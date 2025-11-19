Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером в среду, 19 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В каких регионах фиксируют вражеские беспилотники?

В 18:06 - сообщалось о группах БПЛА из Сумской и Харьковской областей в направлении Полтавской области.

В 18:28 - беспилотники зафиксированы на Полтавщине, курсом на Зиньков, Котельву, Чутово.

В 18:52 - Харьковская область: БПЛА в направлении Златополя, Слобожанского.

В 19:07 - Группы БПЛА через Полтавскую область в направлении Днепропетровской области.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

