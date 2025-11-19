Сибига о массированном обстреле Украины: Зверский террор РФ демонстрирует, что любой "мирный план" должен начинаться с давления
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередной массированной атаки РФ в ночь на 19 ноября заявил, что любой реалистичный мирный план должен начинаться с давления на Москву.
Об этом он написал в X, передает Цензор.НЕТ.
По словам Сибиги, удар был направлен против критической инфраструктуры, однако значительные разрушения понесли и жилые дома. Подтвержденное количество погибших в Тернополе возросло до 10, среди десятков раненых - 12 детей.
"Зверский и постоянный террор РФ демонстрирует, что любой реалистичный мирный план должен начинаться с давления на Москву, чтобы заставить ее включиться в реальную дипломатическую работу и завершить войну. Это война, которую Россия не должна была никогда начинать, война, в которой она не может победить и которую отказывается завершать. Санкции, изоляция и ответственность могут заставить Москву наконец сделать это", - подчеркнул министр.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших и погибших.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
- Известно о как минимум 10 погибших и 37 раненых, в том числе 12 детей, в Тернополе.
