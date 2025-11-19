После российской атаки во Львове зафиксировано превышение уровня оксида углерода

Во Львове на двух улицах после российской атаки зафиксировали превышение уровня оксида углерода.

Об этом сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на улице Бережанской уровень оксида углерода превысил норму в 2 раза, а на Дорожной - в 4,6 раза.

Глава области призвал жителей закрыть окна и двери в жилых помещениях и избегать длительного пребывания в этих зонах. Он добавил, что радиационный фон во Львове остается в пределах нормы.

Что предшествовало?

Мэр города Андрей Садовый заявил, что густой дым над Львовом - следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг.

В результате российской ракетно-дроновой атаки 19 ноября было разрушено новое отделение "Укрпочты" и уничтожено около 900 посылок.

Также этой ночью оккупанты атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

