Окупанти атакували дроном цивільне авто в Гуляйполі: загинуло подружжя
У п'ятницю, 19 вересня, російські загарбники атакували дроном цивільне авто в Гуляйполі Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки загинуло подружжя.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе. Російський дрон влучив в цивільний автомобіль. Загинуло подружжя", - розповів посадовець.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль