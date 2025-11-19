Рашисты атаковали Украину 48 ракетами и 476 БПЛА: ПВО обезвредила 483 цели. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 19 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты и БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем атаковал враг?

Всего оккупанты применили 524 средства воздушного нападения - 48 ракет и 476 БПЛА различных типов:

476 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым (около 300 из них – "шахеды");

40 крылатых ракет Х-101 (районы пусков: Вологодская, Астраханская обл. – РФ;

7 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (район пуска: Ростовская обл. – РФ).

Основным направлением удара были Львовская, Тернопольская и Харьковская области.

Смотрите: РФ перерезала важный логистический маршрут в Гуляйполе: эвакуация под угрозой. ВИДЕО

Как отработала ПВО?

По состоянию на 10:00 силы противовоздушной обороны обезвредили 483 цели:

442 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

34 крылатые ракеты Х-101;

7 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте: Атака РФ на Тернополь: содержание хлора в воздухе превышает норму в 6 раз

Обстрел 19 ноября

Читайте также: Садовый о дыме над Львовом: враг попал в гражданский склад, горят шины. ФОТО