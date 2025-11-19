Трехдневный траур по погибшим от российского удара объявлен в Тернополе

С 19 по 21 ноября в Тернополе объявлены Дни траура по погибшим в результате ночной атаки РФ.

Об этом сообщается на сайте Тернопольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Так, в горсовете напомнили, что враг нанес удар по промышленному объекту и двум жилым домам, расположенным на территории массива "Солнечный". В результате обстрела зафиксированы значительные разрушения и жертвы среди мирных жителей города.

"В связи с трагическими событиями, на территории Тернопольской городской территориальной громады отменены развлекательные мероприятия, а на всех государственных учреждениях будут приспущены флаги. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал от атаки", - говорится в сообщении.

Обстрел 19 ноября