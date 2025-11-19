РУС
Рашисты атаковали Украину 48 ракетами и 476 БПЛА: ПВО обезвредила 483 цели. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 19 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты и БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Всего оккупанты применили 524 средства воздушного нападения - 48 ракет и 476 БПЛА различных типов:

  • 476 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым (около 300 из них – "шахеды");
  • 40 крылатых ракет Х-101 (районы пусков: Вологодская, Астраханская обл. – РФ;
  • 7 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (район пуска: Ростовская обл. – РФ).

Основным направлением удара были Львовская, Тернопольская и Харьковская области.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 10:00 силы противовоздушной обороны обезвредили 483 цели:

  • 442 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 34 крылатые ракеты Х-101;
  • 7 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Топ комментарии
+2
"48 ракетами та 476 БпЛА: ППО знешкодила 483 цілі. Щось дивлячись на жахливий пейзаж уражень Тернополя виникає сумнів в правдивості марафонівської статистики зе-лайна...
показать весь комментарий
19.11.2025 10:38 Ответить
+2
При чому тут марахвон до зведень генштабу? Чи аби шо пізданути?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:46 Ответить
+1
Сьогодні вся країна перетворилася на марафон. Хто буде мати сваою думку і покаже реальність - той не тільки на вихід, а навіть в тюрму. Не знали? А їх дітей і родичів негайно через ТЦК на передню лінію. Також не чули? Послухайте плівки "міндіча". Ті підприємства, які відмовлялися платити мародерам міндічам-цукерманам-Зе обнулялися і вся працівники чоловічої статі на фронт.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:56 Ответить
"48 ракетами та 476 БпЛА: ППО знешкодила 483 цілі. Щось дивлячись на жахливий пейзаж уражень Тернополя виникає сумнів в правдивості марафонівської статистики зе-лайна...
показать весь комментарий
19.11.2025 10:38 Ответить
При чому тут марахвон до зведень генштабу? Чи аби шо пізданути?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:46 Ответить
Так зведення ГШ і є марафон) Чи ви не знали?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:50 Ответить
Сьогодні вся країна перетворилася на марафон. Хто буде мати сваою думку і покаже реальність - той не тільки на вихід, а навіть в тюрму. Не знали? А їх дітей і родичів негайно через ТЦК на передню лінію. Також не чули? Послухайте плівки "міндіча". Ті підприємства, які відмовлялися платити мародерам міндічам-цукерманам-Зе обнулялися і вся працівники чоловічої статі на фронт.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:56 Ответить
Теж саме про Харків, з цієї ЗЕленої аріфметіки випливає , що тільки по Харкова запустили 1.000 дронів і 12 прорвалося. Мене терзають сумніви, бо брешуть усюди, тоді чому мені не брехати і не воровати?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:50 Ответить
Бо Вас точно посадять. Красти треба мільярдами - тоді нічого не буде.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:55 Ответить
..дитинці (22жовтня2025 "народження") ще й місяця не виповнилося, а воно он вже як "бігає".. хоча голівку, звісно, ще не тримає..
показать весь комментарий
19.11.2025 12:52 Ответить
В принципі, непоганий результат.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:06 Ответить
Непоганий якщо вірити всій цій суцільный піар -брехні...як локшині на вуха 73%...
показать весь комментарий
19.11.2025 12:10 Ответить
Ну можна в іншу крайність впасти і кричати: "Все брехня! Нікому вірити не можна!" Ну і?
показать весь комментарий
19.11.2025 12:12 Ответить
Ну, комусь же вигідно розганяти «зраду-зрадоньку». Особливо, якщо за це ще й щось перепадає.
показать весь комментарий
19.11.2025 12:33 Ответить
Говорити правду або ж мовчати
показать весь комментарий
19.11.2025 12:22 Ответить
 
 