РУС
Новости Обстрелы Украины
607 10

Сибига о массированном обстреле Украины: Зверский террор РФ демонстрирует, что любой "мирный план" должен начинаться с давления

сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередной массированной атаки РФ в ночь на 19 ноября заявил, что любой реалистичный мирный план должен начинаться с давления на Москву.

Об этом он написал в X, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Сибиги, удар был направлен против критической инфраструктуры, однако значительные разрушения понесли и жилые дома. Подтвержденное количество погибших в Тернополе возросло до 10, среди десятков раненых - 12 детей.

"Зверский и постоянный террор РФ демонстрирует, что любой реалистичный мирный план должен начинаться с давления на Москву, чтобы заставить ее включиться в реальную дипломатическую работу и завершить войну. Это война, которую Россия не должна была никогда начинать, война, в которой она не может победить и которую отказывается завершать. Санкции, изоляция и ответственность могут заставить Москву наконец сделать это", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол ЕС Матернова о массированной атаке РФ по Украине: "Тернополь переживает настоящий ад. Это попытки стереть людей и их жизни"

Обстрел 19 ноября

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Украину 48 ракетами и 476 БПЛА: ПВО обезвредила 483 цели. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

обстрел (30542) россия (98069) Сибига Андрей (702)
Топ комментарии
+1
Достаточно глянуть на его рожу. Даже комментировать ничего не надо. Ещё один птенец весом 170 кг из гнезда Ермака
показать весь комментарий
19.11.2025 11:19 Ответить
+1
Треба вже реалістичний мирний план ...а до того які були? Чи план щодо планування планів ще не виконано і треба новий?
показать весь комментарий
19.11.2025 11:31 Ответить
