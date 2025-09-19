УКР
Окупанти атакували дроном цивільне авто в Гуляйполі: загинуло подружжя

У п'ятницю, 19 вересня, російські загарбники атакували дроном цивільне авто в Гуляйполі Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки загинуло подружжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе. Російський дрон влучив в цивільний автомобіль. Загинуло подружжя", - розповів посадовець.

Читайте також: РФ за добу завдала 376 ударів по Запорізькій області: чотири жінки й літній чоловік дістали поранення

