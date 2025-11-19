Триденну жалобу за загиблими від російського удару оголошено в Тернополі

Із 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки РФ.

Про це повідомляється на сайті Тернопільської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, у міськраді нагадали, що ворог завдав удару по промисловому об'єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву "Сонячний". У результаті обстрілу зафіксовані значні руйнування та жертви серед мирних жителів міста.

"У зв'язку з трагічними подіями, на території Тернопільської міської територіальної громади скасовано розважальні заходи, а на всіх державних установах будуть приспущені прапори. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав від атаки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна винесе удар РФ по Тернополю на засідання Радбезу ООН, - Сибіга

Обстріл 19 листопада