Российские войска перерезали один из ключевых логистических маршрутов, ведущих в город Гуляйполе Запорожской области.

Подъезды к городу под контролем ударных дронов РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SLAWA TV, подъезды к населенному пункту находятся под постоянным наблюдением и ударами российских дронов-камикадзе и FPV-дронов, что создает критическую угрозу для передвижения военной техники, подвоза боеприпасов и гуманитарных грузов.

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Эвакуация гражданских — с огромным риском

Из-за постоянной опасности с воздуха даже эвакуация местных жителей стала чрезвычайно рискованной. Волонтерские группы и военные отмечают, что любое перемещение транспортом в направлении Гуляйполя может быть атаковано в течение считанных минут после обнаружения.

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ВСУ отступили из ряда окрестных сел

На прошлой неделе украинские подразделения были вынуждены отступить из нескольких населенных пунктов вблизи Гуляйполя из-за угрозы окружения и интенсивных штурмов российских войск. Это изменило конфигурацию линии фронта и значительно осложнило оборону города.

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До линии фронта — от 6 до 1,5 километров

После занятия россиянами новых позиций расстояние от передовой до Гуляйполя в разных секторах сократилось до 6–1,5 километров. Это делает город одной из самых горячих точек на Запорожском направлении.

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