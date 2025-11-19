Российская атака во Львове разрушила новое отделение "Укрпочты": уничтожено около 900 посылок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во Львове в результате российской ракетно-дроновой атаки 19 ноября было разрушено новое отделение "Укрпочты" и уничтожено около 900 посылок.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг уничтожил наше новое современное отделение "Укрпочты" во Львове. Главное - работники не пострадали", - отметил Смелянский. По его словам, повреждения привели к потере около 900 отправлений.
Руководитель "Укрпочты" добавил, что компания уже начинает процесс компенсации клиентам. "Срочно запускаем процесс компенсации клиентам. Отделение обязательно восстановим", - подчеркнул он.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших и погибших.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
- Известно о как минимум 19 погибших и 66 раненых, в том числе 12 детей, в Тернополе.
