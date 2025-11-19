Сибига о массированном обстреле Украины: Зверский террор РФ демонстрирует, что любой "мирный план" должен начинаться с давления

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередной массированной атаки РФ в ночь на 19 ноября заявил, что любой реалистичный мирный план должен начинаться с давления на Москву.

Об этом он написал в X, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, удар был направлен против критической инфраструктуры, однако значительные разрушения понесли и жилые дома. Подтвержденное количество погибших в Тернополе возросло до 10, среди десятков раненых - 12 детей.

"Зверский и постоянный террор РФ демонстрирует, что любой реалистичный мирный план должен начинаться с давления на Москву, чтобы заставить ее включиться в реальную дипломатическую работу и завершить войну. Это война, которую Россия не должна была никогда начинать, война, в которой она не может победить и которую отказывается завершать. Санкции, изоляция и ответственность могут заставить Москву наконец сделать это", - подчеркнул министр.

Обстрел 19 ноября

