА в районі Дніпра.
О 22:20 - БпЛА на сході Київщини курсом на захід.
О 23:27 - група БпЛА на півдні Харківщини курс західний.
Оновлена інформація
О 00:47 - група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
О 01:04 - безпілотники на сході Харківщини, курс південно-західний.
О 01:54 - "Шахеди" на сході Харківщини, курс південно-західний.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли про те, що у Тернополі оголосили триденну жалобу за загиблими від російського удару, а також про те, що після російської атаки у Львові зафіксовано перевищення рівня оксиду вуглецю.
Будь ласка, зачекайте...
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