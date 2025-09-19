Оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль в Гуляйполе: погибла супружеская пара

В пятницу, 19 сентября, российские захватчики атаковали дроном гражданское авто в Гуляйполе Запорожской области. В результате вражеской атаки погибли супруги.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Два человека погибли в результате вражеской атаки на Гуляйполе. Российский дрон попал в гражданский автомобиль. Погибли супруги", - рассказал чиновник.

