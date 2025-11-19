Рашисты атаковали Украину 48 ракетами и 476 БПЛА: ПВО обезвредила 483 цели. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 19 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты и БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Всего оккупанты применили 524 средства воздушного нападения - 48 ракет и 476 БПЛА различных типов:
- 476 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым (около 300 из них – "шахеды");
- 40 крылатых ракет Х-101 (районы пусков: Вологодская, Астраханская обл. – РФ;
- 7 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (район пуска: Ростовская обл. – РФ).
Основным направлением удара были Львовская, Тернопольская и Харьковская области.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 10:00 силы противовоздушной обороны обезвредили 483 цели:
- 442 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 34 крылатые ракеты Х-101;
- 7 крылатых ракет "Калибр".
Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
- Известно о как минимум 10 погибших и 37 раненых, в том числе 12 детей, в Тернополе.
Топ комментарии
+2 Олег Шелестов
показать весь комментарий19.11.2025 10:38 Ответить Ссылка
+2 Денис Брегін #608889
показать весь комментарий19.11.2025 10:46 Ответить Ссылка
+1 Поділля16
показать весь комментарий19.11.2025 10:56 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олег Шелестов
показать весь комментарий19.11.2025 10:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Денис Брегін #608889
показать весь комментарий19.11.2025 10:46 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владислав Александрович #602971
показать весь комментарий19.11.2025 10:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Поділля16
показать весь комментарий19.11.2025 10:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
алекс флеш
показать весь комментарий19.11.2025 10:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий19.11.2025 10:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
igor koval #550777
показать весь комментарий19.11.2025 12:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Randall Flag #387882
показать весь комментарий19.11.2025 11:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олег Шелестов
показать весь комментарий19.11.2025 12:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Randall Flag #387882
показать весь комментарий19.11.2025 12:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Boris Kravchenko
показать весь комментарий19.11.2025 12:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олег Шелестов
показать весь комментарий19.11.2025 12:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль