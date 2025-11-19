РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13273 посетителя онлайн
Новости Фото Атака БПЛА на Львовщину
4 270 2

Российская атака во Львове разрушила новое отделение "Укрпочты": уничтожено около 900 посылок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове в результате российской ракетно-дроновой атаки 19 ноября было разрушено новое отделение "Укрпочты" и уничтожено около 900 посылок.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня враг уничтожил наше новое современное отделение "Укрпочты" во Львове. Главное - работники не пострадали", - отметил Смелянский. По его словам, повреждения привели к потере около 900 отправлений.

Руководитель "Укрпочты" добавил, что компания уже начинает процесс компенсации клиентам. "Срочно запускаем процесс компенсации клиентам. Отделение обязательно восстановим", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения в Херсонской области. ФОТОрепортаж

львов
львов
львов
львов

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия убила 19 человек в Тернополе. Десятки пострадавших, в том числе дети. ВИДЕО


львов
львов
львов
львов

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тепловая сеть повреждена в Тернополе. Без отопления дома и несколько детских садов

Обстрел 19 ноября

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о массированном обстреле Украины: Зверский террор РФ демонстрирует, что любой "мирный план" должен начинаться с давления

Автор: 

Львов (4667) обстрел (32911) Укрпочта (336) Львовская область (3201) Львовский район (253)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це мабуть, оті московські халуї, деркач і сівкович, за гроші неотримані від їх корешів, міндіча з обрізанцями, казяться??
показать весь комментарий
19.11.2025 13:17 Ответить
Та то фігня! Люди масово питають чи доїхала "двушка на москву", хвилюються чи все добре?
показать весь комментарий
19.11.2025 16:13 Ответить
 
 