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Триденну жалобу за загиблими від російського удару оголошено в Тернополі
Із 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки РФ.
Про це повідомляється на сайті Тернопільської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
Так, у міськраді нагадали, що ворог завдав удару по промисловому об'єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву "Сонячний". У результаті обстрілу зафіксовані значні руйнування та жертви серед мирних жителів міста.
"У зв'язку з трагічними подіями, на території Тернопільської міської територіальної громади скасовано розважальні заходи, а на всіх державних установах будуть приспущені прапори. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав від атаки", - йдеться в повідомленні.
Обстріл 19 листопада
- Російські окупанти атакували області на заході України.
- У Тернополі пошкоджено багатоповерхівки, відомо про постраждалих і загиблих. За останніми даними, відомо про 25 загиблих, зокрема трьох дітей. 73 особи, з них 15 дітей, постраждали.
- На Львівщині під ударом об'єкт енергетики.
- У низці областей запровадили аварійні відключення світла.
- Під ударом опинилася Івано-Франківська область, внаслідок чого постраждали 3 особи, зокрема двоє дітей.
- На Чернігівщині атаковано енергооб'єкт.
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