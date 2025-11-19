Российская атака во Львове разрушила новое отделение "Укрпочты": уничтожено около 900 посылок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове в результате российской ракетно-дроновой атаки 19 ноября было разрушено новое отделение "Укрпочты" и уничтожено около 900 посылок.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг уничтожил наше новое современное отделение "Укрпочты" во Львове. Главное - работники не пострадали", - отметил Смелянский. По его словам, повреждения привели к потере около 900 отправлений.

Руководитель "Укрпочты" добавил, что компания уже начинает процесс компенсации клиентам. "Срочно запускаем процесс компенсации клиентам. Отделение обязательно восстановим", - подчеркнул он.

