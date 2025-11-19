РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12274 посетителя онлайн
Новости Обстрел Тернополя
800 1

Трехдневный траур по погибшим от российского удара объявлен в Тернополе

Последствия удара РФ по Тернополю 19 ноября

С 19 по 21 ноября в Тернополе объявлены Дни траура по погибшим в результате ночной атаки РФ.

Об этом сообщается на сайте Тернопольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Так, в горсовете напомнили, что враг нанес удар по промышленному объекту и двум жилым домам, расположенным на территории массива "Солнечный". В результате обстрела зафиксированы значительные разрушения и жертвы среди мирных жителей города.

"В связи с трагическими событиями, на территории Тернопольской городской территориальной громады отменены развлекательные мероприятия, а на всех государственных учреждениях будут приспущены флаги. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал от атаки", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина вынесет удар РФ по Тернополю на заседание Совбеза ООН, - Сибига

Обстрел 19 ноября

Автор: 

Тернополь (803) траур (250) Тернопольская область (775) Тернопольский район (31)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не виказати словами сум за жертвами і ненависть до всіх рашистів та їх прихильників!
Смерть російським терористам!
показать весь комментарий
19.11.2025 17:37 Ответить
 
 