Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері середи, 19 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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В яких регіонах фіксують ворожі безпілотники?

О 18:06 - повідомлялося про групи БпЛА із Сумщини та Харківщини у напрямку Полтавщини.

О 18:28 - безпілотники зафіксовані на Полтавщині, курсом на Зіньків, Котельву, Чутове.

О 18:52 - Харківщина: БпЛА у напрямку Златополя, Слобожанського.

О 19:07 - Групи БпЛА через Полтавщину у напрямку Дніпропетровщини.

Оновлена інформація

О 19:36 - Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград.

О 20:04 - група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на південь.

О 20:24 - ворожий БпЛА в районі Полтави.

О 20:28 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 20:39 - група БпЛА на Донеччині курсом на північ.

О 20:40 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Сумщину.

О 21:03 - група БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.

О 21:12 - нова група БпЛА на Херсонщині курсом на північний-захід.

О 21:27 - група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

О 21:30 - безпілотники в центральній частині Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 21:43 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 21:36 - група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 22:02 - повідомляється про ворожий БпЛА в районі Дніпра.

О 22:20 - БпЛА на сході Київщини курсом на захід.

О 23:27 - група БпЛА на півдні Харківщини курс західний.

Оновлена інформація

О 00:47 - група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

О 01:04 - безпілотники на сході Харківщини, курс південно-західний.

О 01:54 - "Шахеди" на сході Харківщини, курс південно-західний.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли про те, що у Тернополі оголосили триденну жалобу за загиблими від російського удару, а також про те, що після російської атаки у Львові зафіксовано перевищення рівня оксиду вуглецю.

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