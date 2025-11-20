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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Росія атакує Україну ударними БпЛА 19 листопада

Ввечері середи, 19 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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В яких регіонах фіксують ворожі безпілотники?

О 18:06 - повідомлялося про групи БпЛА із Сумщини та Харківщини у напрямку Полтавщини.

О 18:28 - безпілотники зафіксовані на Полтавщині, курсом на Зіньків, Котельву, Чутове.

О 18:52 - Харківщина: БпЛА у напрямку Златополя, Слобожанського.

О 19:07 - Групи БпЛА через Полтавщину у напрямку Дніпропетровщини.

Оновлена інформація

О 19:36 -  Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград.

О 20:04 - група БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на південь.

О 20:24 - ворожий БпЛА в районі Полтави.

О 20:28 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Також про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 20:39 - група БпЛА на Донеччині курсом на північ.

О 20:40 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину та Сумщину.

О 21:03 - група БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ.

О 21:12 - нова група БпЛА на Херсонщині курсом на північний-захід.

О 21:27 - група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

О 21:30  - безпілотники в центральній частині Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 21:43 - пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 21:36 -  група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 22:02 - повідомляється про ворожий БпЛА в районі Дніпра.

О 22:20 -  БпЛА на сході Київщини курсом на захід.

О 23:27 -  група БпЛА на півдні Харківщини курс західний.

Оновлена інформація

О 00:47 -  група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

О 01:04 - безпілотники на сході Харківщини, курс південно-західний.

О 01:54 - "Шахеди" на сході Харківщини, курс південно-західний.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли про те, що у Тернополі оголосили триденну жалобу за загиблими від російського удару, а також про те, що після російської атаки у Львові зафіксовано перевищення рівня оксиду вуглецю.

Читайте також: З-під завалів у Тернополі дістали ще одного живого постраждалого. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) обстріл (34320) атака (1594) Шахед (2243)
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Трамп-Путіну : А насип їм ще ракетів по житловим районам, бо нєсгаворчівиє, я не можу війну зупинити!
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19.11.2025 20:55 Відповісти
Это и без Трампа каждый день уже почти 4года
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19.11.2025 21:10 Відповісти
треба добивати Рязанську ДРЕС, ну і заодно завітати на тому ж напрямку на ПС "Міхайловская" 1402 МВА (54°16'10.0"N 38°59'36.0"E, від Харкова 500 км).
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19.11.2025 23:00 Відповісти
треба добивати Рязанську ДРЕС, ну і заодно завітати на тому ж напрямку на ПС "Міхайловская" 1402 МВА (54°16'10.0"N 38°59'36.0"E, від Харкова 500 км).
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19.11.2025 23:00 Відповісти
 
 