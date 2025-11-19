Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером в среду, 19 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В каких регионах фиксируют вражеские беспилотники?
В 18:06 - сообщалось о группах БПЛА из Сумской и Харьковской областей в направлении Полтавской области.
В 18:28 - беспилотники зафиксированы на Полтавщине, курсом на Зиньков, Котельву, Чутово.
В 18:52 - Харьковская область: БПЛА в направлении Златополя, Слобожанского.
В 19:07 - Группы БПЛА через Полтавскую область в направлении Днепропетровской области.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали о том, что в Тернополе объявили трехдневный траур по погибшим от российского удара, а также о том, что после российской атаки во Львове зафиксировано превышение уровня оксида углерода.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль