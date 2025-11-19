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Новости Видео Обстрелы Гуляйполя Бои на Гуляйпольском направлении
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РФ перерезала важный логистический маршрут в Гуляйполе: эвакуация под угрозой. ВИДЕО

Российские войска перерезали один из ключевых логистических маршрутов, ведущих в город Гуляйполе Запорожской области.

Подъезды к городу под контролем ударных дронов РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SLAWA TV, подъезды к населенному пункту находятся под постоянным наблюдением и ударами российских дронов-камикадзе и FPV-дронов, что создает критическую угрозу для передвижения военной техники, подвоза боеприпасов и гуманитарных грузов.

Читайте: Враг пытается продвинуться к Гуляйполю с севера и востока. Интенсивные бои продолжаются возле Яблокового, - Волошин

Эвакуация гражданских — с огромным риском

Из-за постоянной опасности с воздуха даже эвакуация местных жителей стала чрезвычайно рискованной. Волонтерские группы и военные отмечают, что любое перемещение транспортом в направлении Гуляйполя может быть атаковано в течение считанных минут после обнаружения.

Читайте также: Оккупанты пытаются продвинуться на северо-восток от Гуляйполя, чтобы отрезать город от логистических путей, - Силы обороны Юга

ВСУ отступили из ряда окрестных сел

На прошлой неделе украинские подразделения были вынуждены отступить из нескольких населенных пунктов вблизи Гуляйполя из-за угрозы окружения и интенсивных штурмов российских войск. Это изменило конфигурацию линии фронта и значительно осложнило оборону города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали FPV-дроном автомобиль в Гуляйполе: погиб мужчина

До линии фронта — от 6 до 1,5 километров

После занятия россиянами новых позиций расстояние от передовой до Гуляйполя в разных секторах сократилось до 6–1,5 километров. Это делает город одной из самых горячих точек на Запорожском направлении.

Смотрите также: Оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль в Гуляйполе: погибла супружеская пара

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг накапливается для давления на Запорожье, пользуясь пробелами в обороне ВСУ, - DeepState

Автор: 

Гуляйполе (235) обстрел (32974) эвакуация (2289) Запорожская область (4411) Пологовский район (424)
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Топ комментарии
+17
а я все гадаю, чому Зеля по закордонах блукає То Франція, то Іспанія зараз Туреччина. Просто він шукає притулок на випадок поразки. Що і вкрадене збереч і в Україну, ані на расєю не видали. А байки про сто Рафалів лише байки, в дусі 1 млрд дерев і 1 млн. дронів
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19.11.2025 09:37 Ответить
+15
Ну так в керівництві країни одні рузкіе і ізраїльтяни. ЧОГО БИ ЇМ ДУМАТИ скільки укрів вмре?
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19.11.2025 09:25 Ответить
+12
А Верховний головнокомандувач, вождь придурків 73% спокійно, роскішно, разом із ще одним ворогом України єлдаком, за бюджетні гроші українців, катаються по Європі і прикриваючись народом України, який захлинається в крові, на зустрічі із Західними лідерапми, щоб показати ідіотам, що його приймають і тиснуть руку.
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19.11.2025 09:57 Ответить
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Дивно. Манько, той що з «словом пацана», сказав, що все там пучком і ним захищено і росчищено.
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19.11.2025 09:23 Ответить
Черговий зашкварений "профі" якого кришує творожніков. Так переможемо.💪
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19.11.2025 09:31 Ответить
Міндіч, чернишов, єрмак, татаров, зеленський, шмигаль, свириденко, данилов, умеров, і за це повинні хвилюватися??? У Козині будівельників ще бронювати треба, а тут якісь території України, евакуювати когось треба??? Верещук на шатлах, нехай змотається ….
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19.11.2025 09:46 Ответить
А шо Верховний говнокомандувач?
З рибаками зустрічається та меморандуми на 35-й рік малює?!
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19.11.2025 09:24 Ответить
В Іспанії.

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19.11.2025 09:45 Ответить
Ну так в керівництві країни одні рузкіе і ізраїльтяни. ЧОГО БИ ЇМ ДУМАТИ скільки укрів вмре?
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19.11.2025 09:25 Ответить
Тримаймось, зеленський через десять років, кожному мешканцю Гуляйполя, видасть Є-Рафаль...
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19.11.2025 09:28 Ответить
а я все гадаю, чому Зеля по закордонах блукає То Франція, то Іспанія зараз Туреччина. Просто він шукає притулок на випадок поразки. Що і вкрадене збереч і в Україну, ані на расєю не видали. А байки про сто Рафалів лише байки, в дусі 1 млрд дерев і 1 млн. дронів
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19.11.2025 09:37 Ответить
мільярд дерев виросло на місці водосховища, а мільйони дронів купив народ.
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19.11.2025 11:07 Ответить
де ти бачив дерево за три роки? і не треба плутати волонтерів з хабарниками із міністерств
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19.11.2025 11:13 Ответить
Це була іронія.
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19.11.2025 12:22 Ответить
Ставка з РНБОУ, усіх евакуює до московитів, не хвилюйтеся !! Ось тільки, «міндічам тамшурмі з наумовим», не повезло, аж у Європах десь….
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19.11.2025 09:50 Ответить
А Верховний головнокомандувач, вождь придурків 73% спокійно, роскішно, разом із ще одним ворогом України єлдаком, за бюджетні гроші українців, катаються по Європі і прикриваючись народом України, який захлинається в крові, на зустрічі із Західними лідерапми, щоб показати ідіотам, що його приймають і тиснуть руку.
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19.11.2025 09:57 Ответить
Zейло и #уйло, це слова антоніми з різними народами.
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19.11.2025 10:02 Ответить
Догрались *****! 👺
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19.11.2025 10:24 Ответить
Так, все вірно... Фронт з нашого боку практично пустий. Я не знаю, чим займається "долбаноє ТЦК" і чому не формує чисельність ЗСУ. Не вміють працювати - міняйте.
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19.11.2025 10:25 Ответить
а що сталось з попередніми "сформованими чисельностями"?
абсолютно ВСІ - поранені, вбиті, зниклі без вісті чи в полоні!!!! і таких більше ніж пів мільйона!!!
тобто за 4 роки втрачена ВСЯ українська армія і при чому ДВІЧІ! на початок 2022 року загальна чисельність була десь чверть мільйона...

тому в мене до тебе таке питання: вгадай з першого разу, що буде зі всіма наступними "сформованими чисельностями"? відповідь очевидна, бо наше командування воює м'ясом, точно так само, як і москалі
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19.11.2025 11:09 Ответить
не втрачена а втікла. 100 тис 18-22 річних відпустили за кордон, 30 тис СЗЧ, ще 50-100 тис ухилянтів, "доглядачів", циркачів і багатодітних татусів
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19.11.2025 11:18 Ответить
А ну, спробуй вгадати, що буде з дітьми, жінками, людьми похилого віку, коли наші воїни підіжмуть хвоста, і так як ти відправляться до Америки скавчати про захист? Почали Штати сраною мітлою гнати додому українських чоловіків, за це їм і хвала!
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19.11.2025 22:21 Ответить
 
 