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Новини Обстріл Тернополя
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Триденну жалобу за загиблими від російського удару оголошено в Тернополі

Наслідки удару РФ по Тернополю 19 листопада

Із 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки РФ.

Про це повідомляється на сайті Тернопільської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

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Так, у міськраді нагадали, що ворог завдав удару по промисловому об'єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву "Сонячний". У результаті обстрілу зафіксовані значні руйнування та жертви серед мирних жителів міста.

"У зв'язку з трагічними подіями, на території Тернопільської міської територіальної громади скасовано розважальні заходи, а на всіх державних установах будуть приспущені прапори. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав від атаки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна винесе удар РФ по Тернополю на засідання Радбезу ООН, - Сибіга

Обстріл 19 листопада

Автор: 

Тернопіль (471) жалоба (193) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
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Не виказати словами сум за жертвами і ненависть до всіх рашистів та їх прихильників!
Смерть російським терористам!
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19.11.2025 17:37 Відповісти
 
 