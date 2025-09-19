РФ за добу завдала 376 ударів по Запорізькій області: чотири жінки й літній чоловік дістали поранення
Окупанти за добу завдали 376 ударів по 14 населених пунктах області, зокрема атакували FPV-дронами, авіабомбами та артилерією. Поранення дістали чотири жінки у Пологівському районі та 74-річний чоловік у Степногірській громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
До світанку російські загарбники атакували Степногірську громаду fpv-дроном. Поранено 74-річного чоловіка, його стан тяжкий.
Впродовж доби окупанти завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.
- Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Воздвижівці, Червоному та Малинівці.
- 231 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Червонодніпровку, Малокатеринівку, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Білогірʼя та Полтавки.
- 137 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
З початку вересня у Запорізькій області внаслідок атак fpv загинули чотири людини, поранення дістали шість людей.
