Трехдневный траур по погибшим от российского удара объявлен в Тернополе
С 19 по 21 ноября в Тернополе объявлены Дни траура по погибшим в результате ночной атаки РФ.
Об этом сообщается на сайте Тернопольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
Так, в горсовете напомнили, что враг нанес удар по промышленному объекту и двум жилым домам, расположенным на территории массива "Солнечный". В результате обстрела зафиксированы значительные разрушения и жертвы среди мирных жителей города.
"В связи с трагическими событиями, на территории Тернопольской городской территориальной громады отменены развлекательные мероприятия, а на всех государственных учреждениях будут приспущены флаги. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал от атаки", - говорится в сообщении.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших и погибших. По последним данным, известно о 25 погибших, в том числе трех детях. 73 человека, из них 15 детей, пострадали.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
