РФ перерезала важный логистический маршрут в Гуляйполе: эвакуация под угрозой. ВИДЕО
Российские войска перерезали один из ключевых логистических маршрутов, ведущих в город Гуляйполе Запорожской области.
Подъезды к городу под контролем ударных дронов РФ
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SLAWA TV, подъезды к населенному пункту находятся под постоянным наблюдением и ударами российских дронов-камикадзе и FPV-дронов, что создает критическую угрозу для передвижения военной техники, подвоза боеприпасов и гуманитарных грузов.
Эвакуация гражданских — с огромным риском
Из-за постоянной опасности с воздуха даже эвакуация местных жителей стала чрезвычайно рискованной. Волонтерские группы и военные отмечают, что любое перемещение транспортом в направлении Гуляйполя может быть атаковано в течение считанных минут после обнаружения.
ВСУ отступили из ряда окрестных сел
На прошлой неделе украинские подразделения были вынуждены отступить из нескольких населенных пунктов вблизи Гуляйполя из-за угрозы окружения и интенсивных штурмов российских войск. Это изменило конфигурацию линии фронта и значительно осложнило оборону города.
До линии фронта — от 6 до 1,5 километров
После занятия россиянами новых позиций расстояние от передовой до Гуляйполя в разных секторах сократилось до 6–1,5 километров. Это делает город одной из самых горячих точек на Запорожском направлении.
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З рибаками зустрічається та меморандуми на 35-й рік малює?!
абсолютно ВСІ - поранені, вбиті, зниклі без вісті чи в полоні!!!! і таких більше ніж пів мільйона!!!
тобто за 4 роки втрачена ВСЯ українська армія і при чому ДВІЧІ! на початок 2022 року загальна чисельність була десь чверть мільйона...
тому в мене до тебе таке питання: вгадай з першого разу, що буде зі всіма наступними "сформованими чисельностями"? відповідь очевидна, бо наше командування воює м'ясом, точно так само, як і москалі